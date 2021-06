Zfetovaný grázl na ulici. Pořád někdo řve, co se udělalo špatně a jaká mají práva. Primář Koskuba z Bulovky popsal, co s takovými zažívají v nemocnici

„Teď musí nastoupit stát. Doufám, že nyní ukáže svoji hlavní roli, a to postarat se o svoje lidi, kteří jsou v nouzi. A že tam ti lidé v nouzi jsou, je naprosto zřejmé. Málokdo z nás si umí představit, jak pro ně vypadala noc poté. Je mi jich upřímně líto a člověk by jim rád pomohl, jak to jenom jde,“ říká k situaci na jižní Moravě primář z pražské nemocnice Na Bulovce Jiří Koskuba. Okomentoval i diskutovaný případ v Teplicích: „Policie podle mě jenom dělala svoji práci. Jsem rád, že automobil – do kterého ten zoufalec bušil – nebyl můj. Pokud je mi známo, tak i jinak všemocný GIPS, který vše vyšetřuje, též řekl, že o nic nejde. Pro mne to je klasický a správný zásah policie České republiky. Za jejím zákrokem stojím.“

Nejdříve se zeptám aktuálně, ve čtvrtek se na Hodonínsku a Břeclavsku přehnalo tornádo a zprávy z hodonínské nemocnice byly, že je to tam jako na bojišti. Nárazově přijaly velké množství pacientů. Zažil jste někdy podobnou situaci velkého nárazového přísunu lidí?

Tornádo jsem nezažil, ale zase jsme zažili povodně, kdy jistý pan primátor večer na mostě Legií říkal, že žádné povodně nehrozí a ráno bylo všechno jinak. Což netvrdím, že byla jeho chyba, ale těch, co ho informovali. Ano, my jsme se tehdy dostali do situace – a konkrétně i náš pavilon – kdy jsme museli přijmout nikoliv raněné, ale evakuované lidi, kteří nebyli schopni se sami o sebe postarat. To si pamatuji, tento zážitek je ve mně dodnes. Ale, co jsem viděl teď na Moravě, se s tím nedá srovnat. Jsou na tom chudáci neskutečně hůře.

Ano. Zranění jsou přece jen něco jiného než evakuovaní...

Přesně tak. Je to nesrovnatelné. Teď musí nastoupit stát. Doufám, že nyní ukáže svoji hlavní roli, a to postarat se o svoje lidi, kteří jsou v nouzi. A že tam ti lidé v nouzi jsou, je naprosto zřejmé. Málokdo z nás si umí představit, jak pro ně vypadala noc poté. Je mi jich upřímně líto a člověk by jim rád pomohl, jak to jenom jde.

Nemocnice mají nějaký traumaplán, aby zvládly podobnou situaci, který ovšem příliš často – naštěstí – nevyužívají...

Ano, nemocnice mají svůj traumaplán. Zaplať pánbůh je často nevyužíváme. To můžou být i obyvatelé rádi. Traumaplány jsou pochopitelně sestavovány našimi nadřízenými. Čím dál více z mého pohledu by to naráželo na personální kapacity, protože nedostatek zdravotnických pracovníků, jak ukázala i pandemie, a volných lůžek se ukázal ve vší nahotě. Přestože jsem o tom roky i já mluvil, nikoho to nezajímalo a najednou bylo zle. Je zvláštní, že rázem co je po bitvě, tak je zase ticho. Teď to bohužel chudáci na Moravě odnesli. Tam se opět ukáže, jak to funguje.

Po covidové bitvě trošku je, ale ne úplně. Přestává klesající křivka případů, v Praze či Brně se situace zhoršuje, hygienici jsou znepokojeni. Čísla jsou to sice o hodně nižší než před pár měsíci, ale neobrací se dosud příznivý trend? Jste také znepokojen?

Jsem velice znepokojen, nicméně soudím, že do voleb bude vše spíše v růžových barvách. Nemusím snad vysvětlovat proč. Ano, my jsme znepokojeni, protože si lížeme rány. Jsme nyní zavaleni vším tím, co čekalo. Bylo by naivní si myslet, že teď odpočíváme, a že jsme si vydechli. Naopak. Můj personál v uvozovkách ryje čumákem v zemi. Do toho situace, že si lidé konečně zaslouží dovolenou, musí dohánět povinné postgraduální často nesmyslné vzdělávání, které nám naše administrativa připravila. To znamená, nedivte se, že znepokojení jsme, protože teď už se tolik o tom nehovoří, co se děje. Kdyby přišlo něco dalšího, tak je s tím problém.

Je reálné, že podzim bude zase krušný?

Nejsem Sibyla, opravdu nevím a nechci šířit poplašnou zprávu. Lhal bych však, kdybych tvrdil, že obavu nemám. Zvláště když by vše mělo ještě probíhat za situace, kdy se bude volit a sestavovat vláda. Vyhlídky nejsou růžové. Opravdu mi věřte, že personál je úplně vyčerpaný, bylo by potřeba jej na pár měsíců stáhnout vojensky řečeno z první linie, aby vydechl.

V Teplicích policisté zakročili proti agresivnímu narkomanovi, který byl Rom. Ten poté v sanitce zemřel. Romské organizace viní policisty z nepřiměřeného zákroku, viní je, že muž zemřel, protože ho přidusili à la americký případ černocha George Floyda, což ale podle policie pitva vyvrací. Jak vidíte tento případ vy?

S ohledem na to, jak vyšla nyní čerstvě zpráva o extremismu, tak se vám bojím na to odpovědět, protože bezpochyby budu označen za extremistu a již očekávám, kdy za to budu žalářován. Ale nezlobte se na mě. Za prvé z duše nesnáším, když se hovoří o tom, že se jednalo o cikána, Roma, černocha, Číňana, indiána. Prostě tam byl zfetovaný grázl na ulici. Nazývejme věci pravým jménem. Tvrdíme, že nejsme rasisté. Tak přestaňme v jistých případech používat barvu pleti. Též nikdo neříká – jednalo se o grázla a byl to běloch. Proč to říkám? Protože nyní v tomto novém světě, se kterým nesouhlasím, spáchá jakýkoliv barevný cokoliv, tak je problém ho za to vůbec trestat. To znamená dostali jsme se do rasismu naruby. Upozorňoval jsem na to ještě jako poslanec, že dokud bude společnost tolerovat rasismus naruby, je to špatně. Jak je špatně rasismus, tak je špatně rasismus naruby.

Za druhé, ten snaživý občan co natočil a zveřejnil to video, naštěstí natočil i to, co ten člověk na ulici dělal. Já mám na věci osobní zájem, protože nikoho nezajímá, co se s těmi lidmi děje potom. Ti lidé – pokud v sanitě nezemřou jako tento nebožák – jsou dopraveni do nemocnic. A to je naše práce, tam se s nimi dále rveme my. Není to nic příjemného. To znamená, že se čestně přiznám – je už toho tolik, že o podobné klienty nemáme příliš velký zájem. Raději se jim vyhýbáme. Policie podle mě jenom dělala svoji práci. Jsem rád, že automobil – do kterého ten zoufalec bušil – nebyl můj. Pokud je mi známo, tak i jinak všemocný GIBS, který vše vyšetřuje, též řekl, že o nic nejde. Pro mne to je klasický a správný zásah Policie České republiky. Za jejím zákrokem stojím. Naopak nestojím o to, aby se podobné bytosti bez ohledu na barvu jejich pleti pohybovaly po ulicích.

Chápu. Díváte se na to i z pohledu nemocnice, kde se lékaři a sestry musejí s podobnými pacienty potýkat. A vy žádný policejní výcvik nemáte...

Nejenže nemáme, ale v některých nemocnicích se zavádí. A všimněte si, že žijeme v zemi, že když se to hodí, najednou se dozvídáme o různých právech, většinou paradoxně právech pachatelů, nikoliv obětí. A za druhé, my vlastně nemáme žádné právo takto zasahovat. Dokonce to právo mají velmi omezené i ochranky, které si nemocnice musely zřídit. Vynechme z toho ale nemocnice. Tady snad jde o obecnou věc. Chcete snad říci, že ta bytost na té ulici se chovala jako řádný občan? Chcete snad říci, že drogy, které v sobě měl, do něj někdo násilím vnutil? Ne. Ten člověk porušoval veškeré zvyklosti a policie je od toho, aby zasáhla. A zasáhla, jak zasáhla.

