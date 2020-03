Západ si koledoval. Nafackujme si. Až krize skončí, bude to takto, naštve Nacher z ANO Zelené i jiné

ROZHOVOR „Celá řada věcí, které byly před koronavirem, po něm nebude platit. Začali jsme politickou korektností, podle mě se to bude týkat i zelené politiky EU. Myslím si, že to je v tuto chvíli passé. Jsou jiné priority, jsme někde jinde. Situace se změnila, je potřeba na ni reagovat. Nyní setrvávat na nějaké pozici může jen ignorant. Uvidíme, jaké vše bude mít ekonomické následky, ale to raději teď ani nebudu předvídat,“ konstatuje v rozhovoru po ParlamentníListy.cz poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher (ANO).

reklama

„Ještě nedávno se opravdu řešily věci, jako třeba WC pro třetí nebo neutrální pohlaví a podobné nezbytnosti. Dnes jsme rádi, že se ve městě na WC vůbec někam dostaneme. Někdy mám pocit, že jsme si o tu změnu priorit k podstatnému doslova řekli,“ napsal jste na Facebook. Můžete tato slova rozvést?

Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 3134 lidí

Západní civilizace se dostala do bodu, kdy velké množství lidí mělo úplně všechno – pravidelné dovolené do zahraničí, technologie ulehčující život, televize v každé místnosti. Stali jsme se rozmazlenější a neuvědomovali jsme si, jaké jsou priority v životě. V důsledku toho jsme začali vymýšlet věci nepodstatné, řešit záležitosti, které na začátku byly úsměvné, ale byly vážně míněné. Nejenom záchody pro třetí pohlaví, ale třeba že si mladí lidé ve svých osmnácti letech mají sami zvolit, zda jsou holka, nebo kluk, neutrální výchova a podobně. Pokud teď z tohoto úhlu pohledu, ve kterém nyní žijeme, to jen člověk vyřkne, tak si musí sám sobě nafackovat.



Uvědomil jsem si toto včera, když jsem odcházel z magistrátu z jednání a musel jsem se vrátit na záchod. Když je všechno zavřené, máte najednou problém i kam si jít odskočit. Neřešíte vůbec WC pro nějaké třetí, čtvrté či padesáté pohlaví. Je to i obecně o přístupu k životu a k věcem, které by se daly zařadit pod termín politická korektnost. Teď řešíme i my úplně základní věci, které se řeší ve zbytku zeměkoule. Tedy jak se vůbec dostat do práce, jak si nakoupit, obhospodařit domácnost, jak se s dětmi učit.

Fotogalerie: - Rouškolidé

Dočetl jsem se, že ve Španělsku (dnes druhá nejpostiženější země v Evropě, kde je v tuto chvíli před 9 tisíc nakažených a 330 obětí) se na MDŽ konala v Madridu akce proti sexismu, kde bylo 120 tisíc lidí a koronavirem se na ní nakazily dvě ministryně španělské vlády a manželka premiéra. Jde o to, že se v této situaci tato akce vůbec neměla konat, ale že ji navštíví vrcholné političky z vlády, které by měly jít příkladem a navíc by taky měly mít nejvíce informací. Není tohle vrchol nezodpovědnosti?

To je prostě signifikantní pro dnešní dobu. Kdyby toto někdo natočil ve filmu, všichni by řekli, že je to uměle vytvořené a je nepravděpodobné, že by to nastalo. A tady vidíte, že je to realita. Politici se nakazí v době, kdy už to bylo velmi vážné. Jednak akci nezakážou, a ještě se jí zúčastní. To zůstává rozum stát.

Psali jsme: Zavřít vás! K*rvy! Uzavřená část Moravy dává čočku těm, co za to mohou. Kuchání, lynč. A vzkaz zbytku Česka Pár facek! Nemehla. Exministr Staněk k umělcům, co teď natahují ruku. A k jednomu novináři. Tvrdá fakta, co teď musí nastat Migranti mají koronavirus! A Afrika zavírá hranice... K čemuž Štefec říká toto. Nekorektně Debility, Babiš lže, napsala hvězda. A dostala vzkaz. Toto premiér bude číst rád

Je tohle ukázka toho, že Evropa pandemii podcenila a povýšeně si myslela, že jí se něco podobného nemůže stát, že se to děje jen někde v Číně?

Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 11559 lidí

Až takhle bych to neřekl. Mluvím o tom, že politická korektnost narazila na svůj limit a v duchu toho, co se nyní děje, se ukazuje, že to jsou věci absurdní. Člověk má úplně jiné priority, a když se nad tím v klidu zamyslí, řekne si, jak je vůbec možné, že to někdo takto řešil. Pokud jde o rozdíl v pojetí řešení pandemie u nás a v Číně, je podle mě tento rozdíl daný tím, jak v západní civilizaci funguje pojetí svobody a demokracie, zdůrazňování práv a daleko méně povinností. Když se dá nějaké doporučení, lidé na východ od nás ho berou více vážně než tady. Vím o spoustě lidí, kteří v době, kdy už to bylo vážné, přesto vyjeli do severní Itálie a nemohli si to odpustit. Tato rozmazlenost, konzumní způsob života se nám pak vrací jako bumerang. Nikdo neví, jak se to bude ve světě vyvíjet. Smutně vtipné je, že ten pohled, který měli někteří lidé i politici v Evropě k Číně, tak v ní se to uklidňuje a v Evropě pandemie bují. Spousta lidí se teď naopak dívá, jak to v Číně řešili. Je to druhá strana mince. V době, kdy se máme dobře, si myslíme, že jsme pupkem světa. A když se to naruší, najednou si moc nevíme rady. Tam, kde by stačilo doporučení, musí přijít zákaz.

