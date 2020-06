Zemanova rakovina, pirátské špiclování. Nechutné, zmizela kultura, kroutí hlavou právník Ortman. A u Bartíka možná zaklepe exekutor

ROZHOVOR Zmizela politická kultura, gentlemanské dohody, politické strany se špiclují. Advokát a bývalý politik Jaroslav Ortman se obává, jak bude vychovávána generace, která nastupuje do školních lavic. Vyjádřil se tak v rámci kauzy Svatopluka Bartíka, po němž prezidentská kancelář žádá omluvu a pět milionů korun za jeho lživý výrok na Facebooku ohledně rakoviny Miloše Zemana. Ortman výrok označil za hrubé narušení osobní integrity člověka. Hrubnutí však vnímá ve společnosti celkově. „Někdy zlatý vrazi oproti tomu, co předvádějí rodiče v rozvodových řízeních a tahanicích o děti. To jsou tak nechutné věci, kdy si unášejí děti, oni spolu žijí, bydlí a pak se nenávidí. To je tak strašné, že nemám slov,“ řekl mimo jiné pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Anketa Vadí vám údajný střet zájmů Andreje Babiše? Vadí 8% Nevadí 92% hlasovalo: 9366 lidí

Svatopluk Bartík, nyní poradce Pirátů pro jihomoravskou kampaň a dřívější zastupitel Brna, napsal v roce 2017 na Facebooku, že prezident Miloš Zeman má rakovinu, neléčí se a zbývá mu pár měsíců života. Prezidentská kancelář podala žalobu na ochranu osobnosti, žádá omluvu a pět milionů korun. Původně však podala trestní oznámení, které policie odložila. Je podle vás čin Bartíka v trestní rovině?

V trestní rovině ne. Je to delikt občansko-právní, ale je to hrubé narušení osobní integrity člověka a já bych ten čin nazval přímo hulvátský.

Je tedy logické, že byla podána žaloba?

Samozřejmě prezident chce nějakou nápravu a postih toho, kdo o něm šířil nepravdivé zprávy. Jak by bylo každému z nás, kdyby se dočetl, že mu zbývá pár měsíců života? Každý z nás by asi chtěl pachatele potrestat. Takže je logické, že prezident se, zvláště když je hlavou státu, což je nejvyšší funkce, pokouší jednak o omluvu, což se stane, a pak chce nemajetkovou újmu nahradit penězi. Otázka je, kolik dostane.

Než se dostaneme k samotné částce. Dopustil se Bartík pomluvy a poškozování cizích práv tak, jak jeho oznámení označuje prezidentská kancelář?

Obecná praxe je, že soudy nechtějí projednávat podobné delikty. Podle řady odborníků by měla pomluva vůbec zmizet z trestního zákoníku, tyto věci by neměly být sankcionovány státem, ale samostatnou žalobou, jak se nyní stalo. Jde o hrubé porušení osobní integrity člověka, ale myslím, že orgány činné v trestním řízení v tom už žádné další kroky dělat nebudou.

Prezidentská kancelář požaduje omluvu a pět milionů korun. Už jste řekl, že k té omluvě podle vás dojde. Co s těmi penězi?

K omluvě dojde, protože skutek se stal a bylo prokázáno, že je od počátku lživý, takže se domnívám, že k omluvě dojde. Pokud jde o peníze, je to věc, kterou musí posoudit soud a je na úvaze soudu. Žádná tabulka na to v podstatě v zákoně není. Takže tam je především přitěžující skutečností, že šlo zjevně o fabulovanou a lživou zprávu, a za druhé postavení prezidenta je postavení vysoce postavené osoby, takže jde o přitěžující skutečnost.

Psali jsme: Tohle profesor neměl říkat! Chtěl rovné zacházení, reakce byla bouřlivá Jan Hrušínský na schůzce s politickým pozadím. Silná jména a FOTO České Budějovice: Netradiční rozdávání vysvědčení, třeba i v parku Petr Hampl: Rozdíl mezi marxismem, neomarxismem a marxismem-leninismem

Je odškodnění pět milionů korun z vašeho pohledu adekvátní?

Nevím. Nějakou částku dostane. Nepůjde, jak se domníval Bartík, o desetitisíce, to budou vyšší částky, ale jestli dosáhne pěti milionů, to také nevím. Záleží i na majetkových poměrech dotyčného, které neznám. Soud povede dokazování a bude zkoumat majetkové poměry osoby, která zhřešila, a pak zváží jako přitěžující okolnost, že to bylo na hlavě státu.