Jestli budeme každý její zákrok takto zpochybňovat, tak se budeme velice divit, když oni pak raději nic neudělají. A ti, co dnes řvou, že něco udělali, pak budou řvát, že zase něco neudělali. My jako zdravotníci z akutního provozu máme v tomto k policistům velmi blízko. Ať uděláme v uvedených případech, co uděláme, vždycky to někdo hodnotí, že to bylo špatně. Nejlépe by bylo, ať si s námi tu práci vymění a ukáže on, jak ji lépe zvládne. Ten člověk mi nepřipadal, že by bylo možné ho přemluvit. Police z mého pohledu zpacifikovala pachatele. Stojím za naší policií.

V Událostech a komentářích na ČT proběhla debata mezi Janou Černochovou a Ivanem Davidem o odchodu vojáků z Afghánistánu. David tvrdil, že účast našich vojáků tam nemá smysl, protože mají bránit hlavně svoji zemi, a že zkušenosti z úplně jiných podmínek, třeba z pouště, jsou jim k ničemu, a že tam chodí kvůli penězům. Černochová si naopak myslela, že je účast na misích v pořádku, a že tam získají cenné zkušenosti. Vím, že vy jste se, pokud si pamatuji, vyjadřoval k zahraničním misím kriticky. Co si tedy o tom myslíte?

Překvapím vás. U mě je to jak na kterou misi se dívám kriticky. Zcela otevřeně se přiznám, že jsem nebyl velkým přívržencem naší mise do pobaltských republik. Nemyslím si, že to příliš pomohlo bezpečnosti v Evropě. Na druhé straně, dokud jsme součástí nějakého vojenského paktu a podepsaly se a schválily spojenecké smlouvy – já jsem ze staré školy, když něco podepíšu, pak smlouvu musím dodržovat.

Osobně jsem v Afghánistánu byl, viděl jsem tam naše vojáky při práci. Musím tedy souhlasit s paní Černochovou. Oni tam skutečně získají návyky. Já jsem na vojně byl. Ono je skutečnou teorií, když na buzerplace naskakujeme a vyskakujeme z obrněného transportéru a pak odejdeme do jídelny. Tady je situace zcela jiná. Vždy jsem si vojáků v těchto akcích vážil. Ano, je otázkou, čeho jsme v Afghánistánu se všemi spojenci dosáhli. No dosáhli jsme toho, co všichni před námi. Rusy počínaje a dalšími konče. Tedy kulový. To ale není vina těch vojáků. Mise jim podle mě dala mnohé do dalšího života, protože podmínky tam opravdu jsou výrazně odlišné od naší země.

Je to stejné jako se zdravotníky. Když budete pořád chodit do posluchárny a řešit teoretické situace, tak z vás nikdy nebude perfektní doktor nebo záchranář. Jako když se v Praze s každým lupnutím v kříži vozí erzetou do nemocnice, tak sice to jsou vozy záchranné služby, ale se záchranářstvím to nemá nic společného. Pakliže někde spadne letadlo, nebo co se teď děje na jižní Moravě, tak skutečně tam hasiči, záchranáři dostávají zabrat. Ale co je nezabije, to je posílí. A budou z nich o to větší profesionálové. Stejné je to u vojáků. Mezi misemi bych rozlišoval. Pochopil jsem Mali, Afghánistán, Irák. Když už o tom někdo rozhodl. Nebavíme se o tom, zda bylo vůbec správné se v té zemi vrtat. Když už tak spojenci rozhodli, pak ano. Dost mě překvapuje, že se všechny tyto humanitární armády vyhýbají Jemenu, o kterém se skoro vůbec nemluví a kde si myslím, že obyčejní lidé jsou na tom úplně tristně. Asi tam nemají naftu, tak to vcelku ve světě nikoho nezajímá.



