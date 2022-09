Výpadky elektřiny. Náhrady za Rusko. Zima podle Švihlíkové a pravé důvody

„Norský energetický think tank Rystad Energy počítá s blackouty jako realistickou variantou se značnými dopady na evropský průmysl,“ předestírá ekonomka Ilona Švihlíková nadcházející zimu v Evropě. Náhrady za ruský plyn vidí reálně až za několik let. „Evropská unie je chycena v pasti svého nedomyšleného Green Dealu. Například výroba hliníku je zcela zásadní pro zelenou ekonomiku – elektromobily, větrné turbíny, a tak dále. Výroba hliníku je dosti špinavá a energeticky náročná. Dramatický nárůst cen energií a ceny emisních povolenek tuto výrobu vyštvávají z Evropské unie. O to víc posílí výroba hliníku v Číně, případně v Rusku,“ varuje dále.

reklama

Jak vážné máte obavy, že Češi nebudou mít v zimě čím topit?

Obavy mám velké. Norský energetický think tank Rystad Energy počítá s blackouty jako realistickou variantou se značnými dopady na evropský průmysl.

Anketa Chcete, aby soud uznal Babiše vinným za Čapí hnízdo? Chci 2% Nechci 90% Nechám to na rozhodnutí soudu 6% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10183 lidí

Máte nějakou radu, jak se nejlépe se zdražováním vyrovnat? Co byste lidem doporučila?

Knížecí rady v této situaci považuji za výsměch občanům. Opravdu tady nebudu hovořit o dvou pracích a čtyřech svetrech. Pokud vláda neumí ochránit své občany a firmy před likvidačními cenami energií, nemá na svém místě co dělat.

A nyní k příčinám současných cen energií. Ty se podle osoby a názoru liší: ruský prezident Vladimir Putin a válka na Ukrajině, Green Deal, emisní povolenky, protiruské sankce, plynová závislost na Rusku, honba za ekologií, snaha Spojených států prodat vlastní plyn… Co si myslíte vy?

Analýza se nemůže omezovat na výkřiky, že za to může osoba XY. Takhle svět nefunguje. Podívejme se na začátek nárůstu cen, je to zhruba polovina minulého roku. Vidíme jasný nárůst cen energií a také řady kovů a dalších komodit. Pád Bohemia Energy byl jasným vzkazem, že v energetice je obrovský problém dávno před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Myslím, že hlavními důvody jsou kombinace rychlého přechodu k obnovitelným zdrojům, které jsou nestabilní, zbytečná a sebedestruktivní démonizace fosilních paliv doprovázená systémem emisních povolenek, které se bohužel staly nástrojem finanční spekulace. Je to komplex příčin, které ale mají kořeny ve špatném provedení zelené tranzice a v nerealistických časových očekáváních.

Ilona Švihlíková

Oprostit se od ruského plynu bude složité, problémem je, jak a odkud plyn ke státům Evropské unie dostat. Hovoří se o neexistujících plynovodech, tankerech, přístavech a ceně, kterou za to Evropané zaplatí. Odpůrci takových kroků tvrdí, že to ani není reálné. Je, nebo není?

Podle mě ve střednědobém horizontu není. LNG potřebuje infrastrukturu, kterou musíte vybudovat, klíčovým omezením dnes jsou tankery na LNG, kterých je nedostatek a cena za přepravu stoupá někam ke 105 000 amerických dolarů za den. Spolu s blížící se zimou je pravděpodobné, že se cena bude zvyšovat. Evropská unie přeplácí LNG z asijských zemí. Rusko se snaží rozvíjet své LNG projekty, jako je Jamal a také Sachalin, kromě toho má největší rezervy zemního plynu na světě. Země jako Katar jistě mají velký potenciál, ale rozvoj pole k těžbě může trvat pět let a Katar jakož i ostatní země určitě budou chtít dlouhodobé kontrakty. LNG navíc nelze považovat za tak ekologicky přijatelný jako konvenční zemní plyn. I analýzy oilprice uvádějí, že na světovém trhu je deficit LNG kolem 76 miliard metrů krychlových.

Velkou roli v řešení plynu hraje i morálka. Kvůli válce na Ukrajině mnozí politici a odborníci vyzývají, abychom od Ruska plyn neodebírali – přímo či nepřímo, protože to není morálně obhajitelné. Avšak na druhou stranu někteří dodavatelé plynu či ropy pocházejí například z arabských zemí, kde mají problém s úctou k ženám, nemají dostatek svobody, dochází v nich ke kamenování, a tak dále. Je tohle morálně obhajitelné? Jak se rozhodovat? A má při rozhodování, odkud kupovat plyn, hrát roli morálka?

Západ už dlouho používá lidská práva a takzvanou morálku jako výběrový nástroj pro trestání určitých zemí, zejména Ruska a Číny. Pokrytectví Západu je v tomto ohledu dobře zdokumentováno. Skutečná dělící čára vede mezi těmi, kteří jsou spojenci Spojených států amerických a těmi, kteří nejsou. S lidskými právy to nemá co do činění.

Evropská unie řeší zastropování ceny plynu. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela tvrdí, že na cenu plynu to nebude mít vliv. Jak vnímáte podobné snahy Evropské unie?

