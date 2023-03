Zisk z ČEZu! Fiala chce utrácet za dálnice a zbraně. Šlachta se neudržel: To nejsou peníze státu! Vrátit lidem

„Ty peníze, které získal ČEZ, nejsou státu. Jsou občanů!“ Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, už bouchnul do stolu. Když uslyšel, že 100 mld. korun, které získá stát od ČEZu, budou použity na dálnice a výdaje na obranu. „Vůbec neuvažovat o tom, že by šly státu a na obranu. Je to až urážející,“ kritizuje. A na paškál si bere i rozhodování nového prezidenta Petra Pavla: „Vemte si, jaký je to bizár!“

Debata se stále vede kolem rekordního zisku ČEZ, kdy ČR získá od ČEZu v letošním roce zhruba 100 mld. korun. Každá koruna z této částky se využije ve prospěch občanů a firem. Alespoň to slyšíme z vládní pětikoalice. Co Vy na to?

O zisku ČEZu se diskutuje od podzimu. Mně chybí od vládní koalice, aby řekli, co s těmi zisky vlastně bude? Je nepřijatelné, že předseda Fiala řekl, že budou peníze použité na dálnice a financování obrany. V těchto chvílích, kdy lidé čekají na vyúčtování za energie? Ty peníze, které získal ČEZ, nejsou státu. Jsou občanů! Státu šly jen proto, že se energie nepřijatelně zvedly. Pro mě jde o naprosto nedostatečnou komunikaci ze strany vlády. Za dobu, kdy se začaly zvedat energie a zálohy, někdy se zvedly až o 350 procent. Ty peníze nepatří státu! Patří občanům!

Na sociální síti premiér Petr Fiala, jak říkáte, prohlásil, že „díky mimořádným příjmům můžeme také rekordně investovat do výstavby silnic a dálnic nebo zvyšovat výdaje na obranu“. Ale zároveň ujistil, že velká část peněz půjde na pomoc s vysokými cenami energií…

A Vaše řešení?

Zisk ČEZu rozdat lidem, z jejichž kapes peníze na energie vytahali, a sociálně slabým. Vůbec neuvažovat o tom, že by šly státu a na obranu. Je to až urážející. Když pak vidíte názory ve společnosti, vidíte, jak se nůžky rozevírají a jaká je nálada? Přesně tohle k tomu přispívá.

Co se týká valorizace penzí. Premiér na sociální síti uvedl, že „neděláme politiku pro momentální potlesk, ale takovou, která dlouhodobě slouží naší zemi a jejímu rozvoji“. Lidé se vyjadřovali ve smyslu, že jsou na něj hrdí….Vy asi moc nejste hrdý na premiéra a pětikoalici, že?

(Úsměv). Víme všichni, v jakém stavu je rozpočet po Babišovi. Víme, že se bude muset šetřit. Důchodová reforma jde za všemi vládami. O ní jsme slyšeli stokrát. Ale že by někdo přišel s řešením, kdy se koalice dohodne s opozicí? Víte, jak došlo ke zrušení druhého pilíře. Přijde nová vláda a pak návrhy zruší. Pro občany je to nesmyslné. Já jsem odpovědný, všichni věděli, že valorizace penzí bude problémem, ale měli o tom komunikovat už dřív s občany. Ne, že zneužijí legislativní nouze. Způsob provedení je naprosto šílený. Teď ve stavu legislativní nouze přistupovat k takové změně? Měli do toho vstupovat, až připraví Jurečka důchodovou reformu ve spolupráci s opozicí. Ale nevytahovat jen jeden parametr zvlášť.

A prezident Pavel? Když jedním hlasem řekne, že novelu podepíše, ale zároveň ví, že by norma nemusela projít Ústavním soudem? Naprosto nepřijatelné. Tak já podepíšu něco, o čem nemám jistotu, že nebude zrušeno Ústavním soudem? Šetřit ano, ale zároveň komunikovat s občany. Byl bych pro to, aby zákon neprošel. Je to jen zneužití stavu legislativní nouze, nebyl vykomunikován s občany a jen vede k sociálnímu rozvratu.

Myslíte, že prezident přehodil zodpovědnost na Ústavní soud?

Vemte si, jaký je to bizár. Já jsem kritizovaný za to, že jsem nebyl u voleb. Nešel jsem volit ani Babiše, ani Pavla. U Pavla jsem postrádal vysvětlení, jak se bude stavět k vládě a jak k jejím experimentům. Přesně teď došlo k tomu, že řekne, že zákon podepíše, ale má o tom pochybnosti. To je naprosto šílené. Vracíme se zpátky k tomu, jak máme dodržovat ústavu.

Někteří jeho postup brali jako elegantní kompromis vůči koalici i opozici, ne?

