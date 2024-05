Žádná demonstrace, klid bude. Turoňová se bouří: Zahnat lidi domů a mlčet?

„Média hlídacím psem demokracie? Dnes jsou spíše ochočeným domácím mazlíčkem liberálů, pro které vytváří společenskou liberálně progresivistickou bublinu, do které pohlcují co největší část veřejnosti,“ říká v souvislosti s tím, co se odehrálo na Slovensku, právnička Jana Turoňová, která je na kandidátce STAČILO! Domnívá se, že atentát může ovlivnit nejen situaci na Slovensku, ale i v ČR. Zhodnotila dvacet let od našeho vstupu do EU a řekla, co očekává od blížících se voleb do Evropského parlamentu. Vyjádřila se i ke zrušené akci odborů.

reklama

Paní doktorko, co říci k útoku na premiéra Fica? Dá se takový čin vůbec nějak komentovat?

Tento útok jednoznačně odsuzuji. Doufám, že Robert Fico tuto těžkou životní zkoušku překoná a bude se schopen brzy vrátit do politického života. Vzhledem k tomu, že se jedná o politicky motivovaný atentát, určitě jej komentovat musíme. Není možné, abychom mlčeli, nebo snad bagatelizovali jeho význam. Byl to podlý a neomluvitelný útok, neférový pokus zvrátit výsledek demokratických voleb. A o jaký výsledek vlastně jde? Robert Fico se snaží vzdorovat Bruselu, hovoří o národních zájmech Slovenska, o suverenitě své země a navíc se snaží navázat užší spolupráci s Viktorem Orbánem, tedy podílí se na pokusech o užší středoevropskou spolupráci. Odhlédněme nyní od toho, jak moc je středoevropská spolupráce pro centralistickou Evropskou unii nebezpečná. Podstatné je, že se Evropa štěpí na dva nesmiřitelné tábory, ve kterých se usazuje představa mytologického boje dobra se zlem. Z takové představy se zřejmě zrodil i atentát na slovenského premiéra. Útočník se rozhodl vzít osud Slovenska do vlastních rukou a rozhodnout za ostatní o tom, co je správné a dobré. To je alarmující a nemyslím si, že bychom to měli brát na lehkou váhu. Máme nyní příležitost si přiznat, jak závažná situace v Evropě je a že jsme se skutečně ocitli uprostřed boje za budoucí podobu Evropy, naší společnosti i našeho myšlení. Dochází k podstatnému civilizačnímu posunu a ten bohužel bývá vlnou násilí doprovázen. Ať už v podobě válek, nepokojů, nebo atentátů. Situaci je samozřejmě třeba uklidňovat, ale současně se musíme připravit na přiostření situace. Doporučuji občanům, aby využili příležitosti a zúčastnili se letošních voleb do Evropského parlamentu, kde mohou svůj postoj k současnému dění vyjádřit pokojně. Pětikoalice dnes představuje probruselskou a proatlantickou politiku. Komu vyhovuje, kdo se s ní ztotožňuje, má možnost ji podpořit. Naproti tomu opoziční, zejména mimoparlamentní síly, reprezentují alternativu a nabízejí cestu ke změnám.

Fotogalerie: - Komunistům Stačilo!

Krátce po útoku na premiéra začali někteří slovenští vládní představitelé mluvit o určité vině slovenské opozice a také novinářů. Mají pravdu?

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13195 lidí

Jak tento útok v blízkých dnech a do budoucna, podle Vás, ovlivní atmosféru nejen na slovenské politické scéně, ale také celkově na Slovensku?

V prvé řadě se domnívám, že atentát může ovlivnit nejen situaci na Slovensku, ale také v České republice. Je to dáno výjimečným vztahem mezi našimi zeměmi. Jen si vzpomeňme, jak negativně otřásl naší veřejností výrok Petra Fialy o přerušení vztahů se slovenskou vládou. V prvních dnech tento útok zcela pochopitelně přináší vlnu emocí, zejména zlosti a strachu. A stává se pro Středoevropany symbolem jejich vlastního hodnotového boje, jejich vlastních ústrků ze strany unijních liberálních demokratů. Pokud tento trend bude pokračovat, mohl by nakonec přinést velké změny. Vše ovlivní zdravotní stav Roberta Fica, scénářů je nyní mnoho.

Zeptám se vás jako právničky, měla by se podle vás policie i u nás nějak více zaměřit na to, zda se na sociálních sítích neobjevují komentáře, které by třeba útok na premiéra Fica schvalovaly? Mimochodem, četla jste třeba nějaké takové….? A co by takovému člověku hrozilo?

Policejní útvary, které sledují názory na sociálních sítí, jsou bohužel jen dalším nástrojem pro potlačování svobody projevu, vyhledávání údajných dezinformátorů a podobně. Vždy to nakonec končí u pronásledování názorů, které jsou v opozici s liberálně-progresivistickým mainstreamem. Snažme se vyvarovat toho, aby právě pod záminkou tohoto atentátu tyto represivní struktury posilovaly.

Psali jsme: „Magdo Vášáryová, tak se vám to líbí?“ Ivan Vyskočil se neudržel. Účtuje za Fica „Dvě hodiny po střelbě vše smazáno.“ Podezření. Střelec na Fica nemusel být sám „Nerudová přirovnala Fica k Hitlerovi. Pogrom? Omluvte se.“ Místo uklidnění rvačka ve studiu „Agresivní, nepřijal jiný názor. Kulka Ficovi.“ Než vystřelil. Mrazivé svědectví o atentátníkovi

Pojďme na další téma. V minulých dnech jsme si připomínali 20 let od vstupu ČR do Evropské unie. Jak těch 20 let hodnotit?

Anketa Prospěla by české demokracii korespondenční volba občanů ze zahraničí? Prospěla 2% Neprospěla 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 27378 lidí

Jak moc, podle Vás, ovlivní blížící se volby směřování EU? A v čem by se podle Vás měla EU rozhodně změnit?

Očekávám, že volby do Evropského parlamentu odrazí nálady v současné Evropě. Ve volební kampani se téměř denně setkávám s lidmi a jsou to většinou právě ti, kteří chtějí změnu. Pokud jich dostatek přijde k volbám a vhodí svůj hlas opozici, nejlépe koalici Stačilo!, oslabíme dosavadní nadvládu silných proliberálních a progresivistických skupin. Ostatně, toto oslabení se očekává. Suverenistické konzervativní strany naopak posílí, a to jak na levici, tak na pravici. To platí napříč většinou členských států.

Příští týden se měla v Praze konat demonstrace odborářů. Nakonec ale v souvislosti s tím, co se odehrálo na Slovensku, akci zrušili. Chtějí tím prý přispět ke zklidnění situace i ohledně atmosféry v ČR, právě po středeční tragédii. Premiéra vyzvali k jednání o záměrech vlády. Týká se to hlavně změn v zákoníku práce a důchodů. Je to ze strany odborů dobré rozhodnutí?

Považuji to za nešťastné rozhodnutí. Souhlasím s tím, že bychom neměli zbytečně rozdmýchávat emoce a živit mezi lidmi už tak výrazné rozpory. Ovšem to neznamená, že zaženeme občany domů, emoce jim zakážeme a pro jistotu jim nedovolíme ani mluvit. Nic takového nefunguje. Pokud se budou problémy řešit tím, že se o nich přestaneme bavit, dopadne to špatně. Myslím si, že ti lidé, kteří se na demonstraci chystali, zažívají nyní oprávněné zklamání.

Psali jsme: Odbory zrušily demonstraci, chtějí klidnit vášně. Správný krok, vzkazuje Fiala

Středula svolává odborářskou demonstraci. Kvůli věci, která nesmí spatřit světlo světa

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE