Zase budou natahovat ruku! Petr Štěpánek mluví o „idiotech“. A staví do řady: Hrušínský, Moláček, Šafr, Fendrych...

reklama

Vláda přijala kvůli šíření koronaviru řadu opatření. Souhlasíte s nimi, považujete je za přehnaná, nebo byste naopak v některých případech ještě „přitvrdil“?

Nemám potřebu radit a nemám potřebu vládu v téhle chvíli kritizovat. Na to bude dost času, až to koronavirové šílenství pomine. Jinou vládu než tuhle nemáme, je třeba ji respektovat. Tečka. Ostatně absolventů vysoké školy života, kteří se pasovali do role vševědoucích epidemiologů a špičkových krizových manažerů, kteří přesně vědí, co mají dělat ti druzí, jen u toho tak nějak nezvládají sami sebe, tu máme kolem sebe dostatek. Nemám potřebu rozšiřovat jejich řady. Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 5515 lidí

Celkově, jak podle vás vláda a třeba konkrétně Andrej Babiš, Jan Hamáček, Roman Prymula nebo Adam Vojtěch zatím koronavirovou krizi zvládají?

Dovolím si snad jen jednu připomínku, jež se týká množství, a především délky tiskových konferencí Babiše a spol. Méně je někdy více.

Kvůli nařízením vlády za účelem zastavení šíření koronaviru zůstaly zavřené veřejné instituce. Zejména divadelní herci, kteří jsou takříkajíc na volné noze, teď nevědí, co si počít. „Děláte si pr*el?! A co budeme žrát?“ napsal ve vzteku muzikálový herec Ondřej Bábor. Jiní se snaží získat alespoň dočasné brigády. „Venčení psů, stěhování, hlídání dětí, drobné práce v bytě,“ vyjmenoval možnosti Josef Horák. Co na reakce, které zaznívají z „uměleckého světa“, říkáte?

Je to jistá vizitka. Vizitka sebestřednosti, sobectví, namyšlenosti. Lidí, kteří se kvůli vládním opatřením ocitnou v problémech, je mnohem víc a jsou z nejrůznějších profesí. Kouzelné je, že právě tihle týpci tak rádi mistrují ostatní, koho by měli volit, koho nevolit, co si správně myslet, které názory jsou špatné a které dobré. Prostě chytří umělci a hloupý venkov. A teď si neumějí poradit, jak pár týdnů vyžít bez penězovodných cecíků těch, kterými tak okázale pohrdají.

Silná kritika se snesla na hlavu principála Divadla Na Jezerce Jana Hrušínského za jeho výroky. Ten totiž opatření proti šíření koronaviru krátce po jejich vyhlášení označil za cílenou likvidaci jeho divadla. Hrušínský se za své výroky později omluvil a zdůvodnil je starostí o zaměstnance divadla a o jejich materiální zabezpečení. Jak jeho vyjádření vnímáte?

Ono zdaleka nejde jen o Hrušínského. Žije mezi námi celá řada podobných tragických postav. Naše kulturně-mediální fronta jich nabízí nepřeberné množství. Podobná moudra jsem zaregistroval od Hřebejka, Moláčka, Fendrycha, Šafra, porno Jandy, Tuny a pár dalších. Pojďme to raději zobecnit. Kdo byl idiot v dobách klidu, míru a pokoje, je ještě větším idiotem v době krize.

Psali jsme: Prezident promluvil k národu: Všichni musí k pumpám. Dokažme svou lidskost. A vyhněme se extrémům, jako jakýsi principál

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Zatloukli si některými svými vyjádřeními umělci poslední hřebíček do pomyslné rakve? Herci i další aktivisté se mnohdy považují za autoritu, která by měla promlouvat (a promlouvá) do politiky, dělají různé volební kampaně, účastní se demonstrací atp.

Kéž by! Zapamatujme si je. Nastane čas, kdy opět přijdou s nataženou rukou. Jeden příklad za všechny.

