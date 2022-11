Vyoral se podíval kandidátům na zoubek. Našel dost špatného. Zvlášť u Nerudové

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Diplomat Petr Kolář by podle komentátora měl už přestat tahat králíky z klobouku a kandidovat sám za sebe. Ale očekávat, že by Kolář udělal něco fér, je prý bláhové. Andrej Babiš si podle něho může dovolit debatám se vyhýbat. Ze zbytku kandidátů si Vyoral ještě rýpl do Danuše Nerudové a Karla Janečka. A jednoho kandidáta si hodlá ještě prověřit.

V kuloárech je celkem veřejným tajemstvím, že za kandidaturou Petra Pavla na post prezidenta stojí diplomat a bývalý velvyslanec Petr Kolář, stejně jako stál za kandidaturou Karla Schwarzenberga a Jiřího Drahoše. Není už načase, aby Petr Kolář, který dle svých slov pomáhal do Česka dostat Aspen Institute, kandidoval sám?

Myslím, že to ani není žádným tajemstvím. Sám Kolář přeci s kariérním komunistou a oportunistickým převlékačem uniforem Petrem Pavlem už před dvěma lety jezdil po debatách a připravoval si ho jako dalšího koně pro prezidentskou kandidaturu. Samozřejmě by bylo ze strany ex diplomata Koláře fér, aby stále nevytahoval další a další králíky z klobouku a zkusil to sám za sebe. Ale požadovat od tohoto prominenta s eminentními vazbami na Washington či Langley – nutno podotknout pro Českou republiku nezdravými – něco férového je stejně bláhové, jako chtít totéž od jeho stejně „povedeného“ aktivistického synka Ondřeje – ex starosty Prahy 6.

V USA stále ještě probíhají volby. Ale „rudá vlna“ ani „rudé tsunami“, jak se nazývala předpovídaná dominance republikánů, se nakonec nekonala, ačkoliv approval rating Joe Bidena je dlouhodobě špatný. Jak si to vysvětlujete?

Premiér Fiala navštívil klimatický summit COP27 v Egyptě a prohlásil, že je potřeba přesvědčit i ostatní mimoevropské země, aby následovaly Evropu ve snaze být klimaticky neutrální. A také hodlá o třicet procent snižovat emise metanu. A někteří členové ODS už projevili svou nelibost, že premiér jde unijnímu mainstreamu tak na ruku. Vzhledem k tomu, že jsme v krizi, na tuto zimu budeme mít možná dostatek plynu, ale i provládní odborníci se strachují o tu nastávající, neměl by premiér začít tlačit na realismus, místo poklonkování cílům, které byly kritizovány ještě před invazí na Ukrajinu?

Petr Fiala byl vybrán a zvolen jako takzvaně liberálně demokratický panevropský – tedy de facto eurounijní – kádr. Tak to je a z toho pohledu jeho prohlášení a kroky nejsou ničím překvapivé a nečekané. Fialovo konání je v rozporu s pragmatičností, naší bezútěšnou realitou a našimi zájmy. Nejde ovšem o omyly, pochybení nebo nešťastné přešlapy, ale o záměr. Že jde o slouhu, poskoka, lokaje, loutku – dosaďte si sami – reprodukujícího a vykonávajícího jemu předhazované notičky, jež jsou často v rozporu se zájmy České republiky, musí vnímat i slepý, hluchý a inteligenčně nepříliš vybavený jedinec.

Andrej Babiš sice oznámil kandidaturu na prezidenta, ovšem zatím se evidentně nehodlá zúčastňovat prezidentských debat? Co za tím vidíte?

Neformuloval bych to jako „debat“. Co jsem četl, vynechá tu na VŠE z důvodu plánovaného výjezdu za občany. Takže jde o jednu debatu. Nicméně uvidíme, zda se bude či nebude některých dalších účastnit. Je fakt, že on coby politik, za nímž je výrazná nejen politická historie – ať už taková, nebo maková – si zkrátka může dovolit některou z debat opomenout. A s podobnou taktikou jako toho času Miloš Zeman se vyhnout konfrontaci „všichni proti Babišovi“, případně neplýtvat energií a časem debatami s druhořadými pinčlíky. Se vším respektem i disrespektem k oněm zveřejněným kandidátům. Lidé měli Babiše v médiích na očích denně, takže mají představu o něm a jeho „pohledu na věc“. Ať už tedy reálnému, nebo pouze jím prezentovanému navenek.

