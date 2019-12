Zdechovský hrozí: Vše, co z EU dostal Agrofert, se bude muset vrátit. Stovky milionů

ROZHOVOR „Je to bezprecedentní situace. Je totálně oslabena role českého premiéra, a to je věc, kterou je potřeba řešit. Není možné, aby nás dále na všech důležitých jednáních zastupoval člověk, který je ve střetu zájmů,“ říká pro ParlamentníListy.cz k problémům premiéra Babiše s evropskou auditní zprávou europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který si přeje její zveřejnění. „Je to zásadní rozhodnutí, měli bychom znát jeho obsah,“ míní. Podle jeho názoru je to již konečné rozhodnutí, které zpochybnit nelze. Pokud zpráva skutečně konstatuje střet zájmů, všechny peníze, které dostávaly společnosti premiéra Babiše, se budou muset vrátit.

Bruselský audit čerstvě údajně potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Je to tak, nebo jsou to zatím spekulace? Neboli je ta zpráva k dispozici?

Musíme počkat na její definitivní zveřejnění, ale podle všech indicií to vypadá, že je to konečné rozhodnutí, které konstatuje střet zájmů. Předběžná zpráva konstatovala střet zájmů a Česká republika mohla pomocí právních i dalších argumentů zvrátit tuto zprávu a přesvědčit Komisi, že to tak není a její postup je špatný. Vypadá to ale, že se tak nestalo. Usuzuji hlavně z reakcí pana premiéra a z toho, že zpráva je nadále tajená.

Vy sám se chcete zasadit, aby byla zpráva zveřejněna na půdě Evropského parlamentu...

Padni, komu padni. Takhle se to dělá nebo mělo dělat ve všech případech, ať už by šlo o kohokoliv. Jde o případ, podle kterého se budou posuzovat další střety zájmů v jiných členských státech Evropské unie. Je to zásadní rozhodnutí, měli bychom znát jeho obsah.

Andrej Babiš však tvrdí, že to není konečná podoba auditní zprávy a že k ní Česko může do dvou měsíců vznést připomínky. Mluvčí Evropské komise říká, že konečná je. Co si myslíte vy?

Je to konečná zpráva. Česká republika toto soudní rozhodnutí zpochybnit nemůže. Může pouze zpochybnit výši korekcí, a to tak, že se obrátí na Evropský soudní dvůr. Ale samotné rozhodnutí je definitivní.

Pan premiér ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Co k tomu říkáte?

K těmto jeho výpadům se nebudu vyjadřovat. Až přestane mít horkou hlavu, měl by si přečíst výstupy, které tady dva roky říká. Když chce dělat premiéra, nemůže brát evropské dotace.

Pokud by tato zpráva skutečně potvrdila tento střet zájmů, co by to znamenalo pro Českou republiku?

Všechny peníze, které dostávaly společnosti pana premiéra, se budou muset vrátit. A že Česká republika by neměla i do budoucnosti proplácet nenárokové dotace panu premiérovi a jeho společnostem.

O jak velké částky řádově jde?

Stovky milionů.

Co se tedy bude podle vás dít dál v případě, že auditní zpráva skutečně potvrdí střet zájmů pana premiéra? Zatřáslo by to jeho pozicí, či by byla nějaká krize ve vládě? Udělalo by to něco zásadního s vnitropolitickou situací v České republice?

Je to bezprecedentní situace. Je totálně oslabena role českého premiéra a to je věc, kterou je potřeba řešit. Není možné, aby nás dále na všech důležitých jednáních zastupoval člověk, který je ve střetu zájmů.

A jak? Má odstoupit z postu premiéra? Prodat Agrofert?

Přesně tak. Nebo se zříci po dobu výkonu mandátu veškerých dotací.

