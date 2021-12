Vzkaz nové vládě: Chcete riskovat? Hasiči, zdravotníci, už teď jich je málo. Vondráček tuší, kam by vedl nátlak

„Restrikce v zásadě kopírují to, co se tady dělalo vloni a co už jsme vloni mohli vidět, že nefunguje,“ říká k opatřením proti covidu předseda Svobodných Libor Vondráček. Vyjádřil se i k ohrožení dětí covidem a v souvislosti s povinným očkováním varuje před odchody hasičů, vojáků i dalších. Promluvil o nové vládě, obavě ze zhoršení vztahů s V4 a řekl také, co by měl udělat ministr Válek, aby se nemusel „připoutat polonahý řetězem a bránit sám sobě ve vstupu na ministerstvo“. Nevynechal ani EU a Green Deal.

Podívejme se na aktuální situaci kolem covidu. Jak vy ji vidíte?

Vypadá to, že by se ohledně množství pacientů mohlo začít ulevovat nemocnicím. Nad příčinami nechci spekulovat, ale určitě je to dobrá zpráva.

Když máme možnost srovnávat vývoj u nás a vývoj v zahraničí, tak vidíme, že tam, kde jsou zavedena drastická opatření, tak situace není ani po zdravotnické stránce o moc lepší než tam, kde žádná opatření nejsou. Typicky třeba Británie, Florida a další státy, kde v zásadě na covid pohlížejí už jako na každé jiné respirační onemocnění. A po nějakém roce a půl paniky, kdy tyto státy neměly dostatek informací, k tomu zdá se přistupují s chladnou hlavou.

Ale právě například v Británii se rozhodli opět zavést přísnější opatření proti covidu….

Pokud mám správné informace, tak se začínají řešit roušky. Ale to je z toho důvodu, že se tam šíří nová varianta omikron, která není aktuálně tolik prozkoumaná. Nicméně právě i ta varianta omikron zřejmě přináší pozitivní vývoj. Protože podle čísel, která jsou v Jihoafrické republice, se sice šíří víc, ale má daleko menší fatální následky. To znamená, že by se to opravdu už mohlo dostat na úroveň silné chřipky.

Jak tedy hodnotíte opatření, které u nás v současné době fungují, jako třeba uzavření adventních trhů a podobně?

Ty restrikce v zásadě kopírují to, co se tady dělalo vloni a co už jsme vloni mohli vidět, že nefunguje. Takže nerozumím tomu, proč by to mělo začít fungovat dnes. Zároveň při všech těch přísných restrikcích a opatřeních, která dopadají zejména na neočkované, tak se v zásadě absolutně neřeší očkovaní. My jsme od začátku školního roku říkali, že pokud testování, tak všech. A teď už se k tomuto názoru přiklání i pan Prymula a další lidé.

Protože i očkovaní jsou poměrně významnými přenašeči této nemoci. V zásadě si myslím, že to je dneska ten důvod, proč jsou tady tak velká čísla pozitivně testovaných. Myslím si, že je velká chyba, že se dnes očkovaní lidé bez toho, aby museli mít test, pohybují v rámci společnosti kdekoli včetně většiny zdravotnických nebo sociálních zařízení. Vyvolává to falešný dojem, že se ohrožení lidé vyskytují ve zcela neinfekčním prostředí.

Diskuse byla kolem prodloužení či neprodloužení prázdnin. Nakonec se na něm vláda neshodla, přesto ale některé školy prázdniny prodloužily. Jaký je váš názor?

Děti touto chorobou, covidem, nejsou statisticky nijak vážně ohrožené. Všichni pedagogové už dostali možnost chránit se před virem, jak sami uznali za vhodné. To znamená, buďto si mohli nechat dát třetí dávku, nebo mohou používat respirátory.

Na druhou stranu se ale také ozývají lékaři z nemocnic, kde leží děti s covidem nebo s postcovidovým syndromem. Už i v médiích padla otázka, jestli náhodou děti skrytě „promořujeme“…

No, my bychom se určitě mohli bavit o spoustě jednotlivých případů. Ale stejně tak bychom se mohli bavit o spoustě jednotlivých případů jiných nemocí, které ubližují dětem. Tady to není úplně argument, protože statisticky pro děti je tento virus méně nebezpečný než klasická chřipka. Ani v dobách klasických chřipek jsme úplně neomezovali výuku, byť někde chřipkové prázdniny byly. Ale tam čísla nakažených byla daleko větší, než jsou dnes čísla nakažených s covidem.

