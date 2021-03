Z Itálie: Pohodlná karanténa! Migranti jedou, covid necovid. A jinak? Fronty na jídlo. Je zle

reklama

Italové před pár týdny zašli po dlouhé době do otevřené kavárny, restaurace a obchodu. Je v atmosféře cítit změna?

Ano i ne. Po dlouhodobém uzavření je jistě milé moci při pěkném počasí konzumovat kávu u stolku před cukrárnou. V Itálii jsou restaurace a kavárny otevřené pro veřejnost v omezeném počtu a s omezením otevírací doby do 18 hodin od října 2020, a to podle barev covidového semaforu, tedy ve žluté zóně. Pokud je reprodukční číslo nad 1 – oranžová zóna, pokud je nad 1,25 – červená zóna. V oranžové zóně a v červené zóně s vysokým výskytem nákazy je povolen pouze prodej s sebou a nesmí se konzumovat u provozoven, aby se zabránilo shromažďování. Změna by byla, kdyby se povolilo otevření na večeře, protože člověk nechápe, proč si může dát v restauraci ve 13 hodin oběd, ale večeři v 19 hodin už ne. Samozřejmě při nařízení všech hygienických opatření.

Pomůže i takové mírné rozvolnění Italům nadechnout se a získat vidinu zlepšení při zodpovědném přístupu?

Co se týče rozvolnění potřebných k běžnému životu, tak oproti tomu, co zde již máme, jsou změny minimální, ale je to jistě svým způsobem povzbudivé. Premiér Mario Draghi v úterý podepsal novou vyhlášku, která bude platit od 6. března do 6. dubna 2021. A do 27. března potvrzuje již platný zákaz pohybu mezi různými regiony nebo autonomními provinciemi s výjimkou cestování z důvodu práce, zdraví nebo nutnosti.

Jaká omezení zde platí a podle čeho se tedy určují?

Ve žlutých oblastech je potvrzena možnost otevření muzeí ve všedních dnech, což zaručuje kontrolovaný příliv. Od 27. března bude vždy ve žlutých oblastech otevřeno také v sobotu a o svátcích.

Od 27. března se ve žlutých zónách předpokládá možnost znovuotevření divadel a kin s předem přidělenými místy v souladu s pravidly distancování. Kapacita nesmí překročit 25 procent maxima – až 400 diváků venku a 200 uvnitř pro každou místnost. Tělocvičny, bazény a lyžařská střediska zůstávají zavřené.

Novinkou je bílá zóna. Dnes pouze na Sardinii. Očekává se, že v bílých zónách skončí omezující opatření plánovaná pro žluté pásmo, zatímco nadále budou platit obecná opatření proti nákaze – jako je například povinnost nosit roušku a dodržovat mezilidské vzdálenosti – a sektorové protokoly. Akce a události, kde se vyskytuje shromáždění lidu, jako veletrhy, kongresy, diskotéky a tam, kde jsou diváci na stadionech, zůstávají pozastaveny. Omezení pohybu v Itálii nadále trvá od 22.00 do 5.00 hodin.

V rozhovorech jste mi popisovala, jak náročná doba to v nejhorší vlně pandemie koronavirem pro Italy byla. Vidíte na lidech nějaké změny?

Na začátku covidu neexistovaly informace, které jsou dnes k dispozici. V Itálii sleduji některé lékaře, kteří úspěšně covid léčí, a to za předpokladu, že nemocný dostane léčbu hned na začátku. Velká skupina lékařů již začíná chodit vyšetřovat domů. Omezí se tím roznášení infekce a zaplňování lůžek v nemocnici. Myslím si, že toto je cesta. Jaro minulého roku bylo jiné, než je dnešní doba. Minulý rok panoval strach z neznámého, přesto lidé doufali, že se to brzy podaří zvládnout. Postupem času se k tomuto strachu přidal strach o holou existenci, protože vláda totálně selhala. Dnes se k tomu přidal také tvrdý mediální nátlak k vakcinaci, jako by jiná cesta neexistovala, a lidé toho už mají vážně dost. Tak jak se podařilo v České republice rozvrátit obyvatelstvo, tak se to podařilo i tady. Na jednu stranu potkávám lidi, kteří jsou opatrní a snaží se žít pokud možno normálně, na druhou stranu znám lidi vyděšené, kteří se bojí vyjít před dům s odpadky anebo jít pro chleba. Zřejmě to tak bude všude. Komu to prospěje?

