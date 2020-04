Že opozice v koronavirové krizi jen kritizuje? To ne, tady jsou naše návrhy, předkládá pirát Ferjenčík

ROZHOVOR Založím si živnost a půl roku nebudu muset platit zdravotní pojištění, ušetřím tak téměř dvanáct tisíc korun. Tak podle poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) uvažuje většina lidí, která nemá zdanitelné příjmy, aby nemusela platit za to, že existuje. Proto měla vláda odpustit povinnost hrazení pravidelné zálohy i těm, kteří pracují například na dohody. Kromě toho v rozhovoru vysvětlil, jakou další pomoc by si pro Čechy ze strany státu představoval. Současně odmítl obvinění, že opozice zneužívá pandemie k pokračování programu antibabiš. S kritikou podle něj vždy přichází i návrh, jak situaci řešit.

reklama

Piráti kritizovali vládu s tím, že chce podporovat živnostníky, zatímco na jiné zapomíná. Na koho tedy podle vás vláda s pomocnými kroky zapomíná?

Především na lidi, kteří pracovali na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. To jsou typicky lidé například s invalidním důchodem, který je tak nízký, že z něj nevyžijí, a proto si přivydělávají. Nebo lidé, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní, a u toho našli jiný způsob pracovního poměru, na který sehnali práci. Tyto celé skupiny dnes nedostávají žádnou podporu, a dokonce to jde tak daleko, že aby nemuseli platit zdravotní pojištění, tak si musejí pořídit živnostenské oprávnění. My jsme navrhovali, aby se odpuštění záloh, které schválila Sněmovna pro živnostníky, týkalo i osob bez zdanitelných příjmů, ale tento náš pozměňovací návrh vládní koalice zamítla. Takže ti nejchudší zase nedostali vůbec nic. Teď si musí za tisícovku pořídit živnosťák, aby nemuseli platit. Nejen, aby něco dostali, ale aby nemuseli platit státu, protože existují.

Je pravda, že na některých živnostenských úřadech se tvoří fronty, protože lidé buď chtějí založit, zrušit, nebo změnit živnost. Domníváte se, že část z nich se přihlašovala k živnosti právě proto, že je stát vynechal ze seznamu těch, kterým odpustí placení sociálního a zdravotního pojištění?

Určitě, hlavně už se lidé obracejí o radu, co mají dělat, když chtějí dosáhnout na odpuštění zdravotního pojištění. Studenti těsně po škole jsou často v této pozici. Nechtěli jít na pracovní úřad a zatěžovat stát, takže měli brigády a nyní přišli o příjmy, protože řada brigád skončila. Pro ně je nyní nejjednodušší stát se fiktivně živnostníkem a nemuset platit odvody.

Z vaší strany by tedy bylo dobré zrušit placení zdravotního a sociálního pojištění i těm osobám, které nejsou OSVČ, ale nemají žádné zdanitelné příjmy. Pochopila jsem to správně?

Přesně tak. Oni dnes nemusí povinně platit sociální pojištění, takže tam problém není, ale musejí povinně platit pojištění zdravotní. Ve chvíli, kdy ho stát plošně odpustil OSVČ, tak nechápeme, proč to neodpustil osobám bez zdanitelných příjmů.

Živnostníci pro to, aby mohli žádat o příspěvek státu 25 tisíc korun, museli podle původního návrhu splnit určité podmínky. To by zkomplikovalo život těm, kteří mají živnost jako vedlejší činnost. Nyní si to ministryně financí Alena Schillerová rozmyslela s tím, že většina živnostníků, která podnikala před 12. březnem, na jednorázovou finanční injekci dosáhne.

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš předsedou vlády i po volbách v roce 2021? Ano 86% Ne 14% hlasovalo: 18680 lidí

Právě jste zmínil pár možností na zlepšení vládních návrhů v této věci. Jaké další nápady za Piráty máte? Co by se pro ně dalo udělat?

Hlavní návrh, který v této oblasti máme, je změnit slevu na poplatníka na daňový bonus. To znamená, aby částka 25 tisíc korun, která se odečítá z daňového základu, šla do plusu i v případě, že člověk nemá dostatečné příjmy, aby na částku dosáhl tak, jako je tomu u bonusu na děti. Současně bychom chtěli tu slevu zvýšit z 25 na 33 tisíc korun; a zároveň na žádost umožnit vyplatit peníze dopředu. Aby každý mohl podat žádost o vyplacení daňového bonusu, který by dostal ve třech splátkách po jedenácti tisících korun a příští rok, až by podával daňové přiznání, už by se mu bonus nezapočítal.

