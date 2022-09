Žebračenky a hraběcí rady, to je tato pravicová vláda, říká komunista Krajča. Tupost a sprostota Fialy

„Na pomoc občanům vláda údajně nemá peníze, zmůže se tak maximálně na skandální hraběcí rady o tom, jak si máme obléct o svetr víc. Přitom třeba na zbrojení vynakládá vláda bez mrknutí oka desítky miliard korun,“ říká místopředseda KSČM Milan Krajča a mluví o „drastickém zdražování“ například potravin i bydlení, které se „stává nedostupným luxusem“. Popisuje také, co v rámci řešení krize KSČM navrhuje i jaké další protestní akce se chystají. „Tupost vidící za nárůstem protestních protivládních nálad vliv cizích mocností je do očí bijící,“ vzkázal pak premiérovi. Promluvil i o potravinové soběstačnosti.

V sobotu se konala v Praze protivládní demonstrace, na kterou přišlo podle některých médií kolem 70 tisíc lidí. Pokud vím, tak i vy jste byl na místě. Jak tuto akci hodnotíte?

Je opravdu důležité, že lidé vyšli do ulic a vyjádřili nahlas svůj nesouhlas s tím, co se v naší zemi děje. Krize totiž čím dál více prostupuje naší společností a každý den pociťujeme její výrazné dopady na naše životy. Realitou se stalo drastické zdražování potravin, energií a pohonných hmot. Ceny vylétly do astronomických výšek. Bydlení se stává nedostupným luxusem. Reálná výše mezd stále klesá kvůli inflaci, která dosáhla nejvyšší úrovně v novodobé historii samostatné České republiky. Životní úroveň naprosté většiny občanů se tak zásadně propadá.

Již dnes je kvůli asociální pravicové vládě ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů na hranici chudoby téměř 40 % domácností. A bude hůř! Vždyť i důchodcům a studentům zdražila vláda jízdné o 100 %. Vláda nám tak namísto adekvátních řešení nabízí jen žebračenky a nuznou pomoc ve výši pár tisíc korun, která v podstatě nic neřeší. Na pomoc občanům vláda údajně nemá peníze, zmůže se tak maximálně na skandální hraběcí rady o tom, jak si máme obléct o svetr víc. Přitom třeba na zbrojení vynakládá vláda bez mrknutí oka desítky miliard korun. O tom, kolik stojí angažmá České republiky v prohlubování konfliktu na Ukrajině, ani nemluvě. I proto bylo správné, že se takovému vývoji postavili lidé na Václavském náměstí na rozhodný odpor.

Jaké jsou tedy požadavky organizátorů akce a co se bude dít, pokud je vláda nesplní? Budou následovat další akce? Kam až to může vygradovat?

Mohu hovořit za KSČM, která sobotní demonstraci neorganizovala, ale jejíž členové a sympatizanti se jí ve velkém počtu zúčastnili. Naše požadavky na řešení současné krize jsou naprosto jasné: zavedení nulové DPH na základní potraviny a služby, zastropování cen pohonných hmot a energií, převzetí plné kontroly státem nad výrobou a distribucí elektřiny a nad nákupem, skladováním a distribucí plynu, zavedení regulace nájemného, zvýšení mezd a důchodů, prosazení progresivního zdanění, zavedení miliardářské daně a ukončení každoročního vyvádění stovek miliard korun z naší země.

Již teď je ale jasné, že současná pravicová vláda není schopna a ani ochotna současnou situaci nijak řešit. Proto musí skončit! V protivládních protestech je tedy nutné pokračovat. Další protivládní demonstraci, kterou pořádá KSČM za podpory dalších organizací, se proto uskuteční v sobotu 17. září od 14 hodin na Václavském náměstí v Praze. Zároveň připravujeme protestní shromáždění také v řadě dalších měst, třeba 15. září v Plzni nebo 19. září ve Vsetíně. Tlak je třeba stupňovat a i proto je pozitivní, že kromě pořádání veřejných shromáždění se také objevuje volání po dalších formách protestu včetně generální stávky.

Máte informace o tom, že by se podobné demonstrace konaly i v dalších státech, například na Slovensku, v Německu…?

