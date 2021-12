Výbušný návrh k národnímu hokejovému týmu. Krátce před olympiádou. Hokejová legenda Martinec má slovo

reklama

Jaký byl rok 2021 pro český hokej?

Bohužel ne příliš úspěšný, opět jsme nepřivezli ani z jedné velké akce jako je mistrovství světa medaili v žádné věkové kategorii. A to je myslím dostatečně vypovídající.

Jednou z posledních zpráv starého roku bylo zveřejnění smutného, i když už očekávaného rozhodnutí NHL a tamní hráčská asociace, že zámořští hráči neodjedou kvůli covidu na vrchol sezóny – ZOH v Pekingu. Od srpna jsme přitom žili v radostném očekávání, že se po 8 letech na olympiádu znovu vrátí nejlepší hokejisté planety, protože smlouva byla podepsána.

Jak jste tu zprávu přijal vy?

Patrně je to nutnost pro další fungování NHL, protože zápasy byly odloženy, takže už asi 50 zápasů bude třeba ještě odehrát. A to je samozřejmě ta nejvyšší karta, ten klíčový bod takového rozhodnutí, protože NHL není nic jiného než byznys, zatímco olympiáda z pohledu NHL byznys není, takže pro ně je to vlastně jasná volba.

Je mi jako bývalému hráči líto hokejistů, pro které to byla třeba už poslední nebo naopak jediná životní šance se na olympijské hry podívat a reprezentovat svoji zemi.

Máme šanci za stávající konstelace – po tom, co jsme viděli na prosincovém Channel one cupu, kde naši hráči třikrát za sebou prohráli – reálně usilovat za 6 týdnů v Pekingu o některou z medailí?

Samozřejmě, že říkat si můžeme cokoliv chceme. Jistě bude zase dost provolání, že tohle je olympiáda a tam je všechno jiné, ale hokej je jenom jeden.

Nevidím to proto příliš reálně, připadá mi, že jsme pozadu nejenom s hrou, ale i s tím naším herním systémem. Zkoušíme to, co Švédové nebo Finové dělali před čtyřmi roky, ale už to opustili. A o Kanadě nebo Americe už ani nemluvím. Kdyby takhle hrály týmy v NHL, tak jim nepřijdou fanoušci.

Prospěla by podle vašeho názoru mnohými navrhovaná výměna trenéra národního týmu Filipa Pešána?

To je těžko říct, já sám Pešána osobně neznám, takže nevím, jaký je to člověk, ale možná by nebylo na škodu zkusit někoho povahově jiného, s jiným viděním a přístupem k hokeji, protože zkazit se na tom už moc nedá. To, co jsem viděl v prvních šesti zápasech této sezóny, které sehrál národní tým v rámci finské Karjaly a Channel one cupu v Moskvě a v Praze, to bylo opravdu dost nepovedené vystoupení. Jako by ti hráči ani přesně nevěděli, co mají hrát. A když už prohrajete šestkrát za sebou, tak můžete jen těžko tvrdit, že jde o nějakou nešťastnou náhodu nebo shodu nepříznivých okolností.

Celá řada západních států se v souvislosti s údajným porušováním lidských práv v Číně rozhodla přistoupit k diplomatickému bojkotu zimní olympiády v Pekingu. Politici z těchto zemí tedy na hry nedorazí. Jak vnímáte tento počin?

Co říkáte na situaci okolo epidemie covidu, s tím spojených restrikcí a dalších opatření a boj očkovaných proti neočkovaným, který zde probíhal po celý rok 2021?

Myslím, že hlavním problémem je naše nedisciplinovanost. To je takovéto tradiční švejkovství, které nám brání, abychom byli v tomto směru už přece jenom o něco dál, protože za rok 2021 jsme se nijak zásadně neposunuli. A je to přitom věcí důsledného dodržování všech zákonů a opatření.

Obecným problémem, který ještě covid umocnil, je nedostatek pohybu zejména u té nejmladší generace…

Máte pravdu, spousta lidí kolem sportu vidí děti, které by mohly něco dokázat, jak raději leží někde na pohovce a přepínají mezi televizí, různými hrami nebo se drží mobilu.

A když je náhodou přinutíme, aby z toho gauče vstaly, tak jim pak začneme vykládat, jak jsou úžasné. Oni mladí to tady poslouchají pár let, jenomže pak vyjedou do zahraničí, mladí hokejisté třeba do zámoří – a tam teprve zjistí, že vlastně celou tu dobu žili v iluzi, protože ta špička je už mnohem dále před nimi.

Pojďme ještě krátce od sportovních událostí a jejich konsekvencí k politice. Tuzemským politickým vrcholem roku byly volby, ve kterých trochu překvapivě nezvítězil Andrej Babiš, který proto odešel do opozice, ale dvě koalice SPOLU a PirSTAN. Bude nově jmenovaná vláda podle vás schopna vládnout po celé čtyři roky, tedy po dobu regulérního mandátu?

Já se obávám, že pokud se budou její jednotliví členové přít a dohadovat mezi sebou jako je tomu v současnosti – a to jsme teprve na počátku – bude mít opravdu co dělat. Ty rozpory tam evidentně jsou, ale uvidíme, nakolik mohou být pro koaliční strany a budoucnost kabinetu klíčové.

Roku 2022 se pravděpodobně ponese ve zdražení cen energií a potažmo dalších na to navazujících služeb a produktů. Jak na to nahlížet, abychom si zachovali alespoň trochu optimismu?

Rozhodně si nemá cenu nalhávat, že to tak nebude, protože situace na trhu s energiemi je aktuálně taková, že zdražování nás zkrátka nemine – a vlastně se to už děje.

Ale neměli bychom být podle mě za každou cenu tak negativističtí a nenechat se zblbnout jedinci, kteří jdou často do extrémů. Jednou ohlašují konec světa, podruhé skvělé hospodářské výsledky. Ani jedno nebývá pravdou, jde pouze o tom, abychom k tomu dospěli svým vlastním rozumem, aby nám nemohl nikdo nic našeptávat. Že život má svoje plusy a mínusy a svoje sinusoidy, to tak prostě je, tomu se nemůžeme nikdy vyhnout. Ale berme to přece jen s optimismem.

Jaké máte vy osobně přání do nového roku 2022, které byste směřoval k lidem této země?

Já bych si přál, abychom se v roce 2022 už konečně dokázali nějak uspokojivě vypořádat s tím covidem. Aby pokud možno nikdo netrpěl nějakou velkou hmotnou nouzí. A také, abychom vždycky dokázali respektovat jeden druhého – a měli vzájemnou úctu jeden k druhému, protože to je skutečná podstata demokracie. Nikoliv jenom práva, ale také nějaké ty povinnosti a samozřejmě dobrá vůle a tolerance.

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

