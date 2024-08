Vyslýchal Turka, pak použil čtyři věty. Tady máte, co se Bibenovi z HN nehodilo

Redakce ParlamentníchListů.cz získala od europoslance Filipa Turka e-mail, kterým odpovídal na otázky redaktora Hospodářských novin Martina Bibena. Konverzace začíná humorným překlepem, když Turek oslovil redaktora „pane Bidene“. Poté vyslovuje přání, aby byl rozhovor „dle původní nabídky otištěn jako Q & A“, tedy ve formátu otázka – odpověď. Tak se ale podle všeho nestalo. ParlamentníListy.cz tedy čtenářům kompletní odpovědi Filipa Turka přináší. Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 21% Ne 8% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14817 lidí

Na otázku o příjmech, které měly být měsíčně pouze ve výši 500 euro, to jest zhruba 12 500 korun, Turek odpovídá: „To není úplně přesné. Přiznal jsem i jiné údaje, ale pouze část se na stránkách v Evropském parlamentu zveřejňuje povinně, zatímco část může podle pravidel zůstat neveřejná. S odpovědným úředníkem a účetní ještě řešíme, zda je potřeba něco doplnit či průběžně aktualizovat a v jakém rozsahu. Pamatovat si ale veškeré účetní detaily je opravdu pod mou rozlišovací schopnost. Majetek a úspory, ze kterých žiji, se přiznávají také, ale tyto údaje nejsou součástí veřejně dostupné části mého přiznání.“

Na otázku ohledně výdělků jeho dvou firem Art of Performance a Transgas a na to, jaké odměny si z nich vyplácel, Turek odpovídá: „Normální člověk, který má majetek, úspory a investiční sbírku s vysokým nárůstem hodnoty, nepotřebuje pobírat vysoké odměny ze svých firem. Nemám žádnou hypotéku, žádné dluhy, ani žádné leasingy. Mohu si tedy dovolit žít život podle svých představ a potřeb, na druhou stranu umím být i velmi skromný.“

Třetím dotazem se redaktor HN zajímal o Turkovo živobytí před rokem 2016. „Do politiky jsem reálně vstoupil dne 29. 1. 2024, kdy jsem ohlásil kandidaturu ve volbách do Evropského parlamentu, a nominálně 9. 6. 2024, kdy jsem byl zvolen poslancem EP. Předtím jsem byl soukromou osobou a na svém tehdejším soukromí nehodlám nic měnit, bez ohledu na to, co si o tom vy, nebo někteří jiní novináři myslíte. Můj život začal být věcí veřejnou zvolením do funkce europoslance. Očekávám, že inteligentní redaktor seriózního ekonomického média – tedy nikoli zuřivý aktivista bulvárního blogu – to dostatečně chápe a nedělá mu problém to respektovat. Předem vám tedy děkuji za pochopení i za respekt,“ byl ve své odpovědi Turek zdrženlivý.

Původní e-mail Filipa Turka, část první:

Další otázka směřuje na Turkova auta, jeho pronajatý byt a boty, jaké europoslanec nosí. „Jsem sice odvážný a schopný člověk, ale cestovat bez bot a bydlet bez bytu bych dlouhodobě asi nedokázal,“ reaguje Turek. A přidává zbytek odpovědi i s reklamou: „Od jara jsem za servis svého Rolls-Royce dal přibližně 350 000,- Kč. Dostal nové brzdy, ložiska, pneumatiky, náboje, olej, nechal jsem jej opět kompletně vyleštit, ošetřit lak i interiér a dělá mi to radost. Můj druhý Rolls-Royce je na tom hůře. Tam doděláváme celkovou rekonstrukci, teď se kompletuje zcela nový interiér, a tak i náklady jsou výrazně vyšší. Tyto vozy ovšem neztrácejí na hodnotě. Nájemné platím tržní, jaké je pro dané místo obvyklé. Váš zájem o můj život mne těší. Domů vás sice určitě nepozvu, ale oceňuji, že zmiňujete moji knihu Hranatá legenda. V ní naleznete mnoho detailů z mého života. Máte-li problém s jejím pořízením, mohu vám nabídnout 5% slevu z maloobchodní ceny, objednáte-li si ji do pěti dnů na e-shopu filipturek.cz. Recenzní výtisky už jsou bohužel zcela rozebrány.“

