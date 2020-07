Železný z ČT chce vyhazovat hosty? To se rozpadlo. Blíží se 50. léta! Noví Urválkové... Herec Gulyáš jen zírá

ROZHOVOR „Zajímala by mne ‚značka‘ oleje, co se leje do toho ohně,“ říká k současným událostem v Americe herec Michal Gulyáš. Přečtěte si také, proč v souvislosti s tvůrci legendárního seriálu Simpsons použil slova „výjimeční debilové“. V rozhovoru také varuje: „Padesátá léta se blíží... Budoucí Urválkové už se učí gesta a rétoriku.“ Promluvil i o Miladě Horákové a v této souvislosti se vyjádřil k nedávnému výroku Jakuba Železného. Prozradil také, jak sám říká, jedno „hořké“ tajemství svého života.

Tento rok si připomínáme 70. let od popravy Milady Horákové. Právě v minulých dnech byly zmínky o její popravě komunisty téměř všude. Její hlas zazněl z pouličních amplionů, v metru… Jak se vám forma vzpomínání na Miladu Horákovou líbila?

Budu upřímný, já to moc nezaznamenal. Ale slyšel jsem na to různé názory, tak to mělo asi nějaký ohlas. Nedovolím si hodnotit jaký. Anketa Je Miroslav Kalousek zábavný politik? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2910 lidí

„Zavražděna komunisty.“ To jsou slova, která stála na plachtách vyvěšovaných v minulém týdnu na mnohých místech země, zejména pak na fasádách univerzit, radnic a kulturních institucí. Horáková ožila dokonce na budově sídla KSČM v pražské ulici Politických vězňů, na niž ji minulý víkend promítala skupina lidí, kteří tím slovy organizátora Jaroslava Kysilka chtěli připomenout zločiny komunistického režimu. Z řad KSČM zazněla slova o „rozdmýchávání nenávisti“. Jak vy to vidíte?

Případ Milady Horákové jsem poprvé zaznamenal v první polovině osmdesátých let na základě jedné zakázané publikace a jak jsem tehdy komunisty nemusel, tak potom jsem je nemusel dál. On je ale s komunisty dnes takový problém, jejich partaj je legální součástí našeho demokratického systému a dokonce je jasné, díky uplynulému časovému a dějinnému úseku, že tihle soudruzi v té popravě prsty neměli. Snad jen ... přece malý hodnoticí dotek: Prezentace nebo marketing události popravy Milady Horákové vedené takovou formou, zdá se mi býti poněkud rozporuplným. Osobně památku uctívám v tichosti a spirituálně. Tohle byla taková moderní „vypalovačka“ bez vnitřního uvědomění si skutečných důsledků ztráty svobody na základě vlády diktátu. I když... Možná bych se dopustil taky nějakého podobného nápadu. Zorganizoval bych shromáždění v rouškách, na kterých by bylo napsáno: I JÁ MOHU V BUDOUCNU NÁSLEDOVAT OSUD HORÁKOVÉ!

„Komunistická strana Čech a Moravy existuje od března 1990 a je to pravděpodobně nedostatek znalostí, že (účinkující) obviňují KSČM z něčeho, co nemohla nikdy spáchat,“ uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip právě po promítání hologramu Horákové s nápisem „Zavražděna komunisty“ na fasádu sídla komunistické strany. Dá se s tímto výrokem souhlasit? Jsou dnešní komunisté již jinou stranou, oproštěnou od dřívějších zločinů?

Já vám ke komunistům řeknu jen jedno: „Nijak mne neohrožují, nijak mne neinspirují, nijak vážně si jich nevšímám. – Co mne však ohrožuje, je stále sílící blbost, která až zesílí dostatečně, napáchá víc zla a škod než komunisti. A na to se můžete spolehnout!“ Anketa Chcete, aby prof. Roman Prymula získal politickou funkci? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 2394 lidí

V souvislosti s připomínáním Milady Horákové se otevřela debata o šest let starém článku někdejšího senátního kandidáta KDU-ČSL Jana Berwida-Buquoye. Ten ve svém textu, nazvaném „Neprůhledná Milada Horáková aneb Osud vyzvědačky“ na blogu iDNES o Horákové píše jako o všeho schopné kariéristce, která zhrzená odmítnutím z vysokých struktur KSČ začala plnit výzvědnou činnost pro USA a jejich spojence. Jak na taková tvrzení nahlížíte?

Nečetl jsem, slyšel o tom. Pro mne je zásadní jedna věc: Pohled na křehkou ženu před řvoucím Urválkem. Je to stejné jako proces s důstojníky a činiteli akce Valkýra v Německu, po nezdařeném atentátu na Hitlera. Je to stejné, jako jakýkoliv politický linč. Mrazí mne z toho – a prorokuji vám, že nás to zase v nedaleké budoucnosti čeká. Společenský linč oponentů už probíhá před zraky veřejnosti, která je nucena řešit jiné, zejména existenční otázky. A Urválky budou liberální fanatici. A tomu, bohužel, žádný marketing nezabrání. I kdyby se každý den promítaly na zdi všech domů záběry zavražděných ve všech politických procesech minulého století na světě. Vždycky budou ochotní soudci a ještě ochotnější vykonavatelé.

Buquoy také napsal: „Kdyby Miladu Horákovou komunisté nepopravili, svět by se o ní nikdy nedozvěděl.“ Lze s tímto výrokem souhlasit? Jaký byl význam Milady Horákové pro tehdejší politiku? A jaký je její význam nyní?

