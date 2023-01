Zásahy do voleb ze zahraničí. „Žvanilové.“ Babiš se opravdu naštval

reklama

V rámci kampaně se vedle životní úrovně nejvíc řeší téma války. Je to dobře?

Jsem rád, že se na to ptáte a řekněme si, jak to je. Opakovaně se ukázalo, že pan Pavel rozumí pouze armádě. O ekonomice a dalších zásadních tématech neví skoro vůbec nic, pouze ho naučili pár frází. To na prezidentský úřad opravdu nestačí.

O válce začal mluvit pan Fiala, stačí si dohledat jeho výroky, že jsme ve válce, že máme válečný rozpočet, že to je válečná daň. Generální tajemník NATO zase loni v prosinci říkal, že to „může být hrozivé, válka na Ukrajině by mohla přerůst v konflikt Ruska a NATO“. Náčelník generálního štábu Řehka teď mluví o mobilizaci. Já na svých billboardech mluvím o sobě jako diplomatovi, který by vždy udělal maximum pro zachování míru. Redaktor ČT Řezníček straší 3. světovou válkou, když vymýšlí, co by se stalo, kdyby Rusko napadlo země NATO.

Pan Pavel říká, že trvalý mír je iluze, s čímž já zásadně nesouhlasím. Říká, že jsme malý národ a nic nezmůžeme. Takhle se chová hrdý Čech? Ne. Já jsem hrdý Čech a říkám, že bych jako prezident rád inicioval mírová jednání. Nechci se samozřejmě pasovat do role někoho, kdo to celé domluví a vyřeší válku, ale budu vyjednávat s těmi lídry, které znám. S prezidentem Macronem, Erdoganem, zeměmi V4 a dalšími lídry Evropy.

Všichni zapomněli, že jsme měli 8. dubna 2010 Pražský summit, kde se potkal Obama s Medveděvem a podepsali Nový START, dohodu o jaderném odzbrojení. Předcházela tomu množství intenzivních jednání, ti dva prezidenti se před tím potkali a mluvili snad čtrnáctkrát, řešili to diplomaté a výsledkem bylo vrcholné setkání na Pražském hradě. Proč bychom my, jako malá svrchovaná země, nemohli něco takového opět iniciovat?

Vyčítají vám ale, že občany strašíte…

Určitě nikoho nestraším, já všude mluvím o tom, že chci mír. Je snad možné strašit mírem? Válka by měla skončit, je hrozná a kvůli agresorovi Putinovi umírají nevinní lidé. Přesto po vylepení našich billboardů nastala totální hysterie médií. Co si budeme povídat, naprostá většina médií včetně iDnes jsou provládní a podporují vládního kandidáta Pavla, už se to ani nesnaží zakrývat.

Faktem je, že naši vládní politici od počátku ruské invaze na Ukrajinu říkají, že „jsme ve válce“ a může znít nyní přinejmenším paradoxně, pokud ti stejní lidé o někom říkají, že straší válkou…

Samozřejmě. O válce, válečné dani, válečném rozpočtu mluví premiér Fiala a ministři dlouhé měsíce, ale když Babiš začne mluvit o míru, tak straší. To vám nepřijde pokrytecké? Média v čele s Českou televizí vyhrála pětikoalici volby a neustále masírují lidi. O válce mluví pan Fiala a je jasné, že pan Pavel je nominant vlády. Vždyť mu všichni dělají kampaň, všichni ministři kromě Blažka ho podpořili.

Premiér Fiala po prvním kolem okamžitě pana Pavla podpořil a řekl, že jde o boj demokracie a prozápadní orientace proti lžím a příklonu k Rusku. On vlastně říká, že téměř dva miliony voličů, kteří mi dali svůj hlas, jsou nedemokratičtí, populističtí, že lžeme a přikláníme se k Rusku. To je skandální! Stejně mluví pánové Rakušan, Jurečka, Bartoš, Válek, Stanjura, Kupka, Baxa, Bek, Šalamoun, paní Černochová a Langšádlová, Pekarová a všechny sekretariáty stran vládní pětikoalice.

