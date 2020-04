Vyjel na mě redaktor ČT. Volal, hrozil soudy. Pavel Černocký reaguje. Komunistka Merkelová chce zničit Evropu, míní

reklama

V první části rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jste se vyjádřil k výrokům některých umělců ohledně opatření kvůli koronaviru, řekl jste i svůj vlastní názor na vládní opatření, promluvil jste i o školství nebo o České televizi. Teď se podíváme také do zahraničí – jak hodnotíte opatření, které proti koronaviru udělali v Německu, Francii, Rakousku nebo třeba ve Španělsku? A co říci na původní záměr velké Británie na kolektivní imunitu?

Nejdříve bych se chtěl ještě vrátit k první části našeho rozhovoru. Hned ráno se na mě telefonicky zle obořil František Lutonský z ČT. Prakticky mě nepustil ke slovu, vyhrožoval mi soudy a požadoval, ať se mu Parlamentní Listy okamžitě omluví. To je pochopitelně nesmysl, protože Listy jsou principiálně diskusním fórem a uveřejňují názory respondentů z nejširšího politického spektra. Jednalo se tedy o můj soukromý názor, na což mám jistě právo. Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 11610 lidí

Na mém přesvědčení, že zpravodajství ČT je jednostranné a neobjektivní musím samozřejmě trvat. K jednomu omylu ale opravdu došlo. V rozhovoru jsem uvedl mylnou informaci, kterou jsem dostal od přítele v ČT. Jan Lutonský skutečně není v příbuzenském vztahu s Františkem Lutonským. Za to se panu Lutonskému upřímně omlouvám.

A teď k vaší otázce. Německo, Francie, Španělsko, Itálie udělaly málo, nepochybně. My jsme byli rozumnější. V Anglii nechtěli udělat vůbec nic, a tak se jim to dost vymklo z rukou. Každý extrém je chybný. Covid není dobré ani podceňovat, ani přeceňovat. Obětí koronaviru asi nebude o nic víc, než obětí běžné chřipky, ale nakažlivost onemocnění není ještě dokonale zmapována.

V této souvislosti, co říkáte na problém takzvaných pendlerů? Nastavil stát dobrá pravidla? A co říci na výjimku pro „pendlery zdravotníky“?

Tak k tomu bych se raději moc nevyjadřoval. Ovšem myslím si, že v případě jakékoliv zdravotní kalamity by měly sestřičky zůstávat doma. Je jich tady hodně zapotřebí. Po skončení epidemie o ně bude i nadále v zahraničí zájem.

Psali jsme: Německo: ,,To nikdo neodvysílá,” říká Petr Bystroň k akci proti migračním pašerákům. ,,Allahu Akbar”? I to prý vysvětlili

Fotogalerie: - Hudba z Hradu

Nejen v České republice, ale i v dalších zemích zaznívá názor, že se EU v boji proti koronaviru příliš „nevyznamenala“. Jak to vidíte vy?

EU prokazatelně selhává už dlouhodobě. Je to parta neschopných, odložených úředníčků. A naši zástupci? Když slyším jména jako Jourová, Charanzová, Zdechovský a další, tak se okamžitě osypu... Koronavir jenom odhalil neschopnost EU v plné nahotě. Tahle organizace postupně degeneruje a škodí. Anketa Tomio Okamura volá po referendu o vystoupení z EU. Jak byste v tomto referendu hlasovali? Pro vystoupení 96% Proti vystoupení 2% Nevím, jak bych hlasoval 1% Vůbec bych k takovému referendu nešel/nešla 1% hlasovalo: 12302 lidí

Až překonáme pandemii, musíme zahájit kritickou diskusi o vztazích v EU, zlobí se rakouský kancléř Sebastian Kurz. Až jeho osobní nátlak na kancléřku Angelu Merkelovou totiž pomohl vpustit na rakouské území kamiony vezoucí ochranné pomůcky pro tamní zdravotníky. Je v pořádku, že si státy v této těžké chvíli navzájem blokují životně důležité dodávky? A je Kurzem navrhovaná debata namístě?