Pokud náhodou nevíte, co jsou to ty „evropské hodnoty“, tak spolek s názvem Evropské hodnoty to názorně předvádí den co den. Naposledy jeho výkonný ředitel Jakub Janda. Ano, ten porno Janda. Na adresu prezidenta republiky Miloše Zemana jen pár dnů po jeho televizním vystoupení napsal: „Prezident České republiky není jen vlastizrádce pracující pro Rusko a pro Čínu, ale také sračka, co se v době největší národní krize za generace někde schovává. Ale možná je to tak lepší, nikdo na ty jeho kecy a lži není zvědavý.“ Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 12726 lidí

Na svých webových stránkách o sobě hoši a děvčata z Evropských hodnot píší, že „ctí lidskou důstojnost a solidaritu“, a o kousek dál že „pod tuto hodnotu zahrnují rovněž obecně prohlubování kultury důstojného vystupování…“. Podle poslední výroční zprávy, jež je na jejich webových stránkách k dispozici, konkrétně za rok 2018, je politická neziskovka Evropské hodnoty z 87 procent financována z veřejných zdrojů, jinými slovy – převážně z našich daní.

A jaký z toho plyne závěr? Posílat peníze z veřejných rozpočtů vyčůraným darmožroutským sprosťákům Jandova typu nejenže není nezbytné, ale je to přímo zločin.

Jména dalších podobných darmožroutů lze libovolně doplňovat.

České republice chybějí roušky a respirátory. Právě premiérovi je vyčítáno, že ochranné pomůcky nesehnal, nicméně s tím je problém i v těžce zkoušené Itálii. V současné době prostě zájem drtivě převyšuje nabídku a výrobní kapacitu. Je to omluva, nebo měl být podle vás Babiš prostě lépe připraven? Varovné hlasy tu prý byly nejméně od začátku roku.

Jistě, něco se mělo udělat dřív, něco jinak. Na tom už nic nezměníme. Zrovna teď jsem si četl o složitosti dodávek zdravotnického materiálu z Číny. Jde o těch 120 tun, co republice věnovala Kellnerova „pépéefka“. Jak obrovskou výhodou je, že se umějí na čínském trhu pohybovat. A teď se na to podívejme z druhé strany. Myslíte, že jakýmkoli vztahům s Čínou, ať už ekonomickým, kulturním či politickým, pomohla Hřibova záškodnická akce s vypovězením smlouvy mezi Prahou a Pekingem?

Je podle vás právě tato věc tím zcela klíčovým momentem, který rozhodne o dalším osudu této vlády? Teoreticky by nedostatek mohl vést ke katastrofě, pokud by ale Babišova vláda nakonec zásoby sehnala, lidé by mohli být spokojení, že se vláda postarala a zachránila životy…

Já to takhle osudově nevnímám. Dodávky dorazí. Sice se zpožděním, ale přijdou. Kdo bude chtít nadávat, bude nadávat, někdo jiný to ocení.

Psali jsme: Ursula lituje: EU to podcenila! A s hranicemi to je jinak, budete zírat Ze stovky českých nemocnic dorazily hrozivé zprávy Milada Thielová: Tah koronou velkého šachisty A kdy se omluví Babiš, Klaus a spol. za klima? Aktivistka a pedagožka je v ráži po slovech Tomáše Kluse

V otázce velmi rázných opatření s vládou více či méně souhlasí dokonce i většina opozice, za všechny jmenujme jinak zarytého Babišova odpůrce Miroslava Kalouska. Jak vnímáte Kalouskovo gesto, kdy opatření chápe coby nezbytná a vyjadřuje jim podporu? Je možné, že těžká doba dočasně české politiky stmelí?

V případě Kalouska bych se raději držel toho klasického klausovského „hlavně nepřichválit“. Když si tak na Twitteru čtu jeho moudra, a taky ta Topolova a pár další zapomenutých politických vysloužilců, jak by se to mělo správně dělat a jak to tihle dělají blbě, říkám si, sakra, kluci, proč jste nevyhráli volby, když jste tak chytří, mohli jste to řídit sami. Takže asi tak.

Kalousek také zároveň připomněl, že již o týden dříve navrhl zrušit akce, na kterých se shromažďuje velký počet lidí, namátkou fotbalové derby Sparta – Slavia, které se ještě uskutečnilo ve vší parádě. Měl v tomto pravdu, měla vláda jednat ještě rychleji?

Viz výše. Taky bych uměl uvést pár příkladů, ale odpustím si to.

Psali jsme: Virus: Kalousek natřel vládu. Už toho má dost. A dal jízlivý vtípek

Fotogalerie: - Rouškolidé

„Jedno pozitivum pandemie koronaviru má, ukázala, že Evropská komise je zcela zbytečná. Oprava: Neukázala, potvrdila,“ napsal jste v těchto dnech na svůj Facebook. Jak celkově hodnotíte v těchto dnech postoj Evropské komise ohledně koronaviru? Co říci na nedávná slova předsedkyně EK, která kritizovala uzavírání hranic?

