Vývoz zájmů USA. To se nedalo minout, vzpomíná poslanec Kobza

Mnozí lidé v posledních dvou týdnech mluví o tom, že změny ve světové politice jsou po nástupu Donalda Trumpa tak dynamické, že to ani nestačí sledovat. Skutečně sledujeme nějakou kvalitativní proměnu ve světovém řádu?

Přinejmenším jeho snaha o navrácení světa ke konzervativním hodnotám se nedá nevidět. Doufám, že uspěje, protože jak jsme mohli sledovat v posledních dekádách, svět pod vedením ultrasocialistů, neomarxistů anebo obecně progresivistů spěl zcela jistě ke svému zničení. Myslím, že Trump dorazil na poslední chvíli, aby zachránil, co se dá, a v tom vidím i úkol či poslání SPD po nadcházejících volbách do parlamentu.

Určitě nejde o kosmetickou změnu, o pouhou výměnu prezidenta a vlády, ale o zásadní změnu systému – minimálně, co se týče vnitřní politiky USA.

Ve vztahu k zahraničí vidím jako klíčové rozhodnutí Trumpa a Muska brutálně přiškrtit penězovody, které proudí z rozpočtu USA politickým vlivovým organizacím ve světě, hlavně v Evropě včetně ČR. Což by zprostředkovaně mohlo vést i ke změnám politiky a vlád v těchto zemích v tom smyslu že by konečně odrážely názory a preference tamních obyvatel, nikoli zahraničních agentů.

Pozornost se v posledním týdnu upínala zejména k agentuře USAID a ke zjištěním, co všechno tato americká „rozvojová“ agentura financovala napříč celým světem za aktivity vyloženě politického charakteru. Překvapil vás rozsah těchto aktivit a výše částek?

Nepřekvapil. Spíše překvapující byl ani ne tak zděšený jekot postižených neziskovek, ale především rychlost, s jakou dotyční úředníci zastavili tok peněz. To, že americké peníze, maskované do nejrůznějších fondů a filtrované přes nejrůznější neziskovky, organizace, a aktivisty sloužily k rozvracení nepohodlných režimů, se vědělo. Rozsah těchto operací je děsící.

Mnozí považují tato odhalení za důkaz určitého „globálního spiknutí“, ve kterém vesmír státních úřadů, nevládních organizací, firem a médií koordinovaně prosazoval politické a „ideologické“ cíle. Měl jste jako dlouholetý člen zahraničního výboru sněmovny dojem, že nějaký takový koordinovaný zájem existuje?

To se nedalo minout. Jenže jakýkoliv hlas proti byl okamžitě onálepkován jako Putinův agent, proruský aktivista atd. Vládní většina (této i předchozí vlády, které jsme se neúčastnili) to nemilosrdně prosazovala.

Šlo především o vývoz a prosazování zájmů USA, resp. části jejich politického spektra, které tvoři Demokratická strana neokonzervvativní část Republikánské strany, a finanční, zbrojařská a ekonomická oligarchie. Výsledky jejich ničivého a tragického působení vidíme nyní zejména na Ukrajině. Ale „hořela“ i Gruzie, Moldavsko, Srbsko a další státy, které si chtěl tento konglomerát přitáhnout do svého orbitu.

V Česku z USAID čerpaly třeba nevládky kolem Prague Pride (konsorcium šesti neziskovek, sdružené pod značkou Jsme fér), které si kladly za cíl přímo lobbisticky ovlivňovat českou legislativu. Mělo by z toho vzejít nějaké poučení pro budoucí zákonodárce?

My v SPD prosazujeme zavedení obdoby tzv. zákona FARA, stejně jako je tomu v USA. Podobný zákon už mají i Maďarsko a Izrael. Podle něj se mají veřejně přihlásit neziskovky, které dostávají finance ze zahraničí, jako zahraniční agent (například Člověk v tísni). Pak by bylo možné tuto pátou kolonu jednoznačně identifikovat a sledovat, zda její aktivity neodporují českým či evropským zákonům (viz nedávno schválená zákonná novela o trestném činu „činnost pro cizí moc“). Rovněž „prasklo“ na organizace prosazující Green Deal Franse Timmermanse, že lobovaly a financovaly ekologické aktivisty po Evropě za jeho schválení, navzdory tomu, že se jedná o zcela vylhaný konstrukt, jak jasně prokázala pražská mezinárodní přírodovědecká konference, organizovaná nadnárodním sdružením přírodovědců CLINTEL.

Dalším poučením z tohoto Trumpova kroku je i to, že nemáme a nesmíme podobné organizace financovat ani z českého státního rozpočtu, včetně krajských či obecních rozpočtů. Protože jsme si tak vypěstovali silnou a nebezpečnou samozvanou lobby, náš vlastní deep state, který negativním způsobem ovlivňuje i domácí politiku, silněji než volení představitelé.

