Vypukne odpor. Hospody, obchody, vše se otevře a bez testů. Babiš má už jen den

Poslední výzva! Podnikatelské odbory dávají čas vládě do zítřejšího dopoledne. Pak vyzvou k občanské neposlušnosti. Poslední kapkou bylo vyhlášení podmínek pro otevření některých služeb. „Tak něco nehorázného!“ Chtějí vyzvat nejen k otevření kadeřnictví, krámků, hospod. „Důrazně budeme doporučovat, aby se nenechali donutit k tomu, že se stanou konfidenty vlády a budou lustrovat své zákazníky, vyžadovat po nich testy a dokonce je zapisovat do seznamů. No, tak to máme tady novou StB! To opravdu odmítáme!“ říká jednoznačně Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů.

Na sociální síti jste poukazoval na to, že utahování šroubů pokračuje. „Vláda zase rozděluje občany na ty, kteří můžou v pohodě podnikat, a na ty, které sváže nesmyslnými zákazy a příkazy.“ Můžete být konkrétnější? Než se dostaneme k vaší „poslední výzvě,“ co vám nejvíc vadí?

Toho, co nám vadí, je strašně moc. Primárně, že je vláda neschopná vládnout v koronakrizi, nechává zbytečně umírat lidi a dělá opatření, která nejsou efektivní. Jedno z opatření, na které se upnula, je zavření služeb a obchodů pouze malým podnikatelům a živnostníkům. Je to opatření, které zjevně nemělo nikdy žádný účinek na to, jestli umírá více, nebo méně lidí. Když se podíváme, jak vypadala křivka úmrtí i poté, kdy měly všechny hospody, krámky, kosmetičky zavřeno, je divné, že data spolu nijak nekorelují.

Vládě vyčítáme, že jedná nerovně. Jiné diskriminuje, další podporuje. Velké firmy mohou bez omezení vyrábět a teprve asi před měsícem a půl dostaly podmínku testovat zaměstnance. Všichni chodíme nakupovat do supermarketu a máme maximálně zakrytá ústa respirátorem, jezdíme městskou hromadnou dopravou v podstatě bez omezení. Narvané tramvaje nebo metro je běžné, lidé se tam tísní. Jediná povinnost, kterou mají, je zakrytí úst a nosu. Teď přichází vláda s něčím úplně neuvěřitelným! Nevím, jestli to nazvat opatření. Neuvěřitelnou aktivitou, která je jednoznačně namířená proti malým podnikatelům a živnostníkům. Vymýšlí takové podmínky, aby otevřít nemohli, nebo dokonce, a to je úplně nejhorší ze všeho, ještě poštve zákazníky proti nim. Chtějí, aby po zákaznících povinnosti vymáhali živnostníci. To je tak něco nehorázného! Neumím si představit, že jsme ještě demokratická země!

Radomil Bábek

Jak vypadalo prozatím vaše vyjednávání s vládou? Proběhla vůbec nějaká jednání, ať už s členy vlády nebo odborníky?

Ne. Vůbec se neozvali. Ignorují nás. Vědí, že naše názory a postoje jsou konzistentní. Podnikatelské odbory hájí primárně občanskou svobodu a především svobodu podnikání. Netvrdíme, že bychom neměli v krámcích, hospůdkách a kadeřnictvích dodržovat podmínky ochrany zdraví. Ale musí to být opatření rozumná. Když můžu jít k lékaři, zubaři, bez toho, aniž bych měl předkládat nějaký test, ať mi nikdo nevykládá, že ten test je nutný u kadeřnice! Vy jste se ptala, jestli s námi jednají? Nejednají. Pokud by k tomu došlo, řekneme jim: Dejte malým podnikatelům a živnostníkům stejné podmínky, jako mají supermarkety, městská hromadná doprava a velké firmy.

Poslal jste dopis přímo premiérovi. Ani od něj nemáte žádnou odpověď?

Vůbec. Jak říkám, ignorují nás.

Tento týden už překročíme počet patnácti tisíc členů. Jsme setrvale konzistentní ve svých postojích a názorech, bráníme svobodu podnikání. Když vláda udělá nějakou hloupost, říkáme: Je to hloupost. Netočíme se kolem toho, neděláme žádné diplomatické tanečky. Nazýváme věci pravými jmény. To se jim zatraceně nelíbí! Ve chvíli, kdy nás legitimizují pro jednání, že nás přizvou, prohráli. Dobře to vědí, a proto nás ignorují.

