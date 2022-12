Zeman vs. Drahoš. Firemní sociolog čeká, zda „demokratická“ scéna zopakuje stejnou chybu s Babišem. Tuto

Že je rozhodnuto? Ani náhodou. Firemní sociolog, odborník na komunikaci Vojtěch Bednář pochybuje, že by už teď bylo jasno o budoucí hlavě státu. „Babiš je známá osobnost, která se vám nemusí líbit, ale u které přesně víte, co dostanete. Nerudová je žena, akademik a intelektuál. Pavel je voják a velmi výrazná autorita. Každý má své citelné pro, které ostatním chybí,“ analyzuje doktor Bednář. Varuje, že se může celá „demokratická“ scéna začít vymezovat proti Babišovi. „To ale není úplně dobrý nápad, protože přesně totéž posledně vedlo k mobilizaci části voličů Miloše Zemana a jeho vítězství nad profesorem Drahošem,“ dodal.

Do čela některých průzkumů veřejného mínění se v posledních týdnech dostala kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová... Ovšem další průzkumy značí, že by první kolo prezidentských voleb jasně vyhrál Andrej Babiš...



Průzkumy, jak se u prezidentských voleb ukazuje, jednak neumí předpovědět druhé kolo, a dále proto, že část voličů především tzv. alternativních kandidátů se k nim v průzkumech nehlásí. Výsledek tak může být velmi překvapivý; ostatně stejně, jako tomu bylo u poslední prezidentské volby.

Kampaň zatím probíhá naprosto v klidu, až na některé hlasité odpůrce Andreje Babiše. Tento trend jistě bude pokračovat i dál přes Vánoce, kdy uvidíme prezidentské kandidáty u vánočního stromku nebo jak pečou cukroví. Kdy si myslíte, že kampaň přitvrdí?

Osobně tipuji, že pokud přitvrdí, bude to ve druhém kole. Pokud se do něj dostane bývalý premiér Babiš, což se předpokládá, může se tvrdě postavit vůči protikandidátovi. Současně se ale může celá „demokratická“ scéna začít vymezovat proti Babišovi. To ale není úplně dobrý nápad, protože přesně totéž posledně vedlo k mobilizaci části voličů Miloše Zemana a jeho vítězství nad profesorem Drahošem.

Zatím se objevují jen nějaké řetězové e-maily, xkrát už se proprala minulost generála Pavla v KSČ i Andreje Babiše, u Danuše Nerudové odpůrci kritizovali, že opisovala v testu kandidátů a objevily se nesrovnalosti u diplomky. Myslíte si, že se může těsně před volbami objevit nějaká kauza, která by celý trend změnila?



To nedovedu posoudit, ale váhu řetězových e-mailů bych nepodceňoval. Je to nejenom rychle fungující nástroj šíření dezinformací, ale také komunikační kanál, který obsáhne publikum, jež tradiční kampaň nesleduje. V praxi tak mohou, i kdyby obsahovaly zjevné lži, být věcí, která může zmobilizovat přesně tu část veřejnosti, která se nakonec může stát jazýčkem na vahách.



Andrej Babiš na svých debatách často zdůrazňuje, že když bude mít názorový proud, který představuje koalice Spolu, i Hrad, už budou mít úplně vše a neexistence oponentury není už z principu vhodná. Co si o tom myslíte?

Že je to pouze předvolební rétorika. V demokracii existuje systém brzd a protivah a rozhodně to není tak, že by vláda a Parlament představovaly jeden názorový proud. Naopak, hádají se uvnitř koalice i uvnitř opozice. Úlohou prezidenta je pokud možno je sjednocovat. Tedy doufejme v to.

V čem hlavní favorité, tedy Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel, dělají chyby a v čem jsou jejich přednosti?



Babiš je známá osobnost, která se vám nemusí líbit, ale u které přesně víte, co dostanete. Nerudová je žena, akademik a intelektuál. Pavel je voják a velmi výrazná autorita. Každý má své citelné pro, které ostatním chybí.



Vy jste na sociální síti psal o tom, že kdo bude prezident, není vůbec důležité, je to pouze politická show, lidová a mediální estráda. „Prezident má minimum pravomocí, které by mohly bezprostředně dopadnout na lidi. Na čem skutečně záleží, je, co se stane s ekonomikou, se zaměstnaností a hlavně s životní úrovní lidí a jejich schopností splácet dluhy.“ Na nic z toho podle vás nemá prezident vliv. Psal jste také, že pozornost, která se věnuje prezidentským volbám, je útěkem od reality. Můžete to více vysvětlit? Pro řadu lidí je prezident osobnost, která může ovlivnit mnoho…

Prezident je důležitá osoba, ale jeho skutečný vliv je malý – veto může Parlament přehlasovat a o tom, kdo povládne, rozhodují voliči. Čelíme velice závažným a těžkým problémům, které musíme vyřešit a budoucnost nevěstí nic příjemného. Politická scéna by měla za těchto okolností spolupracovat, a pokud v tom má hrát prezident aktivní roli, měla by to být ta, že spojuje politiky koalice a opozice, ale i ty mimoparlamentní, a hledá průniky, než aby doopravdy „vládl“.



Jaký bude náš budoucí prezident, co se dá říct už teď?

Silná osobnost v tom nejlepším, i nejhorším slova smyslu, protože slabé ve volbě nejsou.

