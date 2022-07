Žádné ideologie se lidé nenajedí. Fiala? Jako na sjezdu KSČ, říká Majerová

reklama

Na začátku letních prázdnin si každoročně připomínáme příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Co pro vás osobně tento svátek znamená?

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 4342 lidí

Letos je to zároveň 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech, což si mimo jiné připomnělo přibližně 1600 měst a obcí tím, že vyvěsilo na své radnice moravskou vlajku. Co si o této iniciativě myslíte?

Jsem holka z Moravy. Je dobré, správné a přirozené, že jsou naši lidé pyšní na svoji identitu. A moravská vlajka k tomu patří. Navíc je krásná, nemyslíte?

Premiér Petr Fiala během svého projevu na půdě v Evropském parlamentu zdůraznil, že rolí České republiky během našeho předsednictví bude hledání shody na opatřeních, které zmírní dopady současných krizí na naše občany. Je to podle vás správná cesta?

Premiér Fiala mi svým projevem na půdě Evropského parlamentu ponejvíce připomíná předsedu Socialistického svazu mládeže, který přišel pronést zdravici na sjezd Komunistické strany Československa a zároveň se tam v očekávání další politické kariéry vlísává do přízně komunistických pohlavárů sedících na tribuně. Za víc slov jeho projev nestojí. Jako premiér země pro naše lidi neudělal vůbec nic. Veškerý čas věnuje hájení zájmů Bruselu a Ukrajiny.

Fotogalerie: - Nechci vládu!

Evropský parlament v těchto dnech schválil nové digitální normy, které mají mimo jiné přimět společnosti, jako je Meta nebo Google, aktivněji bojovat proti dezinformacím. Co si o tom myslíte?

Ten slavný boj proti dezinformacím není nic jiného než popírání základních občanských práv, která garantují, respektive by měly garantovat ústavy všech eurounijních zemí, totiž právo na svobodu projevu. Je to jako když tchoř vejde do místnosti a prohlásí, že je tu nějaký smrad. Současné vlády se tak bojí jiných názorů, že znásilňují vlastní pravidla. Je potřeba to stále opakovat: Cenzurou se nikdy nehájí pravda proti lži, ale vždy lež proti pravdě.

Čeští europoslanci zvolení za Piráty hlasovali v Evropském parlamentu jako jediní Češi proti zahrnutí plynu a jádra mezi zelené investice. Co si o tom myslíte?

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 3% do konce rusko-ukrajinské krize 1% do konce roku 2023 1% do Vánoc 95% hlasovalo: 7924 lidí

Premiér Fiala již začal otevřeně mluvit o tom, že se České republika musí připravovat na poválečnou obnovu Ukrajiny, což může být velká příležitost pro české firmy. Vidíte to také tak?

Pan premiér má ty algoritmy, respektive kroky, co udělat napřed a co až potom, dost popletené. Napřed je potřeba válku ukončit a až potom se může obnovovat. A zatímco k obnovování už se svolávají konference a státy si tam přidělují i regiony, které jsou dnes pod ruskou správou, příměří, mírová jednání, kompromis, diplomatické řešení jsou stále ještě sprostá slova.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal však navrhuje, aby se Česká republika podílela na obnově válkou zničené země tak, že by společně se Švédskem a Finskem pomohla separatistické Luhanské oblast, která je však zcela pod kontrolou Ruska. Jak to na vás působí?

Žádnou logiku v tom nehledejme. Přesně takhle to dopadá, když ideologie vítězí nad zdravým rozumem. A neznám jediný důvod, proč bychom se my měli jakkoli podílet na obnově jiné země, než je ta naše. Pomohli jsme už víc, než je zdrávo, ačkoli máme problémů k řešení až nad hlavu. Naši lidé jsou ti, kdo potřebuje pomoct. A vláda dělá, že se nic neděje, a strká hlavu do písku.

Ministerstvo zdravotnictví plánuje další finanční škrty na krajských hygienách, a to i přesto, že opět roste počet případů pozitivních testů na covid-19. Je to podle vás správná cesta, jak ušetřit na výdajích státu?

Spíš bych se ptala, zdali správnou cestou byla všechna ta nesmyslná covidová opatření včetně zničujících lockdownů, která naši zemi přivedla k hospodářské recesi, mnoha lidem zničila léta budovanou existenci a všem provětrala peněženky.

Lidé začali kvůli vysokým cenám potravin měnit své nákupní chování. Aby ušetřili, nakupují levnější potraviny a zboží v akcích. Je to podle vás správná cesta, jak čelit drahotě?

A co jiného také lidem zbývá! Vždyť směr, kterým jde současná vláda, je naprosté ožebračení vlastního obyvatelstva. Kdy jim to dojde? A otázka nezní, zdali je to správná cesta. Správná otázka zní, co to tu nejen u nás, nýbrž v celé Evropské unii vládne za ignoranty, kteří svým naprostým neumětelstvím a ideologickou zaťatostí nechali věci dojít tak daleko. A to ještě vůbec nejsme na konci tunelu. Žádné ideologie se lidé nenajedí.

Psali jsme: Černochová, ministryně války, poškozuje Česko. Obavy z Trikolory kvůli výcviku Ukrajinců Vítek nic neví, nikoho nezná a nikde nebyl... Majerová věří v rychlý konec stanařského pohádkáře Zdá se, že vláda vůbec netuší, co nás čeká. Václav Krása o cestě do pekla Štěpánek udeřil: Propagandistický věstník pokračující v tradici nacistického bulvárního plátku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama