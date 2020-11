Vložky od vlády? Vyjádřil se sexuolog Radim Uzel. A přidává diagnózu kritika Fily: Pokud si představuje prezidenta při sexu, to už je snad úchylka

Jste negativní, nebo pozitivní, teď myslím na nemoc covid-19?



Začátkem září jsem infekci covid-19 prodělal. Prvním příznakem byla ztráta chuti a čichu, to by se ještě dalo přežít, bohužel za tři dny se přidružila dechová nedostatečnost, dusil jsem se a musel jsem do nemocnice. Nechci to zveličovat, ale tak blbě jsem se necítil nikdy v životě. Dechové potíže byly způsobeny embolií plic. Spravily to léky a inhalace kyslíku. V nemocnici jsem byl deset dní a teď už jsem vyléčen. Trochu přetrvává námahová dušnost, když hrabu na zahradě listí, tak musím dělat přestávky. Laboratorně jsem negativní, nikoho nemůžu nakazit.





A navíc jsem imunní, podruhé nemůžu už tu nemoc dostat. Bohužel se odborníci zatím nedomluvili na tom, jak dlouho ta imunita bude trvat. Asi nebude celoživotní, ale tři měsíce prý mám zaručeny. Moje krevní plazma by mohla sloužit jako lék, ale v osmdesáti letech prý už ji raději nemám dávat. Vlastně bych ani nemusel nosit masku. Tu bezinfekčnost nemám ale napsánu na čele, takže na nákupy a na poštu si masku beru.



Podle filmového kritika Kamila Fily a jeho komentáře na serveru Heroine.cz jste nejen individuum, ale i prostředek ilustrace myšlení části české společnosti...



Server heroine.cz naštěstí neznám, ale od toho Kamila Fily jsem si opravdu přečetl v Deníku N, že prý jsem prasák. Asi by se to mělo vytečkovat, protože je to žalovatelné. Bohužel by zase lidi nevěděli, co je to p….k. To, když já o Filovi napíšu, že je č…k, to je panečku jiné kafe. Ani nevytečkované vulgární označení pánského přirození není nadávka. V případě Kamila Fily je to diagnóza a k té jsem jako atestovaný sexuolog oprávněn.



Prý jste přišel s otevřeným šovinismem, misogynií a zlehčováním násilných trestních činů. Co vy na to?



Já o tom nevím, že bych přišel s něčím takovým. Jsem soudním znalcem v oboru lékařské sexuologie a rozhodně bych si nemohl dovolit zlehčovat nějaký trestný čin. To by mě od soudu hnali! Definici násilí není možno rozebrat v několika větách. Existují o tom odborné monografie. K jedné z nich jsem nedávno napsal předmluvu.



V komentáři cituje údaje z vládních dokumentů, že 32 % žen v Česku zažilo fyzické či sexuální násilí, nebezpečné pronásledování 9 %, sexuální zneužívání 12 % a znásilnění 5%, a že vy to bagatelizujete a navíc svým názorem infikujete společnost...



Ty údaje jsou podobné ostatním zemím Evropské unie (EU). A v posledních letech se výskyt těchto hanebností zvyšuje. Ne snad proto, že by byli lidé každým rokem nemravnější, ale mění se kritéria posuzování těchto činů. Na mnoha vysokých školách v USA třeba platí nařízení, že když student chce partnerce sundat podprsenku, musí se jí zeptat a k tomuto činu přistoupit až obdrží výslovný souhlas. Brzy bude zapotřebí souhlas písemný a možná i právně ověřený. Také posuzování dotyků se mění. Jako soudní znalec to nesmím bagatelizovat a zlehčovat, ale upozornit na to, že mravy se mění, mohu. Je zapotřebí infikovat společnost ostražitostí a opatrností. Není pravda, že si z toho dělám srandu, ale někdy to tak může vypadat.



Také kritizuje prezidenta Zemana za jeho zlehčování znásilňování a výrok o tom, že „ekologické aktivistky přivázané u stromu mají dřevorubci přeříznout“, s tím, že prezident chce, abychom si ho představovali při sexu. Ostatně u článku je vaše fotka s prezidentem. Jak tohle jako nositel medaile Za zásluhy vnímáte?



Je škoda, že u nás ve veřejné scéně zmizel smysl pro humor, nadsázku a legraci. Prezident Zeman je vtipnější než všichni dosavadní prezidenti dohromady. Pokud si ho Kamil Fila představuje při sexu, trpí snad už sexuální úchylkou. Na medaili Za zásluhy jsem hrdý zejména proto, že mě navrhla Gynekologicko-porodnická společnost a Obec spisovatelů České republiky.



Prý jste profesně zaostal posledních dvacet až třicet let a ujel vám vlak v oblasti společenské etikety...



Pokud tento vlak znamená existenci dvaatřiceti různých pohlaví, milerád ho nechám ujet.



Loni jsem hovořil s jedním profesionálním vojákem, který si stěžoval, že ho manželka, prý kariéristka, vysála jako odšťavňovač pomeranč, našla si vyšší šarži a odkopla. Byl úplně psychicky na dně. Doporučil jsem mu jeho trauma nezveřejňovat, v obavě, aby se mu čtenáři nevysmáli se slovy „co je to za chlapa“. Udělal jsem dobře?



To odkopnutí a vysátí pravděpodobně nesouvisí s vyšší šarží. Příčin takového chování jsou desítky. Případy opuštění manželkou někteří muži považují za životní štěstí. Zejména když si uvědomí, že na světě žijí téměř čtyři miliardy žen. Mnohé z nich budou jistě lepšími manželkami než ta vysávačka a odkopávačka.



Ta otázka je sice nejapná, ale v kontextu tohoto rozhovoru namístě. Kolikrát jste byl znásilněn?



Znásilněn jsem opravdu nikdy nebyl. Znásilnění muže je sice možné, ale poněkud obtížné. Byl jsem však v životě často sexuálně obtěžován. Aniž bych tento problém nějak zlehčoval, bylo to většinou docela příjemné.



Co si myslíte o návrhu Andreje Babiše, který se inspiroval ve Skotsku, aby příjmově nejslabší ženy dostávaly vložky a tampóny zdarma? Nepomohlo by to odtabuizování menstruace? Prý je řešení na ministryni financí Aleně Schillerové. Vyřeší to?



Skoti jsou známé držgrešle, ale ten nápad není špatný. Zejména je od pana premiéra prozíravé, že to svěřil ministryni Schillerové. Pokud je totiž ministryní financí dáma v reprodukčním věku, tak ví, co je to menstruace, a ženám tím ekonomicky uleví. V dobách socialismu občas na pultech chyběl toaletní papír a ženy místo toho používaly vložky. Je nebezpečí, že pokud budou zdarma, tak se tím může ušetřit. Skoti už na to možná přišli. Považuji však za nutné upozornit na nebezpečí, že menstruační vložky záchod ucpávají.



Jaký bude podle vás svět, až přetrpíme pandemii nemoci covid-19?



Tvrzení, že pandemie covidu-19 změní svět, je přehnané. Každá pandemie jednou musí skončit; skončily neštovice, dětská obrna, ebola a vlastně i HIV/AIDS. Nezměnilo se nic. Po překonání covidu bude snad svízelnější ekonomická situace, ale to už svět zažil mnohokrát. Svět může změnit snad jenom pád obřího meteoritu. Vyhynuli dinosauři.