Dáváte čas vládě do pátku, aby s vámi začala seriózně jednat. Pak dojde k výzvě k občanské neposlušnosti. Jakou podobu by měla občanská neposlušnost mít? Co máme očekávat?

Výzva ještě nevyšla. Avizoval jsem, že v případě, že se vláda nechytí za nos, výzva vyjde v pátek. Pokud nebudou jednat správně, následuje postup v několika krocích. První bude, že vám novinářům pošleme prohlášení Podnikatelských odborů, které se bude jmenovat: Výzva k aktivitám občanské neposlušnosti. Jestliže k tomu budeme přinuceni a zdá se, že ano, budeme vyzývat, aby lidé nedodržovali nesmyslná opatření vlády, aby podnikatelé a živnostníci otevřeli krámky, hospody, kadeřnictví, kosmetiky. Doporučovat jim, aby dodržovali pravidla ochrany zdraví, pravidla 3R. My to dodržovat chceme. Důrazně budeme doporučovat, aby se nenechali donutit k tomu, že se stanou konfidenty vlády a budou lustrovat své zákazníky, vyžadovat po nich testy a dokonce je zapisovat do seznamů. No, tak to máme tady novou StB! To opravdu odmítáme! Prohlášení budeme posílat v písemné podobě a vystoupím s ním i na Facebooku. I v podobě videa ho pošleme médiím, aby měla k dispozici vyjádření písemně i formou videa.

Jak se vyrovnáte s literou zákona? Neobáváte se sankcí? Ať už vy nebo případně živnostníci, kteří se podle vašeho doporučení zachovají…

Obáváme. Domnívám se, že je to jisté. Nemyslím si ale, že narazíme na literu zákona. Narazíme na to, jak si ji vláda představuje, vláda, která vyhlašuje opatření, která jsou protizákonná. Ministr zdravotnictví veřejně dokáže vyhlásit, že ví, že co vyhlašuje, je nezákonné, ale stejně to vyhlásí. Už několikrát soudy od Ústavního přes Nejvyšší správní soud po okresní nebo obvodní v Praze prohlásily postup vlády za nezákonný. Vláda to ignoruje. A tato vláda nás chce soudit nebo stíhat? Jsme přesvědčení, že nejvyšší zákon České republiky tedy Ústava a Listina základních práv a svobod jsou na naší straně. Máme právo nebýt diskriminováni. K diskriminaci malých podnikatelů a živnostníků jistě dochází. Máme právo vzepřít se opatřením, příkazům, které si stát vymyslí, pokud jsou zjevně v rozporu nejen se zákony, ale i se zdravým rozumem a jdou proti našim zájmům. To bych zdůraznil. Jako občané máme právo, hájit své zájmy. Zájmem podnikatelů a živnostníků je pracovat. Práci jim tahle vláda vzala. Nevzala práci zaměstnancům, velkým firmám, úředníkům. Vzala práci jenom malým podnikatelům a živnostníkům. Proto budeme vyzývat k občanské neposlušnosti.

Všechna opatření, která kritizujete, se odkazují na odborníky, epidemiology, hygieniky. Máme nové týmy, které epidemii řeší. Slyšíme, že není situace ještě tak dobrá, aby se mohlo rychleji rozvolňovat. Co vy na to?

Ať mi někdo z těch kvazi odborníků vysvětlí, proč je v supermarketu možné, aby bylo sto lidí najednou nebo, že se v městské hromadné dopravě mačkají lidé jeden na druhého? Přitom v kadeřnictví se lidé budou muset prokázat testem. Nerozumím tomu. Znovu říkám, budeme důrazně doporučovat dodržovat základní opatření, která považujeme za rozumná, pravidla 3R a to roušky, ruce, rozestupy. My k tomu dodáváme ještě čtvrté a to je rozum. Chovat se podle zdravého selského rozumu. Mluvila jste o odbornících, kteří doporučují… U nás vznikla zvláštní situace, kdy se vygenerovala skupinka lidí, kteří s potěšením zjistili, že teď se mohou uplatnit, jako je pan Smejkal v MeSES a další lidi tam. Dokola a dokola říkají totéž. Nemá to žádný pozitivní výsledek, ale opakují totéž. Neberou v potaz žádné jiné názory. Nelíbí se jim, co říká profesor Beran, co říká Lukáš Pollert, to, co jim osobně nevyhovuje. Osobně se domnívám, že důvody pro takové jednání jsou dva: První u odborníků je, že konečně cítí naplnění svých jinak upozaděných kariér. Druhý, že lidé ve vládě a kolem ní, Babiš, Prymula a spol., na covidové krizi dělají obrovské kšefty. Jinými slovy, pozměnil bych francouzské Cherchez la femme na za vším hledej peníze.