Velkou diskusi otevřelo téma povinného očkování. Je opravdu namístě obávat se odchodů hasičů, policistů a podobně, tedy lidí, pro které má to povinné očkování platit?

Podle toho, kolik se na mě denně obrací lidí z těchto povolání, tak zřejmě opravdu hrozí velké množství odchodů. Zvlášť u zdravotníků i hasičů nebo třeba u vojáků by v současné době opravdu nebylo moudré, kdyby se snižovaly jejich stavy. Protože v televizi od rána do večera slyšíme, že chybí personál a my bychom tomu šli ještě takhle naproti.

My – Svobodní – odmítáme povinné očkování proti covidu pro jakoukoliv skupinu občanů, ať už jsou to profesní skupiny, nebo jsou to starší lidé. Tato vakcína má úplně jiný efekt než předchozí vakcíny, které byly v historii někdy povinně nařizovány.

Viděl jsem „6 NE“ vůči povinnému očkování proti covidu od profesora Berana. Připomínám, že profesor Beran je autorem očkovacího průkazu a člověkem, který klasické očkování vždy propagoval jako nástroj, jenž opravdu může pomoci. Ale to, co se aktuálně děje, je podle mne spíš špatná reklama pro očkování jako nástroj, který v jiných případech se historicky osvědčil.

V jakém smyslu?

Dnes má toto očkování daleko horší efekt, než jaký byl slibovaný. Spousta lidí, kteří byli na dvou dávkách, jsou zklamáni nejen tím, že nebudou mít plný rozsah práv pět let, tak jak jim bylo slibováno, ale i tím, že končí na jipkách a tvoří nezanedbatelnou část zemřelých. Přestože jim bylo slibováno, že se to dít nebude. Takže už mnohým ani třetí dávka nedává smysl.

Musíme si uvědomit, že covid není ani zdaleka tak smrtící, jako ty nemoci, které historicky byly zařazeny mezi ty, proti nimž se očkují zejména děti. Každý dospělý svéprávný člověk by si měl sám rozhodnout, jestli chce podstoupit očkování, nebo jestli se k tomu bude stavět nějakým jiným způsobem. A měl by mít právo na maximální množství informaci. Je tedy velice dobře, že se v USA začínají odkrývat smlouvy s farmaceutickými firmami a lidé mají více dat o účincích vakcín.

Například Rakousko ale chce přistoupit k povinnému očkování proti covidu…

Do budoucna předpokládám spíš to, že se ty ústavní soudy budou držet rozhodnutí Rady Evropy. Ta už asi před rokem konstatovala, že by očkování proti covidu nemělo být povinné v žádném z členských států Rady Evropy, a to jsou vlastně všechny státy na území Evropy kromě Běloruska a Vatikánu.

Myslím tedy, že povinné očkování v tuto chvíli je povinnost deklarovaná, která ovšem zmizí. Teď je to spíš součást nějakého tlaku na lidi, kteří dodnes ještě nepodstoupili očkování, aby se obávali toho, že jim v budoucnu hrozí nějaká sankce. Ale předpokládám, že nakonec to očkování, třeba za rok touto dobou, nebude povinné v žádném státě Evropy.

Co čekat ohledně boje s covidem od nové vlády?

Očekávání mám zejména od profesora Vlastimila Válka, že jeho první krok, který udělá v pozici ministra zdravotnictví, bude zrušení té vyhlášky ministerstva zdravotnictví, kterou připravil Adam Vojtěch. Protože, jak pan Válek sám před rokem řekl, musel by se „připoutat polonahý řetězem a bránit sám sobě ve vstupu na ministerstvo“. Myslím, že nechce nastydnout a udělat si polonahý ostudu, a proto že zmíněnou vyhlášku pana Vojtěcha zruší.

A když jsme u nové vlády, co říci na to, že se prezident Zeman nakonec rozhodl vládu jmenovat i s Janem Lipavským, proti kterému měl velké výhrady?

Patřím mezi ty právníky, kteří jsou přesvědčeni, že tady nemáme poloparlamentní systém, ale máme skutečně parlamentní demokracii. Jestliže v Poslanecké sněmovně má nová vláda jednoznačnou většinu, tak by se dalo předpokládat, že by prezident Zeman musel čelit kompetenční žalobě a že by se Ústavní soud vyslovil ve prospěch Petra Fialy.

Máme tady takové názory, že ten náš systém je postavený na spolupráci prezidenta a premiéra, ale myslím si, že není pochyb o tom, že Ústava ČR předpokládá, že si prezident si nebude vybírat, koho premiér smí nebo nesmí obsadit do role ministra své vlády.