V souvislosti s vládou jste opakovaně zmínil hrozbu cenzury. O co přesně jde?

Ano, to je ze všeho nejhorší. Na úřadě vlády je zřízen odbor, který má de facto postupně omezovat svobodu slova. Vede to pan Klíma a usiluje v podstatě o novou totalitu.

Ten vládní zmocněnec v DVTV říká, že billboardy Babiše jsou dezinformace a plakáty SPOLU, kde vyobrazili Babiše vedle Putina, dezinformace nebyly. Neuvěřitelné! Tento úřad chce omezovat svobodu slova a já proti tomu budu bojovat. O tom, jestli někdo svými výroky porušuje zákon, má rozhodovat soud, ale ne nějaký úředník dosazený vlivným advokátem na úřad vlády. Oni chtějí rozhodovat, která média dostanou peníze. Například největší novinářská žumpa Forum24, která reprezentuje hlavně zájmy ODS a TOP 09, ty tam mají i slevu. Chtějí dát 50 nebo 100 milionů médiím z peněz daňových poplatníků, která se jim líbí, a tím budou rozhodovat, o čem se bude psát a mluvit. To je absolutně skandální!

Petr Pavel po svém návratu z NATO založil neziskovku a mezi zakladateli byli právě i lidé, kteří před lety sestavovali seznamy údajných dezinformátorů, takže je to dost propojené.

Nikdo teď nemůže panu Pavlovi věřit, že chce hájit svobodu slova, když celé roky spolupracuje s lidmi, kteří dělají opak a chtějí omezovat média. Generál poslouchá rozkazy a já poslouchám hlas lidu a budu za lidi bojovat.

Když mluvíte o hlasu lidu, opět v některých médiích a sociálních sítích vidíme pohrdání vůči malým městům a vesnicím jen proto, že jste tam získal víc hlasů než váš soupeř. Jak se k tomu stavíte?

Je to sprosté. Oni označují lidi z venkova za lůzu, ovce a hlupáky a všemožně je ponižují… To je katastrofa, co si to dovolují k občanům České republiky! Pan Pavel dokonce říká, že by nechtěl lidem dát možnost hlasovat v referendu, protože by v podstatě mohli rozhodnout špatně.

Považuji za skandální, když menšina, která se bůhví proč považuje za nějakou elitu, uráží velkou část našich lidí. Možná by si měli uvědomit, že venkov živí celou zemi a bez těchto obětavých lidí by tihle žvanilové, co se považují za něco víc, umřeli hlady.

Je to samozřejmě nerovný boj, protože většina médií už teď nepokrytě fandí panu Pavlovi, není to nějaká objektivní soutěž. Podporovatelé pětikoalice útočí na moji rodinu, moje nejbližší okolí, ve škole na jejich děti. Chápete to? To je šílené. Ať se mi pak nikdo nediví, že jsem byl na tiskovce nepříjemný, když jsem dostal tyto informace.

Bojuji za české zájmy, bojuji proti tomu zakořeněnému systému. Dokonce zasahují ze zahraničí.

Ze zahraničí?

No jistě, ten europoslanec Manfred Weber se vyjadřuje k našim volbám a dělá, že reprezentuje celou EU. Víte, proč to všechno říká? To jsem ještě nikomu neřekl. S panem Weberem jsem se setkal na německé ambasádě v Praze, strašně chtěl být předsedou Evropské komise. Kariérní politik, celý život se živí politikou a nic jiného neumí. My jako V4 jsme ho za šéfa Evropské komise nechtěli, nepodpořili jsme ho a on se teď pouze mstí, nic jiného v tom není. Zároveň je to určitě akce europoslance Zdechovského, který řídil německou europoslankyni Hohlmeierovou a odporně zneužíval mého syna.

Minimálně od prvního kola voleb se o vás mnozí snaží tvrdit, že jste reprezentant proruského tábora, což jste opakovaně odmítl jako nesmyslné a zdůraznil jste například vyšetřování Vrbětic a vypovězení desítek ruských diplomatů. Mě zajímá vaše mínění o tom, kde se vůbec vzalo, že vás někdo bude spojovat s Ruskem?