Na stránkách Hospodářské komory je ke čtení řada zajímavých odpovědí, která se týkají vaší kritiky. Navíc pro podnikatele a zákazníky chystají způsob, jak si dodržování opatření usnadnit. Vyvíjí rozhraní do mobilní aplikace, které by umožnilo napojit se na státem chystaný systém vydávání uzamčených QR kódů. Váš komentář?

(Smích.) Považuji to za úplně absurdní a zvrácené. Že se stát a vláda snaží využívat covidovou krizi k tomu, aby získala jakousi setrvalou moc nad občany, mohla rozhodovat, kam půjdou nebo nepůjdou, který krám bude a nebude otevřený, tomu se u této vlády nedivím. Šokující je, když jim v tom pomáhají spolky, které se označují za podnikatelské, jako je Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Pánové Dlouhý a Prouza jsou dlouhodobě ve velmi pozitivním naladění vůči vládě a panu Babišovi.

Měl bych jednu poznámku, která je, řekněme, odborného charakteru z hlediska strategického řízení. Všichni používají jako argument proti rozvolňování nebo když kritizujeme vládu, oponují slovy: Za to nemůže vláda, ale covid. Já musím říct: Není to pravda. Covid je z hlediska strategického řízení danost. Covid tady máme. Pokud to není tento virus, bude jiný nebo jiná nemoc. Výmluva, že za to může covid, je výmluva těch, kteří buď nedokázali situaci zvládnout, nebo, což je pravděpodobnější, ji využili a zneužili ve svůj prospěch, tedy k posílení své moci. Problém je, jak se chová vláda, tedy ti, kteří mají krizi zvládat.

Výzvu k občanské neposlušnosti tedy zveřejníte v pátek. Je to definitivní termín?

Pokud se do páteční desáté, jedenácté hodiny vláda nerozhoupá, tak se rozhoupáme my.

Co by měla vláda podle vás udělat, abyste upustili od výzvy?

Ať vydají rozumné opatření! Řeknou: Pardon, není potřeba, aby se ke kadeřnici chodilo s testem, protože k zubaři také nechodíte s testem a autobusem také nejezdíte s testem. Dodržujte 3R a je všechno v pořádku. Milé kadeřnice, prosíme vás jako vláda, chovejte se rozumně, nepouštějte do provozovny více lidí, než jen podle metrů čtverečních atd. Bylo by hezké, kdyby se takto dokázala vláda chovat. Jenže takto s námi vláda jednat neumí. Umí jen nesmyslně zakazovat a přikazovat.

Pokud by do termínu, o kterém hovoříte, došlo ke zveřejnění nových informací, např o otevření obchodů atd., změnilo by se něco na vašem postoji?

Podle podmínek. Nejde o to, kolik a koho otevřou, ale jak se k živnostníkům staví, s jakým despektem a nepřátelsky. Jestli sdělí, že např. otevřou divadla, ale každý divák bude muset přijít s testem ne starším než dvacet čtyři hodin a bude jen čtvrtina míst obsazených atp., divadla stejně neotevřou. A vláda bude říkat: My jsme dovolili otevřít. To je farizejství a pokrytectví, s kterým k nám vláda přistupuje.

Další podmínkou je, aby nás pozvali k jednání, kde by se mohlo podařit změnit celkovou strategii, podívat se na vše jinýma očima, aby nám přestali stále hustit do hlavy počty nakažených. Irelevantní číslo. Aby nám řekli, jak se daří nebo nedaří zabránit umírání těch, kteří by umřít neměli a nemuseli, kolik máme proočkovaných lidí nad 80, 70 a 60 let, proč ještě nejsou naočkovaní všichni starší a polymorbidní lidé. To je potřeba s nimi probrat. Jen oni nebudou chtít.

