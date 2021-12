Z české elektřiny má profitovat Čech, a ne Němec! Na tuto chybu teď lidé doplatí, vidí Konečná

„Český občan doplatil na liberalizaci trhu s energiemi. Jestliže jsme v oblasti výroby elektrické energie soběstační, pak na tom musí profitovat Češi, a ne bohatí Němci nebo Rakušané,“ říká rázně poslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Způsob, jakým chce nová pětikoalice šetřit na lidech, označuje za něco neuvěřitelného a zmiňuje politické neziskovky, nadnárodní korporace nebo „nadbytečný“ Senát. V souvislosti s možností, že by se u nás konaly Sudetoněmecké dny, mluví o „plivnutí do tváře 360 tisícům obětí druhé světové války na našem území“. Přečtěte si také, co řekla o válečných reparacích nebo o tom, co se děje kolem Juliana Assange a v co doufá u ministra Lipavského.

Zdražování energetiky a s tím spojené zdražování v podstatě všech věcí, to je problém, který aktuálně trápí nemalou část národa. Bývalý ministr Havlíček uvedl, že cena elektřiny se může zvednout až o 50 %, plynu pak až o 70 %. Kam toto podle vás povede, jak se s tím české domácnosti vypořádají?

Je hlavně děsivé, že nám tyto zprávy vládní představitelé – ať už ti končící z ANO, nebo ti noví z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů – sdělují s ledovým klidem. Chápu, že s nadstandardními platy, které si od ledna mimochodem opět o několik tisíc zvednou, je tento problém moc netrápí. Pro celou řadu rodin to ale znamená naprostou katastrofu v jejich rozpočtech.

Mluvíme o tom, že je situace velmi vážná. Ale... co s tím dělat? A jak je možné, že se nás zdražení dotkne víc než například Německo, jak ve svém příspěvku na FB uvádíte?

Němci mají mnohem větší kupní sílu, takže jsou proti takovému zdražování samozřejmě lépe chránění. Je ostudou, že český zaměstnanec je pořád – 32 let po roce 1989 – příjmově na 1/3 toho německého. Lze naprosto jednoznačně říct, že český občan doplatil na liberalizaci trhu s energiemi, proti čemuž se KSČM jako jediná strana postavila. Česká elektřina se prostě nemá obchodovat někde na burze. Jestliže jsme v oblasti výroby elektrické energie, jako v jednom z mála odvětví, soběstační, pak na tom musí profitovat Češi, a ne bohatí Němci nebo Rakušané.

Na svém FB jste také zmínila, že vám píší lidé, kteří mají obavu z ekonomické blízké budoucnosti a obracejí se na vás s návrhy, kde by mohl náš stát ušetřit. Co například navrhují, a jsou jejich návrhy reálné?

Po volbách mi napsalo neskutečné množství lidí, že kdyby věděli, jak to dopadne, tak šli volit KSČM. Tito lidé si evidentně mysleli, že komunisté zůstanou tzv. na svém. Bohužel, každý hlas dnes rozhoduje. Dnes si tito lidé stěžují, že ve Sněmovně prostě nemají zastoupení a že příště už půjdou opět volit KSČM, která je připravena znovu se za ně v plné síle s různými Stanjury, Bartoši, Jurečky porvat.

Samozřejmě způsob, jakým chce nová pětikoalice šetřit na lidech, je něco neuvěřitelného. A toho si občané všímají. Místo toho, aby ušetřili na různých politických neziskovkách – například té spojené se samotným premiérem Fialou, která zkoumala zásadní téma pro české občany, tj. reformy v Barmě – nebo aby zdanila nadnárodní korporace, znemožnila úniky do daňových rájů, zrušila nadbytečný Senát, tzv. církevní restituce, zastavila zahraniční mise či zredukovala počet pojišťoven, hodlá nová vláda škrtnout slevu na jízdném pro studenty a důchodce. Tleskám. Skutečně hrdinský čin.

Prezident Zeman se nakonec, k překvapení mnohých, rozhodl vyhovět novému premiérovi s tím, že bude jmenovat vládu i s Janem Lipavským, proti němuž velmi rázně vystupoval. Co na tento obrat říkáte? A jak vidíte právě Lipavského jako ministra zahraničí? Jakým směrem, podle vás, půjde naše zahraniční politika?

