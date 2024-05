Znechucení občané. Konečná se nediví, Lipavský vítá plány NATO za hrozivou sumu

reklama

Sněmovnou prošla důchodová reforma prvním čtením. Paní poslankyně, co si o projednávaných změnách myslíte?

Mnoho voličů ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů z řad generace Z, tedy občanů narozených mezi léty 1995-2010, kteří tyto strany ve velkém volili, mohou svým zástupcům poděkovat, že půjdou do důchodu až po sedmdesátce.

Jinak naprosto odmítám o těch změnách v důchodech mluvit jako o reformě. To není žádná reforma, to jsou účetní změny – bohužel k horšímu. Vláda P. Fialy na jedné straně kouká, jak s ní vyběhly banky, jak astronomicky zbohatli zbrojaři a kolik stovek miliard přistálo na účtech deseti nejbohatších rodin – a na druhou stranu tady bere u huby důchodce a pracujícím říká, že budou dělat o léta déle. Absurdní. STAČILO!

Do Prahy zavítal šéf NATO Jens Stoltenberg. Česko označil za spolehlivého partnera a spojence, zmínil, že plní závazek dávat 2 procenta HDP na obranu a ocenil také českou muniční iniciativu a další pomoc Ukrajině. Co na tuto pochvalu říci?

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 2% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 69% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 11271 lidí

Ráda bych se ale ještě zastavila u obsahu toho, o co se mj. jednalo. A s naprostým zděšením jsem si přečetla, že pirátský ministr zahraničí Lipavský uvítal návrh pana Stoltenberga z NATO na vznik ukrajinského fondu ve výši neuvěřitelných 100 mld. EUR. Nedivím se, že jsou občané znechuceni, když neustále poslouchají, jak na nic nejsou prostředky, ale na válku, zbraně a Ukrajinu se vždycky najdou.

Volby do Evropského parlamentu se blíží, jak vnímáte náladu ve společnosti, když se každý týden, jak je vidět na Vašem facebookovém profilu, potkáte s lidmi na řadě míst republiky?

Přiznám se, že setkávání s lidmi mě neskutečně nabíjí a vlévá krev do žil. Cítím od nich obrovskou energii a chuť říct ve volbách STAČILO! A o tom, že to není jen můj pocit, svědčí i volební potenciál tohoto uskupení, který ji řadí dokonce před některé parlamentní strany!

Fotogalerie: - Důchodová reforma

Ovlivní výsledky voleb, dle Vašeho názoru, nějak výrazněji, nedávný útok na slovenského premiéra Fica?

Četla jsem průzkum, který měřil mezi lidmi, co je hlavní příčinou toho, že situace se na Slovensku tak neskutečně vyhrotila. A Slováci to vidí jednoznačně – více než 60 % říká, že za to může jednání opozičních politiků…

Myslím, že se to do výsledku promítne tak, že SMER ještě více posílí. Bohužel ta cena za toto posílení je příliš vysoká a přeji panu premiéru Ficovi, aby byl co nejdříve fit.

Na kandidátní listině STAČILO! máte například i exprezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska. Jak Vy tedy vnímáte současné české zemědělství? Co říci na potravinovou soběstačnost, která nám začala po roce 1989 klesat?

Jsme moc rádi, že od prvního do posledního místa naší kandidátky jsou skuteční experti a pan Jandejsek je jeden z nich. A co se týče soběstačnosti a potravinové bezpečnosti obecně, tak je výsledek za posledních 35 let naprosto tristní. Jsme nesoběstační v oblastech, kde jsme dříve byli schopni produkovat nadbytky. Potraviny z dovozu máme méně kvalitní, v menších obalech, ale o to dražší. Naprosto skandální roli v tomto sehrála paradoxně eurokomisařka z České republiky za ANO paní Jourová, která původní zákaz dvojí kvality potravin shodila ze stolu. Aspoň částečně jsme mohli mít problém vyřešen.

V rozhovoru pro iDnes jste uvedla, že podle Vás současná opozice nedělá úplně dobrou opoziční práci. V čem konkrétně by měli „přitvrdit“?

Ta mimoparlamentní opozice dělá pětikoalici službu tím, že velká část z nich se nebyla schopna spojit a de facto jedinou skutečnou životaschopnou alternativou, která má potenciál zamíchat kartami, je uskupení STAČILO! A výmluvy typu „spojíme se až po eurovolbách“ jsou jen trapným alibismem.

Co se týče sněmovní opozice, tak její odpor proti pětidemolici končí u řečnického pultíku v Poslanecké sněmovně. Další aktivita – debaty, veřejná shromáždění, organizace demonstrací atp. je pasé. S lidmi je ale třeba systematicky a dlouhodobě pracovat. Ne jen 3 měsíce před volbami.

Někteří odpůrci Vám, především v diskuzích na sociálních sítích, stále vyčítají činy komunistů před rokem 1989. Co byste jim vzkázala? Je vůbec něco, co má nynější KSČM společného s tehdejší komunistickou stranou?

Je naprosto trapné, když jediným argumentem některých jsou činy mnoho desítek let staré a za které se mimochodem komunisté omluvili. Já – jak je obecně známo – jsem ročník 1981 a v KSČM jsem od roku 2005 – a uráží mě, když mě kádrují politici, po nichž tady zbyla zdevastovaná země, nesoběstačná, s obrovským dluhem a vyprodaným národním zlatem.

Psali jsme: Když budou útočit, schytají to ještě víc. Na Primě Ukrajinu moc nepotěšili „Sklízí, co zaseli.“ Konečná k nenávistné kavárně. Vzpomněla, čemu málem tleskali Musí povstat zemědělci, aby v Bruselu zrušili naprostý nesmysl. Expertka Dubravská od Konečné nenachází slušná slova Že si za to může Fico sám? Konečná se zhrozila nad příspěvky „stoupenců“ Fialy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama