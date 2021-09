Vy že jste změna? Ha ha. Chlapci a děvčata, lidé nezapomněli, vzkazuje Majerová Zahradníková

Nedávno jste se v jedné televizní debatě dobře bavila, že koalice SPOLU používá heslo „ZMĚNA“. Pročpak vás to tak pobavilo?

Ono totiž je dost směšné, že tahle spolupachatelská partička sebe vydává za „změnu“, zatímco druzí jsou podle ní prý „hrozba“. Tihle chlapci a děvčata nějak pozapomněli, že všechny ty největší šílenosti covidové doby pomohli vládní garnituře prohlasovat právě oni.

To oni a nikdo jiný pomáhali vládě do nekonečna protahovat nouzový stav, to oni spolu s vládními stranami prosadili zločinný pandemický zákon. Sečteno, podtrženo: tahle „změna“ je za osmnáct, zatímco „hrozba“ bez dvou za dvacet. Vyjde to nastejno.

Jedním z témat, které formace Trikolóra Svobodní Soukromníci zdůrazňuje, je bezpečnost. Vy jste se na toto téma nedávno na CNN Prima NEWS střetla s ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Jak na vás jeho argumentace na téma bezpečnosti působila?

Jan Hamáček je nebezpečný člověk. Pod maskou usměvavého tlouštíka se v červené mikině skrývá ambiciózní politik, který v covidové době neváhal používat bezpečnostní složky k perzekuci obyčejných lidí. My jsme opravdu nezapomněli, jakým způsobem policie zasahovala během oprávněných občanských protestů včetně nasazení policejních provokatérů.

Ředitel státní společnosti ČEPS natvrdo hovoří o tom, že při důsledném naplnění představ zeleného údělu „energetika, jak ji známe, vymizí. Budeme muset daleko přesněji zvažovat, kdy si jaký spotřebič zapneme. Budeme se chovat daleko šetrněji, zvažovat, jestli budeme péct nebo prát v době špiček. Přijdou dynamické tarify, v nichž bude elektřina v době špiček dražší.“ Mezi lidmi už začíná kolovat černý humor, že se vrátí rozhlasové vysílání energetického stupně jako před rokem 1989. Jak chcete situaci řešit vy jako konzervativní pravice?

Zatímco PirSTAN nad šíleným Green Dealem neboli zelenou dohodou pro Evropu poslušně hýká nadšením, zatímco koalice SPOLU ústy Petra Fialy považuje Green Deal za realitu a hotovou věc, a zatímco Andrej Babiš tradičně něco jiného říká doma a něco úplně jiného dělá v Bruselu, kde vždy poslušně srazí paty, Trikolóra je rezolutně a nekompromisně proti. Přírodu musíme chránit, ale pro lidi, ne proti lidem. Tenhle šílený plán pouze lidi ožebračí, přírodě nepomůže, ale pár vyvolených si luxusně namastí kapsu.

Ministr Havlíček začíná mluvit o kompenzacích dramaticky narůstajících cen energií pro nejchudší rodiny, pro které výrazně vyšší účet za elektřinu může být velký problém. Je to podle vás správný postup?

To je typické. Takhle to dělají všichni socialisté. On už Ronald Reagan kdysi říkal: „Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to.“

Kdo se ve vašem stínovém kabinetu zabývá energetikou a jak reaguje na tyto dramatické změny posledních dní váš program?

Ekonomickými otázkami se zabývají Vlastimil Tlustý coby stínový ministr financí, Radomil Bábek coby stínový ministr průmyslu a obchodu a samozřejmě také proděkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, který za nás kandiduje v Praze. Žádné zvyšování daní ještě nikdy žádnou prosperitu nepřineslo. My jdeme zcela opačným směrem. Navrhujeme jednotnou rovnou daň ve výši 15 procent. To je cesta, jak rozhýbat ekonomiku, a zároveň způsob, jak lidem zůstane v peněženkách víc peněz.

Ono to na první pohled vypadá zdánlivě nesmyslně, ale při rozumném daňovém zatížení se lidem a firmám nevyplatí podvádět „daňovou optimalizaci“, utíkat do daňových rájů nebo se uchylovat do šedé a černé sféry ekonomiky. Prostě zaplatí rozumnou nízkou daň a mají klid. Naposledy jsme něco podobného mohli vidět v Irsku.

Petr Fiala minulý týden ve velkém rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že česká zahraniční politika by se měla zaměřit mnohem více právě na dobré vztahy s Německem, které by podle něj měly být ještě výrazně bližší než dnes. Právě Německo je přitom hlavním tahounem nápadů, které ohrožují evropskou energetiku, a lze očekávat, že po nástupu Zelených do vlády (nebude možné ji bez nich sestavit) ještě zesílí. Je dobrý nápad právě v tuto chvíli dělat vůči sousedům tvrdě prosazujícím svou linii gesta dobré vůle, o kterých mluví Petr Fiala?

Vzhledem ke známému bratříčkování Petra Fialy s lidmi ze sudetoněmeckých kruhů se vlastně ani není co divit. Samozřejmě že to není dobrý nápad. Naopak je to cesta, jak Českou republiku připravit o ještě více její samostatnosti.

Zvyšují se ceny energie, plynu, roste inflace. Premiér Babiš tvrdí, že k nám byla „dovezena“ ze zahraničí. V čem podle vás nejvíce selhala česká vláda, že jsme se dostali do současné situace?

Znovu opakuji. Premiér Babiš dlouhodobě něco jiného říká pro domácí publikum a něco jiného dělá v Bruselu. Inspirativní pro nás může být samostatná politika, kterou provozuje maďarský premiér Orbán. Však také Babišovi marketéři našemu premiérovi poradili, aby se nyní co nevíce ukazoval právě s Orbánem. Což o to, je to chytrý tah, jenže náš Babiš opravdu není žádný Orbán.