Přiznám se, že nevím. Pan Lipavský se zatím moc nepředvedl. I když to je možná dobře. Zatím si na své konto připsal jen to, že spolu s dalšími stranami nové vládní pětikoalice, bohužel i za přispění hnutí ANO 2011, zamezil dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany. Záměrně neříkám, že znemožnil přístup ruských a čínských firem, ale společně s těmi, které jsem jmenovala, skutečně zhatil dostavbu Dukovan v dohledné době. Na vysmáté fotce se z toho radoval. Škoda, že jedním dechem nesdělil, co to vlastně v době rostoucí poptávky po energii znamená a jak na to doplatí občané.

Jedním z argumentů prezidenta proti Lipavskému bylo i to, že prý navrhl, že by se příští Sudetoněmecké dny mohly konat na českém území. Co vy říkáte na možnost, že by se tato akce konala u nás?

Na to nejde říct nic jiného, než že je to plivnutí do tváře všem 360 tisícům obětí druhé světové války na našem území. Dovoluji si připomenout, že to byli právě ti „mírumilovní" Němci, kteří otevřeli na našem území dveře Hitlerovi a kvůli nimž musely tisíce českých rodin utíkat z pohraničí do vnitrozemí. Samozřejmě čest výjimkám – německým antifašistům, na které se mimochodem po válce nevztahovala ani povinnost odsunu. Upřímně nechápu, proč noví vládní funkcionáři musí dělat tato gesta a šlapat po historii a památce osvoboditelů.

Když jsme narazili na toto téma, vy jste na FB tento týden také zmínila válečné reparace, konkrétně – proč se všichni bojí otevřít téma reparací. Proč, podle vás? A jak by se k tomu měl jak náš stát, tak Německo, podle vašeho názoru postavit?

Otázku válečných reparací, kterou se snaží si teď někteří narychlo přivlastnit, seriózně na sněmovní půdě otevřel před několika lety poslanec za KSČM Jiří Valenta. Vládní představitelé se bojí tuto věc samozřejmě otevřít i kvůli tomu, že Německo je ekonomická velmoc, která navíc zásadně politicky ovlivňuje celou Evropskou unii. I Andrej Babiš, který na EU u nás dělal ramena, vždy když došlo na lámání chleba, hlasoval tak, jak A. Merkel nebo E. Macron potřebovali.

Byť v mnohém s vládou Polska, zejména v souvislosti s extremistickými postoji k interrupcím, nesouhlasím, tak velmi oceňuji, že polský ministr zahraničí měl odvahu toto téma otevřít na první schůzce s německou ministryní zahraničí. U nás nic podobného od vlády bohužel nečekám. Ta raději – než hledat cesty, jak do rozpočtu ČR získat prostředky, což v případě válečných reparací podle různých propočtů činí stovky miliard korun – hodlá dělat kašpárky Posseltovi.

Na závěr ještě z úplně jiného soudku. „Rozhodnutí britského soudu o vydání Juliana Assange do USA považuji za bezprecedentní porušení jeho práva na spravedlivý soud a lidské zacházení,“ napsala jste také na FB. Můžete prosím pro čtenáře PL rozebrat, co si o tom, co se děje kolem tohoto vydavatele a internetového aktivisty, myslíte? A měla by na aktuální rozhodnutí britského soudu nějak reagovat i ČR?

Samozřejmě, že by měla. Ihned po Lipavského jmenování jsem ho vyzvala k reakci. Také jsem si všimla, že podobně jako já to vnímá i jeho pirátská kolegyně – europoslankyně Markéta Gregorová, která na svém Instagramu vyzvala: „Pojďme se za svobodu slova a za Juliana Assange postavit i v České republice.“ Tak věřím, že Lipavský dá aspoň na ty, s nimiž sedí v jedné straně. Nebo to bude jako obvykle – silná prohlášení na sociálních sítích, ale skutek utek a Piráti jako mnohokrát v posledních měsících opět uhnou ze svých zásad?

