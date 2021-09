Volný a pravda o odstřelu Lipovské: Vyvedli mě. Musel jsem to udělat. Ať to každý ví! Petr Dvořák...

reklama

Poslanci odvolali Hanu Lipovskou, která kandiduje ve volbách za Volný blok, z Rady České televize. Jak okomentujete tento jejich krok?

Mediální mafie se zbavila jediného člověka, který stál mezi nimi, penězi České republiky a mediálním vlivem v rámci tohoto veřejnoprávního média. Jediný poctivý člověk, který s tímto vším bojoval a měl jasně argumentačně nabito a byl odvážný, aby do toho boje šel, byla slečna Hana Lipovská, a té se mediální mafie zbavila.

Ona jim vypověděla poslušnost, protože SPD jí nabízelo kandidaturu do Poslanecké sněmovny za ně, ale s podmínkou, že už nebude napadat generálního ředitele ani financování České televize. To paní Lipovská odmítla. Tím pádem se znelíbila té části mafie, kterou reprezentuje ve Sněmovně ANO a SPD. Využili Demokratický blok, který slečnu Lipovskou nenávidí už od přirození, a společně ji odvolali.

Překvapilo vás její odvolání? Ve čtvrtek se mluvilo a psalo o tom, že odvolána nebude, protože hnutí ANO bude proti jejímu odvolání. V pátek však hnutí ANO pro její odvolání bylo, což bylo rozhodující. Co říkáte postoji hnutí ANO?

Mě to překvapilo, protože jsem se domníval, že si hnutí ANO uvědomuje, že toto je taktická chyba. Také si však musíme říci, jak hnutí ANO pracuje. A to tak, že mu každý den skupina jeho poradců vytváří průzkumy veřejného mínění. Nefungují podle toho, že by měli na cokoliv nějaký názor. Oni každý den zjišťují náladu ve společnosti.

Dám příklad. Dvacet dva poslanců ANO připodepsalo asi před třemi lety zmírnění protikuřáckého zákona. Ale protože poradci pana Babiše jsou mnohdy z ciziny, tak vyslali špatnou otázku mezi respondenty a zeptali se jich, jestli jsou pro zrušení kouření v restauracích. Vyšlo jim, že občané nechtějí zrušit zákaz kouření v restauracích. Andrej Babiš pak na základě tohoto průzkumu rozeslal esemesky, že se to změkčovat nebude, a těch 22 poslanců ANO, kteří byli spoluautory této novelizace, tak hlasovali proti sobě. Takto funguje ANO. Oni si udělali průzkum, a teď záleží na tom, co tam napsali za otázku. To je také důvod, proč oni ještě včera hlasovali proti, protože ten průzkum neměli zpracovaný. Ten jim mezitím došel a vyšlo jim, že většina voličů hnutí ANO je pro odvolání slečny Lipovské, takže do toho takto šli.

Takže přes noc změnili názor...

Včera hlasovali proti, pak jim přišel ten průzkum, a říkali – jé, to byla chyba. Takže teďka do toho praštili. Pro hnutí ANO je to typické. Oni nemají žádný plán na cokoliv. To je i jejich volební program a všechno, co hnutí ANO reprezentuje. Jedou podle průzkumů, které jim zpracovává píjárová agentura. To, co od nich v té době lidé většinově chtějí, to oni prosazují. Takže kdysi byl Babiš pro migranty, dneska je protimigrační. Byl pro euro, dneska je proti euru. Byl pro EU, pak proti. Jenom na základě toho, že mu vychází, že lidé jsou takto naladění, tak on se takto chová. Proto je jeho program takový, že slibuje každému všechno, a ve finále nikdo nedostane nic.

Mluvil jste o části mafie reprezentované ANO a SPD. Ale SPD hlasovala proti odvolání Hany Lipovské...

SPD jako vždy hlasuje líbivě. Nikdy ale neudělá nic, aby to hlasování nebylo. Piráti a Demoblok když nechtějí dovolit Radu České televize, tak si ještě s ČSSD vezmou dvanáctihodinovou přestávku a vyobstruovali sedmkrát, že Rada ČT nebyla dovolená. O mediální rady se bojuje víc než o rozpočty. Zablokovali to sedmkrát.

Okamurovi kdyby záleželo na tom, aby Hana Lipovská nebyla odvolaná, tak to mohl dneska zobstruovat. Já jsem ho o to prosil, protože Hanka Lipovská byla jejich kandidátka, oni by se za ni měli postavit. Ale protože odmítla poslušnost SPD a chtěla správnou věc – totiž bojovat za pravdu a dokázat, že se v České televizi krade, že pan Dvořák je v brutálním střetu zájmů a opakovaně lhal o České televizi a svých majetkových poměrech –, tak se stala nepohodlnou a oni umožnili její odvolání.

To, že byli při hlasování proti, vůbec nic neznamená. Oni za ni nebojovali. Mají dvě přednostní práva – Okamura a Radim Fiala, a když odejdou ze Sněmovny, tak přechází na místopředsedy klubů. Takže dohromady mohli mít až čtyři přednostní práva. Každý poslanec měl ve své podstatě 40 minut na vystoupení. Omezili čas na dvakrát deset minut obecné, dvakrát deset podrobné rozpravy plus nezakázali technické poznámky. To znamená, že oni tam mohli sedět ještě zítra a Hana Lipovská by nebyla odvolaná, kdyby alespoň jeden klub nebo dva – komunisté prý také nesouhlasili – se k tomu přidaly a Sněmovnu zablokovaly. ANO a SPD se za kandidátku, kterou při volbě podpořily, teď nepostavily.

Co si myslíte o oficiálních důvodech jejího odvolání?

Důvody, které byly uvedeny, jsou falešné a zástupné. Zákon o České televizi porušen nebyl. Vůbec přitom neuváděli, že radní pan Kühn je placeným poradcem ministra kultury pana Zaorálka a oni odmítli návrh pana Klause mladšího na přerušení jednání, pokud nebude na volebním výboru projednáno také odvolání pana Kühna, který jednoznačně porušuje zákon o České televizi, protože je placeným poradcem ministra kultury. Tyto věci Sněmovna i výbor odmítá řešit, ale vezmou si jedinou členku Rady České televize, která argumentuje a má důkazy o tom, že ředitel České televize je ve střetu zájmů, že se tam špatně hospodaří, ztrácí se peníze, že investice do majetku jsou nižší než odpisy. To znamená, že majetek České televize se ztrácí, degeneruje. To jako by si nějaký magnát připravoval pro vlastní privatizaci. To jako by si Babiš připravoval privatizaci České televize.

V pátek vás ze Sněmovny opět vyvedli, když jste odmítl opustit místo u řečnického pultu a mluvil o milované zástrčce. Jaké bylo toto dění z vašeho pohledu?

Věděl jsem, že v okamžiku, když se nestane něco, co upoutá pozornost médií, tak se nikdo v republice nedozví, že mafie odvolala jedinou aktivní bojovnici proti ní samé. Prošlo by to Sněmovnou, byla by krátká zpráva, že byla odvolaná. Protože my nemáme přednostní právo a omezili nám vystoupení. Měl jsem podrobně zpracovaný materiál o Haně Lipovské na hodinu a půl, dvě hodiny o tom, jak se ztrácí peníze v České televizi a v jakém střetu zájmů je ředitel Dvořák a jak nekoná Rada ČT.

Vezměte si, že oni to dali na pátek na dvanáct hodin, to znamená, že byli domluvení, protože na dvě hodiny odpoledne už mají všichni nakoupené jízdenky domů. Byli tedy domluvení, že to za dvě hodiny sfouknou. Věděl jsem, že jediný způsob, jak na to upozornit veřejnost, je to, že budu opět obstruovat fyzicky a že odmítnu opustit to místo. Jinak se o mé obstrukci nikdo nedozví a nikdo v republice by se nedozvěděl, co se v té Sněmovně dálo.

Také jsem dostal dotaz, zda to nebylo účelové a nedomluvil jsem si to s někým jako své vystoupení. Ale já jsem tento bod nezařadil. To udělal někdo jiný. Chtěli o tom jednat, a dali to na pátek – dvanáct hodin. To je pak jasné, když všichni mají na 14.15 nakoupené jízdenky a rozjíždějí se po celé republice, je evidentní, že Lubomír Volný to asi nedomluvil.