Itálie navíc trpí i v cestovním ruchu, který je pro ni v mnoha ohledech důležitý. Uvádí se, že až čtvrtina hotelů se už neotevře a navíc že se lidé z měst stěhují na venkov. Dostává se jim od italských politiků dostatek podpory?

Od členů minulé Conteho žlutočervené vládnoucí koalice se podpory nedostalo prakticky nikomu, natož podnikatelům v cestovním ruchu. Omlouvám se, přece jenom je tu někdo, koho vždy druhá Conteho vláda podpořila. Poslední Conteho vláda utratila obrovské peníze na zajištění prostředků pro nelegální migranty, a to i v době nouzového stavu, který v Itálii trvá nepřetržitě již celý rok – zatím platí až do 30. dubna. Za peníze italských daňových poplatníků se migrantům zajistilo veškeré pohodlí na luxusních karanténních lodích. Škoda že při tom samaritánství Conte jaksi zapomněl na vlastní trpící občany.

Itálie má opět novou vládu, sestavil ji zmíněný exšéf Evropské centrální banky Maria Draghi v široké koalici. Jakou šanci jí dáváte? Má vaši důvěru?

V Itálii bylo již poněkolikáté lidem znemožněno jít volit. Prezident republiky Sergio Mattarella se v době vládní krize vymluvil na covid a po tom, co Conte nebyl schopný sestavit vládu s absolutní důvěrou, raději zavolal Draghiho. Všichni víme, kdo je Mario Draghi a čí zájmy bude podporovat. Na druhou stranu zde byla možnost, aby do této účelové vlády vstoupily i jiné politické subjekty, a proto je tu nějaká naděje, že nebude špatně úplně všechno, jak tomu bylo doposud.

Objevují se informace, že novou vládu chce podpořit i Matteo Salvini, který byl ale vždy odpůrcem Evropské unie a integrace. U vlády Draghiho se předpokládá, že půjde opačným směrem. Jak to čtete?

Na otázku, proč šla Liga do „tranzitní a účelové“ vlády, mám odpověď připravenou, protože se mě na to denně ptá mnoho lidí, a mluvila jsem o tom i ve Svobodném rádiu. Jinak a lépe bych to nenapsala, a proto to zde publikuji v celistvé formě. Liga získala tři ministry, jednoho náměstka ministra a osm státních tajemníků, což je v Itálii funkce politická i nepolitická.

Toto rozhodnutí Ligy naprosto vykolejilo všechny členy bývalé vlády. Představte si Itálii, která se potýkala s obrovskou nezaměstnaností již před obdobím covidu, nyní se zde lidem hroutí existence tryskovým tempem – příspěvky a náhrady pro zaměstnance podnikatelům jsou minimální, nedostačující a v mnoha případech téměř neexistující. Conteho vláda určitou část finanční pomoci nenastavila přes sociální fond, ale přes banky, které i nadále půjčovaly peníze těm, kteří peníze mají. Ten, kdo dlužil, byť jednu malou splátku v nouzi, peníze nedostal. Conteho vláda vždy našla miliony na zajištění péče nelegálním migrantům, kteří i přes nouzový stav neustále přijíždějí. Svým vlastním občanům ale peníze na fond pomoci v nezaměstnanosti nebyla schopná řádně a včas zajistit.

V Itálii jde již takřka o život… lidé ztrácejí majetky, podniky, střechu nad hlavou. Fronta na jídlo u kostela spolu s bezdomovci rapidně vzrostla. Stoupají sebevraždy. V době, kdy stát není schopný zajistit svým občanům podmínky pro minimální životní úroveň, tedy střechu nad hlavou a obživu, pak v takové době nastává čas, kdy musí být prioritou dobro občanů před prioritou politické strany! A proto rozhodnutí jít do Draghiho úřednické vlády bylo jediným možným řešením v momentě, kdy bylo naprosto jasné, že se žádné předčasné volby konat nebudou.

Je naprosto nutné být v této „tranzitní a účelové“ vládě a moci svoji nemalou zastupitelskou silou kontrolovat, aby ta obrovská půjčka, která z Evropské unie přijde, byla vložena do přínosných projektů. Tuto půjčku budou splácet ještě naši vnuci. V tento moment nežijeme v normální době, není normální situace, priorita je přežít a bránit zájmy budoucích generací i nás. Je nutné až do voleb co nejvíce tlumit nastávající pohromu a její následky.

Minule jste mi řekla, že si Italové dobře zapamatují, kdo jim pomohl a kdo nikoliv. Kdo jim v těžkých časech nejvíce pomohl a kdo naopak?

V Itálii vyšlo hodně článků o tom, kdo kdy pomohl. Jsou to desítky různých států z celého světa včetně České republiky. Samozřejmě se to pak dělí na pomoc, kterou si stát musel zaplatit, a na pomoc jako takovou. Toto by bylo na samostatný článek.

A jak se Italové dívají na Evropskou unii rok po odstartování pandemie?

Spousta Italů ztratila důvěru v Evropskou unii již před pandemií, záleží na tom, jaké mají pozice a finanční zájmy. To je všude stejné. Většina Italů už nechce euro a chtěla by se hlavně navrátit k vlastní měně. V realitě normálního života Evropská unie nic moc dobrého nepřinesla.

Sledujete, co se děje v České republice? Mimo jiné je mezi nejhoršími, co se přírůstku nově nakažených týká, některé kraje už nemohou přijímat nové pacienty. Co si o tom myslíte?

Sleduji a mám velké obavy. Vidím na všech úrovních spoustu figurek, které se snaží této situace využít ve vlastní prospěch. Je nutné změnit přístup, a to ve všech sférách. Chaotické informace a zmatečný přístup vlády mají za výsledek to, že nikdo nevěří nikomu a ničemu. Lockdown nic neřeší. Když posoudím práci politických stran, tak jako jedinou stranu konkrétně hájící zájmy občanů vidím SPD, která předložila mnoho jasných návrhů.

Co o České republice kvůli koronaviru píší italská média, pokud něco?

Tak například 2. března se psalo v Corriere della Sera v souvislosti s pandemií koronaviru na světě, že Česká republika je v současnosti zemí s celosvětově nejvyšším výskytem nových infekcí a drží smutný rekord s více než 11 tisíci případy na 100 tisíc obyvatel. Dále se tam píše, že se obecně zdá, že trend nových infekcí již asi šest týdnů ve světě klesá, ale Praha je naopak v obtížné situaci, protože tam došlo ke kolapsu nemocnic. V článku byla zmíněna další znepokojující skutečnost, že Česká republika je s deseti miliony obyvatel druhou zemí na světě s denním úmrtím v týdenním průměru a k dnešnímu dni potvrdila více než 20 tisíc úmrtí v souvislosti s covidem. Český předseda vlády Andrej Babiš prohlásil: Udělali jsme mnoho, příliš mnoho chyb – a oznámil přísná opatření k boji proti novým případům. Dále se v tom deníku psalo, že Babiš – vzhledem k obtížné době pro zemi – schválí použití ruské vakcíny Sputnik V, aniž počká na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky. Tak toto je nejčerstvější zmínka z italského tisku na toto téma.

V Česku už některé děti nebyly téměř rok prakticky ve škole až na pár týdnů. Jak je tomu v Itálii?

V Itálii také probíhala a někde stále probíhá výuka z domova. Je to vždy podmíněné barvou oblasti, tedy procentem nákazy na počet obyvatel. Podle nového nařízení se očekává od 6. března v červených zónách pozastavení činnosti za přítomnosti škol všech úrovní včetně mateřských a základních škol. Možnost provádět osobní činnosti pro žáky se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami je i nadále zaručena.

Co se týče oranžové a žluté oblasti, tam budou moci prezidenti krajských vlád nařídit pozastavení školních aktivit, a to za určitých podmínek. V oblastech, kde přijali přísnější opatření kvůli závažnosti variant, v oblastech, kde je více než 250 infekcí na 100 tisíc obyvatel po dobu sedmi dnů, a v případě výjimečné situace zhoršení epidemiologického obrazu.

Přikládám mapu oblastí, kde jsou označeny červené zóny s vysokým procentem nákazy, a tam platí uzavření všech škol, v oranžových zónách hrozí uzavření škol – je to oblast, kde je více než 250 infekcí na 100 tisíc obyvatel, a modře jsou na mapě označeny zóny s nižší koncentrací onemocnění a zde jsou školy otevřené. Tato mapa také dobře poslouží pro představu o dnešní celkové situaci v Itálii.



