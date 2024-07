Zoufalí demokraté a Washington. Atentát na Trumpa se nezdařil, občanská válka nebude. Josef Mašín k dnešním USA

Myslíte si, že jsou za atentát na Trumpa zodpovědní prezident Biden a jeho demokraté, jak se v USA hned začalo říkat?

Nezdařilý pokus o atentát je prozatím pouze ukázkou toho, čeho jsou Trumpovi protivníci schopni. Jejich kampaň započala vážně s kandidaturou Hillary Clintonové, která zaplatila šest milionů dolarů firmě Fusion GPS, aby pomocí bývalého anglického zpravodajce Christophera Steeleho vytvořila pohádku o Donaldovi Trumpovi ve službách Ruska a Putina, která byla pomocí Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a s demokraty spřízněného tajného soudu FISA prezentována voličské veřejnosti.

Osm let Obamovy a Bidenovy administrativy posedlé myšlenkou „change America“ jim umožnilo získat kontrolu nad FBI, Ústřední zpravodajskou službou (CIA), Ministerstvem spravedlnosti USA (DOJ) a Ministerstvem obrany (DOD), které jsou dnes ve službách Demokratické strany. Navzdory všem obstrukcím vytvořeným demokraty, byly čtyři roky Trumpova prezidentství ty nejúspěšnější od druhé světové války. Samozřejmě vedle úspěchu Ronalda Reagana s vítězstvím nad světovým komunismem. Tyto čtyři roky byly poznamenány snahou demokratů o Trumpův „impeachment“, používajíce lži, že Trump je ruský agent dosazený do svého úřadu Putinem. V tomto úsilí nemalou roli hrál Volodymyr Zelenskyj, který vsadil na Joea Bidena a nedodal informace nutné k usvědčení Bidena a jeho syna Huntera z korupčních aktivit na Ukrajině. Úsilí demokratů bylo doprovázeno stupňující se rétorikou politiků jako Adam Schiff, Maxine Watersová, Nancy Pelosiová a dalších, kteří nazývají Trumpa diktátorem, fašistou, Hitlerem, bílým supremacistou či rasistou nenávidějícím černochy a jiné menšiny. Volajíce po jeho eliminaci, tedy odstranění, a fyzické konfrontaci se stupňující se intenzitou, jsou podporováni sdělovacími prostředky a gardou nových, velice zámožných woke technokratů.

Vlna rabování a žhářství vedená hnutími Black Lives Matter (BLM) a Antifa po smrti kariérního zločince George Floyda v Minneapolis následovala. Tyto zločinné aktivity, kterých bylo 754, pouze v roce prezidentských voleb 2020 byly verbálně podporovány dnešní viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Při těchto akcích byl zničen majetek za 2,5 miliardy dolarů a zraněno přes 2000 policistů, což bylo doprovázeno mrtvými. Toto dění odstartoval Barak Hussein Obama v poslední den svého prezidentství v Bílém domě. Schůzce byli přítomni Biden, ředitel národní rozvědky (DNI), který volil komunisty, James Clapper, ředitel FBI James Comey, poradkyně pro národní bezpečnost Susan Riceová a Sally Yatesová z ministerstva spravedlnosti.

První obětí Comeyho byl generál Michael Flynn, který se stal Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost. Čtrnáctého června 2017 James Hodgkinson vyburcovaný demokratickou rétorikou a nenávidějící republikány vystřelil šestašedesát ran na pět baseball hrajících republikánů, přičemž kongresmana Steva Scalise těžce zranil. Po nálezu počítače patřícího Hunteru Bidenovi a jeho předání FBI včetně dvou telefonů Hunterova partnera Tonyho Bobulinského, které obsahovaly záznamy korupčních styků a obchodů Bidenova klanu v zemích bývalého Sovětského bloku a Evropy, tedy i v Rusku a na Ukrajině, nebyly tyto zločiny dodnes trestně stíhány.

Jedenapadesát bývalých expertů CIA, FBI a armády, většinou si vylepšujících důchod ve službách nadnárodních společností, před volbami 2020 podepsalo dokument, že v případě počítače se jedná o typickou dezinformaci Ruska a Putina, který podporuje Trumpovu volbu. FBI a sdělovací prostředky zakázaly před volbami rozšiřování této informace o Bidenově počítači. Jelikož ani toto úsilí nezaručovalo pro demokraty vhodný výsledek, museli washingtonští lobbisté a woke ideologové přispět. Mark Zuckerberg dal 600 milionů, Michael Bloomberg 800 milionů, George Soros a další přispěli dalšími miliony dolarů. Volby v roce 2020 byly koupené a zkorumpované a také dopadly tak, jak dopadly. Platní voliči byli tisíci, možná miliony, nelegálních nebo neexistujících voličů zbaveni svého volebního práva, což bylo umožněno umlčením soudního systému.