Nejsem z Kurze tak úplně nadšený, ale tady má pravdu. Všechny aktivity EU jsou nekoordinované, nesmyslné a sobecké. Levá ruka neví, co dělá pravá. Komunistka Merkelová zničila Německo a teď chce zničit celou Evropu. Je to historická, škodlivá relikvie a je zarážející, že velká část německého národa to ani po letech nepochopila. Konečně, není se čemu divit, vždyť je Merkelová, pokud se nemýlím, hned druhou nositelkou nově stvořené „Kalergiho ceny“.

Celkově, myslíte si, že současná kritika od EU a Evropské komise, která například nás původně kritizovala za uzavření hranic, nepovede nakonec k tomu, že podobně jako před časem Velká Británie budou i další státy zvažovat, jestli dál chtěj být součástí Evropské unie? Podívejme se třeba na Itálii, kde na některých místech vyměnili vlajky EU za vlajky ruské …

To je opravdu zajímavé. V Itálii pálí vlajky EU. Putin tam zjevně požívá větší důvěry než Macron a Merkelová dohromady. Británie už prchla, a udělala dobře. Italové o tom uvažují a až se vrátí k moci Liga a Salvini, bude to na pořadu dne. Maďaři a Poláci nepochybně tuto možnost také zvažují. Tedy pokud by se EU nebyla schopna zásadně zreformovat.

A Babiš? To je pragmatik. Udělá to, co bude pro nás nejvýhodnější. O tom, že příští volby zase vyhraje, vůbec nepochybuji. (Pokud neudělá nějakou fatální chybu, což asi nehrozí.) Otázkou je, zda se vyvaruje stejné chyby jako minule, tedy spojení s ČSSD.

Psali jsme: Benda (ODS): Ne, že bych policie nevěřil, ale... Šafránková (SPD): Navrhla jsem, aby OSVČ dostaly 40, a ne 25 tisíc. Těsně zamítnuto Kalousek (TOP 09): Pevně doufám, že tohle nemyslíte vážně Jarošová (SPD): Řetězce nám cpou cizí zboží. Potravinová soběstačnost mizí. Bude co jíst?

A co tzv. schengenský prostor, jako takový? Přežije, podle vás, současnou pandemii?

Schengen dnes de facto neexistuje. Všichni jsou vyděšení a chrání si vlastní hranice. Je možné, že se hranice opět otevřou, ale všichni už budou ostražití a připraveni na opětovné uzavření, což je dobře. Mně by vůbec nevadila taková malinká, nová „železná opona“. Tedy na hranici ukázat pas a podezřelé osoby obrátit zpátky do Německa i Rakouska. (úsměv) Těmi podezřelými myslím ty různé Somálce, Araby, Konžany a Malijce, kterým Merkelová nerozvážně poskytla občanství a pasy.

Právě i v souvislosti s kritikou EU upozorňují někteří na naši potravinovou nesoběstačnost. Jak vy toto hodnotíte 30 let po revoluci? A dá se, podle Vás, v tomto směru něco změnit, nebo už je evropský trh tak provázaný, že by to šlo jen těžko?

Tak to je kardinální otázka. Bruselští byrokraté zničili totálně naše zemědělství. Vymysleli kvóty na cukr, brambory, maso a zemědělskou produkci vůbec. A důsledek? V obchodech máme mizerný česnek z Číny a Španělska, brambory až z Austrálie, kyselé jahody z Egypta a máslo s tradiční značkou Laktos je vyrobené v Belgii anebo v Německu.

Zato naše mizerné dálnice jsou ničeny záplavou kamionů. Stáda krav jsou vybita, hovězí předražené, skopové neexistuje a tak nám zbývá jen vodňanská drůbež. Uzeniny nejsou k žrádlu a všechny dřívější pochoutky jako kladenka a nebo cikánka chutnají stejně, jako umělá hmota. Uzeniny se neudí v udírně a napouštějí se jakousi udící solí. Hnus... Pražská šunka? No, to by se žižkovští uzenáři divili, co se za ní dnes vydává... Jistě, ananas, banány a tropické ovoce dovážet musíme, ale jablka, hrušky? Proč?

Od vstupu do EU jsme si slibovali moc. O to větší je zklamání velké části obyvatel. Tedy mimo těch pár mladistvých, liberálních progresivistů.

Občanům je nutné vrátit právo na referendum o tom zda chtějí v EU zůstat. Evropská unie má smysl jedině tehdy, pokud by se byla schopna vrátit před Lisabon a zbavit se neomarxistických politiků „Frankfurtské školy.“

Socialismus a RVHP jsme tu už měli, znovu tedy ne, děkujeme.

