Znalec islámu Lhoťan: Počet muslimů v ČR se za devět let nejspíš zdvojnásobil. A radikalizují se. Není to moc vidět, ale napětí stoupá

ROZHOVOR „Celá Francie je jen Potěmkinova vesnice, která je na tom reálně hůř než třeba my, jen ji prostě drží při životě Německo, které potřebuje Francií jako fíkový list, aby si zbytek Evropy neuvědomil, že to, co nedokázal Vilém II. ani Adolf Hitler válkou, to dokázali po roce 1989 ekonomicky a politicky,“ říká nemilosrdně Lukáš Lhoťan, spisovatel, odborník na islám a bývalý muslim. A byl ještě tvrdší. Francii přirovnal k zemi, která je jako feťák na drogách – potřebuje víc fetu, aby si připadala úžasně, a přitom zabíjí sama sebe. Podle Lhoťana by nakonec mohla „stáhnout do hrobu i zbytek Evropy“.

Čtrnáct zemí Evropské unie se podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona shodlo na novém způsobu přerozdělování migrantů zachráněných z lodí ve Středozemním moři, které si mají státy mezi sebou rozdělit. Česká republika se nepřipojila. Smyslem pravděpodobně je, aby Malta a Itálie znovu dovolily lodím s migranty připlouvat do jejich přístavů. Co na to říkáte?

Vedení Evropské unie se prostě rozhodlo pokračovat v společenské likvidaci Evropy. Ale buďme nakonec rádi, že to ti idioti udělali, čím více budou zrychlovat příliv masy imigrantů z Afriky a islámského světa, tím dříve se vše vyhrotí a snad se i probudí většina Evropanů, která doteď ignoruje sebevražedné chování vládnoucích elit v Evropské unii. A pokud se probudí, tak pak zastaví tu sebevraždu a odstaví tyto sebevražedné elity od moci. Kdyby nebyli takovými idioty a neurychlovali příliv masy imigrantů, tak by se jim mohlo i podařit postupně Evropu zničit a vybudovat socialistický režim 2.0.

Matteo Salvini z Itálie naopak podle rakouské agentury APA prohlásil, že pokud chce prezident Macron diskutovat o migrantech, má přijet do Říma. Ať už se státy dohodnou jakkoliv, jaký to má význam, když země nejzasaženější mají pocit, že nejsou „slyšeny“?

Zásadní – ukazuje se, že s utužováním byrokratické vlády v Bruselu jsou národní státy zbavovány práva na svobodné rozhodování a rozhodují za ně úředníci v Bruselu a hlavně vládni elity Evropské unie pomoci většiny hlasů... Buď tedy kapitulují socialisté a kryptosocialisté typu evropských lidovců, nebo kapituluje Salvini; jiné vyústění to mít nebude.

Česká republika, Polsko i Maďarsko stále čelí obvinění Evropské unie, že nedodržely předchozí stanovené kvóty. Už nyní je ale jasné, podle vyjádření předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka, že ani tentokrát s návrhem Němců a Francouzů Česká republika souhlasit nebude. Má to smysl?

Má smysl věřit socialistovi Hamáčkovi? Altner socialistům věřil, a jak dopadl... Ne, já Hamáčkovi nevěřím a myslím, nikdo rozumný. Šéf ČSSD udělá cokoliv, řekne cokoliv a slíbí cokoliv, aby dostal ČSSD do Parlamentu v dalších volbách, ale pak... pak naše občany zradí a tlaku ustoupí. Vlastně Hamáček má pravdu, odmítá nucené kvóty, protože je nechce nuceně, on chce příliv imigrantů z Afriky a z islámského světa dobrovolně.

Dovolím si citovat z veřejného dlouhodobého programu ČSSD: Vize globální spravedlnosti obsahuje také politickou a multikulturní stránku. Ta se odvíjí od představy, že dosavadní světový systém, který je prozatím založen na právu vytvářeném stále slabšími suverénními státy, chceme postupně přetvářet na světový systém, který by měl být multikulturně diferencovaný, založený na respektování lidských práv a vybaven globální legitimitou. Spolu s oslabováním faktické suverenity národních států se stírají ostré hranice mezi vnitřní a vnější politikou i v ekonomicky nejsilnějších státech. Jednotlivé společnosti postupně ztrácejí schopnost samostatně určovat podmínky reprodukce svého vlastního života.

Podle vyjádření Hamáčka bychom neměli rozdělovat přistěhovalce do zemí a teprve pak řešit, co s nimi, ale měli bychom jim najít vyhovující místo mimo Evropu a tam situaci řešit. Souhlasíte s tím?

Je to idiotský nápad, jak to chce realizovat? Přepadnout nějakou zemi, okupovat ji a zřídit tam koncentrační tábory? Ti přistěhovalci chtějí do Evropy, a ne do Hamáčkových koncentráků mimo Evropu...

Mimochodem, tvrdil jste mi, že čeští politici nemají vůli a sílu ke krokům zabraňujícím, abychom se ocitli v situaci, v jaké je například Francie, protože by to znamenalo jít proti hlavnímu proudu Evropské unie a politiky a separovat se. Jsou na tom čeští politici o něco lépe? Mají větší odvahu říci své? Právě třeba v souvislosti s vyjádřením Jana Hamáčka?

