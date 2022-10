Že by premiér otočil? Vyoral se trefoval do Fialy. A také do Černochové

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Ten se svou inteligencí, pamětí, orwellovskými veletoči a prefabrikovanými frázemi a gesty jen zreprodukuje to, co mu pošlou z Berlína, Bruselu nebo Washingtonu. Vlastní úsudek a sebereflexe nula,“ okomentoval možnost, že by Petr Fiala začal myslet v prvé řadě na Českou republiku Tomáš Vyoral. Trefoval se i do politiků v tričkách Fuck You Putin. A mluvit s umělci je podle něj zbytečné.

Komentátor Jiří Pehe navrhuje, že ve světle ruských výhrůžek by byla namístě osvětová kampaň kam se schovat, až začnou létat atomovky. Je to podle vás dobrý nápad? A co myslíte, že by to udělalo s důvěrou v tuto vládu, kdyby začala obyvatelstvo připravovat na jadernou válku jako skutečnou možnost?

Odborník na jaderné zbraně Vlastislav Bříza řekl v Interviev , ČT24, že kromě Prahy, kde by sloužilo jsko protiatomový´ kryt především metro, neví 99 procent lidí mimo Prahu, kde je nejbižší kryt. Možná by byla ve světle ruských výhrůžek na místě osvětová kampaň @vnitro — Jiří Pehe (@JiriPehe) October 11, 2022

Na 30. října je naplánovaná demonstrace Milionu chvilek namířená direktně proti pořadatelům demonstrací předchozích. S heslem: „Ukážeme důvěru v systém, který jsme si před více než 30 lety vybojovali.“ Demonstranti chtějí „vyslat signál“, že táhnou za jeden provaz a Ukrajině, že ji podporují „v boji za svět, ve kterém chceme jako Česko žít“. Jaký signál podle vás demonstranti skutečně vysílají? A kdy naposledy zažilo Česko prorežimní demonstrace?

Demonstrovat proti demonstracím je směšné. Pozitivní na tom je, že režim a jeho souvěrci dle všeho nebere ony předchozí demonstrace úplně na lehkou váhu, když je potřeba kontrademonstrace. V plném světle se ukazuje, že Milion chvilek jsou od začátku prorežimní svazáci konající ve prospěch současné euroatlantické „strany a vlády“ globalistů. Což jsem tvrdil – a nikoliv sám – prakticky od začátku jejich aktivit.

Joe Biden soutěží o titul nejhoršího prezidenta USA v 21. století. Za jeho vlády se USA dostaly nejblíže ke konfliktu s Ruskem, co kdy byly, Nancy Pelosiová dokázala vyprovokovat Čínu k největším vojenským manévrům okolo Tchaj-wanu a nyní je Biden a jeho vláda na dobré cestě k tomu si znepřátelit dlouholetého spojence USA, Saúdskou Arábii kvůli těžebním limitům. Jak se něco takového může povést?

Řekl bych nikoliv náhodou. Nedokážu úplně dohlédnout za oponu, ale stěžejní události ve vysoké politice nejsou dílem náhody – řekl bych ani štěstí nebo smůly. A připadá-li nám jakékoliv klíčové rozhodnutí nebo jeho důsledek nesmyslný, pak zřejmě jen nemáme dostatek informací. Jinou věcí je, že Joe Biden možná už sám ani neví, že je prezidentem, což je možná jeden z pádných důvodů, proč byl vybrán, aby byl zvolen. Jak známe z angličtiny: You have to be selected to be elected.

Německo chce dát 200 miliard eur na zastropování cen plynu pro německý průmysl. „Solidarita“ je zřejmě ta tam. Co myslíte, bude premiér ochoten připustit, že když na to přijde, je košile bližší než kabát?

Myslíte náš premiér? Ten se svou inteligencí, pamětí, orwellovskými veletoči a prefabrikovanými frázemi a gesty jen zreprodukuje to, co mu pošlou z Berlína, Bruselu nebo Washingtonu. Vlastní úsudek a sebereflexe nula.

