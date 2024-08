Zdeněk Žák šikuje před volbami: Vzít si kraj zpět. Tady rozhodovat, ne v Praze a Bruselu

Padlo tady, že Ústí není Praha. V čem se liší nejvíce?

Ústecký kraj je krajem obrovských rozporů. A já se už léta snažím tento kraj podporovat a přesvědčit jeho obyvatele, aby měli vyšší sebevědomí.

Jako turista jsem prochodil pěšky celou republiku a vím, že třeba Teplicko nebo Bílinsko patří k těm nejkrásnějším místům v této zemi. Ale na rozdíl od jiných míst, kde se tím lidé chlubí, jsou na to hrdí a dokonce to třeba dovedou přeměňovat v obchodní artikl, tak na tom Ústecku jakoby o tom nevěděli. A já se jim snažím zvyšovat sebevědomí.

Ono je to i tím, že je všichni kolem přesvědčují, jak je ten jejich kraj problematický, že tam nikdo není doma, že vznikl jen vnitřní migrací. Ale to je samozřejmě nesmysl, podívejte se, kolik je v Praze Pražáků. Není důvod pátrat po původu.

Já se ale hlavně snažím mezi lidmi propagovat, jaký obrovský potenciál ten kraj má. Protože věřím, že když ho začnou využívat, tak konečně přestanou být terčem obchodních nápadů různých třeba podivných lidí zvenčí, ale začnou ten potenciál naplňovat sami.

Já to znám ze své práce, kdy jezdím po světě. A vidím, že ten kraj má obrovský potenciál, kterého si není vědom. A to nejmenší, co pro něj můžeme udělat, je přesvědčit místní lidi, že se nemají za co stydět, mají být na co hrdí a koneckonců mají i co prodávat.

A to pomůže k vyřešení všech těch problémů. Protože právě z toho nedostatečného sebevědomí pak vyplývá, že se ti lidé stávají obětí obchodu s chudobou, mimochodem nesmyslně podporovaného vládou. Kdybych o tom mohl rozhodovat já, tak obchod s chudobou může skončit jedním hlasováním vlády. A nevěřil byste, jak by se tomuto kraji ulevilo.

Podle čísel je tu největší nezaměstnanost v republice, přitom v tomto kraji v podstatě není důvod, aby zde byl kdokoliv nezaměstnaný.

Lidi musí reprezentovat jejich zastupitelé, starostové, krajští politici. V těchto volbách by si lidé měli kraj vzít zpátky. A měli by o sobě rozhodovat tady, ne v Praze a už vůbec ne v Bruselu.

Když jste byl ministrem dopravy, tak se řešila výstavba místní dálnice D8. Teď už několik let funguje, když to tak pozorujete, změnilo toto navázání na hlavní dopravní tepnu nějak tomuto kraji?

To platí o infrastruktuře obecně. A právě proto vnímán jako své celoživotní poslání budovat infrastrukturu a snažit se, aby byla dostupná lidem.

Jedna část této infrastruktury jsou energie. A já vím, že je jen otázkou sebevědomí této vlády, jestli budeme mít ty energie nejlevnější v Evropě, nebo naopak nejdražší. Vyrábíme je nejlevněji, kupujeme nejdráž. A stejně jako u toho obchodu s chudobou se to dá vyřešit jedním škrtnutím pera.

Respektive jednou cestou pana premiéra do Berlína.

Zdeněk Žák: Jak zlevnit energie jednou cestou do Berlína

Tímto napojením v podstatě spojíte Ústí s Prahou. A Praha bude moct obohacovat Ústí a Ústí zase Prahu.

Nesmí se to však dělat tak jako dnes, že někdo v Praze namaluje vysokorychlostní trať bez ohledu na to, jestli se to lidem, co tam žijí, líbí nebo ne. Všude ve světě se dokáží dohodnout, jen u nás to pražská byrokracie řeší vnucováním a tím vytváří úplně zbytečnou nevoli.

Ale zase jsme u toho sebevědomí. Tohle by neměli připustit politici Ústeckého kraje. Já to vůbec nechápu.

Pokud jde o dálniční síť, tak tam je třeba říci, že to není jen o těch páteřních komunikacích. Už Jan Antonín Baťa nakreslil dálniční systém státu tak, aby dálnice spojovaly hospodářské regiony, ne aby vedly z jednoho hluchého místa do druhého.

Lidi zajímá, za jak dlouho se ze své obce dostanou do metropole. Jen tak to funguje. Takže když přemýšlíte o dálnici, musíte přemýšlet i o tom „posledním kilometru“ za ní, kterým lidi dojedou domů.

Myslíte si, že v Senátu jako jeden z 81 zákonodárců budete mít šanci něčeho takového dosáhnout?

Já si to nemyslím, já to vím. Jestli si vzpomenete, už jako ministr jsem říkal něco úplně jiného, než všichni ostatní politici. Já říkám, že k tomu, abych uskutečnil něco ve prospěch lidí, nepotřebuju legislativní změny.

Všimněte si, že každý politik, který si neví s něčím rady, nebo něco zmastil, tak se vymlouvá na legislativní změny.

Já jsem všechno, co jsem prosadil, prosadil bez změny legislativy.

Ale zato jsem je prosadil s jednou strašně důležitou věcí, pro kterou je naopak Senát ideální platforma. A to je osobní autorita. Lidé vás musí respektovat. A myslím si, že ten osobní mandát v Senátu určitou autoritou je.

Kromě toho samozřejmě musíte mít jasné a promyšlené řešení. Pak se postavíte před byrokrata a on vám nemůže utéct, protože vy víte, co chcete a máte nějakou autoritu, nebo dokonce mandát.

A proto kandiduji do Senátu.

Bc. Zdeněk Žák BPP



Ano, když mluvíme o autoritě a o osobnostech, tak senátní obvod Teplice, kde kandidujete, bude už asi navždy spojen se jménem Jaroslava Kubery, který se do historie horní komory zapsal velmi zásadně. Vnímáte to „jeho“ křeslo jako nějaký závazek nebo inspiraci?

Pan Kubera byl osobnost, já jsem ale, myslím, osobnost taky. S panem předsedou jsme i vzájemně spolupracovali, takže mám nějakou představu.

Pan Kubera byl tak výrazná osobnost, že nastavil laťku, kterou jeho nástupce nedokáže přeskočit a občané zjišťují, že prostě není takovou osobností.

Já jim nabízím osobnost svou, která je jiná než kuberovská, ale já věřím, že je také silná.