Pro mě to není kompromis. Když vím, jak norma vznikala? Měl dát vládě jasně najevo, že se ústava a zákon nebudou ohýbat. Promarnil šanci, když říkal, že bude prezidentem všech a bude příkopy zakopávat. Velmi promarnil šanci.

Státní instituce a podniky opustily od nástupu vlády Petra Fialy stovky lidí. K dnešnímu dni bylo zrušeno 325 míst ve státní správě. Vláda má snižování počtu státních zaměstnanců ve svém programovém prohlášení. Analýza měla být hotová do konce minulého roku, ve středu nicméně vláda oznámila posun o rok, tedy do konce roku 2023. Co Vy na to?

Opatření vlády zatím dosahují na občany, kterým se dá vzít nejjednodušším způsobem. Vezmeme peníze důchodcům, zrušíme stavební spoření, upravíme daně, zvedneme platbu za dálniční známky….Ale v programovém prohlášení měli např. snižování počtu státních zaměstnanců o 13 procent. Ta místa, o kterých hovoří, že škrtli, to jsou tabulková neobsazená místa. To není žádné snižování. Pokud máme snižovat, musíme udělat audit. Dělal jsem ve státní správě třicet let. Když se každého úředníka zeptáte, je tak přetížený, že by potřeboval minimálně dalšího člověka, aby mu pomohl. Já bych si sezval ministry a řekl: dostanete o deset procent nižší rozpočet pro svá ministerstva a je na vás, jestli si udržíte stejný počet za méně peněz, nebo budete mít méně zaměstnanců, kteří budou mít více peněz a zefektivní činnost. V současné době toho má každý hodně, je přetížený a je nepostradatelný.

Vít Rakušan přišel z úplně jiného oboru. Má poradce, protože sám se v tom nemůže vyznat.

Měli bychom v úsporách nejdřív začít u státu.

Když už hovoříte o ministru Rakušanovi, před časem zmiňoval, že bude potřeba naopak posílit třeba odbor azylové a migrační politiky v důsledku toho, co se dělo v souvislosti s válkou na Ukrajině…

Ano, jenže ministerstvo vnitra má agend tolik… Minimálně bych se nebál sáhnout tak na 500 nebo 600 tabulkových míst. Samozřejmě odbor azylové migrační politiky bude potřeba posílit. Ale hlavně by měl ministr Rakušan snížit administrativu u policie. Policisté jsou snad padesát procet času u papírů a padesát v terénu. Jestli někdo něco neudělá, a nevyžene je ven? Na to jsou potřeba legislativní změny.

Jako dobrou správu pětikoalice uvádí, že zrušili silniční daň pro osobní automobily a dodávky jako podporu pro malé a střední firmy. A co je důležité, zrušili také EET. To je dobrá zpráva, ne?

Vláda slibuje brzy představit takzvaný konsolidační balíček, kterým se snaží alespoň částečně mírnit rozklad státních financí. Na příjmové straně by mělo být ve hře i navýšení daně z nemovitosti. Co očekáváte?

Strašně se na ten balíček těším. Zatím slyšíme jen nějaké výstřely z pětikoalici. My máme bohužel nízké majetkové daně, ale máme vysoce zdaněnou práci. To přetrvává ještě z dob komunistů. Když saháme na majetek, pak změňme danění práce. Jezdím po debatách s občany a v malých městečkách jde o jednu z věcí, která vzbuzuje emoce. Lidé čekají, kolik to bude. Když platí třeba 4 tisíce a pak se jim daň několikanásobně zvedne? Už to pro ně bude moc.

Co říci závěrem?

Mně strašně chybí to, že by měl nejdřív stát ukázat, jak sám umí šetřit, když to chtějí po občanech.

A další zásadní věc, o které se úplně přestalo mluvit. Velké firmy vůbec nedaní v České republice. Jestli by se měli finančáci angažovat, tak v této oblasti, že když je matka v zahraničí a tady má malou dceřinou firmu, odvání se peníze do ciziny. Tohle by si měl stát chránit. Pořád existují úniky do daňových rájů. Stát mrhá, jedna kauza střídá druhou a tohle lidem vadí.

Všichni slibovali, jak budou šetřit a když se podívám do předvolebního programu, tak všechno z toho zapadlo. Jestli mám někde ušetřit, tak musím vzít značkovač na stromy a označit ty, které se mají pokácet. Prostě jít po kancelářích a na každé druhé nakreslit křížek. Ten stát je tak nafouklý! Podnikatelé říkají, že jim nevadí, že platí vysoké daně, ale vadí jim, že stát nefunguje. Kolik roků jen mluvíme o zneužívání sociálních dávek? Já bych byl tvrdý, každý ministr by měl mít minimálně o deset procent nižší rozpočet a jestli si s tím neporadí? Pak ať není ministrem. Nejdřív by měli začít u sebe, šetřit na státu, na ministerstvech a pak teprve něco chtít po občanech.

