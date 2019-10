Žádné dno jim není dost hluboké! Bělobrádek, Šafr, ozvalo se i peklo ústy satanáše Halíka... Komentátor vrací úder za Gotta. Silné čtení

Zemřel legendární zpěvák Karel Gott. Krátce po jeho skonu se objevila i kritika vládou připravovaného pohřbu se státními poctami v Katedrále svatého Víta. Některým snaha o důstojné rozloučení s hudební legendou připomíná „propojení“, do kterého zamíchávají i prezidenta Zemana a komunisty a padají poznámky o neonormalizaci. Jsou podle vás taková vyjádření na místě?

Vyjádření o neonormalizaci jsou v tomhle případě zcela lichá. Zejména když povětšinou opět přicházejí od těch, kteří jinak nedají dopustit na Evropskou unii a s inteligencí octomilek se rozplývají nad její plíživou totalitou, kterou nazývají liberální demokracií. Jinak pojem neonormalizace, který zas tak často nezaznívá, zmínilo několik uvědomělých, takže buď od sebe opisují, nebo od někoho dostali další prefabrikovaný pojem do svého slovníku. Teď nechci zastávat názor pro pohřeb se státními poctami, ani názor proti – ač se přikláním k první variantě, která však má taky spoustu ale. Mám nicméně takový pocit, že kdyby takový krok nedej bože navrhla čistě teoreticky vláda pánů Fialy a Bartoše za prezidentování Jiřího Drahoše – ano, popusťte uzdy vaší fantazii na úroveň fantasy, sci-fi, nebo spíš hororu – tak by uvědomělé novináře a politiky taková spojitost ani nenapadla a vynášeli by garnituru za tento krok do nebes. Nevím, nakolik jde v tomto Andreji Babišovi o své PR, ale v první řadě jde přeci o Karla Gotta a jeho rodinu. A zejména na ty by měl brát zřetel a ohled.

Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 10% Nevadilo 90% hlasovalo: 17193 lidí

Jak se díváte na to, že někteří lidé v okamžiku umělcovy smrti připomínají jeho otisk na tzv. Antichartě? „Za jednou věcí si stát nemohu. To, když se mnou někteří lidé mistrně manipulovali, a já jsem tomu důrazně nečelil. Třeba takzvaná Anticharta, to byl vrchol manipulace,“ řekl k tomu před rokem sám Gott.

Mě spíš zaráží a zvedá žaludek, že tak někteří činí hned v den úmrtí této beze sporu velké osobnosti. Pieta a úcta k člověku a pozůstalým jim a jejich kachním žaludkům nic neříká. Ač jsem odjakživa spíše „Krylovec“ a neuznávám pokrytecké „o mrtvých jen dobře“, protože podle mě o mrtvých podle jejich „zásluh“, tak si myslím, že z úcty k člověku a jeho rodině je vhodné počkat a nechat si ke svým výpadům alespoň pár dní odstup. A to myslím obecně, ať umře kdokoliv. Opět se tak ukázala žluč a nenávist těch, kteří se ohánějí pravdou a láskou snad i během svých erotických snů. Všichni ti Mitrofanové, Klvaňové, Kundrové a jiní Bakalovo Respekti, Bělobrádkové, Halíkové, Šafrové jen ukázali, že žádné dno jim není dost hluboké. Nejsem proti kritickému pohledu, naopak, ale všechno má svůj čas a nic není černobílé. Co se Anticharty týká, mají možnost se na její podpis zeptat taky svých koní, jako jsou Zdeněk Svěrák nebo Jan Hrušínský. Nebo tam se to jako nepočítá, že?

Bývalý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek si v úterý v reakci na Gottův skon neodpustil poznámku: „A ta anticharta…ale o mrtvých jen dobře. Stejně nám vláda tají, že ho na příkaz EU utloukli migranti.“ Jde o poznámku vtipnou? Jak hodnotit takovouto komunikaci vrcholného politika?