Co říkáte na vládní politiky a osobnosti, které se nechávají fotit v tričku „Fuck You Putin“?

Trapné, přízemní, prorežimní levné hrdinství. Za minulého režimu by drtivá většina těchto hrdinů v čele, jak jsem viděl, s Kalouskem, Černochovou, Drábovou by na tomtéž tričku Putina zaměnila za Kennedyho, Nixona, Reagana… Vyberte si. Zajímavé, že v době agresí ze strany NATO, tedy prodloužené ruky USA, výše zmínění nenosili podobná trička s Clintonem, Bushem nebo Obamou. Za to by si totiž nevysloužili chválu ze strany mainstreamových médií a svých pánů.

Osobnosti v tričku Fuck You Putin

Fotogalerie: - Bratislavská V4

Jiří Paroubek vypustil myšlenku, že by průmyslníci měli začít mluvit k umělcům, „také k těm Klusům nebo Bolkům Polívkům a dalším, aby tuto vládu nepodporovali“. Má něco takového šanci na úspěch? Nebo jsou umělci beznadějně provládní a nic se s nimi dělat nedá?

Umělci, ne všichni, ale významná část – jsou z několika důvodů vždy na straně režimu. Zaprvé jim režim do jisté míry může zpříjemnit, nebo znepříjemnit výkon jejich povolání. Tedy jsou na něm závislí. Zadruhé značná část je ovládána emocemi, nikoliv rozumem, a proto ve větší míře naskakují na nejrůznější propagandistické manýry. Zatřetí – se vším respektem – řada z nich není zrovna nejbystřejší. Začtvrté působí a jsou uzavření se svými kolegy v silnější názorové bublině, alespoň co vím, než kterákoliv jiná profese, a navzájem se utvrzují ve své jediné pravdě. Zapáté z povahy svého ega a narcismu, což nemyslím nijak pejorativně, ale souvisí to s jejich profesí, je řada z nich přesvědčena, že jsou něco víc než obyčejní lidé, kteří jim tleskají v sálech. Myslím, že průmyslníci by nic moc nezmohli. Teoreticky by některým umělcům malinko mohlo otevřít oči, kdyby je „průmyslníci“ na pár měsíců vzali na stáž do podniků, firem, na stavby mezi neumělecké kruhy.

Magistrát hlavního města na Facebooku informoval, že začalo „umisťování vyhořelých civilních vozidel z války na Ukrajině na Mariánském náměstí v centru Prahy. Tato instalace bude součástí Signal Festival 2022 a ohořelé vraky nabídnou vhled do prostředí ukrajinských měst. Auta vystavená na náměstí jsou dovezena přímo z oblastí zasažených válkou a budou v rámci festivalu doplněna příběhy ukrajinských občanů.“ Co na takovou aktivitu říkáte?

Další součástka do soukolí současné propagandistické mašinérie ve stylu „Je suis Ukrajina“. Zajímavé, že nám soudobí svazáci neposkytli také vhled do měst srbských, libyjských, afghánských nebo iráckých, které byly toho času pod agresivní válkou ze strany humanitárních bombarďáků z NATO. Tak trochu příklad doublethinku popsaného v Orwellově románu 1984, procesu indoktrinace, kdy máme současně přijmout jako pravdu dvě protichůdné teze v rozporu s realitou, historií… A takzvané HLP, tedy hluboké lidské příběhy, které útočí na emoce a mají otupit rozum, samozřejmě nemohou chybět. Že jsou ony příběhy těžko prokazatelné a můžu stovky takových vymyslet od klávesnice taky, musí snad být zřejmé. Mimochodem, kde jsou ekologičtí aktivisté v čele s toho času nejprotěžovanější světovou záškolačkou Grétou? Najednou jim nevadí uhlíková stopa vypouštěná při převážení šrotu přes stovky kilometrů?

