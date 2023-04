Žádné úspory vláda nedělá, jen zvyšuje „výpalné“. Šichtařová nechápe, že na to lidé pořád skáčou

reklama

Pětikoalice nás zavaluje informacemi, co všechno se může objevit v balíčku úsporných opatření, na kterém se chce dohodnout do konce dubna a pak ho také prosadit v Parlamentu. Ale místo úspor se v něm objevují návrhy na vyšší zdanění. Na to má políčeno hlavně hnutí STAN, které by zvedlo daň z příjmu fyzických osob z patnácti na sedmnáct procent. Lidovcům by se zase zamlouvalo progresivní zdanění vysokopříjmových skupin. TOP 09 a STAN navrhují zvýšit základní sazbu DPH z 21 na 23 procent, což by prý zvýšilo příjem do státního rozpočtu o desítky miliard korun. Seberou tedy lidem více z platu a zdraží jim nákupy. Co tomu říkáte?

„Pravicová“ či „středová“ vláda jak vyšitá… Nejhorší je, že vláda o tom mluví jako o „úsporách“, přitom to nejsou žádné úspory, je to ještě větší vybírání výpalného od lidí. Lidé mají pořád pocit, že platí daně, aby něco „dostali“ od státu, abychom se měli líp, abychom se dostali z recese… A bla bla bla. Omyl. Lidé platí daně, aby nemuseli do vězení, ne proto, aby něco „dostali“ od státu. Všimněte si: dostávají aktuálně lidé něco víc, i když mají platit vyšší daně? Máme se lépe, i když máme platit vyšší daně? Je snad o to vyšší růst nebo alespoň mělčí recese, když už máme platit vyšší daně? Ne, právě naopak, čím vyšší daně platíme, tím jsou lidé chudší, a tedy tím hlouběji se propadáme do recese.

Takže správně ona kauzalita zní takto: stát vybírá na lidech výpalné. Lidé ho platí, aby nemuseli do vězení za neplacení daní, a čím vyšší výpalné platí, tím se mají hůř a jsou chudší. A najděte v té kauzalitě jediný nepravdivý bod.

A teď mi řekněte, jak je možné, že na to lidé vládě skáčou?

Premiér Petr Fiala a generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Mathias Cormann společně představili Hospodářský přehled pro ČR 2023. Podle něj by vláda měla přistoupit ke zvýšení daňové progrese a ke zvýšení důchodového věku. Pro boj s inflací OECD Česku doporučuje udržovat přísnou měnovou politiku, dokud inflace nebude jednoznačně mířit ke dvěma procentům. Jsou to v tuto chvíli ty nejzásadnější rady?

Velmi často se OECD utne. Podle OECD tedy „je nutné pro boj s inflací udržovat přísnou měnovou politiku“ a pak ještě jsme se dozvěděli snůšku nějakých ideologických hloupostí jako třeba o tom, že je potřeba zvýšit daňovou progresi. Takže: jestliže OECD říká to, co říká, pak tím vlastně také naznačuje, že si nepřipouští, že by banky měly problém. Jenže ony ho mají. Stojí to tak, že buď zpřísníme měnovou politiku, a tím ublížíme bankám. Anebo budeme zachraňovat banky, ale pak rezignujeme na inflaci. A hádejte, co z obojího si každá vláda vybere… Takže to s inflací nepůjde tak rychle, jak se dnes čeká.

Počet státních zaměstnanců se letos oproti loňsku zvýšil o více než deset tisíc osob a poprvé v historii Česka atakuje půlmilionovou hranici, když dosahuje cifry 499 056 osob. Pokud by vláda snížila jejich počet na úroveň roku 2016, ušetřila by přes 50 miliard korun ročně. Co brání tomu vydat se touto cestou úspor?

Lenost a opak odvahy. Pro onen nedostatek odvahy je takové pěkné české slovo, ale to se do médií nehodí. Fakticky a technicky tomu nebrání nic. Trh práce potřebuje nové lidi, potřebuje, aby se pracovní síly uvolnily ze státního sektoru. Přepálené daně potřebují propustit státní zaměstnance, aby mohly klesnout. Inflace potřebuje propustit státní zaměstnance, aby mohla klesnout. Firmy přetížené byrokracií potřebují propustit státní zaměstnance, aby je byrokracie nedusila. Důchodci potřebují propustit státní zaměstnance, aby místo na platy zbytečných úředníků bylo na důchody. Všichni potřebujeme propouštění státních zaměstnanců jako sůl! Jenom vláda na to nemá kule.

Policejní prezident Martin Vondrášek přišel s požadavkem na zvýšení platů policistů až na 140 procent průměrné mzdy, a to ze zákona. Odůvodnil to tím, že poměr služebního příjmu policisty a průměrné hrubé mzdy v ČR spadl na 130 procent a zvýšení je zapotřebí, aby byla Policie ČR konkurenceschopná na trhu práce. Lze takový požadavek odmítnout, když jde o profesní skupinu důležitou pro chod státu?

Stát nemá být co konkurenceschopný na trhu práce. Stát nemá brát soukromý sektor jako svého konkurenčního rivala! Stát má brát soukromý sektor jako toho, kdo milostivě státní zaměstnance platí a komu státní sektor slouží. Zase znovu: kdybychom propustili 200 000 státních zaměstnanců, najednou by tu byl k dispozici třímístný počet miliard i na zvyšování platů policistů. Všimněte si, jak strašně hloupě ten stát uvažuje: nejdříve zvýšíme výdaje a pak budeme hledat, čím je uhradit. Kdyby se takhle chovala normální rodina, že se nejprve rozšoupne a zaměstná si dvě uklízečky a chůvu a zahradníka a domácího sluhu a pak bude vymýšlet, kde na to vzít peníze, skončila by ihned v osobní insolvenci.

Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v březnu zpomalil na 7,8 procenta z únorových 9,3 procenta. Když takhle klesla inflace u našich západních sousedů, s jejichž ekonomikou jsme tak těsně provázáni, můžeme se na něco podobného těšit u nás? Nebo to takhle jednoduše nefunguje?

Ano, inflace zpomaluje a bude zpomalovat i u nás. Jenomže z mnohem vyšších úrovní. A rozhodně to neznamená, že se dostaneme na nějaká dvě tři rozumná procenta v dohledné době. Inflace zůstane zvýšená mnoho kvartálů, i když bude stále trochu klesat. Podle mne letos inflace v České republice překoná 10 %.

Při své návštěvě Moravskoslezského kraje prohlásil prezident Petr Pavel, že by byl pro snížení věkové hranice u prvovoličů na šestnáct let. Mladí lidé podle něj mají dostatečný přehled o situaci v Česku. „Často větší než generace jejich rodičů, kteří už mnohdy na věci veřejné z různých důvodů rezignovali,“ poznamenal. Co si o tomto návrhu myslíte?

Nemáme prezidentský systém. Takže prezident nemá o takových nápadech co ventilovat. I když chápu, že se mu líbí představa, aby byli puštěni k volbám ti, kdo ho volili především.

