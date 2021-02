Zásah do volebního zákona! Komentátor si dal dohromady fakta a má jasno. Na co se zapomíná u Rychetského?

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Ústavní soud osm měsíců před volbami zrušil část volebního zákona. Podle komentátora Tomáše Vyorala je zarážející načasování, kdy soud s nálezem vyšel na veřejnost. A pozastavuje se velmi i nad šéfem soudu Pavlem Rychetským, který zrušenou podobu volebního zákona před lety podporoval a nyní podpořil zrušení jeho části, protože je prý protiústavní. Podle Vyorala by měl za to být sesazen z funkce.

Český HDP zažil nejhorší meziroční pokles od vzniku republiky. Předběžný odhad hovoří o -5,6 %, v sousedním Německu to bylo rovných 5 %. Pro letošek naši západní sousedé předpovídají zhruba tříprocentní růst. Je to dobrá zpráva?

Pokud by měl HDP odrážet realitu, musel by z logiky dopadu koronavirových restrikcí na ekonomiku několik příštích let v jednotkách, někdy až desítkách procent klesat. Nicméně mám pocit, že ukazatel HDP v současnosti vypovídá o realitě, ne už tak o životní úrovni většiny občanů dané země, tak trochu podobně jako třeba onen falzifikát a orwellovský nesmysl známý u nás jako PES.

Rakousko bude rozvolňovat proticovidová opatření, od příštího týdne se tam mají otevřít obchody, kadeřnictví a muzea. Je to naděje pro nás?

Vztahy mezi Českem a Ruskem je třeba co nejdříve uspořádat, než se dostanou do stavu, odkud nebude návratu, varuje Karel Schwarzenberg. Kdo je podle vás za rozpad těchto vztahů zodpovědný a co mají obě strany udělat pro jejich zlepšení?

Jako v drtivé většině případů k tomu přispěly obě strany. Ta ruská přispěla svým dílem zejména před řízeným předáním moci v roce 1989 známým jako sametová revoluce, ta naše česká včetně samotného lepšího knížete k tomu tendenčně přispívá zejména poslední roky na denní bázi. Budiž mu, knížeti, připsáno k dobru, že se mu možná v záchvatu nějakého zatmění vrátila špetka rozumu. Za neustávající rusofobií a jejím podněcováním jinak stojí zejména mediální a politické „špičky“ za vydatné podpory aktivistických politických ziskovek typu Člověka v tísni, Evropských hodnot a podobně. Ti všichni v souladu s prorežimním proudem a nemalá část z nich za finanční či jiné podpory zainteresovaných zahraničních subjektů, kteří mají na rozvratu evropských států s Ruskem eminentní zájem.

„Vy nemůžete říct, že černoch je černoch, že cikán je cikán, nemůžete říct, že jste heterosexuál, aby si před vámi někdo neuplivnul. Kam se ten svět v tomto směru ztrácí?“ ptá se herec Martin Dejdar při pohledu na současnost. Prý už mu to opět připomíná komunismus. Vám také?

Některé pohádky jsou prý rasistické. Společnost Disney zablokovala pro děti pohádky jako Petr Pan, nebo Knihu džunglí. Dospělí si je pustit mohou, ale s varováním. Film Pomáda s Johnem Travoltou je prý pro změnu sexistický a homofobní. Jak se na tyto zpětné zásahy do kultury díváte? Jsou nyní v ohrožení i české klasiky, jako Tři veteráni, Vesničko má, středisková nebo Štaflík a špagetka?

Přepisování historie, pálení knih a podobné praktiky známe z totalit dřívějších. A bohužel nápadně podobnou cestou jde i ta současná naoko plná pravdy, lásky a zaklínající se dobrem pro všechny a všechno. Soudruzi jsou nicméně tak trochu včerejší, protože zcela jasně rasistické jsou i šachy, kde vždy začíná bílá – jakým právem? Rasistická je jistě černá káva, po které navíc zůstává lógr, který se pak prachsprostě vyhazuje. Rasistická je zřejmě i černá díra a díry další černé i hnědé. Rasismus najdou rasisti úplně všude. Stejně jako homofobii a sexismus najdou homofobové a sexisti úplně všude.

Okresní soud v Hodoníně formálně svěřil Evě Michalákové děti do její péče. Žena vede již 10 let spor s norskými úřady, obě děti nyní žijí v jiných rodinách a norské úřady tají místo jejich pobytu. Půjde tuto škodu ještě nějak napravit?

Každá škoda jde nějakým způsobem napravit, respektive spíše kompenzovat, ale následky a šrámy po ní více či méně už zůstanou. Případ neznám nijak detailně. Nicméně předpokládám, že norští úředníci, kteří s nadsázkou prakticky kradou děti rodičům, jí potomky jen tak nevrátí.

Ústavní soud zrušil část volebního zákona, například kvórum pro volební koalice. Co na verdikt a jeho načasování říkáte?

Verdikt jako takový nehodnotím, ale jeho načasování je minimálně zarážející a budí podezření, že může mít politický podtext. Echt, když stížnost na tuto část volebního zákona měl Ústavní soud, nebo jeho určitý soudce, údajně na stole snad tři roky. Logicky právě ona pětiprocentní sazba pro koalice jde stranám jako TOP 09, ČSSD nebo KDU-ČSL docela k duhu.

Co to znamená pro již domluvené koalice? Můžeme čekat rozpad některé z nich?

To můžeme, ale nemyslím si, že by to bylo až tak horké. Řada stran, právě třeba i ty, co jsem zmiňoval výše, by mohla mít sama o sobě nervy na dranc, aby se do Poslanecké sněmovny bez koalice dostala. Snížením na pět procent jim najednou pravděpodobnost dvojnásobně vzrostla.

Měl pravdu premiér Babiš, který Ústavní soud nařkl ze snahy aktivně ovlivňovat politickou situaci v zemi a jeho předsedu Pavla Rychetského ze zaujatosti? Padlo i obvinění, že Rychetský a STAN plánují prezidentskou kandidaturu v roce 2023…

Ovlivňováním politiky tento krok ze strany Ústavního soudu z mého pohledu zavání. Alarmující na tom všem je právě osoba mnohým zbožšťovaného Pavla Rychetského. Opětovné popření sebe sama u tohoto bývalého komunisty je už takovým evergreenem. V zájmu stejných stran jako nyní tedy dle svého nejnovějšího rozhodnutí před lety prosazoval protiústavní zákon a měl by okamžitě být ze židle shozen. Předseda Ústavního soudu, který ruší údajně „protiústavní zákony“, jež sám prosazoval, který volá dlouhodobě po cenzuře a méně než tři čtvrtě roku před volbami do nich zasahuje pro dobro svých souvěrců, je parodií nezávislosti soudní moci.