S přibývajícím zoufalstvím Washingtonu a demokratů ze stále rostoucí zřejmosti nemožnosti znovuzvolení jimi vyvolené loutky Bidena padlo rozhodnutí zachránit demokracii nelegálními a nedemokratickými prostředky. Odstranit Trumpa jakýmkoliv způsobem. Byl nasazen FBI. Trumpovi přátelé a s Trumpem spolupracující politici byli zatýkáni a vězněni za neexistující zločiny. Proti Trumpovi samotnému byla zahájena nesčetná vyšetřování. Ozbrojení příslušníci FBI přepadli Trumpa a jeho domov. Před demokraty vybranými soudy a soudci byl Trump odsouzen k trestům ve výši mnoha set milionů dolarů, ale byla mu odebrána možnost se před těmito soudy hájit. Situace se neliší od té v bývalé Československé socialistické republice (ČSSR) a soudů padesátých let, před kterými stáli moji přátelé, má matka, Heliodor Píka a Milada Horáková. Demokrati a jejich soudy se též snažili vymazat Trumpa z volebních listů. Trump byl a je líčen ve sdělovacích prostředcích a karikaturách, jako Hitler, kterého je nutno odstranit, k čemuž vyzýval i Biden, když nabádal své posluchače umístit střelecký terč na Trumpova záda. V tom jej podporovali Charles Schumer, Kamala Harrisová, Clarence Thomas, Pelosiová a další. Jejich sen se téměř splnil.

Biden po atentátu prohlásil: „Jsem vděčný za zprávu, že je v bezpečí a daří se mu dobře. Modlím se za něj a jeho rodinu i za všechny, kteří se shromáždění zúčastnili, a čekáme na další informace. Jill a já jsme vděční Tajné službě, že ho dostala do bezpečí. V Americe není místo pro takový druh násilí. Musíme se sjednotit jako jeden národ a odsoudit ho.“ Není to falešná lítost?

Biden ve své připravené řeči... V příštích dnech bude mít Jill plné ruce práce. Ona byla tou, která nepřímo stála Trumpa jeho život. Ochranka selhala. Ona byla tou, která pomohla ke jmenování Kimberly Cheatle do vedení Tajné služby USA (Secret Service). Biden potřeboval pouze vytáhnout připravenou řeč, kterou měl pro případ, kdyby případný střelec netrefil Trumpa do terče podle Bidenova návrhu. Cheatle, nynější velitelka Secret Service, bývalá šéfka ochrany u Pepsi Coly, demokratka, woke aktivistka, průkopnice sítě organizací hlásících se k rozmanitosti, rovnosti a začlenění (DEI), zodpovědná za zavedení nových pravidel nasazení, tedy New Rules of Engagement podle Ženevské konvence, kdy ochránce, než se pokusí zneškodnit útočníka, musí počkat, až ten na něho nebo jím chráněného vystřelí.

„Většina politiků Fialovy vlády by dala přednost úspěšnému atentátu na Trumpa,“ řekl nám bezpečnostní analytik Jan Schneider. Není tohle mnohem pravdivější náhled do myslí politiků s tím, že analytik jasně pojmenoval i touhy amerických demokratů?

Do hlav vašich politiků nevidím. Sleduji pouze výsledky. Český národ ztratil své sebevědomí a svou samostatnost. Česká politika je bližší té amerických demokratů. Češi se chvějí štěstím, když mohou ohlodávat odhozenou kost z Bruselu, naslouchat lžím českých wokistů s dvojím pasem žijících v Americe, kam odešli v sedmdesátých letech po studiu marxismu a leninismu na Karlově Univerzitě. Ti neznají loajalitu k nikomu a k ničemu. Tito zde dnes učí na univerzitách s výhodou, že oni vědí, oni přišli z komunismu. Tito a další jsou jedni z příčin rozpadu Ameriky. Zelená politika Evropské unie (EU), jejíž částí je dnes de facto i Ukrajina, je vede k sebevraždě, aniž by se Čína musela moc namáhat. Do této politiky se Trump nehodí.

Jak vnímáte osobu střelce, dvacetiletého mladíka, který si ve svém politickém zaměření asi nebyl úplně jistý. Nebude to spíše typ činu srovnatelný s krvavými útoky na amerických školách s úmyslem, stát se slavným skrze co největší způsobenou bolest mnoha lidem?

Thomas Matthew Crook byl tím, kterého ti, kteří si Trumpovu smrt přáli, hledali. Labilní, snadno ovlivnitelný jedinec s latentními mentálními problémy, kterého neustálá baráž lží a podněcujících tvrzení přivedla k tomuto činu, aniž by jej ti, co ho k činu dotlačili, museli sami angažovat. Takových je svět plný.

Expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil: „Je strašné a odsouzeníhodné, když se něco takového ve volební kampani stane. Paradoxem je, že ať už měl střelec jakýkoliv motiv, svým činem definitivně vyhrál Trumpovi volby. Další kampaň už je zbytečná.“ Souhlasíte s koncem jeho sdělení?

S panem Kalouskem nesouhlasím. Tato událost byla pouze to prozatím nejhorší, co se odehrálo. Vlna rabování, rasistické demonstrace a podněcující rétorika budou pouze s menší přestávkou, než média dostanou novou osnovu, před volbami pokračovat. Začátek je již v dohlednu. Jak již Lloyd Austin dříve oznámil, bude-li Trump před volbami ve vedení, může se tak stát pouze pomocí jeho přítele Putina a tedy je zde ještě armáda.

Také se objevily názory, že atentát je další snahou „přiblížit nás k celosvětovému konfliktu“. Co vy na to?

Je jisté, že ti všichni válečníci tuší, že Trump se bude snažit konflikty ukončit a možné aspiranty přimět k opuštění svých úmyslů.

Útok na Kapitol, atentát a spousta dalších činů, o nichž se ve světě až tak neinformovalo. Nenachází se USA na prahu občanské války?

Lži demokratů a s nimi spojených republikánských nevertrumpistů, tedy nikdytrumpistů, konečně vycházejí najevo. Občanská válka by byla krátká, ale nebude. Sdělovací prostředky, bez nichž je jakákoliv organizace odporu nemožná, zrovna tak jako FBI a branné složky, jsou v rukou demokratů.