Ale tento můj odborný názor nemůže ovlivnit to, že nemám moc radost z toho, jak ta nová vláda vypadá. A už vůbec nemám radost konkrétně z pana Lipavského, jenž je, myslím si, myšlenkově velice blízký současné německé ministryni zahraničí, která nám tu vyhrožuje, že budou zřízeny Spojené státy evropské.

Říkáte, že nejste z ministra Lipavského nadšený. Jaká bude, podle vás, naše zahraniční politika s novou vládou?

Mám obavu, že budoucí vláda poničí naše vztahy s V4. Zejména proto, že v příštím roce bude Česká republika předsedat EU a bude tedy koncentrována větší pozornost na naši vládu a zejména na pozici ministra zahraničí. Jsem tedy opravdu v obavách, co to přinese pro naše vztahy zejména s Polskem. To dnes postupuje mimořádně racionálně, když se chce bránit proti škodlivé energetické politice EU.

Zároveň se tolik nebojím toho, že by nám hrozilo přijetí eura, proti kterému jsme se ohrazovali už před volbami. Mimochodem, v tuto chvíli máme už přes 25 tisíc podpisů na petici pro zachování české koruny. Nebojím se zejména proto, že Pirátská strana, která se řadila mezi největší fanoušky společné měny, příliš neuspěla. Ale přesto musíme zůstat na pozoru a podpisy máme připravené. Určitě bychom na to hned zareagovali, kdyby koruna byla v ohrožení. Aktuálně má Eurozóna největší inflaci ve své historii. Euro je ohroženo tím, že Řekové a Italové jsou na tom ekonomicky velice špatně, přestože se do ekonomiky pumpuje obrovské množství peněz. Takže je otázka, zda Eurozóna vůbec současnou dobu přežije.

„Cena nemovitostí rychle roste, bydlení se stává nedostupným, všichni to chtějí řešit. Evropská unie klasicky přijde s nápadem, jak problém ještě více prohloubit a zajistit ještě prudší růst cen,“ napsal jste na svůj facebook. O co konkrétně jde? A jak na to reagovat?

Konkrétně jde o to, že v souvislosti s obecnými plány EU, které pojmenovává jako Green Deal, tady vznikají konkrétní směrnice, nařízení a návrhy. A jeden z těch návrhů v tuto chvíli počítá s tím, že by se ztížil prodej „neúsporných nemovitostí“. Budou opatřeny štítkem podobně jako lednice, vysavače a nejrůznější energetické spotřebiče. Pokud štítek bude informovat o tom, že konkrétní nemovitost má problém třeba s únikem tepla, v tu chvíli bude její prodej nebo pronájem znemožněn. Lidé bez volných financí nebudou moci získat peníze prodejem ani pronájmem, a pokud nebudou mít ani na demolici či na vylepšení budovy, budou muset sáhnout po půjčkách, zatímco budova bude ještě více chátrat.

My si dnes můžeme říkat, že to jsou zbytečné obavy, že se toho určitě mnoho změní. Ale ta energetická politika posledních let vypadá asi tak, že se nejprve něco navrhne, všichni říkají, že to je jenom návrh, že se to v budoucnu změkčí a takhle šílený návrh že nakonec neprojde. Pak se v nějakém obecném hlasování pod to podepíší naši představitelé včetně Andreje Babiše, který schválil záměry Green Dealu. No a následně, když už dojde na konkrétní návrh a mají se tyto právní akty opravdu udělat jako závazné, tak je nám předhazováno, že to jen vychází z toho, co už jsme dávno schválili.

Takže jediné univerzální řešení je vyškrtnutí článku 10a v Ústavě ČR, tak abychom nikdy v budoucnu nemohli být touto škodlivou unijní legislativou vázáni. A předejdeme tím v budoucnu problémům, které tady máme dnes, kdy ta unijní politika negativně ovlivňuje životní standard našich občanů.

Všichni vidíme, jak jsou aktuálně ceny energií vysoké a krachuje řada poskytovatelů. Pikantní je, že tento týden to musel řešit dokonce i sám Energetický regulační úřad, který přešel k dodavateli poslední instance, protože i původní dodavatel energie pro ERÚ je v tuto chvíli v krachu.

Říkám si tedy – do kdy budeme tyto euronesmysly tolerovat a podřizovat jim naše právo, když už dnes je situace takhle tristní.

