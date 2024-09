Zbořil: Etzler. Hřebejk. Novotný. Nechtějí si přiznat, že za tu prohru mohou taky

Krajské volby dopadly výhrou ANO ve valné většině krajů, ve dvou dokonce bude mít jednobarevnou radu zastupitelstva. Piráti totálně pohořeli. Většina lidí si podle průzkumů přeje konec vlády. Jak v této situaci může premiér Fiala říct, že to není vyložený neúspěch?

poll title="Anketa:" id="3553" /}Bylo to překvapení, když pan premiér předčítal svá data, podle kterých jeho ODS a část koaličních stran dopadly dobře. Nebyl to, samozřejmě, žádný masakr, jak se o tom někde psalo, ale ukázalo se, že ani v ČT tak oblíbená a ve prospěch vládních pracující agentura Kantar se umí mýlit. Nebo když chce, pracuje jinak než jindy. Zřejmě nejen ona, ale i ostatní výzkumníci na poli veřejného mínění buď svoji práci odvedli ledabyle, nebo se fatálně mýlili a do téměř posledních chvil informovali své chlebodárce o optimistických očekáváních. Stranou nechávaly ležet data o nespokojenosti občanů ČR. Byla publikovaná dokonce na mezinárodní, respektive evropské úrovni, a někdy se zdálo, že kalkulovaly s možností, že povodně mohou hrát v něčí prospěch. Přenesly svou aroganci a povýšenost z každodenní politiky na tuto specifickou úroveň a dnes hledají omluvy pro svou zpozdilost. Charakteristickým omylem jsou názory některých ikon ODS a koaličních stran, mezi komentátory pánů Etzlera, Hřebejka a Novotného, kteří si dnes nechtějí připustit svůj podíl viny na jimi špatně stravitelném neúspěchu, a resuscitovali Epidemův paradox, že každý Kréťan je lhářem.

Fiasko Pirátské strany bylo dlouhodobě očekávané a dnes se ani nechce opakovat nesmysly, které piráti tvrdohlavě několik let opakovali, když žádali anonymní masy, aby je pustili na ně! Naštěstí pro pětikoalici není důležité, že by se mohla změnit ve čtyřkoalici, ale obavy, že jejich ztráty všech možných prebend a okázalost jejich veřejného ponížení jistě nebudou liché.

V ODS se ozvali někteří mladší členové, kteří tvrdí, že strana musí nabízet lídry, ne „strejce“. Martin Kuba v jižních Čechách ukázal, že to jde i bez značky Spolu. A například v Plzeňském kraji či v Pardubickém kraji se vládní strany hlásí jako „nápadníci“ ANO do koalic. Z těchto tří věcí asi Fiala jásat nemůže.

V ODS se jedná nejen o strejce nebo mlaďochy, ale i o moravské tetiny a pomalu stárnoucí nejkrásnější české političky, které se rády ukazuji na TV obrazovkách. Tam většinou předvádějí svůj vztah k módním aktualitám, ale zapomínají, že ani televizní výřečnost není jedinou věcí, která je občany považována za politickou práci. Jeden z nejstarších odkazů evropské politiky – totiž že každé společenství vzniká za účelem nějakého dvora – a nikoliv díky snaze kopat příkopy, považovat občany za blbečky a někdy jim dokonce hrozit vyloučením z obce a jejich doživotním zavržením – byl opomenut. A tak každé vulgární slovo, každá hloupost a každé nesrozumitelná nadutost, která měla prezentovat toho, kdo je schopný vládnout a velet, je váženo a zapamatováno a bude-li třeba, bude souzeno.

Úspěch Martina Kuby jsem předpovídal zde, na PL, minulý týden, když jsem se snažil popsat osobnost politika, který pracuje s lidem, pro lid a v jeho prospěch. Nevím, zda si pan hejtman opakuje některé tyto zásady Abrahama Lincolna, ale chová se tak a je snadné mu porozumět. Doufejme, že jej nepotká osud tohoto amerického republikána a že bude moci importovat ze Spojených států něco prospěšnějšího než pověstné bolestně se rodící letouny F-35 paní Černochové.