Jsme pochopitelně v pravidelném kontaktu s komunistickými stranami nejen v sousedních zemích. Také tam pochopitelně stále více na lidi dopadají důsledky současné kapitalistické krize a narůstá odpor proti těm, kteří jsou za ni zodpovědní. Protesty se konají napříč Evropou. Současný systém je v krizi, jejíž dopady bezprostředně stále intenzivněji pociťují lidé na celém kontinentu. Je proto nutné s ním konečně skoncovat. Není možné dále tolerovat systém, ve kterém hrstka lidí bohatne na úkor zbídačování naprosté většiny. Nejen v České republice, ale i v dalších zemích proto přicházejí komunisté se socialistickou alternativou. Kapitalismus zkrátka nemá perspektivu ani u nás, ani jinde v Evropě.

Podle premiéra Petra Fialy demonstraci svolaly síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR. Co byste mu vzkázal?

Tupost vidící za nárůstem protestních protivládních nálad vliv cizích mocností je do očí bijící. Je sprostou urážkou nejen všech, kdo se mohutné demonstrace na Václavském náměstí zúčastnili, ale i zdravého rozumu. Tento výrok svědčí o tom, nakolik je současný premiér vzdálen realitě země, které bohužel stále vládne. Jedná se o další cynický projev člověka, který funkci předsedy vlády nezvládá a svým jednáním škodí většině občanů naší země.

Na sociálních sítích někteří ihned přirovnali jeho komentář ke slovům tehdejšího šéfa komunistů Štěpána, který před více než třiceti lety uvedl, že v žádné zemi neexistuje, aby patnáctileté děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být… Co na to říkáte?

Obávám se, že zde každá historická paralela pokulhává. Nehoráznost, s jakou napadl premiér dosud největší demonstraci proti vládě, v jejímž čele stojí, je totiž opravdu mimořádná. Jeho hanebné výroky, útočící na uskutečněné pokojné shromáždění občanů naší země vyjadřujících svůj názor, ukazují zcela jasně, že všechny jeho řeči o nutnosti obrany svobody a demokracie nejsou ničím jiným než pokryteckým žvaněním.

Celkově někteří přirovnávají v určitém smyslu současnou atmosféru v zemi k tomu, co se odehrávalo právě v roce 1989. Je to podle vás na místě?

Těžko srovnávat atmosféru, přece jen jsem v osobních vzpomínkách na události přelomu 80. a 90. let minulého století limitován svým věkem. Charakter tehdejší a dnešní situace je ale pochopitelně jiný. Asi nikoho nepřekvapím, když konstatuji, že kořeny aktuální krize lze ale hledat mimo jiné právě v událostech před více než třemi desítkami let a v následné restauraci kapitalistického systému v naší zemi.

Podívejme se i na další aktuální zprávy posledních dnů. Poté, co Asociace krajů ČR v čele s jihočeským hejtmanem Kubou veřejně apelovala na vládu, aby regulovala ceny energií, prohlásil premiér Fiala, že je řešení nutné dosáhnout na úrovni EU. Co na to říkáte? Není to řešení tak říkajíc na příliš dlouhé lokte?

Pochopitelně že je třeba ceny energií regulovat. KSČM k tomu ostatně vyzývá dlouhodobě. Kroků, které je třeba podniknout k zvládnutí energetické krize je ale celá řada. Vše začíná drahým nákupem na burze. Jako komunisté jsme proto na vládu apelovali, aby okamžitě přešla na přímé kontrakty s producenty elektřiny v ČR. V oblasti regulované části ceny KSČM navrhuje uhradit poplatky za obnovitelné zdroje energií a nahradit soukromé distributory energie státní firmou. Ve spojení se zastropováním cen pak dále navrhujeme nulovou DPH, což výrazně sníží koncovou cenu pro nás spotřebitele.

Energetická krize vyžaduje rovněž dořešit fungování dosud polostátní ČEZ, kde stát vlastní 70 % akcií. Energetická bezpečnost státu je důležitější než soukromé zájmy! KSČM požaduje, aby stát v ČEZ stoprocentně převzal kontrolu tradiční výroby elektřiny a její distribuci, a sehrál zásadní roli při dostavbě jaderných elektráren. Stát musí také odkoupit zásobníky plynu od německé RWE. Odpovědnost za doplňování rezerv musí garantovat stát a nikoli soukromé zahraniční subjekty! Sám ČEZ také generuje astronomické zisky. Tyto prostředky je třeba použít na pomoc občanům!

V médiích se objevila informace, že vysoké školy uvažují právě kvůli vysokým cenám energií přejít v nadcházející zimě opět na on-line výuku. Jak se k tomuto postavit? A budou podle vás následovat i střední a základní školy?

