Zeman zvolil taktiku jako Rusové na Krymu. Patří do penze, říká písničkář Ziggy Horváth

ROZHOVOR „Inspiraci zjevně čerpá na Krymu. Tam taky nebyl jediný ruský voják a podařilo se!“ říká k prezidentské kampani, kterou (ne)vede Miloš Zeman, písničkář a aktivista Ziggy Horváth. Z jeho pohledu by nejlepší řešení pro Česko vypadalo takto: „Hilšer na Hrad, Babiš spravedlnosti, Zeman do penze.“ A kampaň Michala Horáčka? „U mne skončil ve chvíli, kdy nedokázal odpovědět na dotaz, zda by udělil vyznamenání bratrům Mašínovým,“ uvedl Horváth s tím, že ve druhém kole podpoří proti Zemanovi případně kteréhokoli protikandidáta.

Už v červenci jste v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl, že vaše sympatie má kandidát na prezidenta doktor Marek Hilšer. Teď jste ještě na Facebooku potvrdil své rozhodnutí dát mu v prvním kole hlas. Uvádíte, že vás zaujal otevřeným postojem „proti okupaci Ukrajiny Rudou armádou“. Co ještě vás přimělo k tomu, že jste vybral právě Hilšera?

V neposlední řadě i fakt, že je nejmladší. Tudíž má nejsilnější motivaci měnit spolu s budoucností naší země i svou vlastní. Nejde si do sídla českých králů s nikým vyřizovat staré účty a s Putinem jistě nebude mluvit v předklonu a rusky. Takového prezidenta potřebujeme.



Podle průzkumů jsou zatím na předních příčkách Zeman, Drahoš, Horáček, Topolánek. Zeman vyzdvihuje, že si Češi nesmějí nechat nic vnucovat cizinou ani médii typu ČT. Drahoš jde na Hrad „s čistým štítem“ a chce tam vrátit slušnost. Horáček tvrdí, že „máme na víc“ a že úžasní čeští lidé dosáhnou lepšího života i lepší reprezentací Česka na Západě, což on prý dokáže. Topolánek bazíruje na ochraně hranic a „chce spojovat hospodu s kavárnou“. Kdo dělá nejlepší kampaň, kdo to naopak v poslední fázi před volbami nezvládá?

Horáček vyrazil do boje jako první. Zvolil strategii start–cíl. A kdyby se nikdo nepřidal, jistě by vyhrál. U mne skončil ve chvíli, kdy nedokázal odpovědět na dotaz, zda by udělil vyznamenání bratrům Mašínovým. Horáček, prezentující se jako majitel knihovny s desítkami tisíc knih, bez kterých nedokáže žít, přiznal, že nemá dostatek informací. Co s sebou vláčí za brak, když zjevně nečetl knihu roku 2005 „Zatím dobrý“, největší příběh studené války? Drahoš je pro mne rovněž přijatelným kandidátem. V případě duelu se Zemanem jsem ale připraven podpořit kteréhokoli protikandidáta. Zeman svou kampaň evidentně nezvládá. Vlastně ani neví, že ji dělá. Chvílemi mám obavy, zda ví, že vůbec kandiduje.

Zaznívá vysvětlení, že prezident není zadavatelem billboardové kampaně Zeman znovu 2018…

Inspiraci zjevně čerpá na Krymu. Tam taky nebyl jediný ruský voják a podařilo se!

Proč myslíte, že nechodí do debat s protikandidáty?

Není rozcvičený. Po duelech s Jaromírem Soukupem by mezi oponenty neměl nejmenší šanci.

Zaznívají nářky, že dokonce už i v rodinách či na pracovišti se lidé v ČR nesnášejí kvůli tomu, zda mají, nebo nemají rádi Zemana. Čí je to chyba a setkáváte se s tím osobně?

Je to ještě mnohem horší. Spousta lidí se s tím pere sama se sebou.

Podle Petra Pitharta náš národ v lecčems překonali Slováci, kteří se stavějí odvážněji k problémům světa a EU. Slovensko podle Pitharta překonalo krizi „mečiarismu“, přičemž nás překonání obdobné krize čeká. Hovořil o tom pro server Sme.sk, když byl oceněn prezidentem Andrejem Kiskou a získal Řád bílého dvojkříže II. třídy. Co vy na to?

Slováci si zvolili skvělého prezidenta. U premiéra se na Slovensku totéž říci nedá, ale aspoň není trestně stíhán pro podvod. A životní úroveň své země zvyšuje v rámci spolupráce s EU i bez miliardových dotací, které by zvyšovaly životní úroveň pouze jemu, jak to vidíme u slovenského premiéra, který se snaží vládnout nám. Za pár let tak budeme dost možná závistivě civět na východ i na západ.

Politolog Jiří Pehe ve svém blogu na serveru Aktuálně.cz s názvem Česko: (ne)bezpečná montovna strachu a průměrnosti hovoří o naší společnosti krčící se ustrašeně v kotlině a popisuje „vše prostupující průměrnost“. „Politický režim, který po posledních volbách u nás postupně vzniká, je bohužel zcela založen na potvrzování národních stereotypů. Když si budeme věci (i v otázkách fungování politiky) dělat pěkně po svém, nenecháme ‚cizí‘, aby se příliš šťourali v našich věcech, a možná se dokonce znovu opevníme za hranicemi, ‚bude líp‘. V národě, kde si většina lidí mimo vysmívanou ‚kavárnu‘ nedokáže přečíst nebo poslechnout nic v nějakém cizím jazyku, je přitom tato cesta do ještě větší izolace poměrně snadná.“ Je to „slovo do pranice“?

Je to slovo do duše národa, který si nechal falešnými vůdci vnutit nesmysl, že naši tuneláři postaví výkonnější ekonomiku než nějaká EU a bývalí pohraničníci silnější armádu než NATO.



Předpokládá se, že důvěru Babišova vláda nezíská, kabinet přesto bude vládnout dál. Hrozí, že napáchá škody v podobě čistek ve státní správě a státních podnicích, nebo co z této situace může vyplynout?

Miloš Zeman usoudil, že jeho dávný sponzor Babiš vyhrál tak přesvědčivě, že je potřeba mu dát nejenom zlatou, ale i stříbrnou a bronzovou medaili. Šanci jednat o vládě pro naši zemi tak dostal pouze člověk, který likvidoval protiprávně české firmy už v pozici ministra financí v Sobotkově vládě. Jak daleko zajde ve zneužívání moci v době, kdy má k dispozici všechna ministerstva a důvěru pouze prezidenta, se ukáže brzy. Bohužel už bude pozdě.

Jak se smiřujete s tím, že ministerstvo financí stále nezveřejnilo zprávu euroúřadu proti podvodům OLAF?

On ji někdo brzy zveřejní. Pokud to neudělají Babišovi ministři, udělá to sám OLAF. A nepůjde rozhodně o nic nestandardního. Děje se tak v řadě případů.

Jaké řešení by bylo pro Česko nejlepší? Jako prezident podle vás tedy Marek Hilšer, ale další možnosti: vláda Babiše klidně bez důvěry, menšinová vláda Babiše s důvěrou, koaliční vláda Babiše (s jakými partnery?), vláda s ANO bez Babiše, vláda bez ANO nebo... Předčasné volby?

Nejlepší řešení pro Česko by bylo toto: Babiš by se měl vydat spravedlnosti, Zeman do penze a my vstříc dalším úspěchům a výzvám společně s našimi silnými spojenci a partnery z EU a NATO. Navzdory snahám Ruska, Číny a jejich poskoků.

autor: Daniela Černá