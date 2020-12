Významný hoteliér o podnikání a bídných zítřcích. A taky o tom, že koordinátorem vakcinace se stal premiér. „Jako bych vás pozval do své restaurace, ale raději tam nejedl...“

ROZHOVOR „Jen těžko si někdo umí představit, co to znamená během jednoho roku třikrát z donucení uzavřít hotel. My i náš tým jsme z té situace pomalu unavení,“ řekl nám k současné situaci Jiří Gajdošík, majitel společnosti Asten Hotels.

reklama

Hotely se obecně potýkají s obrovským úbytkem klientů. Můžete říci, o kolika procentech se meziročně bavíme?

Provozujeme tři hotely v Praze a dva ve Špindlerově Mlýně. V součtu obou destinací jsme v roce 2020 přišli o 50 procent našich tržeb. To je pro nás dost dramatické a stresující. Navíc vzhledem k tomu, že jsme museli hotely opět uzavřít, tak máme jistotu toho, že rok 2021 je pro nás také v podstatě odepsaný.

Společnost Asten Hotels, jíž jste jednatelem, má v portfoliu ve Špindlerově Mlýně dva hotely, a to tradiční Savoy a nově otevřený hotel Soyka. Kolikrát jste letos měnili byznys plán vzhledem k investicím, které jste zejména do druhého jmenovaného vložili?

Savoy jsme letos již třikrát zavřeli a Soyku zatím dvakrát, protože v době jarní uzávěry byla ještě ve výstavbě. Byznys plán jako takový jsme neměnili, byla by to zbytečná práce. Měníme zato průběžně naše strategie, nabídky, personální strategii, upravujeme provoz, jak je nutné, a tak dále. A snažíme se, abychom z naší flexibility vytěžili, co nejvíce je možné. Ale je to dost náročné se orientovat ve zmatku vládních nařízení.

Foto: Hotel Savoy

Průběh koronaviru i vládních opatření se dost rychle mění. Jak jste se k situaci stavěli na jaře a jak nyní?

Jarní fáze byla překvapení a tam jsme reagovali rychle a na české poměry dost překvapivě. Bylo to pro nás nové. Teď na podzim je to jiné, máme fungující Antivirus, a proto jsme schopni naše lidi udržet. Nicméně jak pro nás, tak pro naše zaměstnance je situace extrémně stresující a nepřehledná. Vládní postup považujeme za velmi špatný. Jen těžko si někdo umí představit, co to znamená během jednoho roku třikrát z donucení uzavřít hotel. My i náš tým jsme z té situace pomalu unavení.

Zejména Krkonoše jsou na turismu extrémně závislé, i přesto se velmi těžko shání kvalifikovaný personál. Jak jste se se zaměstnanci domlouvali například na snížení mezd?

Máme skvělý tým, nicméně otázka peněz je vždy senzibilní téma. Snažíme se najít individuální řešení pro každého z našeho týmu.

Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 15658 lidí

Dalším tématem je Praha, kde mimo jiné vlastníte Hotel Klárov. Na jaký typ ubytování se soustředíte v jeho případě?

Hotel Klárov nevlastníme, máme ho v pronájmu, stejně jako všechny ostatní. Standardně je Klárov klasický butikový hotel v centru Prahy zaměřený na mezinárodní turismus. Velkou část roku byl uzavřen, v létě jsme pracovali pro české hosty, což vzhledem k našemu zaměření ve Špindlu také na Čechy docela slušně fungovalo. Ale je nutné říct, že kromě toho v Praze provozujeme ještě další dva hotely, Hotel Golden Key v Nerudově ulici a Rezidenci Dvořák na Kampě. Oba jsou od jara zavřené.

Také Mcely se dají považovat za hotel spojovaný s Prahou. Potýkáte se s úbytkem rezervací také tam?

Chateau Mcely je naším partnerským hotelem na bázi obchodní a poradenství. Detaily rezervací vám Chateau Mcely případně sdělí sami.

Co konkrétního čekáte od státu?

Tím, že stát minulý týden popřel svůj vlastní systém PES, tak čekám, že se postaví k našemu oboru férově a nebude se vytáčet a vymlouvat. Čekám tedy dostatečné a rychlé odškodnění za poslední uzávěru z minulého pátku. To už opravdu není legrace.

A čeho jste se již od státu dočkali?

Program Covid-Nájemné funguje docela dobře, ten průběžně čerpáme. Program Covid-Ubytování je dost pomalý. Za jarní uzávěru jsme obdrželi peníze minulý týden. Antivirus jsme začali čerpat na podzim, to funguje také dobře.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Účastnili jste se v minulých měsících jednání s vládními představiteli, případně se zástupci resortu průmyslu, místního rozvoje, magistrátu Prahy?

Neúčastnili, ale jsme v úzkém kontaktu s vedením Asociace hotelů a restaurací a koordinujeme další postup vůči státním orgánům.

Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 23% Nebude 70% Nevím 7% hlasovalo: 7528 lidí O kolika podnikatelích v hotelnictví víte, že to již takzvaně zabalili?

Osobně nikoho neznám, ale v posledních dnech se pár informací objevilo v médiích jako např. Koishi v Brně. To znamená, že i v tomto segmentu začíná přituhovat. Ale vím, že hodně restaurací a hotelů zavřelo letos na jaře a otevře až v průběhu roku 2021. To samo o sobě je dost velká tragédie.

Doporučíte lidem, kteří u vás pracují, aby se nechali očkovat?

že koordinátorem vakcinace v ČR se stává premiér To je těžká otázka. Já sám asi nebudu mít tu sílu a schopnost něco takového doporučovat. Myslím si ale, že vakcína bude hodně s cestováním a turismem jako takovým. Nicméně dost mě překvapila zpráva,. Nemyslím si, že to je šťastné, navíc když sám de facto vakcínu odmítá. Je to podobné, jako bych vás pozval na večeři do své restaurace, ale řekl, že já v ní pro jistotu nejím.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.