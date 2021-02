Známý exposlanec, který se rozešel s Babišem, míří do Šlachtova hnutí. A nastínil, co v minulosti zažil

reklama

Hnutí Přísaha bude mít program přísně zaměřený proti korupci. Co přesně by měl pan Šlachta, někdejší šéf dnes již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, a jím zakládané hnutí dělat, aby se tu zmiňovanou korupci dařilo odhalovat a čelit jí?

Hlavně je potřeba se dostat do Parlamentu a navrhnout legislativní změny zákonů, které jsou tu v podstatě třicet let beze změny, zákonů, které tu korupci vlastně umožňují. A bavíme se o korupci vyloženě trestní, jak je i dnes formulována, ale, bohužel, legislativa umožňuje korupci, která je v podstatě legální. Ta politická je v úrovni kumulace funkcí. Pokud se podíváte na Poslaneckou sněmovnu, tak minimálně polovina „zástupců lidu“ má tuhle ambici, tedy kumulovat funkce, peníze, vliv, moc a vytvořit jakýsi kolotoč klientelistických skupin. Pokud se hnutí Přísaha nedostane do Parlamentu a nebude mít možnost navrhnout a diskutovat potřebné legislativní změny, tak to zůstane pouze u jakýchsi přání.

Bylo by tedy kromě jiného zapotřebí přijmout zákony, které by zamezovaly, aby se poslanci věnovali ještě jiným pracovním aktivitám než výkonu svého poslaneckého mandátu?

Přesně tak. Pokud má poslanec funkce v soukromých společnostech, pak je to jeho věc. Ale pokud pobírá peníze z institucí, které jsou placeny z veřejných rozpočtů, a těchto funkcí má více, tak by si podle mého názoru musel vybrat, že bude vykonávat a pobírat peníze pouze za jednu funkci. Byl jsem poslancem a věřte tomu, že i když jsem se věnoval jen tomu, tak mi nestačil čas, abych odvedl veškerou práci, kterou jsem odvést chtěl. Představa, že někdo má „dvacet a více“ různých funkcí, je naprosto šílená a tu práci samozřejmě nemůže odvádět dobře. Ale dělá ji dobře pro své kamarády a pro sebe.

Mohl byste tu zmiňovanou dobrou práci pro sebe a své kamarády upřesnit?

Když budu mít kumulovanou funkci, budu poslanec, k tomu budu náměstek hejtmana na kraji a budu mít ještě politickou funkci předsedy krajské organizace nebo něco podobného, tak budu vydělávat dost velké množství peněz na to, abych si mohl zaplatit mediální výstupy, PR, abych mohl zaplatit schůzky, abych si mohl zaplatit sál, a ovlivnil tak lidi kolem sebe. Kumulace funkcí je skutečně zcela v rozporu s demokratickými principy politických stran, nebo by alespoň měla být. Vyděsilo mě, když i Piráti řekli, že se musí učit a že kumulace funkcí je vlastně správná. Tak to ten Parlament je prostě špatně. Ale samozřejmě korupce není jenom v tomto. Korupce se projevuje v rozdávání politických nebo politicko-úřednických trafik pro vysloužilé politiky. Dám ještě jeden příklad, ale to v tuto chvíli nevím, jak by se to dalo legislativně ošetřit. Pokud předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek, o němž je známo, že má dlouhé prsty do různých rezortů, maluje obrazy a potom je prodává na soukromých akcích, kde se scházejí šéfové z dopravy, z energetiky a podobně, a ti si od něj ty obrazy kupují za částky přesahující půl milionu korun, tak to je také korupce. Akorát legální.

Vy sám tušíte, jaké případy korupce, o níž mluví, má hnutí Přísaha na mysli? O privatizaci už asi jít nemůže, o ODS v „jejích nejlepších časech“ také ne, tak o co?

Anketa Dostane se Robert Šlachta se svým hnutím Přísaha do Poslanecké sněmovny? Ano 66% Ne 34% hlasovalo: 11540 lidí

U dodávky injekčních stříkaček se držíte verze, kterou mj. uvedla na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, přičemž označila vládní garnituru za nemehla. Premiér Andrej Babiš však později upozornil, že u čínských stříkaček jde o dodávku, kterou zajišťovala Evropská unie, když nakoupila jehly a stříkačky pro všechny členské státy. Copak by šlo trestat bruselské elity?

Je možné, že to bylo tak, jak říká pan Babiš. Ale je celkem jedno, jestli tak učinila Unie, v níž pan Babiš zastává funkci jednoho z členů Rady Evropy a měl by se tedy ozvat tam a žádat prošetření těchto věcí, nebo je někdo dovezl přímo k nám. Tak dalece nevidím, nejsem ve Sněmovně, nemám přístup k řadě informací. Nicméně to, co se děje s rouškami, respirátory, různými dalšími vakcínami, že pan Prymula je ve střetu zájmů a podobně, nemá cenu rozebírat. Prostě korupce nás obklopuje dnes a denně na všech úrovních tohoto státu a ten stát to ničí. Jestli se s tím něco neudělá, tak nelze očekávat, že lidé uvěří politikům či politickým programům. Takto země nemůže fungovat. Nebo může, ale špatně.

Vy jste vyjádřil důvěru zakladatelům hnutí Přísaha, ale to vám ji nekalí blamáž tehdejšího šéfa dnes již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty při zásahu na Úřadu vlády v červnu 2013?

Já to jako blamáž nehodnotím. V roce 2012 jsem vstupoval do hnutí ANO a vstupoval jsem do něj proto, že bylo veřejným tajemstvím, co se děje na Úřadu vlády, co se týká paní Nagyové a pana Nečase. Bylo veřejným tajemstvím, že paní Nagyová rozhoduje, kdo se s panem Nečasem setká a kdo ne. V roce 89 tady byla nějaká situace, kdy lidé už byli naštvaní, možná i na komunisty, ale hlavně na to, jak tahle země funguje. V roce 2013 ta situace nastala znovu. Domnívám se, že rok 2021 je dalším takovým zlomovým rokem. A co se týká pana Šlachty, já jsem byl členem vyšetřovací komise pro reorganizaci, která fungovala sedm nebo osm měsíců, a poté, co všechno jsem se tam dozvěděl v rámci vyšetřování i mimo protokoly, nemám pochyb o tom, že to byl správný zásah.

Nesmíme zapomenout na to, že vyšetřovatelé či kriminalisté hledají důkazy, ale celá polovina toho, jak kauza dopadne, je věc státního zástupce a soudů. Pokud soudy rozhodují ve prospěch grázlů, tak potom se kriminalista může stavět i na hlavu a stejně bude před veřejností a v médiích vypadat jako ten, kdo neodvedl dobře svou práci. A je těžko posoudit, jak to vlastně je. O situaci v soudnictví mám své mínění a informace od dob, kdy v Brně existovala „soudcovská mafie“. Tenhle stát je na tom špatně. A neříkám to jenom já, říkali to i někteří bývalí ministři, že kam člověk trochu víc hrábne, tak najde akorát hromadu… no, víte čeho. Jestli to bude takhle fungovat dál, bude záležet na mladé generaci, jestli se jí to bude líbit, nebo ne. Bude to jejich svět, jejich budoucnost, jejich způsob života. Já se odpovědnosti za to, co jsem udělal v životě špatně, nebo dobře, nebo co můžu ještě udělat, nezříkám, ale chci těm mladým nějakým způsobem sdělit, že tak, jak to je, to není dobře. Ani pro ně, ani pro nás starší, ani pro jejich budoucí děti.

Vy jste působil na několika ministerstvech i jinde ve státní správě, jaké z ní máte zkušenosti, co se výskytu korupce týká?

V roce velké privatizace, kdy se prodávaly podniky proti zástavě „bezcenných sklíček z lahví od piva“ jako diamantů, o tom není vůbec pochyb. Tam korupce byla. Já jsem fungoval u „Internetu do škol“, ale nemůžu říct, zda tam korupce byla, či nebyla. Jen vím, že jsem byl donucen podepisovat faktury za milion 999 tisíc korun, aby to nepřesáhlo dva miliony a nemuselo to jít do veřejných soutěží. Jak se dělají veřejné soutěže, akvizice a nákupy na Ministerstvu obrany, o tom vím své. Pracoval jsem i na Úřadu Městské části v Brně, vím, co se tam dělo, pamatuji, jak mě okamžitě vyšoupli, když zjistili, že jsem v ANO. Tahle země je taková velká vesnice, tady se každý s každým zná. A pokud nebudou nastavené rovné podmínky pro všechny a nebude záležet jenom na tom, jak je člověk vzdělaný, chytrý a usilovný, ale bude záležet na tom, jestli vám někdo otevře kliku, nebo vám řekne informaci, která vám pomůže, abyste si pomohl proti těm ostatním v nečestné soutěži, tak tu korupce potrvá.

Měla by se rozjet nějaká akce typu Čisté ruce, kterou vyhlašoval Miloš Zeman v roce 1998 s nástupem do křesla premiéra?

Žádné takové akce nepomůžou, pomůže jenom změna legislativy. To samozřejmě souvisí s tím, kdo bude jmenován do funkcí soudců, kdo bude v Ústavním soudu, jak budou fungovat státní zástupci, jak o tom mluvil pan Šlachta, že je potřeba mít státní zástupce odborně vzdělané zvlášť pro hospodářskou trestnou činnost. A já říkám třeba i pro trestnou činnost v ozbrojených a bezpečnostních složkách. Záleží i na tom, jakým způsobem budeme vychovávat své děti, jak budou vzdělávány na školách, jaké nastavíme morální a etická kritéria, podle toho to všechno bude. Ale základem je změna legislativy, nic jiného nepomůže. Nějaké akce typu Čisté ruce jsou proklamace, které vůbec nic nevyřeší. Nakonec z toho stejně těží ti, kteří zákony umí využívat tak, že jsou chráněni drahými právníky a vydělávají velké peníze. Je to takový začarovaný kruh.

