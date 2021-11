Z Bruselu se valí další šílenost. Zníčí ekonomiku, varuje Okamura

reklama

Vláda opět zavádí výrazně přísnější opatření proti covidu-19, dokonce se hovoří o obnovení nouzového stavu. Je podle vás skutečně situace tak vážná?

SPD nepodporuje vyhlášení nouzového stavu, o kterém uvažuje vláda, protože ho vláda v minulosti zneužila pro plošná opatření a lockdowny, které podle našeho názoru nevedou k cíli.

Je nutné vrátit možnost bezplatného testování, a především soustředit úsilí na ochranu rizikových skupin. Především rizikovým skupinám je nutné umožnit testování na protilátky. Pracovat s touto skupinou musí praktičtí lékaři, kterým je nutné dát možnost rychle aplikovat dostupné léky na covid a přípravky posilující imunitu. Když je někdo negativní při testování, tak by měl být na stejné úrovni jako očkovaný. Odmítáme diskriminaci a segregaci neočkovaných. Nechat se očkovat či neočkovat má být svobodnou volnou každého občana.

Navíc, Babišova vláda s účinností od pondělí 22. listopadu zavádí tzv. bavorský model, podle kterého zdraví neočkovaní lidé nesmí chodit na volnočasové aktivity, např. do hospody, kina a divadla, a přitom očkovaní nemocní mohou kamkoliv. Na druhou stranu vláda ruší testování, protože antigenních testů je nedostatek a vláda je nezajistila v potřebném množství v dostatečném předstihu. Není žádný důvod pro ukončení testování a pro konec používání antigenních testů, a naopak je potřeba uznávání protilátek jako dokladu bezinfekčnosti.

Vláda ANO v demisi přijímá další a další nesystémová protiepidemická opatření. Současná situace je výsledkem nekoncepčnosti v přístupu vlády, která zároveň popírá základní práva a svobody občanů.

Co konkrétně bude SPD dělat proti těmto vládním krokům?

V rámci aktuální schůze Poslanecké sněmovny bude hnutí SPD tento týden navrhovat mimořádný bod s názvem „Diskuse o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů“. Říkáme jasné NE povinnému očkování a NE diskriminaci zdravých neočkovaných lidí.

Dále budeme navrhovat (a již jsme začali sbírat potřebné podpisy poslanců) mimořádnou schůzi sněmovny s jediným bodem – „Diskuse o nepřijatelných opatřeních souvisejících s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů“. Podle nás jsou řešením stávající covidové situace ochrana rizikových skupin a masivní testování na zjišťování protilátek proti covid-19. Je zároveň potřeba upravit vládní opatření tak, aby byla možnost prokazování bezinfekčnosti i uznáváním protilátek. Trend je jasný a vše nasvědčuje tomu, že za 14 dnů opatření vláda ještě dále zpřísní a my v SPD odmítáme diskriminaci neočkovaných!

Chceme zrušit pandemický zákon a odmítáme další případné vyhlášení nouzového stavu. Zároveň sbíráme podpisy pod „Petici proti nepřijatelným opatřením s covidovou situací, která jsou neúčinná a hrubě porušují práva občanů“. Připravujeme také podání správní žaloby proti konkrétním vládním opatřením, která popírají základní práva a svobody občanů.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko?

Vidíme obrovskou inflaci. Ceny rostou nejrychleji za 13 let. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 5,8 %, což bylo nejvíce od října 2008. Stará a nová vláda se hádají, kdo za to může, jestli vnitřní, nebo zahraniční faktory...

Poděkovat můžeme Evropské unii, jejímu klima-šílenství a politikům, kteří EU podporují. Připomínám, že se do inflace nepočítají ceny nemovitostí! Téměř o 90 % se v ČR letos v září meziročně zvýšily dovozní ceny paliv a energií. Zdražují potraviny, energie i bydlení. O třetinu pak zdražily v dovozu třeba kovové rudy či dřevo a kovové polotovary o více než desetinu. Musíme zastavit EU a probruselské vlády, nebo nás ožebračí a zničí.

Nastupující vláda koalice SPOLU a PirSTAN nebude mít řešení, stejně jako ho nemá odcházející Babišova vláda, protože ve Washingtonu naslibovali zvýšení výdajů na zbrojení na 2 % HDP a v Bruselu slíbili podporu Zeleného údělu EU, politických neziskovek a solárních baronů. Takže na běžné české občany peníze nezbudou. Proto již zástupci nově vznikající vlády říkají, že budou brát peníze policistům, hasičům, vojákům, pracovníkům v sociálních službách, učitelům a důchodcům. S tím SPD zásadně nesouhlasí.

A jako by nestačilo nynější strašné zdražování způsobené Evropskou unií a její klima-hysterií, tak Brusel přišel s dalším sebevražedným opatřením…

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Povídejte, o co se jedná?

Brusel chce zavést, že na naftu, benzín a další fosilní paliva by měla být uvalena vyšší daň než na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Odstupňování výše daní dle škodlivosti navrhuje Evropská komise v rámci balíčku Fit for 55. Toto opatření opět vše zdraží podobně jako například emisní povolenky!