Podle Bartíkova právníka má dluh u banky, platí výživné na děti a žije jen z toho, co si vydělá.

Majetkové poměry neznám, ale celou situaci si způsobil Bartík sám.

Jak to funguje, když někdo nemá dost peněz na uhrazení pokuty. Je možné si to odpracovat, nebo se dostane do exekuce?

Nelze si to odpracovat, tady nejsou galeje a veřejné prospěšné práce do toho nepatří. Takže pokud je tam nějaká sankce, nemajetková újma a nedojde k úhradě, tak se věc předá exekutorovi a může se řešit exekučně.

Jaká je v takovém případě, když se rozhodne o odškodném a jeho zaplacení, lhůta, do které se má částka uhradit. To je také individuální?

To je právě to, co může soud určit individuálně podle člověka, který zhřešil. Já jeho poměry neznám, ale lhůta bývá do 15, 30, může být do 60 dnů. Rozhodně nebude lhůta do pěti let, to v žádném případě.

Každopádně to není v českém politickém a veřejném prostoru poprvé, co se objevují různé útoky, obvinění. Přibývá tím pádem i těch žalob, nebo se mi to jen zdá?

Řekl bych, že společnost hrubne. Vyjadřování některých lidí na Facebooku a jinde je za hranou. Když někdy čtu komentáře k mediálním zprávám, říkám si, jestli žiju správně ve 21. století. Takže mně se to nelíbí a samozřejmě že soud by měl trestat takové pachatele, aby to odradilo další, to znamená, že rozhodnutí má preventivní význam.

Čím to je, že dochází k hrubnutí na politickém poli?

Začalo to nástupem Ratha (David Rath, bývalý hejtman Středočeského kraje, odsouzený za manipulace s veřejnými zakázkami, nyní ve vězení, pozn. red.), to se děly věci nevídané. Zmizela politická kultura, gentlemanské dohody, politické strany se špiclují, jako to dělají Piráti, když zveřejňují záznamy, kde co bylo. Když to dělají velké vzory voličů, tedy politické strany, tak se nelze divit, že to dělají i lidé. A bohužel, jestli to půjde dál, tak nevím, jak bude vychovávána generace, která teď přichází do školních lavic.

Psali jsme: Tepláky, chlast, výkřiky. Piráti se fotili u oslav Michálka, jenže to ihned smazali. My ty snímky máme

„Pocem, ty smrade!" Flááák, nohy v luftu... Pirát si ve Sněmovně tajně nahrával poslance ANO. V restauraci. A to neměl dělat

Pirátka Krausová napsala nevídaný mail o své kolegyni, který se neměl dostat mezi lidi: „Ať si políbí p*del, zas*aná pí*a…“

Pozorujete to i nějakým způsobem ve své práci?

Ve své práci za prvé jsem nikdy žádnému klientovi netykal a nepouštěl jsem si je k tělu. Jsou to lidé, které mě, zejména v trestním právu, potřebují a ke mně se nikdy špatně nechovali, to je absolutně nemyslitelné, to by byli blázni. Ale vidím ve sporech, které jsou mezi lidmi, že to hrubne a mizí normální citová pouta. Tvrdím, že někdy zlatý vrazi oproti tomu, co předvádějí rodiče v rozvodových řízeních a tahanicích o děti. To jsou tak nechutné věci, kdy si unášejí děti, oni spolu žijí, bydlí a pak se nenávidí. To je tak strašné, že nemám slov.

Šlo mi spíše o zamyšlení, kde tkví podstata toho hrubnutí.

Řekl jsem, že to začalo u Davida Ratha, pak to pokračovalo. A bohužel je dokladem i to, že je urážen prezident republiky s tím, že mu zbývá několik měsíců života. Prostě neslýchané. Skoro to vypadá, že si to ten člověk přeje.

U Ratha to mohlo začít, ale určitě nelze říct, že za hrubnutí společnosti může David Rath.

Něco se vyvíjí, to byla první semínka, která se odehrávala, a pak to šlo do různých stran. Jako podhoubí, které se rozrůstá do šířky.



Psali jsme: Veřejný ochránce práv: Chybná úpravy vozovky může vést k podmáčení sousedních domů. Bránit se je třeba včas ,,Bezvýznamná“ žena vzkazuje své Václavu Moravcovi. I dalším v ČT Dejte si pozor. Kauza „Šlachta píše o Nečasovi“: Varování. Nemusel by to být konec K čemu je vám právo cestovat, když budete mrtvý? Advokát Ortman: Nebudu zastupovat žádný případ odškodnění od státu, prostě to neudělám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.