Robert Šlachta také říkal, že hnutí Přísaha chce mimo jiné prosazovat odstřihnutí policie od politických tlaků, obnovení specializovaných policejních útvarů, zejména se zaměřením na ekonomickou trestnou činnost. Zní to hezky, ale jak by se to dalo v praxi provést?

Z mého pohledu je třeba znovu prodiskutovat existenci Generální inspekce bezpečnostních sborů, což je podle mě nástroj politiků k tomu, jak trápit „neposlušné“ policisty. Měl by se vrátit model inspekce vnitra. Je to o tom, že se do dneška nepodařilo, nebo se spíš zastrčilo do šuplíku, aby byla dvoustupňová kontrola jak zpravodajských služeb, tak já bych k tomu přidal GIBS, přidal bych k tomu NKÚ, přidal bych k tomu Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Všechny organizace, co mají kompetenční zákon, který určují politici, by měly být pod kontrolou poslanců, tedy různých výborů a komisí. A nad nimi by měla být ta dvoustupňová kontrola.

S tím jsem se trápil tři roky a dodnes ta kontrola není. Není proto, že sociální demokraty vystřídalo hnutí ANO, ale tomu se teď nehodí, aby ta kontrola byla. Předtím křičelo, že tu kontrolu chce, ale teď dělá mrtvého brouka. Křičelo se, že GIBS je špatně, dnes je GIBS pod kontrolou hnutí ANO a už je klid, už to nikomu nevadí. Takže to chce zvýšenou kontrolu poslanců. Před jejich kancelářemi by měli občané stát frontu a žádat po nich řešení věcí, informace, aby se poslanci zodpovídali z toho, co ve Sněmovně dělají, aby odpovídali občanům. Jinak politické strany s občany mluví v podstatě jenom jednou za čtyři roky před volbami. Ale to je věc nás občanů, jaký tlak vyvineme. Jednak koho si zvolíme a jednak jaký tlak vyvineme na ty, které si zvolíme, aby svoji práci ve Sněmovně dělali pořádně. A od toho se odvíjí změna celkového fungování státní správy.

Byl jste členem hnutí ANO. Jak se díváte na to, že nedopadla spolupráce Roberta Šlachty s jeho předsedou Andrejem Babišem, která se jednu dobu rýsovala? Co může být za tím, že se nedohodli?

Poznatky o tom, proč to nedopadlo, nemám. Ale myslím si, že k tomu nedošlo proto, že nakonec asi pan Šlachta „prohlédl“, když to takhle řeknu. Já se dodnes nemůžu srovnat s tím, že když probíhala reorganizace policie a bylo kolem ní velké vzrušení veřejnosti i odborné, tak členové ANO, kteří seděli ve vládě, neudělali absolutně nic pro to, aby ta reorganizace neproběhla. Hodilo se to na Poslaneckou sněmovnu, my jsme pak fungovali v té vyšetřovací komisi. Říkal jsem panu Babišovi, že je potřeba změnit kompetenční zákon. Protože pokud kompetenční zákon říká, že policejní prezident má právo provést organizační změny, tak se nedopustil ničeho špatného. Otázka je, jestli kompetenční zákon takto postavený je správně a jestli by se opravdu neměl změnit, aby policejní prezident nemohl rozpustit nějaký útvar, který zrovna vyšetřuje politicky choulostivé kauzy. Na to samozřejmě nikdo neslyšel a dopadlo to, jak to dopadlo. Co vedlo pana Šlachtu k tomu, že se s panem Babišem nedohodl, nevím. Ale myslím si, že ty důvody budou podobné tomu, co vedlo mě, abych se s panem Babišem rozešel.

Měli by se založení hnutí Přísaha a jejího možného úspěchu bát konkrétní politici, i když například ti, co umožnili prodej objektu kasáren na lukrativním pražském Náměstí republiky, kdy stát nedostal ani korunu a kupci ještě platil odškodnění, se spravedlnosti, bohužel, už vyhnou?

Znovu narážíme na to, co říká zákon, tedy promlčitelnost po nějaké době. Samozřejmě nepředpokládám – a pan Šlachta to správně říká – že by se někdo měl bát nějakých odposlechů a nějaké agrese. Na druhou stranu lidé, kteří v těch složkách dlouhodobě působili, nemají přehled jenom o konkrétních kauzách, ale podle mě vidí celou tu chobotnici. A to je pro ty politiky problém. Proto si myslím, že v médiích teď bude pan Šlachta ostouzen, dehonestován, budou se objevovat průzkumy, které budou hlásit, že nemá šanci. Protože vstup do politiky lidí, kteří hnutí Přísaha zakládají, je poněkud nepříjemný pro standardní politickou sféru, která dlouhodobě funguje na principu „já na bráchu, brácha na mě“.