Nu, problémy růstu v Evropské unii se zase jednou změnily v růst problémů. Evropská unie je chycena v pasti svého nedomyšleného Green Dealu. Například výroba hliníku je zcela zásadní pro zelenou ekonomiku – elektromobily, větrné turbíny, a tak dále. Výroba hliníku je dosti špinavá a energeticky náročná. Dramatický nárůst cen energií a ceny emisních povolenek tuto výrobu vyštvávají z Evropské unie. O to víc posílí výroba hliníku v Číně, případně v Rusku. To klimatu těžko pomůže, jen se tím omezí průmyslové kapacity Evropské unie. Takto můžeme uvést další příklady týkající se mědi či vybíjení stád dobytka. Sebereflexe Evropské komise se limitně blíží nule, takže od takzvaných evropských řešení nic nečekám. A nejsem to jen já, kdo nic nečeká, protože jak Německo, tak Rakousko před přelomovým summitem přišly s vlastními balíčky a zastropováním cen.

Psali jsme: MŠMT: ČR vystupuje ze Spojeného ústavu jaderných výzkumů Ďuriš (PBCH): Už se na to nemůžeme koukat. Chceme Prahu bez chaosu Okamura (SPD): Zajištění základních životních potřeb nesmí být předmětem ideologie a aktivismu Extremisti, máte smůlu! Mikuláš Minář vítá Fialovo zastropování

Česko také čelí jedné z největších inflací a opět slýcháme různé důvody. Od pětikoaliční vlády, že za to může bývalá vláda Andreje Babiše a naopak. Jak z toho ale co nejrychleji ven, aby nedošlo ke stagflaci?

Stagflace je tak pravděpodobná, že únik z ní považuji, i vzhledem k vysokým úrokovým sazbám České národní banky, za těžko představitelný. Opět, k pochopení situace je potřeba postupovat analyticky a nikoliv emočními výlevy. Personální útoky inflaci nesníží. Hlavní důvod je, a říkám to už nejméně rok, přičemž poslední analýza České národní banky to ukazuje také, nárůst cen komodit, hlavně energií, které k nám jdou ze zahraničí. Je to importovaná, nákladová inflace. Vláda měla již dávno využít možnosti, které má, například využít zákon o cenách, svého postavení majoritního vlastníka ČEZ a další.

Už nyní některé firmy končí provoz právě kvůli vysokým cenám energií, nedokážou ho již déle udržet. Vydrží český průmysl a obchod letošní zimu a co by mu nejvíce pomohlo?

Pomohlo by, kdyby vláda konečně přestala vysílat signály a pochopila, že situace je extrémně vážná, mnohem vážnější, viz analýza Rystad Energy, než si myslí. Intervence na trhu je naprosto zásadní. Ideální by bylo strukturální řešení a la změna k zelenému přechodu. Ale Evropská unie se dál řítí do zdi, takže je potřeba národní řešení. Vláda je navíc ve skvělé pozici v tom smyslu, že jsme čistý vývozce elektřiny, je tedy perverzní, abychom byli ohrožení energetickou chudobou.

Pětikoaliční vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů mluví o tom, že nenechá lidi padnout a pomůže. Úsporný tarif, pětitisícový příspěvek pro rodiny s dětmi a další kroky jim mají pomoci překlenout krizi. Jaký krok například považujete za účinný a jaký ne a proč?

Úsporný tarif skončil dřív, než začal. Tak dlouho se o něm mluvilo, až přestal být relevantní. Jednorázový příspěvek potřebným moc nepomůže. Zastropování cen a zvláštní daň jsou o něco lepší řešení, za nejlepší ale považuji mít samostatnou energetickou politiku. Na to je ovšem potřeba mít politickou odvahu.

Na Václavském náměstí se konala demonstrace s desítkami tisíc lidí, kteří vyjádřili nesouhlas s jednáním české vlády. Později se tisíce sešly na náměstí Staroměstském. Chápete pocity účastníků?

Chápu je velmi dobře. Od stoupenců současné vlády mě urážky na jejich adresu nepřekvapují, to, že některá média, která v případu Milionu chvilek fungovala jako spolupořadatel, tuto demonstraci odignorovala, také ne. To je ta liberální demokracie v praxi. Je zajímavé, že do této skupiny se zařadila i v uvozovkách progresivní levice, kdy se sprostota jejich představitelů vůči účastníkům zcela vyrovnala vládním kruhům.

Budou podle vás protesty sílit?

Je to velmi pravděpodobné. Vláda prošustrovala důvěru občanů, zcela ignorovala to, že milion hlasů, rekordní počet, ve volbách propadl a tito lidé nemají v Poslanecké sněmovně své zastoupení. Nečinnost vlády v tak těžké situaci může navíc odradit i ty, kteří strany vládní koalice volili.

Psali jsme: Balaštíková (ANO): Dohoda o ničem - to se dalo čekat Maříková (SPD): Sorry, ale tohle nepodporuji Královéhradecký kraj: Polovina září patří seniorům, svátek oslaví na Pivovarském náměstí Policie ČR: Realizace rozsáhlé operace s krycím názvem KOZEL II

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.