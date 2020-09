Zkušený doktor: Ten virus musel někdo připravit, pak to uniklo. Šmucler je žvanil, Babišovi chtějí přišít, co není jeho vina

ROZHOVOR „Pan Šmucler, to je žvanil. Ten se hodí pouze do nějakého Tabu a do podobných mediálních atrakcí. Ono jich je víc takových kolegů. Zmínil bych se o profesoru Žaloudíkovi, to je totéž. Jistě – vynikající onkolog, ale ať si hledí toho, co dělá a v čem má atestace a zkušenosti. Ať se neplete do covidu,“ říká bývalý poslanec Jiří Štětina, který byl ředitelem záchranky či primářem ARO v nemocnici v Hradci Králové. Naopak blízko má k Romanu Prymulovi či profesoru Vladimíru Černému. Covid podle něj byl vytvořen uměle a nemocnice či zubaři měli býti lépe připraveni, protože už v roce 2012 vznikl pandemický plán. „Kdo ho naplnil? No asi nikdo. A měli jsme tu SARS, předtím jsme se báli eboly. Už se s tím mělo počítat. A najednou za to prostě může tahle vláda. Takováto demagogie tady je,“ myslí si.

Už půl roku nás sužuje covid-19. V rámci toho se zdá, že je skoro každý epidemiolog, a to se týká i lékařů, kterým lidé všeobecně důvěřují, a kteří epidemiology přitom nejsou. I oni vědí jak na to. Třeba Roman Šmucler ještě před pár dny uváděl, že roušky jen epidemii prodlouží a podobné rady, které v podstatě situaci podle mého zlehčují. Co si o tom myslíte?

Mluvíte mně úplně z duše. Já jsem též epidemiolog, atestovaný v roce 1967. Promoval jsem v roce 1964 na lékařské fakultě hygienické. Nicméně mám úctu k současným epidemiologům, mikrobioologům, kteří tomu rozumějí. Speciálně bych jmenoval pana profesora Prymulu, se kterým se velice dobře znám. Napsal mi do knihy, která o tomto hovoří. Jmenuje se Zdravotnictví a Integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. První vydání v roce 2000, druhé v roce 2014. Kde se praví spousta věcí. Věci, kterým nerozumím, jsem nechal na odbornících. Spolupracovali na ní odborníci z Institutu civilní ochrany z Bohdanče a z Univerzity obrany. Konkrétně to byl mimo jiné i Roman Prymula. Anketa Věříte Romanu Prymulovi? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 5242 lidí

Mluvím jako hodně starý epidemiolog, ale hodně mě to zajímá. Teď k tomu, co jste říkal. Už jsem několikrát psal do novin, ať si pan docent Šmucler dělá svoji profesi, čímž mám na mysli stomatologii. Hlavně by se měl zajímat o to, aby byli stomatologové v celé republice. To je úloha komory. Lékařskou komoru jsem zakládal, byl jsem členem prvního představenstva. Vím, o čem hovořím.

Pan Šmucler, to je žvanil. Ten se hodí pouze do nějakého Tabu a do podobných mediálních atrakcí. Za druhé je či byl člen TOP 09. Ono jich je víc takových kolegů. Bohužel jsou to slovutní páni profesoři. Zmínil bych se o profesoru Žaloudíkovi, to je totéž. Jistě – vynikající onkolog, ale ať si hledí toho, co dělá a v čem má atestace a zkušenosti. Ať se neplete do covidu. A můžu teď k tomu covidu?

No jistě...

Podle mého názoru a mých zkušeností, které jsem měl v době, kdy jsem ještě byl epidemiologem, které jsem zažil, tak si myslím, že vždycky to musí někdo způsobit. Ten virus podle mého musel někdo někde připravit a bohužel mu unikl. Nechtěně, nebo úmyslně. Takové bláboly, že to přivezla americká výprava sportovců do Číny, nebo že je to z netopýrů, můžou říkat pouze ti, kteří na tom získávají politické body. Odborníci na celém světě by se měli zaměřit na to, kde to vzniklo a kde to má původ. Celá tato epidemie je nesmírně zpolitizovaná.

Na tuto zpolitizovanost jsem se chtěl zeptat. Nehraje to v té kritice roli ve stylu, že nemám rád Babiše a vládu, a tak jsou opatření, která se zavádějí špatná?

Je to zcela evidentní. Byl jsem asi první, který v televizi v roce 2017 řekl – když jsem tenkrát jako poslanec nehlasoval proti Babišovi, myslím, že šlo o Čapí hnízdo –, že jde o národní frontu proti Babišovi. Nejsem rozhodně nějaký oddaný příznivec pana premiéra, ale myslím si, že to dělá dobře. A v podstatě ať udělá, co udělá, tak udělá špatně. Obrovská komedie byla se svoláním krizového štábu. Nikde není psáno, že musí být předsedou krizového štábu ministr vnitra. Jenom je to nejvhodnější. Já mám Hamáčka docela rád, nechci štvát proti němu. Vůbec ne. Ale v té době to mohl zastupovat i premiér. Vláda může být na přechodnou dobu i krizovým štábem. Nic nezákonného se nedělo. Anketa Co podle Vás nejvíc pomáhá proti koronaviru? Alkohol do 15% 4% Alkohol nad 15% 4% Kouření 3% Pohyb 31% Neposlouchat ministra Prymuly 53% Sociální dávky a zůstat doma 5% hlasovalo: 2089 lidí