Psali jsme: Zaznělo od komunistů: Koronavirus? Kompenzovat lidem ztráty. I firmám Koronavirus v Česku: Za poslední den 90 nových případů nákazy, celkem 434 potvrzených Prezident Zeman pronese projev k národu Vedení Prahy nařizuje: Se zakrytým nosem a ústy nově i do obchodů, veřejných budov a na zastávky

Česká vláda možná úplně první zavedla přísná opatření, což je určitě dobře. Je ale kritizována, že nejsou roušky, respirátory apod. Co k tomu řeknete?

V této chvíli bych vynechal tyto různé kritiky a obviňování, stejně jako to nedělám jako předseda opozičního zastupitelského klubu v Praze. Teď je potřeba zastavit pandemii. Až to skončí, pak přichází čas na dvě základní věci. Zjistit, jestli veškerý postup byl v pořádku, zda preventivní opatření fungovala, kdy informace proběhly, jak na ně zodpovědní lidé reagovali, jestli ty zásoby tady byly a pak zmizely, nebo jestli nebyly, a proč se říkalo, že byly. To vše přichází potom. Teď to ničemu a nikomu nepomůže.

Za druhé teď sbírám podněty v terénu k tomu, co se bude muset udělat potom, až se věci vrátí do normálu. Z hlediska zákonných legislativních opatření typových jako distanční prodej léků na předpis, což byl můj návrh, který všichni zavrhli. Bylo by teď hodně dobré, kdyby se i léky na předpis daly objednat přes e-shop a nemuseli by lidé chodit do lékáren a zvyšovat riziko, že se nakazí. Stejně tak řešení exekucí, insolvencí. Už jsem před několika dny vyzval, aby se minimálně mobiliární exekuce zastavily. K čemuž teď prý došlo. I celá řada věcí směrem k podnikatelům. Potom bude potřeba udělat opatření, aby toto zastavení chodu země nemělo kruciální vliv na život lidí. Teď je priorita pandemii zastavit, a teprve v další fázi se můžeme bavit o dalších opatřeních, která jsou nezbytná pro velké množství lidí.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nyní je na prvním místě zdravotní hledisko, vše ostatní jde stranou. Ale nepochybně hodně utrpí i ekonomika. Co můžete říci k tomuto tématu? Napadlo mě – a asi jsem nebyl sám –, že teď asi Evropa nebude mít dostatek peněz na financování ambiciózní proklamované zelené politiky, že bude muset být redukována. Nebo se mýlím?

Anketa Stydíte se za premiéra Andreje Babiše? Stydím 8% Nestydím 92% hlasovalo: 22972 lidí

Celá řada věcí, které byly před koronavirem, po něm nebude platit. Začali jsme tou politickou korektností, podle mě se to bude týkat i zelené politiky EU. Myslím si, že je to v tuto chvíli passé. Jsou jiné priority, jsme někde jinde. Situace se změnila, je potřeba na ni reagovat. Nyní setrvávat na nějaké pozici může jen ignorant. Uvidíme, jaké vše bude mít ekonomické následky, ale to raději teď ani nebudu předvídat.

Ano, raději nestrašit už tak vystrašené lidi...

Je potřeba říkat věci pozitivní, které určitě jsou. Je vidět, že lidé jsou schopni se organizovat, že sociální sítě jsou smysluplným kanálem vzájemné komunikace. Může to mít pozitivní vliv na digitalizaci a řadu jiných věcí. Teď je čas na šíření pozitivní energie, protože té negativní je všude až až. A ještě mě napadla jedna věc.

Psali jsme: „Pošlete do školy holčičku a vrátí se vám chlapeček!“ Istanbulská úmluva znovu ve Sněmovně. A bylo to bouřlivé VIDEO Opilý poslanec ČSSD si vzal na magistrátu slovo a začal. Reakce pražského primátora, kterou omylem zachytil mikrofon, vám zmáčkne žaludek Nenávist až za hrob. Nejdřív Gott, teď Kubera. To dělali komunisti před rokem 1989! Radní Šarapatka dostal další ránu od Patrika Nachera Sňatky pro gaye, uznejte všechny změny, naráz! Na Západě mají jasno, chtějí to. Ostrá debata poslanců a aktivistů

Sem s ní...

Tato záležitost obnažila ještě jednu věc, že velká část západní ekonomiky se orientuje na služby. Přičemž ale celá řada věcí se vyrábí v Asii. Ve chvíli, kdy dojde k takovéto situaci, potřebujete ty výrobky, momentálně roušky, respirátory. Něco, co se vyrábí. Najednou se v době krize ukazuje, jakou výhodu má ten, na jehož území se tyto věci vyrábějí.



Psali jsme: Aktivisté nadužívají zákony. Více než občany, kterým burácí kamiony pod okny, je zajímá křeček nebo strom, předseda sdružení pro rozvoj dálnic a silnic na Moravě to vidí jasně Analytik udeřil: Opozice pořádá tiskovky s rouškami, když jich tisíce chybí v nemocnicích. A řvou na Babiše, jak laciné! Žalovat šmejdy! Jenže, je tu problém se zákonem, padlo u Moravce Nacher (ANO): Buď je cíl vybírat pokuty, nebo dvojí kvalitě zamezit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.