Zrušit nošení roušek soudem, protože nebylo zdůvodněno?! Světově uznávaný přírodovědec se chytá za hlavu

ROZHOVOR Pětitisícovka pro důchodce je dobrá věc. Proč mladí a někteří politici brblají? Cožpak si ty peníze stará generace, která budovala republiku, nezaslouží? Stejně tak jako péči o nemocné covidem. Nejen mladí mají přece právo na život. Možná že bychom mohli obrátit hlavu k nebi, do vesmíru, a při připomínce své nicotnosti sledovat množství meteoritů, které nyní prosvěcují krajinu. Jak v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvádí uznávaný přírodovědec a geolog, docent Václav Ziegler, i dinosauři se zvědavě dívali, co to přilétává z vesmíru. Byli na vrcholu tehdejší evoluce, a přece najednou vyhynuli…

Co říkáte tomu bolidu, který se objevil nad Prahou? Zdá se, že naše nebe je jako stvořené pro létavice, meteority a tak dále a tak podobně…

Před chvíli jsem se vrátil z Mněstečka. Nikoliv z Hradu, i když situace je poněkud podobná. V Mněstečku byl klid, jen se mně a Velkému Zrzkovi podařilo rozbít hrneček s kafem, které jsem si uvařil, aby mi nebyla zima. A jak jsem se kočkoval s kocourem, tak on se chytil drápkem za ubrus a už hrneček letěl a když dopadl jako meteorit na dlaždicovou podlahu, nedalo se nic jiného čekat. Ale byla to rána! Kocour se lekl, já se lekl, ale na rozdíl od kocoura jsem byl akční. Smetl jsem střepy, vytřel podlahu a šel uklízet jablka, aby nezmrzla.

Při přenášení jablek nemusí člověk moc přemýšlet, a tak jsem si vzpomněl na bolid. Jak nám nad Prahou prolétl a ozářil nám Hrad a dokonce i Vltavu. Nakonec se díky měření ovšem ukázalo, že prolétl nad Bavorskem, které však neozářil a zdá se, že si ho tam ani nevšimli. Možná že u nás by to mohlo být bráno jako varování, že i když už máme číslo 62 a směřujeme ke „třetímu psu“, může Poslanecká sněmovna vymyslet volovinu neskutečného kalibru a doufat, že si toho všimne Senát, či nepodepíše prezident. Oba zatracovaní, jeden zleva a druhý zprava.

Nechme však politiky a vraťme se k samotnému bolidu. Ačkoliv Mezinárodní astronomická unie nemá pro tento termín oficiální definici, za bolid se považuje meteor jasnější než zhruba −3 magnitudy. Jindy se za bolid považuje meteor jasnější než Venuše (−4 magnitudy). V obecném významu se jako bolid označuje libovolný meteor, který vyvolá všeobecnou pozornost – tedy nejde jenom o jasnost, ale někdy i o délku a podobně. Bolid jasnější než −5 magnitud už osvítí zem. Jestliže je jasnější než −10 magnitud, osvítí vzdálené kopce a je možno vidět barvu některých předmětů na zemi. Při jasnosti −20 magnitud si člověk připadá jako za dne – celé okolí je osvíceno velice silně. Bolid září proto, že vlivem velmi vysoké rychlosti a tření o vzduch v pozemské atmosféře se hmota tělesa silně zahřívá a intenzivně odpařuje, u velkých bolidů může následně dojít k jednomu i více výbuchům, které těleso obvykle rozdělí na více částí, tento jev bývá doprovázen jak tlakovou vlnou, tak i silným supersonickým třeskem. Pokud těleso atmosféru Země opět opustí a vrátí se do kosmického prostoru, jedná se o tečný bolid.

Jste také důchodového věku a také dostanete oněch mimořádných pět tisíc korun. Co tomu říkáte?

Co bych říkal, s nadějí je očekávám. Jen mě někdy dost překvapují reakce mladých lidí a některých pravicových politiků. Nedávno zrovna jeden řekl, a je to hodně na pováženou, a teď prosím cituji: „…že koronavir je dobrý, protože to odnesou hlavně staří a nemocní lidé“. Je doslova odporné, když něco takového jakýkoliv vysoce postavený politik prohlásí a když politické elity zneužívají doslova příšerný stav k vedení politického boje a jejich propaganda se vlastně snaží o pád vlády v zemi. Místo toho, aby se i elity semkly a pomohly stav, který stále je vážný, a dlouho ještě bude, řešit a ne vymýšlet, jak odpumpovat co nejvíce peněz ze státního rozpočtu. A mladí lidé se toho chytají. Je jim líto, že si nemohou užívat, peníze, které berou, se jim zdají malé a nemohou jet, kam by chtěli a v nenávratnu je i lyžovačka v Alpách, ať už je to v Rakousku, Itálii či Francii. Je jim líto i těch 15 procent daní, co musí platit a zapomínají na to, vlastně oni to ani nevědí, kolik jsme platili daní před více než 30 lety, ano, tuším, že to bylo skoro 40 procent z platu a bylo to včetně zdravotního a sociálního pojištění. A nikdo se nás neptal, ač jsme ve školách neměli předmět o zacházení s penězi. Ale přes všechna tehdejší tvrzení jsme ctili naše rodiče a prarodiče a de facto jsme se chovali podle Desatera přikázání, aniž si to mnozí z nás uvědomovali. Dnes se to sice mihne ve školním vyučování, ale spíše se naše děti a vnoučata dozvědí, jak je tomu v buddhismu či co učí Korán.