Myslím, že chovanec bohnického ústavu po lobotomii by vymyslel taktnější a trefnější komentář. Pan Bělobrádek již poněkolikáté ukazuje, že mu chybí značná míra sociální inteligence. Nebo možná vůbec inteligence. Pokud tento příspěvek pan Bělobrádek nepsal pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, tak má evidentně vážný psychický problém. Nedělám si iluze a jsem si vědom toho, že máme ve sněmovně řadu psychopatů, ale být v kůži jeho kolegů ve sněmovně, zejména těch sedících blízko něj, začal bych mít o sebe trochu obavy.

Byl Karel Gott umělcem, který těžil z jisté symbiózy s režimem, jak tvrdí jeho kritici? A změnila by něco reálně jeho otevřená rebelie proti komunistickému režimu?

Nebyl na „barikádách“. Ostatně sám říkal, že nebyl bojovník, ale zpěvák milostných písní. A jak se dovídáme až teď, protože na rozdíl od jiných se tím pan Gott nechlubil na potkání, navzdory, anebo díky určité symbióze s režimem řadě lidí za minulého režimu v rámci svých možností pomohl. Nezaznamenal jsem, že by někdy někomu ublížil, že by někdy – ať už v minulém nebo v současném režimu proti někomu řekl křivého slova. A to je pro mě podstatné. Tohle je pro mě relevantní hodnota lidskosti. Každý není Karel Kryl nebo Václav Havel a ani nemůže být. A teď to myslím zcela nezabarveně, protože těžko můžeme hodnotit, kdo vůbec udělal pro svou zem a lidi v ní více. Každý z nich dělal podle svých možností, schopností a doufejme nejlepšího vědomí a svědomí. Každý se nakonec zodpovídá zejména sám sobě a svému svědomí. Karel Gott přinášel lidem radost napříč dvěma režimy, během mnoha desítek let, pomáhal jim odpočinout od všedních starostí i v těžkých dobách a beze sporu lidi spojoval a spojuje.

Je zajímavé, jak se někteří, právě i dříve zmínění, ohánějí komunismem a symbiózou s ním, u těch, u nichž se jim to hodí. Ale třeba takový generál Petr Pavel, kariérní komunista, který, když se změní situace, bude klidně v čele Turků, je pro ně modlou, nad jejímiž slovy a kroky takřka masturbují. Důvod? Pavel a ostatní pozdní disidenti podlehli vábničce levného hrdinství a přidali se do jejich sekty uznávající jediný správný názor včetně nenávisti k Rusku a zbožšťování USA a EU. Kdežto Karel Gott ne, protože on na rozdíl od nich hledal skutečnou pravdu až dokonce, na rozdíl od prefabrikované a předem určené pravdy oněch lepších lidí. Dalším zajímavým momentem je, že na Karla Gotta plivou nejčastěji ti, kteří zběsile volají po spojování společnosti a o pravdě a lásce mluví na potkání. Přitom v České republice a Československu nepamatuji nikoho, kdo by národ napříč skupinami i bublinami spojoval víc než Karel Gott. Lehce se mu přibližuje v určitém smyslu Jaromír Jágr. Spojování, lásce a lidskosti by se od pana Gotta měli učit.

Profesor Tomáš Halík v souvislosti s úmrtím Karla Gotta poslal dopis širšímu okruhu církevních hodnostářů. K činu ho přiměly právě spekulace o podobě pohřbu Karla Gotta. Případný národní pohřeb v katedrále označil za „šílený a nevkusný nápad“. „V tomto pokusu o mýtizaci hvězdy normalizačního zábavního průmyslu jde nejenom o projev naprosté devalvace hodnot a morální kýč, nýbrž i o politicky účelovou interpretaci našich moderních dějin,“ píše Halík, který před propůjčením katedrály varuje. Jak byste Halíkova slova okomentoval?

