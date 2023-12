Vlaječkáři opustí Ukrajinu. Kdy? Vyoral už ví. I na kom bude záležet

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Podle komentátora Tomáše Vyorala zdejší vyvěšovatele vlajek opustí zájem o Ukrajinu jen co toto téma zmizí z politického a mediálního hlavního proudu. „Principiálně za to vlastně ani úplně nemohou. Neb v oné propagandě vyrostli, jsou jí denně masírováni,“ míní s tím, že propaganda je přítomná v podstatě všude. Věnoval se ale také otázce, co by se stalo, kdyby kvůli prohrané válce masivně zesílila migrace z Ukrajiny. Ne příliš optimisticky.

Jak to někteří hezky popsali, napadlo nám na začátku prosince a konci listopadu několik desítek centimetrů globálního oteplování. Okamžitě se objevili ti, kdo začali připomínat, jak města zapadaná sněhem buď nic neznamenají, nebo jsou dokonce důkazem klimatické změny. Nemohou si za to ale dotyční sami, když doslova z každého trochu vybočujícího jevu v počasí dělají hned nezpochybnitelný důkaz, že mají pravdu?

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23528 lidí

Čas od času probublá téma eura, jehož zastánci zde porůznu tvrdí, jak by zastavilo inflaci, přineslo cenovou stabilitu a bůhví co ještě. Danuše Nerudová nyní argumentuje tím, že pro euro už je většina ministrů. „K falešným národoveckým komentářům bych jen dodala, že přijetí eura z nás menší Čechy neudělá,“ říká. Jak to může vědět, když se považuje za Evropanku?

Danuše Nerudová, dle jejíchž slov je její největší nevýhodou, že je mladá a krásná, bude tvrdit vždycky to, co se tvrdit má, nebo se to tvrdit má, a tak je to správně, a tak to má být. Přijetí eura není o menších Češích, ale o dalším omezení zbývajících střípků suverenity. Nebo spíš pidistřípečků. Spojovat přechod k euru se zastavením inflace, kterou z drtivé většiny vytváří, eskaluje a udržuje svými kolaborantskými kroky a rozhodnutími proti zájmu Čechů vládní establishment, je pak demagogie nejhrubšího zrna. Nebo u Nerudové spíše hloupost pro ni tak typická.

Po včerejších diskusích o euru bych si tu jen odložila, že nejenom velká část ekonomů, ale už i většina ministrů vidí, že výhody eura jasně převažují. K falešným národoveckým komentářům bych jen dodala, že přijetí eura z nás menší Čechy neudělá.

Tým #proeuro pic.twitter.com/hbUdLgQqx8 — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 6, 2023

Já bych zde rád zmínil i slova pravdy a lásky z úst Pavla Šafra, protežovaného labilního blogera z pofiderního plátku Forum24. Na tato krásná slova upozornil na facebooku kamarád Petr Macinka. „Je to naprosto absurdní a zaostalá stupidita. Od sedmi let jsem chtěl mít v kapse marky a ne koruny. Koruna je dětinská a trapná kulisa kreténského národního státu, který už naštěstí reálně neexistuje. Žije už jenom v hlavách zbolševizovaných vlastenců.“ Inu není nadto plivat na zemi, v níž žiji, a povyšovat se nad ni a nad velkou část místních lidí. Inu za pár německých „marek“ pozře Šafr kdejaký párek.

Podle ČT potravinářská inspekce zahájila kontroly doma napečeného cukroví, které lidi prodávají. Hrozí prý až desetitisícové pokuty. Jde to na rozum? To už skoro zavání tím, že chtějí lidi naštvat.

Soudruzi současní chtějí předehnat soudruhy minulé ve snahách kontrolovat všechno a všechny a poroučet větru či rozdojovat kozla. A docela se jim to už i daří. Teda ty přebujelé ambiciózní snahy

Na Ukrajině se v mezičase začíná situace lámat. Zbraně docházejí, proukrajinské účty jsou plné pesimismu, v USA ne a ne schválit pomoc. Zelenskyj má prý strach z popularity Zálužného. Sledujete tuto situaci? Co myslíte, že zdejší podporovatelé Ukrajiny udělají, až bude opuštěna Spojenými státy?