Další věcí, kterou Piráti kritizují, jsou nedostatečné informace o dalším postupu proti pandemii. Jak jsem se dočetla, tak vám vadí především, že lidé nemají jasné informace, čím jsou podmíněna různá opatření ze strany státu. Tedy: prodloužení nouzového stavu nastane, pokud bude splněna tato podmínka vývoje pandemie. Nebo: prodloužíme opatření, pokud…

Přesně tak. Jsme v komunikaci s řadou podnikatelů a pro ně je nejhorší nejistota. Ve chvíli, kdy musí mít čtyři měsíce zavřeno, tak se podle toho zařídí. Když bude mít dva měsíce zavřeno, tak se podle toho zařídí. Ve chvíli, kdy absolutně nevědí, nemají žádné informace, jak nastavit svoji optimální strategii, zda mají propustit zaměstnance, nebo jestli to spolu s kurzarbeitem utáhnou. Já samozřejmě chápu, že v tuto chvíli ani vláda neví, jak se epidemie bude vyvíjet, ale měla by stanovit alespoň základní milníky, kdy oznámí další postup. A kdy se člověk dozví, jestli se situace bude zlepšovat, nebo má čekat další týdny krizových opatření.

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Pumpování peněz do ekonomiky přes centrální banky vede k nárůstu nerovnosti Skopeček (ODS): Netahá nás Česká národní banka za nos? Kauza Koněv. Zasáhl Pavel Novotný! Ale to budete koukat. Hlavně voliči KSČM ČNB: Prohlášení k výzvě poslance Dolínka ohledně investičního životního pojištění

Předpokládáte, že milníky musí mít vláda stanoveny předem, aby podle nich situaci řešila a byla na ni připravena?

Já doufám, že tomu tak je. Zatím to působí dojmem, že záleží, jak se kdo vyspí. Ale já bych očekával, že musí mít nějakou základní představu o vývoji situace a musí být schopni získat data, která jim umožní vyhodnocení, zda se situace zhoršuje, nebo zlepšuje.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak se v této situaci díváte na to, že není zveřejňováno, ve kterých obcích se kde nákaza projevuje. Chvíli to bylo dostupné, nyní jsou čísla zveřejňována po okresech. Podle některých kritiků lidé nemají dostatečné informace, zda se přímo v jejich okolí virus nachází. Jak tohle komunikuje vláda a krizový štáb?

Zrovna v této věci bych se vlády zastal, protože vzhledem k tomu, že testování je, bohužel, zcela nedostatečné, tak by to za prvé jen vytvářelo falešný pocit bezpečí v oblastech, kde virus ještě nebyl zaznamenán. Za druhé reakce na nemocné lidi je ze strany veřejnosti, bohužel, často nepřiměřená, takže hrozí, že by se v malých vesnicích začalo pátrat, kdo je nakažený, a jeho životní situace by mohla být velmi špatná. Začaly by spekulace, zda si za nákazu může sám a tak dále. Zveřejňování po okresech je poměrně rozumné. Když člověk dostane nějakou jinou nemoc, tak je obětí, nikoliv viníkem. U koronaviru by tomu nemělo být jinak.

Koneckonců, viděli jsme reakce v uzavřených oblastech v České republice. Na sociálních sítích se strhla bouřlivá diskuze často s hrubými příspěvky na adresu nakažených.

Přesně tak.

Pirátům se nelíbí ani řešení ohledně pendlerů, kteří kvůli práci jezdí přes hranice. Museli si vybrat, zda chtějí být s rodinou, nebo pracovat v zahraničí, kde musí zůstat od rodiny izolováni. Vláda neschválila jejich návrh na uvolnění opatření. Bez těchto opatření se například ukazovalo, že lidé přejezd hranice zneužívali. Co vám na tom vadí?

Podle nás by byl rozumný kompromis, aby pendleři mohli fungovat i nadále za předpokladu, že oni a jejich rodiny vstoupí dobrovolně do chytré karantény. Stát bude mít přehled o jejich pohybu a na oplátku oni budou moci vydělávat a živit svoje rodiny. Podle nás je to rozumný postup; a ve chvíli, kdy stát plošně vykáže lidi, že mohou chodit do práce, pak je problematické, co zakázat nějakým desítkám tisíc lidí jen proto, že těch 50 kilometrů do práce mají za hranice a ne do vnitrozemí. Z těchto důvodů a za podmínky, že se zapojí do programu chytré karantény, by jim mělo být umožněno pracovat.

Bylo by tak i vidět, zda nařízení neporušují?

Ano, ti lidé budou mít u sebe permanentně mobil, může fungovat i kontrolní systém, že jim čas od času někdo zavolá, aby ověřil, že mají mobil u sebe. To znamená, že poloha mobilu odpovídá poloze osoby a v takovém případě má stát skutečně dostatečný přehled o tom, zda nehrozí žádné roznášení infekce.

Co říkáte vy sám na chování Čechů celkově v karanténě. Jak jsou podle vás zodpovědní i třeba s ohledem na to, co se dělo minulý víkend?

Jako celek společnost funguje velmi dobře a zodpovědně. Když třeba musím nakoupit potraviny a jedu do práce, tak vidím, že všichni nosí roušky. Snaží se dodržovat bezpečné rozestupy, takže mi přijde, že jsme jako národ poměrně disciplinovaní. To, že vyrazili lidé o slunečném víkendu do přírody, z toho bych nedělal vědu. Buď tam lidé jeli s lidmi, s nimiž bydlí ve stejné domácnosti, a dávali si pozor, aby se zbytečně nepotkávali s cizími lidmi, takže nějaké riziko šíření nákazy nezpůsobili. Určitě došlo k nějaký excesům. To je potřeba řešit, ale většina lidí se chová rozumně a snaží se, abychom to společnými silami zvládli.

Ministr vnitra Jan Hamáček varoval, že tohle už se nesmí opakovat. Některá turistická místa byla proto o tomto víkendu uzavřena. Policisté navíc dostali možnost pokutovat lidi přímo na místě částkou až deset tisíc korun, pokud některá opatření nedodržují.

Je potřeba, aby opatření zachovávala zdravý rozum. Vidím jako extrémní případ, že lidé musejí nosit roušku, i když jdou sami v lese. To je i kontraproduktivní ve chvíli, kdy je rouška zmáčená a pak nefunguje tak dobře, jak by mohla. My jsme vždy obezřetní, kdy chce stát přitvrzovat. Je spíše potřeba vysvětlovat lidem, proč je potřeba opatření dodržovat, a stejně tak zajišťovat, aby všechna opatření dávala smysl. Když nějaká smysl nedávají, narušují legitimitu všech ostatních a lidé pak mají tendenci porušovat i ta pravidla smysluplná.

Tedy, spíše prevence než represe.

Přesně, to je obecně princip, který se snažíme preferovat.

Jak Piráti hodnotí nedostatek ochranných pomůcek, hlavně v domech seniorů a domovech s pečovatelskou službou? Zapomněla na ně vláda, nebo se špatně dohodli, jak se dohadoval ministr zdravotnictví s ministrem vnitra. Kde se stala chyba?

Anketa Kdo podle Vás pohořel v boji s koronavirem? Předseda Senátu Vystrčil 31% Premiér Babiš 4% Vicepremiér Hamáček 1% Ministr zdravotnictví 1% Ministryně MPSV Maláčová 4% Primátor Hřib 59% hlasovalo: 17179 lidí

V rámci rozhovorů, které kvůli koronaviru vedu, slýchám, že opoziční strany zneužívají krize k pokračování v kritice vlády, k pokračování v programu antibabiš a tak dále. Jak to jako člen opozice cítíte?

Já si naopak myslím, že se chováme velmi konstruktivně. Když se podíváme například na průběh poslední mimořádné schůze Sněmovny, tak jsme se velmi disciplinovaně domluvili, jak to udělat, aby nebylo nutné mít 200 poslanců, aby se snížilo riziko šíření nákazy a paralyzace státního aparátu. Podpořili jsme návrhy vlády, které předložila, přestože zamítla až na jednu výjimku všechny pozměňovací návrhy opozice. A stejně tak naše kritika v drtivé většině rovnou přináší návrhy, co by se mělo dělat jinak, nebo co změnit.

Nosíte roušku, nebo respirátor?

Nosím roušku. Mám jich asi deset, žena mi je vyváří.

Kde jste je získal?

Ušila mi je žena a kamarádi.

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Pumpování peněz do ekonomiky přes centrální banky vede k nárůstu nerovnosti Bartoš (Piráti): Vláda odmítla představit plán boje s epidemií Richterová (Piráti): Odmítnout podporu lidem, kteří pracují na dohodu, opravdu nedává smysl Ferjenčík (Piráti): Vláda opomněla lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.