Zapomněl jste dodat, že jde o držitele Templetonovy ceny a svého času člena podzemní církve, jak pan Halík nikdy nezapomene skromně podotknout. Je to jeho, nebo Sekyrova obchodní značka, podobně jako srdíčka v podpisu u pana Havla, tak mu to prosím neupírejme ani zde. Jinak dalo se čekat, že se ozve i peklo a ústy svého satanáše Tomáše Halíka se bude chtít také přiživit. Že pan Halík posílá udavačské či upozorňující dopisy, ať už v rámci sebeprezentace a svého asketického PR, nebo pro poškození druhých, mě vůbec nepřekvapuje. Morální kýč, devalvaci hodnot a politicky účelovou interpretaci předvádí v každém svém projevu zejména páter Halík. A tento jeho dopis není výjimkou. Pan Halík, jakkoliv se prohlašuje za kněze a káže lidem z pozice duchovního, ví o respektu a úctě vůči druhům asi tolik, jako běžný člověk o teorii relativity. Pokud jde o mýtizaci, tam už je pan Halík na svém písečku, protože mýtizace Václava Havla sektou takzvaných homohavloidů, což je terminus technicus a nic vulgárního – homo sapiens havloidus, kde jen pan Halík snad v dozorčí radě, je jeho parketou. Zjednodušeně, před čímkoliv páter Halík varuje, toho se není třeba ani za nehet obávat, a naopak.

Anketa Karel Gott zemřel. Měl by mít státní pohřeb v katedrále sv. Víta, jak navrhuje premiér Babiš? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 26309 lidí

Šéfredaktor serveru Forum24 Pavel Šafr proti státnímu pohřbu Karla Gotta argumentuje tím, že zpěváka neuctívalo plných 100 procent národa. Některým podle Šafra byla zpěvákova tvorba lhostejná a jiní nemohli přejít jeho fungování v dřívějším režimu. Byl podle vás národ v lepší shodě v případě Václava Havla?

Pavel Šafr a jeho obskurní demagogický web plný psychopatů, co umí bouchat do klávesnice, zaměřený výlučně proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi nestojí skoro za řeč. Pavel Šafr je ve své ideologické slepotě a dlouhodobé psychické nevyrovnanosti, eufemisticky řečeno, vedle jak sta jedlí. A to pravidelně, nejen tady výjimečně. Nikoho neuctívá sto procent národa. A nejde o žádné uctívání. Já sám Karla Gotta nijak zvlášť neposlouchám, ale profesně a lidsky mu musím vyseknout poklonu. Troufám si tvrdit, že kdybychom porovnali oblíbenost, respekt, úctu atd. občanů vůči panu Havlovi a panu Gottovi, tak by byl výsledek pro pana Šafra tak zdrcující, že by se z toho už možná ani nesebral.

Hudebník Michael Kocáb se obává, že případný velkolepý pohřeb Gotta v katedrále, uspořádaný na popud současné vládní garnitury, by národ znovu jen rozdělil. Je pravda, že v dnešní době se Češi přou skutečně o všelicos. Trefil se Kocáb?

Společnost je rozdělená, co je svět světem. Odjakživa byli bohatí a chudí, mocní a bezmocní, vzdělaní a nevzdělaní, městští a venkovští. A v době, kdy je zejména vlivem takových lidí jako je pan Kocáb a jeho přátelé a známí z řad lepších lidí společnost dávno rozdělená, je myslím zbytečné mluvit o nějakém znovurozdělení. A opravdu nemám pocit, že by pohřeb Karla Gotta měl na tomto mít nějaký výraznější vliv. Nebýt tedy rozdmýchávání nenávisti právě výše zmíněnými individui.

Zábavný pořad o dezinformacích s názvem „To se ví“, se dožil 3. dílu. Jak se vám nová epizoda líbila? Má pořad informativní hodnotu?

Čím dál, tím hloub. Prožitek ze sledování tohoto psychotronického pořadu bez jakéhokoliv smyslu a ukotvení je nepřenositelný. Doporučil bych ho všem drogově závislým a alkoholikům v rámci odvykacích kůr. Protože tohle, když si pustíte, tak máte pocit, že jste normálně v rauši, nebo máte trojku v krvi a žádná jakkoliv velká dávka tohle zkrátka nepřekoná. I když realita je spíše opačná a v těchto stavech zřejmě pořad připravují jeho tvůrci. Opravdu si nedokážu vysvětlit, že je někdo v dnešní době schopen vytvořit a podílet se na něčem tak dementním a pokleslém bez jakékoliv hlavy a paty, bez špetky přidané hodnoty a jakéhokoliv humoru. Tvůrci, moderátor a aktéři mají zřejmě silnou odolnost vůči studu a snížený práh sebeúcty. Česká televize překonala všechny vlhké sny nejpokleslejšího bulváru.

autor: Marek Korejs