Zoufalci. Psychiatr vám s „klimatickou tísní“ pomůže. Mladí mají řešit sex, vztahy a brigády, ne klima, glosuje Petr Mach

Letošní rok byl bezpochyby rokem boje aktivistky Grety Thunbergové proti globálnímu oteplování. Její cíle do značné míry adoptovala nová Evropská komise. Máte z toho radost? Nebo vás to děsí? Budete méně spotřebovávat, méně létat, méně jíst maso, tlačit na konec uhelných elektráren? Zcela vážně, jak se s touto vlnou politické aktivity vypořádat?

Gréta je falešná figurka. Káže vodu a pije víno. U Anděla sedí nějací zoufalci, mrznou tam a drží hladovku za klima. Mívám chuť dát si steak za ně, protože to jejich konání je nesmyslné. Každý ať pracuje, jak umí, a pak utrácí, jak umí. Nestydím se, když jedu autem, jím jídlo nebo letím letadlem. Klimatická apokalypsa je nám vnucována médii už několik desetiletí, a pořád nic. Už několikrát měla dojít ropa, roztát Arktida atd. CO2, který vzniká spalováním zemního plynu v našich kotlích a benzínu v našich autech, je životodárný přírodní plyn, důležitý pro růst živé hmoty na Zemi. A jestli nárůst jeho koncentrace v atmosféře z 0,03 na 0,04 procenta má významný vliv na teplotu, je sporné. Bohužel, EU je tou falešnou zelenou politikou také posedlá a vymýšlí podpory biopaliv, solárů a s dalšími škodlivými nápady jistě ještě přijde. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 6% Nebojím 94% hlasovalo: 7166 lidí

Chápete tu část mládeže, která pociťuje „klimatickou tíseň“ a obává se, že ji nečeká žádná budoucnost? A vyčítá starším, že oni jsou za to zodpovědní?

Klimatická tíseň je stav mysli, stejně jako někdo může mít deprese nebo schizofrenii. Kdo pociťuje klimatickou tíseň nebo jinou abstraktní tíseň, měl by jít k psychiatrovi a nezatěžovat tím veřejnost.

Je budoucností politiky mládežnický aktivismus?

Aktivismus mládeže existoval vždy a někdy je i správný a užitečný. Ale když si odmyslíme Grétu a pár zfanatizovaných bláznů, kteří drží hladovku za klima, tak jsem přesvědčen, že žádný klimatický aktivismus mezi mládeží neexistuje. Mládež řeší počítačové hry, sex, brigády, mobil, novou bundu, zamilovanost, seriály a rozchody, ale rozhodně ne klima.

Americký prezident Donald Trump bude příští rok obhajovat své křeslo. Je zatížen skandály, považován za hrubiána, nicméně republikánští voliči ho stále podporují. Bylo by dobré pro Česko i Evropu, aby byl znovu zvolen? Dává najevo distanc vůči účasti USA ve válkách v zahraničí, necítí chuť podporovat evropské země NATO. Čím to pro nás je či není dobré?

Myslím, že Trumpovi se daří a Američané ho zvolí znovu. Různé „skandály“ řešili všichni prezidenti, a hlavně jejich odpůrci, nepřeceňoval bych to. Myslím, že Trump bude dobým partnerem pro nezávislou Británii, dojedná s ní transatlantickou dohodu o volném obchodu. Když se bude dařit Británii mimo EU, bude to dobré i pro nás. EU si nebude už moci dovolit tolik diktovat členským státům, když všichni lidé uvidí, že to jde i bez EU.

I do roku 2020 vstupuje Evropa „na hrbu“ s aktivním válečným konfliktem, a sice na Donbasu. Francouzský prezident Macron dává najevo, že by s Ruskem měla nastat dohoda, evropský mainstream se zastává Ukrajiny. Jaký směr zvolit? Jak moc tvrdosti vůči Putinovi? Co přehodnotit, pokud jde o sankce a politiku vůči oběma stranám od roku 2013 či 2014?

Nevím. Lidí, kteří trpí kvůli konfliktu v Donbasu, je mi líto. Jestli umí Macron nebo Merkelová zprostředkovat mír a nějaké řešení, ať to zkusí. Ale my v ČR to nevyřešíme.

O Vánocích by se měly stýkat všechny generace. Všeobecně platilo, že mladší se učili od starších a že moudrost starších má být ceněna. Nyní aktivisté upozorňují na to, že starší generace je náchylná k dezinformacím, ať už kvůli řetězovým mailům, nebo internetovým prostředkům. A mladá generace se v médiích snaží té starší v tomto směru radit. Jde o jistou anomálii, nebo o žádoucí aktivitu?