Sleduji ji zpovzdálí a nikoliv na denní bázi. Nicméně zdejší vyvěšovatelé vlajek z povolání – ať už ukrajinských, izraelských, kteří jsou nezřídka rovněž vyznavači koronafašismu – opustí Ukrajinu, jakmile ji opustí mediální a politický hlavní proud. Neb jde často o lidi, kteří nemyslí vlastním rozumem, postrádají logické uvažování, kontext a historické znalosti. A principiálně za to vlastně ani úplně nemohou. Neb v oné propagandě vyrostli, jsou jí denně masírováni a bohužel nejsou schopni, nebo ze strachu nechtějí otevřít oči, prohlédnout ji a otevřít se realitě, která ve skutečnosti může být poněkud jiná – ne-li zcela inverzní, k tomu, jak nám ji předkládá režimní propaganda. Ať už ve škole, v médiích, kultuře a jinde.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Objevila se také myšlenka, že když bude Ukrajina obsazena, tak se její obyvatelé sbalí, otevřou se hranice a utečou do Evropy. Už půl milionu uprchlíků přineslo určité problémy. Co myslíte, že by se stalo, kdyby jich bylo řekněme dvakrát tolik?

Pak by to logicky bylo nikoliv dvakrát, ale násobně horší pro obyčejné české občany. Neb se můžeme vsadit, že farizejové vládnoucí garnitury pod taktovkou Petro Nutelly Fialenka by všem těm „návštěvníkům“ okamžitě dali veškeré zbytky toho, co si ještě Češi, Moravané a Slezané dokázali z úspor udržet.

V ČT končí Jakub Železný, prý ze zdravotních důvodů. Znamená to podle vás, že práce moderátorů v ČT bude kvalitnější?

No tím, že na čas odejde jeden a zbytek demagogů zůstane, tak se zas tolik nezmění. Nicméně Kubík vzhledem ke své evidentní labilitě, mindrákům – či závislosti? Nevím – a zejména neprofesionalitě a zaujatosti vůči jemu nepohodlným hostům měl skončit, nebo spíše být odejit už dávno. Ovšem neklesejme na mysli! Jak Železný zmínil, tak už v novém roce bychom měli mít opět tu čest jeho narcismus a nadego štědře placené z našich kapes vídat na obrazovkách nevyvážené, neobjektivní a závislé ČT. Takže milí diváci nemusejí věšet hlavy a mohou se těšit na další dávky aktivismu, lží a nenávisti ohánějící se pravdou a láskou.

Pětikoalice navrhuje, že by se už v roce 2025, tedy v dalších parlamentních volbách mohlo volit korespondenčně. Myslíte, že jim to pomůže? A hlavně, jaké budou záruky, že nám tu někde nepřibude pár tisíc hlasů?

Jak neustále opakuji: Kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili. Nicméně je fakt, že korespondenční volba je jen dalším z neprůhledných, netransparentních nástrojů, který se dá využít ve prospěch jedněch a neprospěch druhých. Ostatně stačí se podívat na poslední zcela evidentně cinknuté americké prezidentské volby, při nichž tuším oba adepti získali rekordní počet hlasů. Přičemž vyhrál senilní nesvéprávný děda s pedofilními sklony, který si už tehdy svou vnučku pletl s mrtvým synem. No a korespondenční hlasy v tomto volebním souboji připomínajícím volby v Lesothu – omlouvám se Lesothu – hrály nezanedbatelnou roli. A ano, ony korespondenční hlasy mohou současné kolaborantské pětidemoliční vládě pomoci. A záruky, že nám nepřibudou tisíce hlasů nebudou žádné. Tím spíš, když v čele Ministerstva vnitra stojí odkojenec Aspen Institutu a kolínský křivák Rakušan.

