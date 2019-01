Vyklizením Kliniky to nekončí! Exstarosta Bellu podezřívá politiky na pražském magistrátu a spouští alarm

ROZHOVOR „Už ve čtvrtek bylo jasné, že vyklizení bude trvat několik dnů, možná i týdnů. Ze strany klinikářů bylo vidět absolutní opovrhování nad námi politiky, co jsme tam byli, zástupci města, úřadu, policie. Ironicky si ze všech dělali legraci,“ líčí pro ParlamentníListy.cz zážitky z pokusu o vyklizení tzv. Kliniky Alexandr Bellu (ODS), do listopadu 2018 starosta Prahy 3.

Od čtvrtka dochází k pokusu o vyklizení centra Klinika. Vy jste u toho byl první den přítomen, jak to probíhalo, co vás zaujalo?

Atmosféra oproti tomu, co se dělo před třemi lety, byla poklidnější. Je však evidentní, že úřadu se zatím vyklizení nepodařilo. Už ve čtvrtek bylo jasné, že vyklizení bude trvat několik dnů, možná i týdnů. Ze strany klinikářů bylo vidět absolutní opovrhování nad námi politiky, co jsme tam byli, zástupci města, úřadu, policie. Ironicky si ze všech dělali legraci.

Nad reakcí některých politiků jste se však podivoval...

Pro mě je nejvíc zarážející, že místostarosta stávající koalice na Praze 3 pan Ondřej Rut schvaluje a veřejně podporuje se Stranou zelených Kliniku. Pan starosta Ptáček v tuto chvíli respektuje koaličního partnera, který se staví k takto protizákonným záležitostem pozitivně. To, že radní hlavního města Prahy Hlaváček spolu s primátorem Hřibem řeknou, že budou odkupovat budovu, a že hlavní město Praha vyjednává s někým, kdo porušuje zákony, směřuje k obavám, že Praha 3 by mohla k té budově přijít a že by tam zase klinikáře či podobné osazenstvo mohli vložit.

Jak hodnotíte postoj státu k této záležitosti?

Nevím, jestli to je dané strachem či nějakými politickými tlaky, ale přijde mi liknavost státu k vymáhání práva velká. Všichni z osobního života známe, že v momentě, kdy spácháme nějaký prohřešek, tak tresty či ten výkon je rychlý. A tady pět let se něco domáhá a pomalu tam chodí v bílých rukavičkách, aby náhodou se někdo neurazil. Tohle je asi nejhorší zpráva pro veřejnost a náš stát.

Říkal jste, že pokusy o vyklizení Kliniky byly už v minulosti. Kolikátý je ten současný?

Pokud si vzpomínám, tak se pohybujeme kolem šestého sedmého, možná i desátého pokusu. Některé byly přímo fyzicky prováděny, kdy třeba budova byla i vyklizena, ale oni se během noci či dalšího dne vrátili. Některé pokusy o vyklizení byly prováděny písemnou formou, tedy na základě žádosti. Problém je také v nepřipravenosti vlastníka, protože jedna věc je budovu vyklidit, a druhá je ji zajistit. Budova má rozsáhlý areál a klinikáři ji samozřejmě velmi dobře znají. Neznamená tedy, že když je z budovy dostanete, že máte vyhráno. Pokud tam nemáte čtyřiadvacetihodinovou ostrahu – a to ostrahu, která se opravdu dá považovat za ostrahu – tak klinikáři přiběhnou a zas budovu obsadí. Takže samotné vyklizení ještě nebudeme moci považovat za ukončení tohoto příběhu.

A teď to s vyklizením vypadá nadějně? Nějací klinikáři se prý usadili na střeše...

Udělali si tam takové hnízdo, kde přebývají. Z informací ze čtvrtka tam zůstávali ještě nějací lidé ve spodní části budovy. Exekutor říkal, že budovu přebírají postupně po místnostech. Jakoby dobývají hrad. Tím, že se rozhodli jít pacifistickou cestou, tak to bude trvat několik dní. Zatím není ze strany exekutora vůle to řešit nějakým razantnějším způsobem. Zvláštní ještě ve čtvrtek bylo stanovisko policie, která během toho vyklízení vydala tiskovou zprávu, že exekutor byl i fyzicky napaden. Došlo k přivolání k policistů. Ale i tady byl přístup hodně vlažný, poklidný.

Víte, co s objektem bude dál? Jsou známy záměry majitele?

Podle toho, co naposledy SŽDC sdělovala, to má být prostor, který má mít kancelářské zázemí pro jejich zaměstnance, včetně toho, že by tam mělo vzniknout i zdravotnické zařízení, které by fungovalo jak pro jejich zaměstnance, tak i pro širší veřejnost. Na druhou stranu tím, že došlo k personálním změnám na SŽDC a že projekt a situace se táhne tolik let, tak to mohlo nabrat různé úpravy, které mi nejsou v tuto chvíli známy.

A ten záměr hlavního města Prahy odkoupit budovu, to je jen nějaký návrh?

Primátor Hřib včetně radního Hlaváčka se vyjádřili, že by budovu chtěli odkoupit. Objektivně si myslím, že jenom tak politicky plácají, že tím chtějí vyjádřit, na které straně se oni pohybují. Realisticky si myslím, že jejich plán není naplnitelný po legální stránce. Budova původně vlastněná Úřadem pro zastupování státu byla svěřena SŽDC jako složce státu na dvacet let. Teď by musela SŽDC zrušit tuto smlouvu, vrátit budovu Úřadu pro zastupování státu. A ten má rámcově ze zákona dvě možnosti – buď budovu opět svěřit státní složce, což Magistrát hlavního města Prahy není – anebo ji dát do veřejného výběrového řízení. Což je ovšem pro složky jako jsou obce nebo kraj velmi složité, protože do dražby můžete jít se schválenou částkou a tu vám může schvalovat pouze zastupitelstvo. Takže je to takřka neproveditelné, protože soukromník je schopen dát zpravidla větší částku než obec nebo kraj. Považuji to tedy za takové populistické návrhy.

Vím ale, že proběhly konkrétní schůzky, ať už to bylo se SŽDC nebo s Úřadem pro zastupování státu, ze strany městské části Prahy 3, primátora a těchto složek. Takže nějak na tom pracují. Sám starosta i místostarosta Rut tvrdí, že mají nějaké právní výklady, které říkají, že by to šlo.

Alarm z mé strany je takový, že oni pod rouškou toho, že by budovu využilo hlavní město Praha nebo městská část Praha 3, by ji přebrali. Říkali by, že tam budou nějaké bohulibé projekty či veřejné vybavení, ale pak bychom se dočkali toho, že za půl roku či za rok se tam nastěhují klinikáři pod záštitou nějaké organizace a takovouto obezličkou jim to zase vrátí. Toho bych se bál. I s ohledem na to, že vrcholoví politici z hlavního města Prahy i z Prahy 3 se k tomu tak vehementně hlásí, že s tou skupinou squatterů nemají až tak veliký problém.

autor: Oldřich Szaban