Historie není žula, ale modelína. Tolik lidí s vlastními záměry s tou modelínou pracuje a chce ji měnit na žulu, že bych si o tvarech té „hmoty“ nedovolil tvrdit, že jsou to ty pravé, které jí náleží.

Moderátor ČT Jakub Železný učinil veřejný závazek, že vyhodí ze studia každého, kdo se v jeho pořadu byť jen slovem dotkne památky Milady Horákové. Lze lidsky chápat, proč Železný takto uvažuje, jak se to ale slučuje se zásadou nestrannosti veřejnoprávního média? Lze to chápat tak, že odlišný názor na Miladu Horákovou, jaký má například Marta Semelová, už do společnosti prostě nepatří? Překročil tím Železný nějaké hranice?

Jestli mu kodex profesionála dovoluje vyhodit ze studia hosta s jiným názorem, pak se ty hranice neposunuly, ale rozpadly. Byl bych raději, kdyby řekl, že takového názorového oponenta utře pádným argumentem. Pak by to byl odvážný profesionál na svém místě.

Podíváme se i do zahraničí. Jak vnímáte současné události v Americe? Masivní rasové nepokoje trvají už přes měsíc…..

Zajímala by mne „značka“ oleje, co se leje do toho ohně. Anketa Vadí vám, že vláda plánuje schodek rozpočtu 500 miliard? Vadí 67% Nevadí 33% hlasovalo: 7840 lidí

Princeton University odstraní jméno někdejšího prezidenta USA Woodrowa Wilsona z názvu jedné ze svých kolejí a ze jména fakulty. Wilson prý smýšlel rasisticky a závadná byla i jeho politika. Aktivisté hnutí za práva černochů chtějí nově i změnu hymny USA. Ta je prý rasistická. Namísto hymny chtějí píseň Imagine od Johna Lennona. Vznikají i návrhy „černošské hymny“ a některé instituce začínají místo hymny hrát jiné písně. Je podle vás možné, že v USA dojde i k demontáži „starých“ stavebních kamenů, jakými jsou kromě hymny třeba odkazy prvních amerických prezidentů?

Doufám, že Trumpovi voliči si snad udělají pořádek. Stejně, jako je v Evropě aktuální film DEMOLITION MAN, začíná být aktuální v Americe film PLANETA OPIC. Vlastně... V Evropě tenhle „Primátní“ film už taky nabírá na aktuálnosti.

Mimochodem, tvůrci legendárního seriálu Simpsons oznámili, že nebělošské postavy již nadále nebudou dabovat běloši. Co na to jako herec říkáte?

No, vida, konečně se plně odhaluje fakt, že geniální tvůrci mohou být výjimeční debilové. A vyskytne-li se jeden případ, pak si můžete být jistí, že debilové se inspirují rychleji než ti druzí, takže množina se bude určitě rozrůstat o další prvky.

Filmové servery opatřují filmy upozorněními, že závěry obsahují zastaralá hlediska a někoho mohou urážet. Díla s vyloženě rasistickým obsahem pak z nabídky mizí úplně – je to v pořádku? Velmi diskutovaný byl případ filmové klasiky Jih proti Severu, kterou služba HBO Max nejprve smazala, aby ji později vrátila – právě s dovysvětlujícím popiskem.

Takže například tvorba historických a dějepisných filmů se přeřadí do kategorie FANTASY?

Kritici všech těchto překotných změn uvádějí, že dnešními měřítky je rasistou prakticky každý, kdo v historii něco znamenal. Je to pravda?

No vidíte. Padesátá léta se blíží... Budoucí Urválkové už se učí gesta a rétoriku.

Je současná vlna nepokojů jen jakousi hysterií, která vyšumí, nebo jsme na počátku zásadních společenských změn?

Zajímám se trochu o římské dějiny. Přesně řečeno o období císařství, až po rozpad na západní a východní říši. Rozlučme se s Římem, temný středověk přichází! Západní Řím padá...

A když se na tento problém podíváme z hlediska ČR, u nás probíhá diskuse ohledně postavení Romů – jsou utlačováni, znevýhodňováni? Je to stejné jako s těmi černochy v USA?

Prozradím vám „sladké“ nebo spíš „hořké“ tajemství... Žil jsem devět let s cikánkou – (ona sama se cikánkou s hrdostí nazývala, proto o ní tak budu hovořit) – a mám s ní i dospělou dceru. Rád si z perspektivy reálného prožitku popovídám s těmi teoretiky utlačování a znevýhodňování.

Rasismus v Česku začíná mnohdy už ve škole a provází vás celý život. Tak alespoň naši společnost vidí Apolena Rychlíková. Má pravdu?

Takové tvrzení je třeba doložit důkazním faktem. Já o ničem z toho nevím, takže to nemohu ani vyvrátit, ani potvrdit. Takové zobecňující tvrzení na mne dělá dojem klišé používaného pro tento druh tématu.

Má česká společnost vůči Romům dluh? Co se udělalo dobře a špatně, pokud jde o Romy?

Nejsem účetní „naší“ společnosti. Osobně jsem dal jedné cikánce možnost být matkou jedné z mých dcer. Tu sociální a společenskou šanci, která z toho vztahu pro ni plynula, nevyužila, protože její mentalita, hodnotový žebříček a etnický stereotyp byly úplně odlišné od mé mentality, vyznávaných hodnot a mnou praktikovaného sociálního stereotypu! Mezi tím, co já budoval, ona sešla na devastující způsob života. Příklad si zobecněte... Mimochodem začínám mít pocit, že se na mně, jako bílém muži, začíná praktikovat rasismus nebílých etnik, který mne má zahnat do diskriminované pozice. – Co s tím hodlá naše legislativa do budoucna dělat???