Fotogalerie: - Dezinfekce náplavky

Psali jsme: Kolaps eura? Nejen Itálie, i další. Sype se to. Známý analytik řekl, na co se mnozí bojí jen pomyslet

Když se vrátíme zpátky k epidemii, kritiku z některých míst sklidili představitelé naší vlády za děkování Číně za pomoc ohledně ochranných pomůcek proti koronaviru. Je namístě Číně děkovat? Nebo mají pravdu ti, kteří v Číně vidí hlavního viníka současné pandemie? Měl by svět vymáhat po Číně škody, které byly a budou virem způsobeny?

To je blbost. Internet je zaplaven různými konspiračními teoriemi o koronaviru. Vinit z nákazy jednoznačně Číňany je nesmysl. Teprve budoucnost realitu prokáže. Je to biologická zbraň? Vymysleli ji v USA, v Číně, vymyslel ji Putin? Nebo ji do Číny Američané zavlekli?

Ochranné zdravotní pomůcky nám Čína nedarovala, ale prodala. Čína je kapitalistický dravec, řízený paradoxně komunisty. Sranda, ne?

O moc ve světě se dnes i v budoucnosti budou přetahovat USA, Čína a Rusko. To je logické a normální. Současní vůdci těchto velmocí jsou, zaplať pánbůh, rozumní a realističtí. Kecům o tom, že nás chce Putin a nebo Si Tin-pching ovládnout, tomu může věřit jenom pitomec formátu Hřiba. Rusové, ale i Číňani nás chtějí mít na své straně, tedy za přátele, ale diktovat nám nic nehodlají. Na diktát je tady už zaveden Brusel. Anketa Václav Klaus ml. navrhl, abychom EU hned vypověděli Lisabonskou smlouvu. Souhlasíte? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 15490 lidí

Kromě boje s koronavirem se samozřejmě ze všech stran probírají i možné dopady na ekonomiku. Jak to vidíte vy? Budeme tady opět mít rok 2009, nebo to může být ještě horší?

Tak na to bych se musel zeptat přítele, jasnovidce Mojmíra Jaroše, alias Ravena Argoniho. On se může mrknout do křišťálové koule. Já si osobně myslím, že to bude trvat tak rok, dva a ekonomika se zase oklepe. Pokud by se mezitím EU zhroutila, v což doufám, můžeme navázat bilaterální, obchodní smlouvy s Němci, Francouzi, Američany, Rusy a Číňany. Hůř by se nám pak určitě nevedlo. EU je historický omyl...

Je nakonec možné, že na koronaviru někdo vydělá? Mohla by to být Čína? Varovné hlasy se začínají ozývat i v USA. Bývalý poradce prezidenta Trumpa Curtis Ellis varuje, že Čína hodlá prohloubit svou dominanci na trhu v klíčových odvětvích a posílit závislost zemí na své výrobě. Právě díky koronaviru, protože, když se továrny na Západě zavírají, ty čínské se probouzejí ze spánku. Je skutečně možné, že Čína využije situace a upevní si velmocenské postavení? Může koronavirová krize nějakým způsobem ohrozit světovou dominanci USA?

Quod erat demonstrandum... tady, jak bylo řečeno a prokázáno. Velmoci se budou přetahovat a my budeme přihlížet a snažit se něco pochopit. Nemyslím si, že bude dominance USA ohrožena. Tedy pokud se nedostane k moci ta parta kolem Clintonovic, Obamy a „Deep State“. Konkurence je vždy prospěšná. Američané a Evropané prostě musí být lepší a tvořivější než Čína. A pozor na Rusko. Tam je velký potenciál a velké bohatství. Putin, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí, táhne Rusko nahoru.

Psali jsme: „O nás jim nejde.“ Ursula už Čechům zase spílá. Neuvěříte, proč. A politici reagují „Odporný jak Zeman a Babiš!“ Chvilkaři mají pořádný vztek na Klause staršího. Za Koněva. Co bude dál? Ministryně Schillerová: Německo je v horší kondici než my Lžou! Klaus ml. v boji s novináři. Jde o EU a NATO, je to trochu jinak



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.