Zeman je k lizu nepustí. Po volbách úplně jinak. Babiš vyhraje, a ostatním půjde o kůži, soudí Černocký

„Volby ‚jsou za rohem', a tak dovolte malé zamyšlení…Nechci nikoho navádět, jak a koho volit, ale podívejme se na realitu, co očekávat a komu naše volba prospěje. Respektive uškodí," říká na úvod publicista Pavel Černocký a dodává:

„Myslím si, že volit stranu podle toho, jak je nám její ‚frontman‘ sympatický, anebo nesympatický, je nesmysl. Asi neexistuje šéf strany, který by všechno v minulosti, ale i v současnosti udělal perfektně. Na každého se dá něco reálného, anebo fiktivního najít. Podstatné je, kam strana míří a co prosazuje. Shoduje se to s mými názory?“

Jiná ODS, věříme Kalouskovi? A Filipovi bylo v roce 1968 třináct…

„Nemá přece smysl argumentovat tím, jaké hlouposti provedli tehdejší představitelé strany před třiceti lety. Důležité je, kdo stojí v čele strany dnes a co on a jeho souputníci prosazují do budoucnosti,“ podotýká Pavel Černocký a hned uvádí příklady. „Současná ODS už nemá absolutně nic společného, ideově ani prakticky, se stranou zakladatele, Václava Klause. Líbí se mi nová ODS, anebo snad ne? Miroslav Kalousek, zakladatel TOP 09, vystřídal v minulosti řadu stran a vždy říkal trochu něco jiného. Věříme mu? To je jedno. Důležité je, co říká a dělá dnes. Předsedovi KSČM Filipovi bylo v roce 1968 třináct. Těžko uvěřit, že by tehdy vítal sovětské tanky. Kateřina Konečná tehdy ještě dlouho chodila po houbách. V roce 1989 jí bylo osm… Stejně tak Bartoš i Rakušan, ti jsou jen o chlup starší, ale jsou přesvědčeni, že zajistí republice lepší příští,“ krčí rameny publicista.

Rusofobní křikloun, strana bývalých policistů a další…

„A co ta Přísaha? Šlachta je bývalý policista, strana je plná bývalých policistů, program neurčitý. Dobře, špatně?“ pokládá otázku Černocký a pokračuje ve svém výčtu dál. „Máme tu i Volný blok. S názory pana Volného bude souhlasit mnoho lidí, ale mnoha jiným bude vadit forma. Je tu i ta nová Trikolóra. Sympatická předsedkyně, kontroverzní Václav Klaus ml., ale hlavně minimální růst preferencí (preference ovšem mohou být problematické). Tandem Hamáček–Maláčová a ČSSD? Strana se topí v dluzích, Maláčová rozdává z peněz, které neexistují, a preference padají…,“ poukazuje publicista a dostává se k dalším stranám a politikům.

„Tomiovi Okamurovi předhazují podnikatelské aktivity a působení ve straně Úsvit přímé demokracie, spolu s malátným Markem Černochem. Je ale SPD stranou jednoho muže? Asi ne, je tam i mnoho dalších výrazných postav. Radim Fiala, Jarda Foldyna, Jirka Kobza a mnoho dalších. Změnil někdy Okamura své názory na referendum a EU? Máme tu i tradiční stranu KDU, tedy vlastně národně-frontovou ČSL. Bývala to strana katolická, religiózní, ale ani asi tohle už dnes neplatí. Budeme věřit, že rusofobní křikloun, bývalý ‚studentský vůdce‘ Bartošek má cokoliv společného s katolickou ČSL? O marginálních stranách, jako jsou Zelení a další, kteří se jenom snaží urvat ze státního rozpočtu nějakou tu korunu za 1,5 % hlasu, není třeba uvažovat,“ říká jasně Černocký.

Vztah a názor na naši orientaci k NATO a EU. A co tedy ti Piráti?

