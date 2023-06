Z odpůrců amerických vojsk v ČR dělají ruské agenty! Koudelka a další... Bývalý rektor bouchl do stolu

„Antisociální paskvil vytvořený ekonomicky naprosto negramotnými politiky odtrženými od reality,“ hodnotí vládní konsolidační balíček zakladatel vysoké školy a bývalý rektor Lubomír Pána a vládě vystavuje vysvědčení: „Katastrofa – ekonomika, inflace, národní dluh, politická kultura, energetická krize, potravinová nesoběstačnost, podpora války.“ Generální stávka je podle něj nezbytná. Vyjádřil se i k takzvané obranné smlouvě s USA. Rozebral také současné školství, hlavně to, co se odehrálo kolem nedávných přijímaček na střední školy. Z vlastní zkušenosti pak popsal pohled studentů na českou politickou scénu.

Pane docente, poměrně dlouho jsme spolu nemluvili, tak se hned na začátek zeptám – co říkáte na současnou situaci na české politické scéně? Jak hodnotit například takzvaný vládní konsolidační balíček?

Odpovím vám velmi stručně. Je to antisociální paskvil vytvořený ekonomicky naprosto negramotnými politiky odtrženými od reality.



Balíček připravila vláda, která vznikla na „podvodu voličů“, sliby se rozcházejí s vládním prohlášením, které je navíc stále měněno a novelizováno. Měřme administrativu vlády i její konsolidační balíček jak chceme, výsledek je stále stejný - katastrofa – ekonomika, inflace, národní dluh, politická kultura, energetická krize, potravinová nesoběstačnost, podpora války.

A co říci na schodek státního rozpočtu, který koncem května dosáhl historických 271 miliard korun?

Zadlužení ovlivnil i konflikt na Ukrajině. Je samozřejmě na místě pomoc uprchlíkům z oblasti bojů. Na druhou stranu je potřeba se podívat na SPZ luxusních vozů za miliony, které z míst konfliktu nepocházejí. Mnohé země, např. Dánsko, Švýcarsko po těchto „uprchlících“ požadují, aby si pobyt v zemi azylu hradili z prodeje těchto vozů. Naše pomoc byla chaotická, bez řádné evidence osob, zjišťování jejich majetku apod. Tento amatérismus vlády způsobil i negativní nálady a názory ve společnosti ve vztahu k Ukrajincům a to i k těm, kteří u nás již dlouhodobě žijí a pracují.

Odborové svazy v reakci na vládní konsolidační balíček vyhlásily s okamžitou platností stávkovou pohotovost. Později zřídily celostátní stávkový výbor s tím, že od 26. do 30. června mohou svazy vést své protesty. Domníváte se, že nakonec dojde ke generální stávce? A mělo by k ní dojít?

Domnívám se, že tyto kroky měly odbory uskutečnit již dříve. Arogantní vláda si je jistá svou 108 ve Sněmovně a bude s ní obtížné jednat. Proto je generální stávka nezbytná, i když rozhodně této zemi ekonomicky neprospěje, ale v dané situaci jinou cestu nevidím. Tato vláda musí skončit, čím dříve, tím lépe pro tuto zemi a její občany.

Kateřina Konečná ve svém pořadu Bez obalu nedávno připomněla, že ČR stále patří mezi země s nejvyšší cenou za energie v Evropě. Zmínila, že platíme víc než Německo, ale třeba také Slovensko, Polsko… Co byste vládě v tomto směru vzkázal?



Paní Konečná má naprostou pravdu. Je nepochopitelné, proč nás vláda tlačí do drahých energií, když jinde to jde levněji. A jen dodám, že v ČR vyrábíme energii levně. Bohužel tato situace někomu vyhovuje a troufám si říci, že z toho i osobně profituje.

Velmi diskutovaná je takzvaná obranná smlouva s USA. Jaká pozitiva a jaká negativa v tomto směru vidíte? A co říci na určité přirovnání ke zvacímu dopisu z roku 1968, které z některých míst zaznělo?

Na začátku si řekněme, že uzavření této smlouvy je dalším podvodem na voličích. Žádná z pěti koaličních stran neměla tuto smlouvu ve svých volebních programech a ani ve volební kampani ji žádný z představitelů nezmínil. Totéž se týká volební kampaně prezidenta, který uzavření smlouvy plně podporuje, ale také ji zmiňuje až po svém zvolení. Zvací dopis v roce 1968 nebyl schválen žádným tehdejším oficiálním orgánem. Tuto smlouvu iniciovala a podepsala naše vláda (USA byly naší iniciativou v počátku až zaskočeni) a ratifikuje ji Parlament ČR.

Kromě technicko-vojenských záležitostí je nutné se podívat na tuto smlouvu také z hlediska morálního. Nejzávažnějším faktem takového pohledu je to, že takovou smlouvu může podepsat jen země, která je nesvéprávná, která nemá svoji vlastní suverenitu. Jak potom nazvat poslance, kteří byli zvoleni občany, aby prosazovali zájmy naší země, a tito poslanci z našich občanů dělají zajatce cizí mocnosti? Mám pro ně jediné označení: vlastizrádci!