Jednoznačně je to tedy zpolitizované a je to proti Babišovi. Teď se snaží někteří to zpolitizovat, aby byli znovu zvolení. A myslí si, že náš národ je stádo a že jim na to naletí. Doufám, že ne. Tohle by si lidé měli uvědomit a říci – takovéto senátory nechceme. Je to zpolitizované a je to ostuda a hanba. V úterý to Roman Prymula řekl naprosto jasně – teď si nemůžeme hrát na žádnou politiku, teď bychom měli být všichni jednotní, abychom se nějakým způsobem s tímto vyrovnali. Zatím na tom jsme hodně v uvozovkách relativně dobře, protože zatím umírá většina lidí, kteří jsou jinak nemocní. Takže by umřeli na jakýkoliv jiný virový zánět. Jestliže jsme ale schopní lidi, kteří tomu rozumějí, kteří to dělají dobře – Vláďa Černý je můj žák – mediálně napadat, tak k tomu Roman řekl, nedělejme z toho politiku a snažme se epidemii zvládnout tak, abychom ji co nejméně odnesli.

Koukám, že máte k Romanu Prymulovi blízko...

Hodně blízko.

Jste tedy rád, že se stal ministrem zdravotnictví a vystřídal Adama Vojtěcha?

Znám i Adama Vojtěcha ještě z doby ,když byl ekonomický expert u pana Babiše. Myslím, že začátky měl dobré. Udělal spoustu dobré práce. Elektronizace zdravotnictví, e-recepty. Pokud šlo o současnou dobu, myslím, že na něj hlavně v médiích bylo tlačeno, aby ukázal, že tomu nerozumí. Takže to dopadlo, jak to dopadlo. Ale svoji práci udělal. Jeho kroky v této době považuji za správné.

Jsou úplně nechutné věci, jak nazývají slovutného pana profesora Prymulu plukovníkem. Takto národní fronta proti Babišovi vystupuje proti Romanu Prymulovi.

Po zvládnutí první vlny pandemie se zdá, že jsme v červnu všichni propadli pocitu, že už je to za námi, a příliš jsme se rozvolnili. Jak to vidíte vy?

Vzpomínám si, co říkal Roman Prymula – zvládli jsme to dobře, ale nemáme ještě vyhráno. Může přijít druhá vlna. Jenže bohužel jsou tu zase ekonomické tlaky, které donutily vládu a Parlament, že se to uvolnilo. Nejsem z těch, co jsou po bitvě generálem. Fakt je ale ten, že se to tímto způsobem uvolňovat nemělo. Zejména při různých společenských akcích je spousta lidí pohromadě a tam se to šíří jako mor. Asi jsme udělali chybu. To je věc všeobecně známá a teď se zase utáhnou šrouby. Nedá se nic dělat. Anketa Věříte profesoru Jaroslavu Flegrovi? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 5993 lidí

Takže s utažením šroubů souhlasíte?

Jasně. Souhlasím se všemi opatřeními, a jestliže se situace nebude lepšit, bude se muset vyhlásit nouzový stav a přijmout další opatření vyplývající z krizového zákona.

Podle profesora Vladimíra Černého – o kterém jste před chvílí mluvil, že je to váš žák – může být ve zdravotnictví pořádně horko. Pokud přibude dalších tisíc pacientů vyžadujících intenzivní péči, nebudou už záložní lůžka. Při nárůstu čtyři tisíce nakažených předpokládá nutnost omezení necovidové zdravotní péče. O čem to svědčí? Jak na tom jsme? Zvládne náš zdravotní systém výrazný nárůst případů?

Jsem člověk, který říkal v každé době – tedy i za komunistů –, že naše zdravotnictví je na velmi dobré úrovni. To, jak říká pan Kubek z Lékařské komory, že je to katastrofa a před zhroucením, tak lže, jako když tiskne.

Když se vrátím ke covidu, dneska jsme se díval, že je 550 nemocných, 115 jich je ve stavu, kdy vyžadují sledování, kyslík, nebo dokonce ventilaci, případně ecmo. Myslím si, že Vláďa Černý, nebo tedy pan profesor Černý jistě ví, co říká. Tohoto kluka si nesmírně vážím. Znám ho, když přišel po promoci. Když říká, že máme asi čtyři tisíce intenzivních lůžek, tak zatím máme velké rezervy. Ještě to zatím tedy jde.

Ale i to, co se stalo v březnu, na to měly být nemocnice, a to zejména soukromé nemocnice, lépe připravené. Třeba zubaři, když říkali, že nemají roušky. Už je dávno měli mít. V roce 2012 tehdejší ministr Heger, který také byl a je pořád můj kamarád, s Vladimírem Valentou vydali pandemický plán. Kdo ho naplnil? No asi nikdo. A měli jsme tu SARS, předtím jsme se báli eboly. Už se s tím mělo počítat. A najednou za to prostě může tahle vláda. Pomalu za to může Babiš, že to tady máme. Takováto demagogie tady je.

Nelze si než přát, že nastanou lepší časy...

Věřím tomu. Zdravotnictví je na tom dobře. Na jiné vyprávění je, z čeho mám obavy. Výroba zbraní hromadného ničení, speciálně bakterií, je nejjednodušší, nejsnadnější a nejlevnější. Toho já se bojím. Pokud někdo bude připravovat nějaké viry, bakterie...