Plánuje se revize směrnice o energetické dani, která je součástí balíčku Fit for 55. Ten Evropská komise zveřejnila v červenci 2021 v reakci na dohodu členských států, podle kterých by měla EU snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030. Evropská komise konkrétně navrhuje, aby výše daně odpovídala „škodlivosti“ jednotlivých druhů energií. Zdroje s vyššími emisemi uhlíku by tak čelily vyšším sazbám než čistší zdroje, což by se pak promítlo i do jejich cen…

Pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelné, aby nám Brusel diktoval nějaké nové daně. Navíc takové, které zničí naši ekonomiku!

Máme za sebou výročí 17. listopadu. Co bychom si o tomto datu měli připomínat?

Dnes znovu čelíme nezákonným pokusům omezit práva a svobody lidí. Záminkou je ochrana před nákazou či boj proti „fake news" a proti „nenávisti" a brzy může být záminkou takzvaný boj s klimatickou změnou. Svoboda by měla být nástrojem spravedlnosti. To dnes mnozí naši občané necítí, a naopak mají pocit, že se spravedlnosti ve své zemi nemohou dovolat.

Požadujeme rozšíření práv občanů o systémově zavedené prvky přímé demokracie (referendum, přímá volba a odvolatelnost politiků) a důsledné respektování jejich svobod včetně svobody projevu. Lidé mají právo sami rozhodovat ve věcech veřejných a mají právo rozhodovat o své zemi. Také je dobré připomenout, že kvůli 17. listopadu 1989 se bohužel zapomíná na 17. listopad 1939…

V jakém smyslu se zapomíná na toto datum?

Nepřipomíná se, že tehdy byli za protinacistické postoje popraveni čeští vlastenci. Osm z devíti popravených představitelů studentských organizací byli silní vlastenci a národovci. Nacionalismus, národovectví a vlastenectví není nacismus. Položili život za naši vlast a za odpor proti nacismu a Němcům.

Je též dobré připomenout stále více opomíjený fakt, že nacisté a Němci to dělali ve jménu budování velké nadnárodní celoevropské třetí říše a že ovládnutí Evropy Německem byl cíl, který má kořeny už v 19. století, kdy Němci začali snít o velkoněmecké říši od Atlantiku po Ural. S tímto cílem Němci rozpoutali fakticky první světovou válku, s tímto cílem doplněným o cíl zničit Sověty, finanční a armádní kruhy jak v Německu, tak v západní Evropě i v USA financovaly a podporovaly národně socialistická hnutí v Německu a stvořily Hitlera a jeho nacionální socialismus.

Co z toho tedy podle vás plyne pro dnešek?

Mělo by nám to znít povědomě, protože fakticky identické zájmové skupiny i dnes usilují o zbrojení a válečný pochod na východ. Tyto kruhy také v zájmu ekonomické kolonizace Evropy usilují o novou evropskou říši, která jim bude podřízena. To je něco, co bychom měli my ve jménu obětí těchto agresivních cílů odmítat i dnes.

Vzpomínka na vraždy a teror nám také nesmí dovolit zapomenout, že viníci nikdy za škody, které způsobili, nezaplatili. Naopak, Německo díky tomu, že nemuselo platit okupační a válečné škody Československu, fakticky založilo svůj ekonomický restart i za naše peníze, zatímco Čechoslováci museli poctivě do haléře západu splácet válečné půjčky – a fakticky jsme tak například Britům platili za to, že naši vojáci bojovali v bitvě o Británii. I to, že naše vlády rezignovaly na to, aby byly náhrady za válečné škody dořešeny, je výrazem neúcty vůči těm, kteří byli Němci vražděni, mučeni a okrádáni.

Při oslavě na Václavském náměstí dostaly velký prostor neziskové organizace. Sólo měl Šimon Pánek z Člověka v tísni, který hovořil o tom, že volby zabránily trvalé demontáži našich demokratických hodnot. Zástupci dalších neziskovek pak mluvili o tom, že neziskový sektor jsou „ruce, které vedou naše děti“ anebo „oči, které hlídají korupci“. Myslíte si, že naše politické neziskovky skutečně plní tyto bohulibé cíle?

Když zvítězí v demokratických volbách někdo jiný, než si přejí sluníčkáři, tak hovoří o demontáži demokracie. Když zvítězí jejich favorité, hovoří o záchraně demokracie. Některé neziskovky opravdu mají činnost mezi dětmi – vedou sluníčkářskou propagandu a vymývají jim mozky. Jiné podporují migraci, jako například Organizace pro pomoc uprchlíkům. My odmítáme, aby byly politické neziskovky placeny z veřejných peněz, a prosazujeme, aby jejich financování bylo transparentní, protože se podle mého názoru často jedná o faktické agenty zahraničních mocností či nadnárodních korporací a globalistů typu Sorose a spol.

Velkým tématem pro řadu neziskovek je dnes dění na polsko-běloruské hranici. Co říkáte tomu, co se tam děje?

Je nutné plně podpořit právo Polska hájit nedotknutelnost svých hranic. Stejný přístup je třeba uplatnit i na jihu Evropy, kde probíhá intenzivní dovoz imigrantů do Itálie, Španělska a dalších zemí. Imigrace ohrožuje bezpečnost a stabilitu Evropy. Ruku v ruce s tím probíhá také islamizace Evropy; tomu musíme zabránit.