Je nutné vzít v úvahu i další skutečnosti. Vláda již delší dobu připravuje změnu Ústavy. Tato činnost vlády se vyhýbá publikaci a veřejné diskusi. Změny Ústavy a některých ústavních zákonů se týkají zvýšení pravomocí vlády. Vláda by mohla bez souhlasu Parlamentu odsouhlasit pobyt cizích vojsk na území ČR, případně bez souhlasu Parlamentu vyslat příslušníky Armády ČR mimo naše území. Tyto změny Ústavy a některých ústavních zákonů mění smysl „obranné smlouvy“ a tím se tato smlouva stává významným bezpečnostním rizikem pro ČR.

„Dá se předpokládat, že Rusové budou využívat všech svých prostředků, včetně tvrdých dezinformací, to i osobního až intimního charakteru, páté kolony u nás, a tak dále, aby schválení této smlouvy zabránili,“ uvedl šéf BIS Koudelka. Co na jeho slova říkáte?

Byť bývalý prezident Zeman nazval šéfa BIS Koudelku a jeho službu „čučkaři“, musím s panem generálem v této situaci souhlasit. Například se podívejte, co se děje před volbami na Slovensku, aby se zabránilo zvolení bývalého premiéra Fica a jeho strany do vedení země. Imperiální velmoci (těmi USA a Rusko nepochybně jsou) vždy usilovaly, usilují a prosazují svůj vliv i mimo své území. A my jako suverénní stát bychom se těmto vlivům měli bránit a v maximální míře jej eliminovat a nepodléhat mu. A to nejen v oblasti politické, ale zejména ekonomické (důkazem jsou stovky miliard Kč zisku, které odcházejí z České republiky nezdaněné).

Jen ještě dodám, že se pan generál Koudelka, stejně jako ostatní představitelé strany války, snaží z odpůrců přítomnosti amerických vojsk v ČR udělat ruské agenty, aby legitimizoval represe proti těmto lidem, kteří jen nechtějí jakoukoli cizí armádu v naší zemi.

Pojďme na další téma. Jako bývalého rektora vysoké školy se vás musím zeptat i na to, jak vnímáte současné školství. Co říkáte na to, co se odehrálo a vlastně stále ještě odehrává kolem přijímaček na střední školy, kdy si řada rodičů stěžovala, že je pro děti nedostatek míst?

Jednak je to selhání vlády, která sice v programovém prohlášení má školství jako jednu z priorit, ale ve skutečnosti nedokáže ani spočítat, kolik dětí půjde do prvních tříd a kolik dětí máme v devátých třídách a půjdou tak na střední stupeň vzdělání, a přijmout k tomu adekvátní opatření.

Na druhou stranu si žáci i jejich rodiče musí uvědomit, že na prestižní školy a zajímavé obory jsou přijímáni jen ti nejlepší. A když někdo neudělá přijímací zkoušky nebo jeho výsledek je horší než je počet míst ve třídě, tak se s tím musí smířit. Míst na středních školách a učilištích je dostatek, takže žádný žák nemusí mít obavy, že nebude moci na středním stupni vzdělání pokračovat. Jen to bude v programu, který odpovídá jeho schopnostem.

Ještě dodám, že vysoké školy mají širokou plejádu praktických i akademických studijních programů. Pokud má žák opravdu seriozní zájem se učit a připravovat na život, nechť tak činí a využije následně druhou šanci při přechodu ze středního stupně vzdělání na vysokoškolský.

Stále se mluví o tom, že je nedostatek zubařů, dětských psychologů…. například. A sehnat dnes v nějakém rozumném čase kvalitního řemeslníka je pomalu nad lidské síly. Stále také ale přibývají studenti různých oborů jako je například politologie, sociologie a podobně…, pro které ale není třeba takové uplatnění. Co s naším školstvím po této stránce udělat?

Je to poměrně jednoduché. Systém financování vysokých škol je založen na hesle: „Dejte mi peníze a já je nějak využiji. O to, kolik studentů a do kterých studijních programů je přijmu, se nestarejte“. To je ovšem mylné chápání akademických svobod. Ty se týkají svobody slova, svobody výzkumu a svobody vědeckého myšlení. Stát musí (ve spolupráci více ministerstev, výzkumných ústavů a Úřadu práce) jasně stanovit pro jednotlivé univerzity, jaké studijní programy jim bude financovat a kolik požaduje v těchto programech absolventů.

Takže nejde o to, že by vámi uvedené studijní programy měly zaniknout, ale omezit počet studentů v těchto programech a naopak zvýšit počet studentů například v technických a zdravotnických programech.

Na závěr se zeptám – pokud jste jako dlouholetý pedagog, a jak jsme zmiňovali i bývalý rektor vysoké školy, stále ještě v kontaktu se studenty, co říkají na dnešní politickou situaci ať už jen v ČR, nebo i v celé Evropě?

Vítězství pěti politických stran ve volbách vnímají pozitivně. Domnívají se, že současná vláda je nakloněna mladým lidem, že s nimi vede lepší komunikaci než vláda předchozí a oproti předchozí vládě současnou vnímají jako menší zlo.

Jsou spokojeni s volbou prezidenta a jeho počínání hodnotí kladně.

O politickou situaci v Evropě i ve světě se příliš nezajímají.