Redaktor Biben se zajímal také o další možné Turkovy příjmy. Zmiňuje, že opravy aut podle dostupných údajů Turkovi příliš peněz nevynášejí. „Dojímá mne, s jakou sebejistotou jste schopen vydedukovat, zda opravy a renovace starých, luxusních a limitovaných vozů ‚vynášejí‘, či nikoliv. Vy se kromě jiného považujete i za znalce renovací těchto vozů? No, nevím. Bohužel vám musím sdělit, že vaše odhady jsou mimořádně špatné, ale kdo jsem já, abych vám vysvětloval zákonitosti podnikání,“ reaguje Turek. A ostře i pokračuje: „Ostatně jako novinář jste pouhý teoretik, takže vás raději nechám dále teoretizovat. Zrenovovat a následně prodat staré a vzácné auto je časově a materiálně značně náročné, a tak může zároveň ‚vynášet‘ opravdu hodně, abych zůstal věrný vaší terminologii. Ale jak říkám, kdybyste správně rozuměl podstatě podnikání, nepochybně byste se dnes neživil jako novinář za měsíční gáži, ale třeba také jezdil ve voze Rolls-Royce.“

Šestá otázka se týkala spojení Turka s miliardářem a influencerem Richardem Chladem, majitelem supersportů Bugatti. Dotaz zněl i na údajné obchody dvojice v dalekém Hongkongu. „Říká se a v některých novinách se píše mnoho věcí, z nichž ovšem některé stále připomínají sféru sovětské radiotelegrafie Rádia Jerevan. S Richardem jsme nejlepší přátelé, nicméně zrovna v Hongkongu jsem měl vlastní aktivity s obchodními partnery mimo ČR a Evropu,“ odpověděl Turek.

Redaktor HN se dále ptá na utajený sklad a dílnu Turkových veteránských vozidel a na to, kolik lidí Filip Turek zaměstnával od roku 2016. Odpovědi jsou poměrně ostré a stručné, viz níže.

Původní e-mail Filipa Turka, část druhá:

Poslední otázka redaktora HN europoslance vyzývá, aby zveřejnil veškeré své majetkové poměry a zjišťuje, zda již tak pro europarlament učinil. „Ano, veškerý svůj majetek jsem řádně Evropskému parlamentu nahlásil. Vzhledem k tomu, že i administrativa EP považuje tyto údaje za soukromé, se domnívám, že ani Hospodářským novinám nezbývá, než k tomu přistupovat stejně. Jakkoli se vaše noviny mohou dlouhodobě profilovat jako levicový deník, i přesto stále žijeme v demokratické a svobodné společnosti, v níž dominuje právo na soukromé vlastnictví. Leckdo by proto podobné dotazy mohl považovat za neslušné, což je názor, k němuž bych se určitě klonil i já sám,“ uzavírá výměnu Turek.

Původní e-mail Filipa Turka, část třetí:

Novinář Biben na X zveřejnil příspěvek, ve kterém tvrdí: „Europoslanec Turek se prezentuje jako úspěšný, bohatý podnikatel, který se vozí v Rolls-Royce a narozeniny slaví v Grandhotelu Pupp. Odkud však v minulých letech bral peníze, je záhada. Příjmy, které přiznal europarlamentu, mu stačit nemohou.“ Následuje odkaz na text v Hospodářských novinách. Ten je pro většinu lidí zamknutý za paywallem, od Motoristů ale přišla stížnost. V textu se totiž (PL se podívaly na web i do tisku) objevuje jen malá část Turkových odpovědí, konkrétně odpověď na dvě Turkovy firmy, jeho další příjmy a také odpověď na přátelství s Richardem Chladem.

Europoslanec Turek se prezentuje jako úspěšný, bohatý podnikatel, který se vozí v Rolls-Royce a narozeniny slaví v Grandhotelu Pupp. Odkud však v minulých letech bral peníze, je záhada. Příjmy, které přiznal europarlamentu, mu stačit nemohou. https://t.co/OLskgHjXwC @hospodarky — Martin Biben (@MartinBiben) August 5, 2024

„Hospodářské noviny, pan Martin Biben, poslal Filipovi v pátek sérii deseti návodných dotazů, přičemž velmi tlačil na jejich zodpovězení ještě ten den. Filip mu na ně na všechny poctivě odpověděl, aby Biben texty téměř všech svých otázek do článku zapracoval, ale Filipovi tam dal asi jen čtyři věty,“ okomentoval práci HN pro ParlamentníListy.cz předseda Motoristů sobě Petr Macinka.

Psali jsme: A povolení máš? Kultura bumážky v ČR i v Unii. Mussolini by měl radost Fiala se nevyrovnal s výpraskem, říká Filip Turek. V Bruselu zažil šok a zklamání Sanitární kordon kolem ANO. Už i ódéesákovi to přišlo ostudné „Fialova vláda sní o válce s Ruskem, se stíhačkami, co přijdou za 11 let.“ Babiš vrátil ODS úder i s úroky