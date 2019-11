Zeman se raději neukáže, to o něm mnohé vypovídá. Istanbulská úmluva? Ne! Udženija z ODS si rýpla i do Klause ml.

30 LET OD LISTOPADU 89 „Když jste veřejně činnou osobností, musíte počítat i s negativními reakcemi veřejnosti. To k politice prostě patří,“ komentuje události výročí konce socialismu místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Jedním dechem však dodává, že nepovažuje za šťastné na někoho pískat při oslavách 17. listopadu. S kritikou, že demonstranti nedokážou respektovat výsledky svobodných voleb, nesouhlasí. Každý má podle ní právo vyjádřit svůj názor, i když se to někomu nelíbí. A projev Andreje Babiše s politováním za členství v KSČ i jeho pochvala směrem k Občanskému fóru na ni působila pokrytecky.

Jak jste si připomněla výročí 17. listopadu? A co pro vás osobně znamená?

Jako každý rok jsme i letos šli s lidmi z ODS připomenout toto důležité výročí a na Národní třídu položit květiny. Pro mě osobně je to skutečně zásadní svátek, protože nám připomíná úžasnou dobu, kdy si náš národ po letech totality vybojoval svou svobodu zpět.

Jak se stavíte k výzvě spolku Milion chvilek, že by se opozice měla spojit? A co vize, kterou byste do roka měli podle šéfa spolku Mikuláše Mináře formulovat?

Nemyslím, že je něco takového na pořadu dne. ODS je autentickou pravicovou stranou, se svým vlastním programem a hodnotami a nevidím moc prostor pro nějakou širokou národní frontu proti Babišovi. Andreje Babiše můžeme porazit ve svobodných volbách, pokud představíme kvalitní program a budeme tvrdě pracovat pro blaho našich občanů.

V každém případě těch údajných 250 tisíc lidí není málo. Tolik jich pohromadě české ulice za třicet let neviděly. Co říkáte na kritiku, že demonstrující a organizátoři nejsou schopni respektovat výsledek voleb?

Nesouhlasím s ní. Chápu, že se někomu požadavky demonstrantů nelíbí, nebo že by se takové demonstrace nezúčastnil, ale žijeme ve svobodné společnosti, kde má každý právo veřejně vyjádřit svůj názor, klidně formou demonstrace. Za mě je to naprosto v pořádku.

Je podle vás chybou, že se hlava státu, prezident Miloš Zeman veřejně nezúčastnil připomínek 17. listopadu 1989? Nebo souhlasíte s názorem, že by se tak stal terčem protestů a strhl by pozornost jinam?

Je to podle mě obrovská chyba a vypovídá to mnohé o Miloši Zemanovi, který sliboval, jak bude jako prezident spojovat. Pokud je výsledek jeho snah o spojování společnosti skutečnost, že se 17. listopadu raději neukazuje na ulici, tak je to hodně smutný obrázek.

Terčem protestů, výkřiků a pískání se právě stali jiní politici. Premiér Andrej Babiš, vicepremiér Jan Hamáček, šéf Trikolóry Václav Klaus mladší…

Když jste veřejně činnou osobností, musíte počítat i s negativními reakcemi veřejnosti. To k politice prostě patří. Nemyslím si, že je šťastné na někoho pískat při oslavách 17. listopadu, je to koneckonců svátek nás všech, a ne jen jedné vybrané skupiny, ale na druhou stranu může tato zpětná vazba od obyčejných lidí třeba vyvolat v dotyčných jedincích nějakou formu sebereflexe. Kdo ví?

Při proslovu v Národním muzeu premiér ocenil odvahu Václava Havla, která byla podle něj obdivuhodná. „Já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel. Navíc jsem nebyl v listopadu 89 v Československu,“ uvedl. Nešetřil díky jak na adresu Občanského fóra a dalších, co přivedli zemi do Evropské unie a do Severoatlantické aliance. Překvapil vás proslov premiéra? Věříte mu?

Nepřekvapil mě, Andrej Babiš má dlouhodobě vynikající marketing a očividně poradci zafungovali i tady. Abych se přiznala, tak mu ten projev příliš nevěřím, soudě dle toho, co a jak říkal v dřívějších letech. Pokud chtěl nějak poděkovat Občanskému fóru, možná neměl dávat komunistům podíl na moci výměnou za toleranci jeho vládě. Celé to na mě působí dost pokrytecky.

Nechali jsme se zmámit v devadesátých letech možnostmi, jaké nám nová doba nabízela, a prožíváme tvrdé vystřízlivění, jak někdy zaznívá? Měli bychom se ke zločinům privatizace vracet a dořešit je? Dlužíme to následujícím generacím?

To je nesmysl. Co dlužíme následujícím generacím? Že díky devadesátým letům zažívá naše země nevídanou prosperitu? Že tisíce lidí díky politice v té době byli schopni začít podnikat, nastartovat své kariéry, být úspěšní? Ekonomická transformace z centrálně plánovaného hospodářství k tržní ekonomice byla jedna z nejlepších věcí, která se našemu národu v moderních dějinách povedla.

Rozpočet státu na rok 2020 získává jasné obrysy. Kde vidíte jeho největší úskalí?

V obrovském deficitu, který vláda předkládá navzdory tomu, že se naší ekonomice daří. A také v trestuhodně nízkém podílu investic. Vláda projídá naší budoucnost, je to skutečně na pováženou.

Častá je z opozice právě kritika, že rozpočet nijak nepočítá s ekonomickými problémy, které se už v Evropě začínají projevovat. Navíc, že vláda v době ekonomické prosperity nehospodařila, jak měla. Co podle vás propásla? Jaké kroky byste učinila vy?

Vláda neinvestuje, nebo investuje naprosto nedostatečně. Nemá žádný polštář pro krizi, která dříve nebo později přijde. Uplácí voliče a už teď nemá prostředky ke všemu, co slíbila a tak zvedá daně, byť se Andrej Babiš bil v prsa, že daně zvedat nebude. Také nenastartovala žádnou z důležitých reforem, jako třeba penzijní reformu.

I na ni se chci zeptat. O důchodové reformě se neustále hovoří, i vy jste nečinnost v této věci u vlády negativně komentovala. Kde ale začít? A lze v dnešní politické situaci vůbec nalézt nějaký konsenzus, aby tuhle otázku konečně někdo vyřešil? Dočkají se toho jednou občané?

Samozřejmě, že konsenzus lze najít. Pokud se současným stavem důchodového systému něco neuděláme, do deseti, patnácti let se celý zhroutí. Každá odpovědná vláda a každý politik, který ten slib občanům myslí vážně, by měl zvažovat všechny možnosti, jak tuto potřebnou reformu učinit. Ovšem Babišova vláda ani žádné řešení nenabízí. Není tedy nic, na čem by se hledal konsenzus.

Jak zabránit dalšímu zdražování bydlení, o němž jste prohlásila, že už by nemělo pokračovat? Jak tedy podle vás zpřístupnit vlastní bydlení co nejširší skupině občanů?

Předně se musí začít stavět, protože bytů je prostě nedostatek. Andrej Babiš už šest, možná sedm let mluví o zjednodušení stavebního zákona, ale zatím skutek utekl. A také bychom měli okamžitě zrušit tu naprosto amorální daň z nabytí nemovitosti, která už tak drahé bydlení jenom dále prodražuje.

Jste pro, nebo proti Istanbulské úmluvě, tak jak se za ni postavila Helena Válková? A proč?

Jsem proti. Většinu z toho, na co se úmluva odvolává, máme už dávno zahrnuto v našem právním řádu, a přijímat nějaké mezinárodní závazky, jen aby se neřeklo, mi přijde hloupé. Navíc jsem ráda, že se v naší zemi zatím příliš nedaří různým genderovým nesmyslům a nevidím jediný důvod, proč této hysterii dávat legitimitu tím, že jako Česká republika přijmeme nějakou mezinárodní úmluvu, která nikoho legislativně k ničemu nezavazuje.