To je blbost. Jistě, někteří starší jsou náchylní věřit dezinformacím a falešným zprávám, často zírám, co vše lidé šíří na internetu, ale někteří mladí mají také pěkně vymyté mozky. Takže jestli nějaký aktivista šmahem odsuzuje celou generaci, je to jen nenávistný hlupák.

V obecnější rovině platí, že starší generace stále více podporuje premiéra Babiše či prezidenta Zemana, zatímco mladí Piráty či liberální strany. V Británii starší lidé hlasovali pro brexit a bylo jim spíláno. U nás starší odmítají euro či EU jako celek a jsou označování za neinformované. O čem tyto příkopy svědčí?

Média se někdy snaží takto nálepkovat a tvrdit, že ty hrozné politiky, jako je Trump nebo Johnson, volí jen senilní nevzdělanci z venkova. Takové nálepkování jen zbytečně štve lidi proti sobě. Podobně se setkáváme s tím, že kdo kritizuje EU, je jistě Putinův agent. Je to zkrátka taková nízká metoda, jak se vypořádat s názorovým odpůrcem, když mi dojdou argumenty. Dát mu nelichotivou nálepku. Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 9116 lidí

Co by si během svátků měli říct „mladí“ a „staří“ tak, aby výměny politických názorů nekončily hádkami? Co by si obě strany mohly navzájem dát ve vyprávění nedávné minulosti i současnosti, nebo i v poučení pro budoucnost?

Hlavně se vykašlete na politiku při vánoční návštěvě u příbuzných. Připusťte, že pokrevní příbuzný může fandit politikovi, kterého byste nikdy nevolil, a povzneste se nad to. Najděte si jiné téma, které bude obohacující.

Vánoce jsou a mají být i svátkem křesťanství. Jenže v Česku většina lidí v Boha nevěří, a navíc je zde katolická církev špiněna skandály se sexuálním zneužíváním. Stejně tak zde panuje dlouhodobý antagonismus mezi kardinálem Dukou a profesorem Tomášem Halíkem. Jak se s tím vypořádat?

Tak za prvé, nesouhlasím, že Vánoce mají být svátkem křesťanství. Pro křesťany mají Vánoce i náboženský význam, to je pravda, ale pro všechny Čechy jsou především národním svátkem a tradicí, kterou všichni prožíváme velmi podobně, a to jinak než jiné národy.

A politické komentáře pana Halíka – třeba na téma brexit, LGBT, Babiš atd. – nemají s křesťanstvím nic společného. Jsou to politické výroky levicového intelektuála, který se shodou okolností stal i knězem. Já být Dukou, asi bych nechtěl, aby kněz takto vstupoval do politiky, ale to je věc katolické církve, koho za sebe nechá mluvit.

Co mají naše děti a naši vnuci dělat, aby se v životě měli lépe? Kdo ohrožuje jejich budoucnost? Babiš a Zeman? Nebo někdo jiný?

Naše děti, vnuci i babičky by se měli vyprostit z dojmu, že nějaký jednotlivec, ať Babiš, Zeman, nebo kdokoliv jiný, spasí nebo ohrožuje jejich budoucnost. Politici přicházejí a odcházejí, někdy něco vylepší, jindy zkazí. Ať se každý snaží zlepšovat si vlastní život politikům navzdory. Ale zajímejte se o politiku, debatujte o ní občas v rodině nebo v hospodě nebo na internetu, choďte volit. To vytváří silný společenský tlak na politiky. Proč myslíte, že Babiš odolává tlaku EU na transporty migrantů do ČR? Protože kdyby neodolával, lidi by ho smetli.

Britské parlamentní volby skončily překvapivým a velmi jednoznačným vítězstvím konzervativců Borise Johnsona. Přitom jsme mohli od celé plejády expertů, analytiků, médií i celebrit dlouho slýchat, že jeho politika společnost rozděluje, je negativní a snaha o brexit vyjde Británii draho. Proč tedy Corbynovi socialisté utrpěli nejhorší porážku od třicátých let?

Johnson vyhrál hlavně proto, že navzdory tomu, co říkají veřejnoprávní média, Britové brexit prostě chtějí. Corbyn sice prohrál, ale ještě více prohrála strana Liberálních demokratů, která chtěla brexit vyloženě zvrátit, zatímco Corbyn byl k brexitu spíš neutrální. Ta média a tzv. experti hlavně prosazovali svůj názor a svá přání a maskovali je do zpravodajství a analýz. Žijeme nyní ve světě, kde se prohloubil rozdíl mezi tím, co je realita a názor normálních lidí, a tím, co nám meldují média.