Po pozastavení plateb skrze USAID se mluvilo v podstatě o úplném vyhladovění neziskového sektoru na Ukrajině. Co to podle vás ukazuje a vypovídá k historii tamní války?

Potvrzuje se tím skutečnost, že jde v podstatě o proxy válku USA versus Rusko. Kde bojištěm je Ukrajina. Ostatně, už v době krvavého Majdanu 2014 přiznala dlouholetá vysoká představitelka ministerstva zahraničí USA Victoria Nuland, kolik peněz do změny režimu na Ukrajině a do jejího rozeštvání s Ruskem USA investovaly.

Proč financujeme cizí válku, zatímco životní úroveň našich lidí se hroutí, statisíce se jich propadají do chudoby a nadnárodní koncerny vysávají přidanou hodnotu, vyrobenou zde, do zahraničí za lhostejného přihlížení progresivistické Fialovy vlády? Neziskovky sloužily pouze ke skrytí financování této, jakkoliv beznadějné, války. Nutno dodat, že rovněž napomáhaly jejímu prodlužování, a proto je činím plně zodpovědnými za smrt a zmrzačení tisíců lidí, vojáků i civilistů, na obou stranách. Pokud se podaří tuto válku zastavit tím, že jí vyhladovíme, jak říkáte, víc lidí zůstane na živu a celých.

V USA politici Demokratické strany a liberální intelektuálové píší naopak o puči, provedeném lidmi kolem Elona Muska, reprezentujícími agenturu DOGE, která začala provádět audity veřejných peněz. Vnímáte to jako „puč“?

Potrefená husa se ozvala a vyděsila se, na co všechno Musk a jeho týmy přijdou o nelegálních tocích peněz. Chápu jejich zděšení; Musk jako podnikatel tomu totiž rozumí. On není úředníkem, který nepozná směnku od jízdenky do autobusu. Pakliže kontrola pro demokraty znamená puč, rozumím tomu tak, že opravdu mají co skrývat a bojí se, co se na ně prozradí, co na ně vyjde na světlo.

Navíc Musk ani nikdo jiný neporušuje zákony USA, ale pouze naplno využívají všechny výhody a možnosti prezidentského systému, kde klíčovou politickou roli hraje exekutiva, resp. zvolený prezident a jím jmenovaní lidé. I toto je inspirace pro ČR.

Bude podle vás zapotřebí nějaký takový audit provést i po Fialově vládě?

Rozhodně, a velmi hluboký!!

Pořádal jste na podzim v Poslanecké sněmovně „alternativní“ konferenci o klimatické změně, která zpochybňovala oficiální verzi mezinárodního panelu IPCC o vině člověka za globální oteplování. Mluvil jste tehdy o „rozjetém vlaku“, kterému čelíte. Nyní se objevily informace, že „klimatické“ projekty, stejně jako třeba laboratorní experimenty se změnou pohlaví, spadaly rovněž pod „rozvojovou pomoc“, financovanou skrze USAID. Mění to podle vás nějak pohled na toto téma?

Myslím, že to potvrzuje, že konference proběhla právě včas, aby prokázala nesmyslnost a nepodloženost tezí Green Dealu a šmeliny s emisními povolenkami. Na jaro chystám pokračování této konference, tentokrát zaměřené na společnost a společenský dopad konfliktu nesmyslných klimatických tezí Timmermanse a jeho party proti suchopárným vědeckým argumentům, které zazněly na první konferenci.

To, že po nástupu prezidenta Trumpa vyschly prameny financí z USA, nám trochu srovnává síly, protože my, přírodovědci a klimarealisté kromě vědeckých důkazů a přesvědčení nemáme ani media, ani EU a ani naši vládu na naší straně. Vnímám, že společenský pohled na klimatické změny začíná být více kritický, více skeptický. A to je velmi povzbuzující.

Krátce po nástupu Trumpovy vlády došlo k obratu v pohledu na původ covidu. Do té doby se trvalo na jeho přírodním původu (tzv. verze netopýr) a úvahy o jeho laboratorním původu byly označovány za dezinformace a na sociálních sítích mazány. Nyní i úřady USA začínají připouštět, že varianta o vzniku pandemie v laboratoři ve Wu-chanu je mnohem pravděpodobnější. Můžeme podle vás očekávat něco podobného i ve vztahu k teoriím o globálním oteplování?

Myslím, že teď více než kdy jindy platí pravidlo, že rozdíl mezi fakty a dezinformací je pár měsíců, než se dezinformace stane nepopiratelným faktem. Všeobecně se čeká, že celý západní svět udělá kotrmelec a že mnoho propagandistických a velmi hloupých dogmat o vlivu člověka na planetární cykly se změní nebo potichounku vymizí.