Ne, jsou na tom ještě hůře. Dnes v Parlamentu České republiky sedí jen tři typy lidí. Jedni, co říkají otevřeně, že chtějí Česku republiku zaplavit migranty a multikulti. Druzí to neříkají veřejně a tváři se, že jsou proti tomu, ale svým jednáním, hlasováním a skutečnou politikou dělají to samé co ti první, jen ne viditelně. No a třetí skupinou je Okamura, mladý Klaus a jejich pár podporovatelů včetně pár odpadlíku od Okamury, kteří jsou proti masové migraci Afričanů a muslimů, ale je jich jen pár a ty první dvě kategorie je v klidu přehlasují...

Když jsme spolu mluvili před dvěma lety, řekl jste mi k tehdejšímu řešení muslimských plavek na českých koupalištích: „V situaci, kdy máme nárůst komunit s jejich silným příklonem k islámské ortodoxii, je logické, že i v České republice s přibývajícím počtem muslimů bude takových situací přibývat. Dokud bude migrace z muslimských zemí, dokud budou ženy konvertovat k islámu, tyto věci se budou dít.“ Jak to vidíte o dva roky později?

Muslimů tady přibylo, zájem Čechů o antiislám a odpor k islamizaci opadl a již jim ten islám a islamizace většinově nevadí, takže to vidím hůře. Prakticky vzato zde v roce 2010 byly jen dvě mešity a několik modliteben. Dnes je zde šest mešit a vzrostl i počet modliteben. A to nehovořím o detailech nárůstu muslimské komunity v České republice. Podle výzkumu z terénu si dovolím tvrdit, že počet muslimů v České republice se od roku 2010 nejspíše zdvojnásobil. Před pár týdny jsem vydal třetí radikálně rozšířené vydání knihy Islám a islamismus v České republice, kde s důkazy ukazuji, jaký radikální islám se nám zahnízdil v české muslimské komunitě a jak se šíří. Není to moc vidět, zatím, ale situace je horší než před dvěma roky a napětí narůstá pod povrchem.

Mešit se týká i má další otázka. Stále se mluví o tom, jak je Česká republika bezpečná v porovnání s celým světem. Je, podle vás? A jak vnímáte skutečnost, že zatímco se neustále tvrdí, že v České republice žádní muslimové nejsou, počet mešit zde stoupá?

Česká republika, stejně jako Slovensko či Polsko, je dnes bezpečná a mnohem bezpečnější než některé části Francie, Itálie či Německa, a přímo to souvisí s množstvím uprchlíků a muslimů v naší zemi. Naši muslimové jsou vesměs lidé, kteří na ortodoxní islám kašlou a moc nechodí do mešit, i když zde Saúdská Arábie, Kuvajt a podobní platí roky islamisty v mešitách, aby nám ty vlažné a moc nepraktikující muslimy radikalizovali – a to vše s tichým souhlasem BIS. Jak dlouho zde bude bezpečno a klid? Již dnes radikálně narůstá počet Afričanů a muslimů v Praze či v Brně, neziskovky s podporou části politiků by sem rády začaly vozit uprchlíky a podobně. Takže se bojím, že nám ten mír a klid dlouho nevydrží. Česká republika nemá tak silné politiky, jako mají Maďarsko či Polsko, ti naši hned skloní hlavu, jak zašustí dotace z Norských fondů či z Bruselu nebo když je seřve celoživotní socialistka Merkelová z Berlína.

Rovněž jste mi řekl, že nevěříte, že francouzští politici mají zájem něco s migrační situací udělat a francouzské úřady rezignovaly. „Celkově se nacházíme v situaci, kdy je jediným řešením nasadit obrovské vojenské síly, policisté to už nezvládnou,“ řekl jste. Jsme na tom za ty dva roky stále stejně? Lépe? Hůře?

Hůře, celá Francie je jen Potěmkinova vesnice, která je na tom reálně hůř než třeba my, jen ji prostě drží při životě Německo, které potřebuje Francií jako fíkový list, aby si zbytek Evropy neuvědomil, že to, co nedokázal Vilém II. ani Adolf Hitler válkou, to dokázali po roce 1989 ekonomicky a politicky. Francie je země, která je jako feťák na drogách, potřebuje víc fetu, aby si připadala úžasně, a přitom zabíjí sama sebe. A nakonec jednou ta země stáhne do hrobu i zbytek Evropy.

Umíme vůbec celou situaci vidět reálně? Jsme už příliš korektní na to, abychom v budoucnu situaci zvládli?

My ji můžeme vidět reálně, na to nepotřebujeme fůru vysokoškolských titulů a nějakých výzkumů. Na to nám stačí selský rozum. Jen si myslím, že je příliš optimistické očekávat brzký pád Evropské unie, jak to proklamují mnozí čeští myslitelé a aktivisté. Podle mne to bude stejně špatné, jako byl úpadek Říma, bude to trvat několik generací a většina si neuvědomí fakticky stav, dokud nenarazí, a to bude pozdě. Evropská unie bude zahnívat klidně dalších padesát let a postupně se bude zhoršovat ekonomická a kulturní úroveň obyvatelstva.

Již teď nám současné školství vychovává žáky hůř než na konci komunismu. Ale cíl je jasný, inkluze, multikulturní výchova a podobně. Cílem není samostatně kriticky uvažující člověk, ale cílem je výchova konzumenta oficiální propagandy, který přežívá na dávkách a v politice podporuje to, co mu určí elity. Takže můžeme vidět a vidíme, co se děje a kam to směřuje, ale většina je slepá a drží hubu a krok, tak k čemu nám to je? Maximálně můžeme zachránit sebe a své rodiny, a na Západě vidíme, že pracovití a schopní lidé dnes z Evropy utíkají pryč, k nám tohle již také přichází.



autor: Zuzana Koulová