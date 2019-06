Zeman: Miroslav Poche je pitomec. Milion chvilek? TOP 09! A té přeji 4,9 procenta. SPD může podpořit vládu

Pane prezidente, byl jste teď tři dny na návštěvě Kraje Vysočina, absolvoval jste několik setkání s lidmi na náměstí. Jakou atmosféru jste mezi lidmi cítil ve světle nedělní velké demonstrace na Letné? Prožívali to lidé, nebo naopak míní, že je to jen pražská záležitost?

Končil jsem v Bystřici nad Pernštejnem svou třídenní anabázi Vysočinou, a když jsem se ptal starosty, který je tady páté funkční období, tak mně říkal, že tady žádná demonstrace nebyla. To znamená, že někde byly desítky, někde stovky lidí a Bystřice se vyznačovala tím, že tady nebyla demonstrace žádná. To je odpověď na vaši otázku. Je to téměř výlučně pražská záležitost.

Spolek Milion chvilek, který protesty organizuje, od počátku odmítá jakékoli spojení s politikou. Teď se však ukázalo, což zveřejnil váš mluvčí, že členka úzkého vedení spolku dříve pracovala pro TOP 09, pro STAN a také působila v nadaci OSF. Co na to říkáte?

Doplnil bych i to, že když se vede diskuse o zákonu o státním zastupitelství, tak tito lidé doporučovali, aby byl přijat zákon vypracovaný TOP 09. Já jsem přesvědčen, že tito lidé jsou spjati s TOP 09. Nu a přeji TOP 09 v nejbližších parlamentních volbách 4,9 procenta.

Hlasování o nedůvěře. V průběhu dne byla několikrát velkou neznámou ČSSD. Mnozí prý tlačili předsedu Hamáčka k tomu, aby strana vládu potopila během hlasování nebo aby jejich ministři rezignovali. Jak v tomto směru sociální demokracie zapůsobila na veřejnost?

Myslím si, že sociální demokracie je stále ještě v šoku z evropských voleb a chová se hystericky. Měla by se této hysterie zbavit a chovat se racionálně. Potom jsem ochoten diskutovat. Nejsem ochoten diskutovat s těmi, kdo vyhrožují nějakými žalobami.

Zaregistroval jsem zákulisní informace, že za tlaky na pád vlády může stát Miroslav Poche…

Ano, vůbec bych to nevylučoval.

Mimochodem, Poche nedávno v médiích vystoupil s tím, že když jste ho loni přijímal, přinesl vám luxusní italské víno a vy jste ho naléval nějakým levným patokem. Jaké to setkání tehdy bylo?

Je to pitomec, protože v Lánech máme pouze a jedině kvalitní vína.

Kromě toho Poche také mluvil o tom, že mu bylo jasné, že ministrem zahraničí nebude, začal hrát hru o jmenování Petříčka a přelstil vás…

Aha. No tak já si především myslím, že pokud se ministři sociální demokracie opravdu rozhodnou podat demisi, tak i kauza pana Petříčka tím bude vyřešena.

Pokud by nakonec ČSSD z nějakých důvodů vládu opustila, jste stále proti předčasným volbám?

Samozřejmě, že ano. Předpokládám, že hnutí Svoboda a přímá demokracie je ochotno vládu podpořit, dokonce se nedomáhá na rozdíl od sociální demokracie žádných ministerských křesel. Sociální demokraté by spáchali politickou sebevraždu, kdyby z vlády odešli, protože by se do vlády už nikdy zpátky nedostali.

Sledoval jste aspoň částečně jednání Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě, které trvalo 17 hodin? Nebylo takové protahování zbytečné?

Nesledoval jsem to, ale jsem starý kozák, v politice jsem 30 let a mohu konstatovat, že takových jednání už bylo několik. Většina z nich byla naprosto zbytečná, a kdyby se poslanci místo toho zabývali projednáváním rozumných zákonů, prospěli by republice. Takto prospěli jenom svému exhibicionismu. Platí ta krásná věta, byť z počátku 90. let: mámo, dívej se, zítra budu v televizi.

David Rath byl pravomocně odsouzen na 7 let do vězení a musí zaplatit 10 milionů korun. Jaký je Váš komentář?

Nevidím důvod, proč bych se vyjadřoval k výši rozsudku. Můj názor je, že základní vada českého soudnictví, včetně Ústavního soudu, je pomalost. Jestli to chcete přičítat lenosti nebo nepracovitosti soudců, to už je druhá věc. Kritizuji, že kauza Rath trvala sedm let, protože to je ostuda české justice. Nekritizuji a nevyjadřuji se k rozsudku, který byl vynesen.

Závěrem. Jsou před námi letní prázdniny, čas dovolených. Co byste do tohoto období občanům popřál?

Tady bychom se měli spojit s panem hejtmanem (rozhovoru byl přítomen hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek z ČSSD, pozn. red.) a měli bychom občanům popřát oba. Takže, já začnu. Přál bych jim něco velmi tradičního. Přál bych jim zdraví, radost ze života, radost z práce a umění odpočívat.

Jiří Běhounek: Připojuji se k přání pana prezidenta a dětem přeji krásné prázdniny a hlavně, ať se neupečeme, protože teploty jsou někdy extrémní.

autor: Radim Panenka