Byl to snad vůbec nejčtenější a nejsdílenější post, co jsem kdy na Facebook za víc než deset let napsal. Vox populi, vox dei. Hlas lidu, hlas boží. Takže asi na tom, co jsem napsal, něco bude. Skoro mi je té nešťastnice Leyenové líto. Říká se, že poslední zhasne. Tak aspoň k něčemu tahle tragická ženština bude.

„Považuji drakonická česká opatření za krajně nebezpečná pro demokracii. Místo zakazování cest má vláda sehnat pomůcky ochrany a zvýšit zdravotní kontroly. Zastávám stejný názor jako Ursula von der Leyenová. Cestování patří k základnímu občanskému právu,“ míní Šafr na svém twitterovém účtu. Lze s tímto úhlem pohledu souhlasit?

Je kouzelné, když se na demokracii odvolává demagog, který není s to respektovat výsledky demokratických voleb. Na regulérní blázny a špatně vyléčené alkoholiky není třeba reagovat. Šafrova mediální nálevna čtvrté cenové skupiny za komentář snad ani nestojí. Anketa Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 21130 lidí

Řada lidí vyčítá i celkově Evropské unii, že se k boji s virem nijak významně nepostavila. Teprve před pár dny se objevila zpráva, že Schengen uzavře vnější hranice. Co na to říct?

Neumím předpovědět, jak to půjde rychle, ale pravdou je, že Evropská komise a potažmo Evropská unie si podepsaly rozsudek smrti. Bruselské byrokratické struktury se samozřejmě budou bránit do posledního dechu, ale jediné rozumné, co se dá s EU provést, je navrátit se před Lisabon, a ještě lépe až před Maastricht. To znamená zachovat ekonomickou spolupráci, ale v ostatních oblastech se vrátit ke společenství spolupracujících národních států.

Když se podíváme na opatření, která ohledně koronaviru zavádějí Francie, Německo nebo Británie, který z těchto států se k tomuto problému postavil dobře? Co říci na nedávná slova Merkelové o tom, že se může nakazit až 70 procent Němců? A jak se vám jeví britský plán ohledně „strategie kolektivní imunity“?

Neumím odpovědět, který postup je lepší. Ten brutálně restriktivní zafungoval v Asii. Klobouk dolů, jak si s koronavirem poradila Čína. My se pokoušíme jít stejnou cestou. Otázka je, zdali jsme stejně ukáznění. Angela Merkelová je nejškodlivější politička novodobé evropské historie. Problémy nikdy neřeší, jen je sune před sebou. Vysedí je. Všechna její zásadní rozhodnutí byla a jsou chybná. Ať už šlo o jadernou energetiku, migraci, multikulturalismus nebo cokoli jiného.

Na závěr se zeptám, jak velký dopad bude mít podle vás na českou ekonomiku to, co v těchto dnech zažíváme?

Na to neumějí odpovědět ani renomovaní ekonomové, a já jsem jen prostořeký glosátor. Každopádně až pandemie pomine, probudíme se do dost jiného světa. Je jen na nás, zda si z toho, co právě prožíváme, vezmeme nějaké ponaučení.

To, co kolem sebe právě vidíme, je totiž taková předváděčka, jak by vypadal svět podle Grety a dalších zelených magorů. Jaký by to byl svět? Svět zákazů a příkazů. Nic se nesmí. Nikam se nesmí. Cestovat se nesmí. Musí se tohle. Musí se támhleto. Nade vším je dohled. Pár týdnů se to dá vydržet, ale pokud dovolíme, aby se našeho světa zmocnili agresivní alarmisté a zpovykaní pokrokáři všeho druhu, bude to napořád.

To, co prožíváme, nesou mnozí těžce, ale zároveň platí, že těžká doba v mnohých z nás probouzí to lepší, co v nás je. Vidíme to všude kolem sebe. Tak to nezkazme.

Zakončím vesele. V Messengeru mi právě přistála tahle hláška: Poprvý můžeš zachránit svět ležením u telky. Tak to neposer!

Psali jsme: EU zaspala. Pryč! Nyní je dočasné omezení svobod namístě! Lékař s dlouholetou praxí varuje Zeman je neviditelný a nefunguje, naštěstí. Tomáš Halík zkusil stmelit národ Milada Thielová: Tah koronou velkého šachisty Ministr Petříček: Na pomoc českým občanům vyšleme letadla, první odletí na Kanárské ostrovy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.