Média, a hlavně aktivističtí novináři, proti mně vedou kampaň už od roku 2012, dělají ze mě zločince a někteří lidé tomu bohužel uvěřili. Nenávist některých vůči mně je taková, že kdyby tady kandidoval Putin na prezidenta České republiky a proti němu Babiš, tak raději budou volit Putina. Je to nadsázka, ale je to tak. Mě dokonce ODS dala na plakát s Putinem a připsala pod to stejní agenti. Nad takovou lží se ale nikdo nepohoršil a nikdo nepsal o nefér a štvavé kampani.

Proč vás dle vašeho mínění tolik nenávidí?

Proč? No, protože jsem s nimi nekradl, nejsem součástí jejich systému, toho polistopadového kartelu, jak o tom mluvil režisér Martinek po minulých sněmovních volbách. Teď jsou naštvaní ještě víc, protože mě soud osvobodil, protože to trestní stíhání byl hlavně jejich projekt. Média neustále krmila lidi, že jsem už automaticky vinen. Mimochodem právě média mají lví podíl na tom, jak je naše společnost rozdělená.

Nejen od vlády, ale taktéž od Petra Pavla občané slyšeli, že abychom pomohli Ukrajině porazit Putina a definitivně vyhrát válku, musíme se připravit, že nám klesne životní úroveň.

Předně musím říct, že snad chceme to, aby Putin z Ukrajiny odešel, jiná možnost ani není. Ale zároveň snad nechceme, aby někdo zatáhl do války nás.

A co se týče té snížené životní úrovně za cenu pomoci Ukrajině?

Životní úroveň klesá proto, protože tato neschopná vláda neřeší problém s inflací, s cenami energií, nevykoupí ČEZ atd. Proto nám klesly reálné mzdy nejvíc v Evropě o 10,5 procenta. To je výsledek roční práce kabinetu premiéra Petra Fialy. A ještě nás další tři roky čekají. Jistě, válka na to má také vliv, ale ve věci energií těch faktorů bylo mnohem víc – emisní povolenky, které pan Fiala nechal uvalit na české domácnosti a osobní dopravu, lipská burza, fakt, že stát nemá pod kontrolou 100 % akcií ČEZ atd. Je to absolutní nekompetence a neschopnost vlády a nezájem pomáhat lidem. Zinkasovali kvůli inflaci meziročně137 miliard korun navíc a nechtějí je vrátit lidem. Už teď vidíme důsledky katastrofální vládní politiky na lidi, kteří v mnoha případech nemají ani na elektřinu a vláda by jim životní úroveň chtěla dál snižovat, a ještě to přiznává? To je nepřijatelné.

Vláda ovšem mluví o tom, že je úspěšná a krizi řeší skvěle. Její zástupci to říkali i během jednání Sněmovny o nedůvěře vládě.

Na tom mohli všichni vidět jejich aroganci. Místo toho, aby nechali opozici vystoupit, klást otázky a oni by na to reagovali, 10 hodin blokovali Sněmovnu, mluvili jen o sobě, jak jsou úžasní a opozici milostivě nechali až potom, aby také něco řekla. Neustále tam mluvili o mně, přestože jsem tam nebyl a dokonce tleskali, když zaznělo moje jméno. Ukazuje to nejen jejich naprosté odtržení od každodenní reality, ale i fanatismus. Slyší jméno Babiš a vidí rudě.

Jsme v absurdní situaci, protože pokud se pan Pavel, vládní kandidát dostane na Hrad, vládu už nikdo neudrží v těch totálně asociálních věcech, které chtějí dělat. Pan Pavel mluví o tom, že bychom měli zavést majetkovou daň, skoro každý má chalupu, zahradu, pole, pozemek nebo dům a na každého by to dopadlo. Pan Pavel chce euro, růst televizních poplatků a co je nejhorší, je pro většinové hlasování v EU. Chce, aby velmoci mohly rozhodovat bez nás. Připouští vznik americké vojenské základny v České republice. Hrozeb spojených s panem Pavlem je obrovské množství, a pokud to lidi nevidí, je to strašně špatně a měli by otevřít oči, protože se blíží nová totalita.