Naopak, Danuše Nerudová se účastní debat velice ráda. Ještě než se rozhodla kandidovat, byla pro mnoho lidí „ta paní, co čas od času mluvila u Moravce“. Co jste si o Danuši Nerudové myslel vy, než šla do prezidentských voleb?

Danuše Nerudová – à la variace Čaputová na český způsob – navzdory silné podpoře mediálního mainstreamu potřebuje PR a provrtat se do povědomí širší veřejnosti. Proto není překvapením, že ta naopak využije každou příležitost. Že je coby uvědomělá eurosoudružka a toho času třeba podporovatelka povinného očkování na variantu chři…, pardon covid, připravována na prezidentskou kandidaturu, bylo evidentní asi dva roky nazpátek, kdy se z ničeho nic začala objevovat všude možně. Včetně naší, vaší a hlavně jejich ukradené prorežimní České televize včetně vlajkového pořadu Názory Václava Moravce. Kromě klasického papouškování osvědčených prorežimních formulek si nepamatuji, že bych od této prý ekonomky slyšel cokoliv kloudného. Za všechno dávám do placu její nedávný příspěvek na Twitteru, kdy na americko-ruskou válku na Ukrajině napasovala havlovskou floskuli s láskou, lží a nenávistí. Jen jí tam vypadla pravda. Zřejmě nikoliv náhodou. „Poslední dny s úžasem a nadějí sleduji protiofenzivu Ukrajinců. Tak úspěšnou, že na ni nestíhá reagovat ani kremelská propaganda. Ukrajinci svou odvahou a láskou k vlasti postupně vítězí nad lží a nenávistí a bojují za bezpečí a budoucnost celé Evropy. Sláva Ukrajině!“ Mimochodem Twitter má Nerudová protkaný demagogickou frází „Sláva Ukrajině“, zatímco „Sláva České republice“ tam nenajdete. Od kandidátky na naši prezidentku bych čekal přesný opak. Tož tak. Nechť čtenáři posoudí sami.

Další ohlášená účastnice volby se jí nakonec neúčastní. Alena Vitásková měla podle svých slov dostatek podpisů, ale ne tolik, kolik si předsevzala. Je to pro předvolební debaty a případně i voliče velká ztráta?

Vzhledem k tomu, že mohla být jistým protipólem tzv. liberálně-demokratické většiny mezi kandidáty, to škodou je. Zejména pro debaty. Co se volebního výsledku týká, myslím, že vzhledem k povědomí veřejnosti a působení médií hlavního proudu, neměla by na něj velký vliv.

A když už jsme tak u toho, co si myslíte o zbytku těch, kdož jsou na kandidátské listině, např. o Karlu Janečkovi, Tomáši Březinovi nebo Jaroslavu Baštovi?

Karlu Janečkovi nevěřím nos mezi očima. Nevěřím, že je takovým matematickým geniem, na kterého si hraje. Nevěřím, že jeho bohatství vygeneroval geniální software, který údajně vymyslel. Nevěřím jeho současnému postoji, kdy se částečně staví proti některým režimním tendencím – typicky proti koronavirové totalitě. Jde o typický kádr globalistů a jsem přesvědčený, že je napojený na americkou zpravodajskou komunitu. O Tomáši Březinovi zatím mnoho nevím. Ačkoliv s řadou jeho konzervativně pravicových názorů souhlasím a podepsal bych je, musím se mu ještě podívat na zoubek. Podobně to mám s Jaroslavem Baštou, s nímž v řadě ohledů souhlasím. Co u mě ovšem rozeznělo alarmující kontrolky, byl Baštův pozitivní přístup k přistoupení Švédska a Finska – coby do té doby neutrálních států – do agresivního vojenského paktu NATO.