„Současné politické strany, ale i voliči, se už dnes nedělí na levici a pravici. Podstatný je vztah a názor na naši orientaci k NATO a EU! Chcete být pevnou součástí Evropské unie – pak volte Piráty, STAN, ODS, TOP 09 anebo KDU-ČSL. Tak je to jednoduché. Chcete pryč z EU i z NATO? Volte SPD, KSČM anebo Trikolóru. A co Přísaha anebo Volný blok? To záleží na vaší úvaze. Mají reálnou šanci, anebo zmařené hlasy připadnou Pirátům a Babišovi?" zamýšlí se Černocký a pokračuje:

„Co tedy ti Piráti? Jejich preference se propadají rekordní rychlostí. Lidé už jim přestávají věřit. Předvolební kampaň absolutně nezvládli. Neznají fakta, neznají historii. Je důvěryhodný bývalý stoupenec Antify, Ivan ‚alien‘ Bartoš? ‚Sandokan‘ Ferjenčík nebo jeho zmatená sestra Richterová? Agresivní poslanci Lipavský, Pikal, Michálek? Anebo snad obtloustlý, přihlouplý Profant? Vypadají spíše jako panoptikum než jako politická strana. Ti by měli řídit celý stát? Peksa vystupuje v EU evidentně proti zájmům ČR. Vypadá to na velký propad,“ pokyvuje publicista a dostává se dál.

Babiš? Někomu vadí, někdo ho zbožňuje

„Na konec jsem si nechal ANO a Babiše. Tahle strana není vůbec homogenní. Babiš někomu vadí, někdo jej naopak zbožňuje. Dobrý ekonom i politik? Jeho postoj k EU je velmi ambivalentní, ale jsou tu i další výrazné persony – Schillerová, Havlíček, Vondráček, Metnar, Plaga, Vojtěch, Nacher?… račte si vybrat. Velice pestrý je nejenom poslanecký klub, ale i voličská základna. Dalo by se říci, že to je strana pro každého. Najdeme zde lidi, kteří pevně věří v naše spojení s EU, ale i lidi zcela opačného názoru. Lidi s levicovou i pravicovou orientací. Důležité je, že volební preference mluví jasně,“ upozorňuje Černocký.

Jak si nejlépe zachránit kůži….

„Ale teď prakticky. Co lze očekávat?“ zamýšlí se dál publicista. „Volby, s největší pravděpodobností vyhraje ANO. Co dál? Vypuknou koaliční rozhovory. Ty předvolební slepence se asi rozpadnou a jednotlivé strany začnou prakticky uvažovat, jak by si nejlépe zachránily kůži. Babiš začne uvažovat, jak a s kým… S ČSSD už zkušenost udělal. Se současnou ODS? Možná… S Fialou, Němcovou, Černochovou a spol.? Tomu moc nevěřím. Kdo mu tedy zbývá? Trikolóra? Ta je malá, stejně tak KSČM, i když asi ve volbách získá víc, než preference naznačují. Stejně tak SPD, ta také určitě získá víc, než je predikováno. Voliči SPD a odpůrci EU by si určitě přáli, aby SPD volby vyhrála, to je ale díky dlouholeté antiSPD mediální kampani málo pravděpodobné,“ míní.

Prezident nepustí slepence k lizu. Více šancí pro Babiše?

„Prezident Zeman určitě nepustí ty slepence k lizu. Věří Babišovi, a dá mu více než jednu šanci. Tedy slepence ne, ČSSD ne, a zbývají tedy jen SPD a KSČM. Kdo se připojí další?“ pokládá otázku publicista a uvažuje:

„Co by tedy znamenalo spojení ANO s SPD a KSČM za zády? Babiš by získal spojence v rezervovaném přístupu k EU. Mohl by pohodlně říkat – já jsem pro EU, ale koaliční partneři mi to nedovolí. Okamura by určitě Babiše tlačil k referendu a k velmi kritickému přístupu k EU,“ domnívá se Černocký a na závěr vzkazuje:

„Tedy, milí voliči – je to na vás. Chcete ještě pevnější spojení s EU, anebo si přejete neutrální postoj a přátelské vztahy jak s USA, EU, ale i s Ruskem a Čínou? Jiná alternativa není. Strany jako Volný blok, Přísaha anebo Trikolóra budou jen malým jazýčkem na vahách. Zvítězí realistický postoj, anebo politická hysterie? Zvítězí zájem České republiky, anebo slepá servilita k Evropské Unii? Think about it…“

