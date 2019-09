Zařídil pomoc té, co vyhrála nad Babišem. Senátor ODS: Premiér odejde a bude zapomenut. Číňané jsou neurvalí a hluční

ROZHOVOR Nechme památník na maršála Koněva být a řešme aktuální věci, nabádá v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz plzeňský senátor a starosta jednoho z obvodů města Lumír Aschenbrenner (ODS). Vysvětlující tabulka je dostatečná. Respektuje rovněž vyjádření státního zastupitelství k Babišově cause Čapí hnízdo. Hrozí se však pirátského návrhu odstranit maturity, což by podle senátora vedlo jen k dalšímu propadu znalostí. Hovoří dále o podpoře kolovečské občanky, paní Filipové, která se postavila proti Andreji Babičovi. Populární plzeňský senátor také glosuje „ovčí šou“ hradního mluvčího na TV Barrandov, která podle něj zdaleka nedosahuje očekávané sledovanosti.

Andrej Babiš je v cause Čapí hnízdo „čistý“. Je ale podle vás premiér Babiš „pan Čistý“, abych tak nějak nadneseně umělecky „zabonmotoval“?

Určitě ne, kolem premiéra Babiše se vynořuje mnoho dalších kauz, nejenom hospodářského charakteru. Ale respektuji rozhodnutí, ke kterému dospělo státní zastupitelství v případě Čapího hnízda. I když si pořád o tom myslím své, protože podnik byl podle mého účelově vyveden z holdingu Agrofert, aby získal dotaci, a pak tam opět jako ten čáp „přiletěl“.

S tím souvisí i aktivita jeho odpůrců či Milionu chvilek. Bude se podle vás stejně protestovat? Nebo je stále důvod?

Protestovat se bude vždy, máme přece svobodu, každý ať si protestuje, jak chce. Je na rozhodnutí každého občana, jak chce problémy ve společnosti řešit. Pokud považuje za nutné demonstrovat, je to jeho vůle a rozhodnutí. Všichni v tom máme stejná práva.

Uvidíme, zda se z této iniciativy vyprofiluje jeden, či třeba více subjektů. Zatím se zdá, že platí spíše výzva k zapojení se do některého ze stávajících, jak to učinila například paní Filipová svým vstupem do Starostů a nezávislých.



Co říkáte na kauzu kolem památníku Koněva? Odstranit či neodstranit? Nebo, jak zaznívají pražské hlasy, vybudovat „neutrální památník pro všechny“ a vyjít vstříc dceři maršála Koněva a pomoci sochu převézt do Ruska? Nejde ale konec konců „jen“ o zástupný problém, prostě aby se jitřily vášně a „něco se dělo“?

Máte pravdu, že existují v naší zemi daleko závažnější problémy, než je kauza kolem maršála Koněva. Například nedostavená infrastruktura, nedokončená digitalizace státní správy, akutní nedostatek bytů, neustále se měnící předpisy a zákony pro živnostníky, přijímání dalších a dalších zákonů, z nichž mnohé jsou zbytečné. A vyjmenovat mohu mnoho dalších.

Samotná kauza Koněv má dvě roviny. Koněv byl velitel vojáků, kteří osvobodili části území Československa od nacistů. A tito vojáci si především zaslouží dík a úctu. Na druhé straně například velel potlačení demokratického hnutí v Maďarsku. Ale sochu bych nechal být. Vysvětlovací tabulka o Koněvovi už byla u ní umístěna, není nic dalšího potřeba. Před pěti lety o ní nikdo nemluvil, nikdo k ní nechodil. Až teď najednou budí takové vášně. Chce to se zklidnit a začít se věnovat řešení aktuálních problémů, které trápí nejen Pražany.

Víří se i diskuse kolem Marhoulova filmu Nabarvené ptáče. že je až příliš silný, syrový. Není to tím, že bychom nechtěli vidět nehezké věci, že utrpení Židů a holocaust je mnohdy zlehčován, a to nejen za hranicemi naší země? Je dobře, že režisér „našel“ tak silný příběh? Ostatně, Marhoulův Tobruk je rovněž velmi silná výpověď o době nedávno minulé...

Film jsem ještě neviděl, takže žádnou recenzi nemohu poskytnout. Ale moc nechápu tu diskusi o násilí a syrovosti. To přece k některým filmům patří, poukazují tím na to, že to je, bohužel, součást našich životů. To bychom mohli zpochybnit většinu slavných Tarantinových děl nebo třeba i válečných dokumentů. Ty jsou násilím doslova prosyceny. Nabarvené ptáče navíc ukázalo, že film dokáže pořád vyvolal obrovskou diskusi, že je to část umění, která lidi silně zasahuje. A to je dobře. Že budeme před čímkoliv, v tomto případě násilím, zavírat oči způsobí jenom to, že to neuvidíme. Z našeho světa to nezmizí.

Mimochodem, další zfilmované dílo Jerzy Kosinskiho (vlastním jménem Josef Lewinkopf) „Byl jsem při tom“, kde exceluje v titulní roli Peter Sellers, patří mezi moje oblíbené filmy. Patří mezi ně i Marhoulův „Mazaný Filip“. V tomto případě se jedná o velmi veselé filmy, takže je vše korektně vyvážené…

Piráti by rádi ze středních škol odstranili maturitu. Je to rozumné? Na druhé straně výsledky v testech vypovídají o pokračujícím poklesu znalostí...

Že by Piráti chtěli odstranit maturitu? O tom jsem neslyšel. To snad nemohou chtít ani Piráti. Pokud vím, diskuze se vedou o povinné maturitě z matematiky. Pokud ji nebude mít každý, nevidím v tom problém. Problémem je spíše náš vzdělávací systém, který na mnoha školách pořád lidi učí memorovat, něco odříkávat, je v tom málo nadhledu a inspirace, málo snah o to, naučit studenty správně vybírat a hodnotit informace, dávat je do kontextu a pak s nimi pracovat.

Současné snahy o ulehčování, a to nejen maturitních zkoušek, ale všech problémů, a odstraňování překážek mohou vést k naprosté nepřipravenosti na střet s opravdovými problémy. Může se tím svým způsobem dělat studentům a mladým vůbec určitá „medvědí služba“.

Čím dál více nejen v Praze, ale i v Plzni vidíme čínské turisty. Přibývá jich geometrickou řadou. Spasí nás ekonomicky turisté ze země draka?

Nespasí nás žádní turisté, spasit musíme naši ekonomiku my sami. Ale příjmy z cestovního ruchu mohou být velmi významné, jak to vidíme třeba v Rakousku. Proto je dobře, že k nám lidé jezdí z celého světa. Pokud jde o Číňany, nic proti nim nemám, ale někdy se chovají na veřejnosti dost neurvale a hlučně, takže trochu té výchovy a úcty ke zvykům hostitelské země by jim nezaškodilo.

Co říkáte na TV Barrandov a hradního mluvčího Ovčáčka, který po svém projektu OvTv spustil u Jaromíra Soukupa dokonce talk show?

Na „Ovčí šou“ pana Ovčáčka se nedívám. Pokud má potřebu v ní vystupovat, je to na něm. Ale zaregistroval jsem sledovanost jeho pořadu a ta je dost slabá. Moc diváků nepřilákal a to o něčem svědčí. Možná to nebude s kulturní úrovní našeho národa až tak špatné.

V jedné z předchozích odpovědí jste zmínil paní Filipovou, která vyhrála soud s premiérem Babišem o omluvu. V jedné z televizí se v této souvislosti mihlo i vaše jméno. Jaká je tedy vaše role v této kauze ?

Máte zřejmě na mysli pořad na DVTV, kde je moje osoba jmenována v souvislosti s předáním „balíčku“. Tímto tajemným balíčkem, jehož obsah si tak každý mohl vyložit všelijak, byl – světe div se – opravdu dárkový balíček a speciální tričko od mého kamaráda, výtvarníka Honzy Košťála. Pravdou je, že když paní Filipová zmínila problémy s jejím právním zástupcem při sporu s premiérem, nabídl jsem jí zprostředkování právních služeb jinde.

Paní Filipová žije v Kolovči, kde se narodila moje máma a kde vlastníme chalupu. Proto, když jsem se dozvěděl o jejím odhodlání postavit se jako soukromá osoba Babišovi, jehož vlivu se, zdá se, bojí i někteří politici, rozhodl jsem se ji podpořit. Proto ten „balíček“, tričko a právní pomoc.



Začali jsme Andrejem Babišem, končíme Andrejem Babišem. Bude mu stát ještě někdo v cestě, nebo si tu naši republiku a s ní i kus Německa koupí? Zatím je to možná nadnesené, ale za pár let...

Nekoupí si ani Česko, ani kus Německa. Na to tak silný není, jsou tady ekonomicky silnější hráči. Díky svým financím si prostřednictvím propracovaného PR kupuje „pouze“ hlasy voličů. Ale i to jednou skončí. A tak, jak Babiš přišel, tak za pár let zase odejde. Bude zapomenut i s jeho Čapím hnízdem. Ještě nějakou dobu vydržme a uvidíme.

autor: Václav Fiala