Distanční výuka není řešení! Žáci, studenti, pedagogové i rodiče si ji v uplynulých letech „užili“ víc než dost. Stát proto musí školám pomoci. Zde je nutné co nejrychleji najít systémové řešení. Pokud toho není vláda schopna, je to jen jeden z dalších důvodů, proč by měla odejít. A to nemluvím o tom, že kromě školství zde budou problémy také třeba ve zdravotnictví. Již dnes je avizována hrozba, že například fakultní nemocnice mohou skončit úplně bez energie. To vše patří k problémům, v jejichž řešení stávající vláda totálně selhává.

Pojďme dál. Premiér Fiala na Agrosalonu Země živitelka mimo jiné uvedl, že v ČR je potravinová soběstačnost nereálná. Zákazník to podle něj není připraven zaplatit. Produkty ze zahraničí prý přinášejí větší výběr a nižší ceny. „Hlasují zákazníci tím, že si vybírají zboží,“ sdělil. Co na jeho slova říkáte a jak je možné, že je zboží, které ujede stovky kilometrů, levnější než produkty, které se vyrobí u nás?

Na rozdíl od předsedy vlády KSČM dlouhodobě volá po potravinové soběstačnosti a podpoře českého zemědělství a právě teď se ukazuje, jak je toto volání správné! Ostatně třeba právě v otázce reálnosti potravinové soběstačnosti lze zmínit i úspěchy socialistického Československa. Současné české zemědělství je však poznamenáno jeho již 33 let trvající řízenou likvidací volným trhem.

Proto, abychom se opět stali potravinově soběstačnou zemí, navrhujeme jako KSČM řadu konkrétních kroků. K nim patří například zamezení spekulacím se zemědělskou půdou a jejímu využívání k nezemědělským účelům, prosazení jednotných dotačních pravidel v rámci všech zemí Evropské unie či státní podpora zemědělcům, a to bez ohledu na jejich velikost i právní formu s cílem vyrovnat se úrovní této podpory okolním zemím.

Další zprávou tohoto týdne bylo, že Petr Mlejnek prý ustoupil tlaku a odchází z vedení rozvědky. Překvapilo vás to?

Rezignace Petra Mlejnka byla logickým krokem. Překvapivé naopak bylo, jak dlouho jeho setrvání ve funkci šéfa civilní rozvědky nestydatě hájil ministr vnitra Vít Rakušan i předseda vlády Petr Fiala. Požadavek i na jejich okamžitou rezignaci je proto naprosto oprávněný. V žádném případě není možné tolerovat styky současných mocipánů s mafií a organizovaným zločinem! I to je jeden z důvodů, proč jsme přesvědčeni, že současná vláda musí bezpodmínečně skončit.

Na závěr ještě otázku – vy jste jedním z kandidátů na primátora Prahy. Co by se podle vás mělo v Praze změnit? Jak si vede současné vedení hlavního města?

Ze stránek novin se každý den dozvídáme nové informace o tom, jak je stávající vedení metropole spojené s korupcí, klientelismem a mafiánskými praktikami. A i mimo v současnosti odhalované skandální kauzy kolem někdejšího náměstka primátora Zdeňka Hřiba Petra Hlubučka je výsledek dosavadního vedení města naprosto tristní. Místo řešení problémů Pražanů totiž věnovalo své úsilí spíše takovým ostudným záležitostem, jako je odstraňování veřejných připomínek boje proti fašismu a na osvobození města od hitlerovské okupace.

I proto KSČM usiluje o změnu! Jako komunisté chceme udělat vše pro to, aby se v Praze žilo dobře všem, nejen hrstce nejbohatších. Kromě aktuálních dopadů kapitalistické krize, jako je současné drastické zdražování a s ním spojený nárůst chudoby, trápí obyvatele naší metropole především takové otázky, jako je nedostupné bydlení, kolabující doprava či stále se zhoršující přístup k základním službám. Naše vize je jasná – opětovné nastartování výstavby obecního a družstevního bydlení, rozvoj dopravní infrastruktury s bezplatnou MHD, zdravotní a sociální péče pro všechny, kvalitní a bezplatné vzdělání, posílení role občanů při rozhodování a také důsledná kontrola hospodaření s městským majetkem. Komunisté zkrátka představují jasnou alternativu proti diletantismu, s jakým bylo naše hlavní město v uplynulých třech desetiletích vedeno.