Většinou z ODS znějí hlasy naznačující, že opravdu bude něco špatně. Piráti jsou ochromeni. Od příznivců liberálních STAN nebo TOP 09 ale opět slyšíme, že jsme „normalizační národ“, národ blbců, či že „jedeme směrem ke Slovensku a k Maďarsku“. Co to o dotyčných spoluobčanech vypovídá?

poll title="Anketa:" id="3557" /}Za posledních deset, dvacet let vyrostla u nás generace domýšlivých polovzdělanců a postpubertálních nedouků, kteří se domnívají, díky průtokovým ohřívačům vzdělanosti, že jsou schopni ke všemu něco dodat. Páně Bartošovu odpověď v TV anketě, která je nejvyšší hora v ČR, že je to Smrk, se dostala na úroveň přesvědčení jiného piráta, že TGM dávno varoval před důvěrou v internet. Můžeme oboje přejít s úsměvem, protože víme, že ve stejné době se snaží vzdělávat a díky svému vzdělání být prospěšní společnosti v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v celé Evropě, stovky mladých lidí, kterým podobní adolescentní nedoukové brání v možnostech dosáhnout doma úspěchu. Třeba jich není po odchodu paní ministryně Langšádlové už příliš mnoho, ale mezi členy politické třídy je jich až příliš.

Máme rok do parlamentních voleb, kterým nás provede vláda s minimální důvěrou veřejnosti. Nyní je to potvrzeno i ve volbách. Co z toho může být?

Parlamentní volby, jak všichni víme, jsou jiné povahy než tyto regionální. Předpokládám, že dojde k aktivizaci spíše té horší části elektorátu a že současná vládní sestava bude dělat všechno možné i nemožné, aby se u moci udržela, byť v trochu jiném provedení. Jak říká stará asijská moudrost – kde je cukr, jsou mravenci.

Žijeme navíc v době, kdy se stává už zase populárním střílet na politiky, a vnímáme-li hněvivou zběsilost některých svých spoluobčanů, měli bychom počítat i s nějakou přiměřenou formou sebeobrany. Ústava sice předpokládá, že žijeme v právním státu, ale je otázkou, jak velká část společnosti tomu věří. Zejména když jsme až příliš často konfrontováni s pasivitou, někdy až podezřelou pasivitou, ochránců práva a občanských svobod. A to nemluvíme o avantýře mužů v zeleném do občanského života společnosti.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na komunikaci vlády už několik měsíců pracuje zmocněnec Otakar Foltýn. Mohou výsledky vlády souviset i s ním?

Na první pohled to tak může vypadat, ale někdy se mi zdá, že většina společnosti ještě není tak otupělá, aby pana Otu nebrala jako přidanou hodnotu pěti- nebo čtyřkoaliční vlády.

Pokud vím, jeho mandát je jen šestiměsíční, a tak, doufejme, se objeví ve funkci ochránce svobody slova někdo méně temperamentní, nebo chcete-li, rozumnější a nepodléhající náladám té zběsilejší části všech orgánů moci výkonné, jak je definuje Ústava ČR.

Premiér Fiala a vlastně celá vláda si zakládají na „podpoře Ukrajiny za každou cenu“. Opačné hlasy se ve vládních stranách téměř netolerují. Lze hledat ve výsledcích voleb „ukrajinský ozvuk“?

Možná ano, ale protože takové zvuky a ozvuky jsou stíhány policií a soudní mocí, a pan státní zástupce Stříž už publikoval, jaké mohou být výše trestu za nedodržování zákona, předpokládám, že netolerance bude pokračovat. A dokonce to může způsobit nové problémy. Samozřejmě to bude také záviset na událostech na Ukrajině a v jejím okolí a na tom, jak přitažlivé budou tyto událostí pro koncert světových velmocí. Že by se ale česká politika odpoutala od importovaných názorů ze zahraničí, to by musel vymyslet něco nového pan MZV Lipavský, pokud se nestane obětí pirátského masakru.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fiala s celou vládou museli také strpět, že český eurokomisař Josef Síkela nezískal v nové Evropské komisi ani energetické portfolio. Proč nebyla oceněna právě ta jasná podpora Ukrajiny a v zásadě konformita vůči EU v zásadě v čemkoliv?

To opravdu nevím a nechci spekulovat o pravdomluvnosti vládních představitelů a jejich servisu. Ti všichni nás dost dlouho a zbytečně obtěžovali hádankami, který úřad kdo z našich evropsky nejvzdělanějších expertů obdrží. Zřejmě to nebylo tak důležitě a všichni věděli, jak to dopadne. A dokonce si uměli představit, že by ta evropská obročí mohla skončit na Slovensku a v Maďarsku. A protože v mediálním prostředí má cenu spíše minuta nebo stránka textu než pravdivá informace, dopadlo to dobře. Popovídali si všichni, i ti, co neměli o čem, a dopadlo to tak, jak možná nevěděla ani paní Ursula von der Leyen.