Je mi to líto a někdy si říkám, co tato generace nechá svým potomkům. Zatím toho moc není a „krabičky s králíkárnami“, jak kdysi prohlásil jeden náš čelný představitel, se staví pořád a naše podniky se více bourají a nebýt přehrad na Vltavě, tak se asi ani k tomu mizernému procentu elektřiny, získané vodní silou, nedostaneme. A odbouráváme takzvanou uhlíkovou stopu, ale aut, co znečišťují stále více a více naše životní prostředí, je víc a víc. A elektrická auta? I ta elektřina se zatím musí nějak vyrobit, aby ta auta jezdila. Vůbec mladí mají dost divnou představu o životě. Trochu mi to připadá jako „dejte, dejte“, ale když jeden po nich něco chce, tak se toho nedočká. Samozřejmé jim připadá, že když přijdou, tak se okolo nich musí všechno točit, a když je něco potřeba, tak je samozřejmé, že to staří udělají, neboť mladí nemají čas, musí na výlet, na kolo, lyžovat a tak dál. Práce prý počká, ale nepočká. Říkalo se „mladí ležáci – staří žebráci“. A směle k tomu míříme už jen tou neúctou ke stáří. A také se říkalo „přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno“.

Já velice s vámi souhlasím, pokud jde o pohled na stáří. Ale co říkáte na pandemii koronaviru a kolik ještě vystřídáme ministrů zdravotnictví?

Už jsem řekl, že takzvaný covid 19 je velmi vážná věc a nelze ho brát na lehkou váhu. Souhlasím se současným panem ministrem zdravotnictví, že sice ne se před virem třást strachy, ale brát věc vážně a s respektem. Zdá se, že současná situace vypadá trochu lepší, než byla ta před třemi týdny, ale stále to není dobré. A stejně, jako to bylo v první polovině roku, se ozývají hlasy, že by se mělo všechno už rozvolnit, aby se takzvaně zmátořila naše ekonomika a hlavně proto, aby si někteří politici mohli zase uspořádat kvůli tomu oslavu na Karlově mostě. Vůbec by bylo dobré, aby byla třeba jejich jména zveřejněna našimi sdělovacími prostředky, aby lidé věděli, kdo je kdo. Ale k tomu asi nedojde, snad jen v případě…, ale nechme raději toho.

A kolik se vystřídá ještě ministrů zdravotnictví? Chci doufat, že ten současný vydrží dost dlouho, neboť má alespoň nějakou koncepci, a bylo by dost špatné, kdyby do ní politici všelijak neodborně zasahovali. Stačilo, když nyní schvalovali daňové zákony. Některé strany jsou opravdu velmi kompetentní. A ještě, pokud jde o pandemii, jako trochu úsměvné mi připadlo soudní zrušení nošení roušek pod záminkou, že to nebylo zdůvodněno. I to vypovídá něco o našem soudnictví. Těch argumentů pro je celá řada, jde o to, zdali jim páni soudci budou rozumět, aby zcela nestranně a nepoliticky mohli rozhodnout.

Vidím, že raději politiky zanecháme, ale stejně se vás ještě zeptám, ono je to sice už pomalu měsíc, co říkáte tomu, že nebyla oslava 28. října a co říkáte na oslavy 17. listopadu?

V době, kdy pandemie vrcholila, opravdu nebylo co oslavovat a tehdejší pan ministr zdravotnictví dobře poradil panu prezidentovi, aby oslavu odvolal. Možná mu to dalo dost práce a už jen za ni díky, i když se zasloužil o více věcí. Největší legrace ovšem byla, že právě ti, kteří byli proti oněm říjnovým oslavám před datem 28. 10., se ozvali kriticky po tomto datu, že oslava se neuskutečnila. A listopadové oslavy? Pane redaktore, já tam tehdy byl, a dnes zírám s otevřenými ústy, kdo všechno si ten den přisvojuje. Raději pomlčím, třeba to někdy sepíši do svých pamětí. Třeba. Zatím je chuť psát nemám.

A co říkáte na volbu prezidenta v USA?

Kdyby to nebyla jedna z nejmocnějších zemí světa, bylo by to docela legrační. Ale USA dosud patří mezi ty země, které ovládají svět. A to už potom legrace není. Dosavadní prezident se chová, a promiňte mi to přirovnání, jako malé děcko, když mu berou hračku, aby se šlo vyspat a spánkem posílit na druhý den, který přinese nové výzvy. Umět prohrát je rovněž znakem velkého člověka a já si dosud myslel, že pan Trump jím je. No, a pan Biden se chová zatím rozumně, i když si myslím, že ho celá situace dost a dost stresuje. Taky není nejmladší, i když se o to snaží. A tak očekávejme v naději příchod nového prezidenta této světové velmoci s tím, že nedojde na krvavé spory ani v USA, ani jinde na světě. I tak už je svět dost rozdělený a pošramocený politikou současných válek, embarg, neshod, nedohod a dalších problémů. Jen takový malý příklad. Když k něčemu podobnému došlo v Jugoslávii, tak se za krátký čas rozpadla. A mnohé důležité státy k tomu rády přispěly.

Nedávno uplynulo 110 let od narození režiséra Karla Zemana. Měl jste rád jeho filmy?

Píšete nyní nějakou knížku?

Upřímně řečeno, ne. Před vydáním je druhé vydání mých pověstí z rodného města, nedávno jsem odevzdal své penzum práce pro publikaci o české křídové pánvi a jinak se zabývám drobnými, spíše populárně-vědeckými statěmi pro noviny, Českou geologickou službu a Geopark Český ráj a také pro odbornou skupinu filatelie, která si říká Flóra a Fauna. I tak je toho dost. A dvakrát týdně cestuji na chalupu, protože na chalupě je stále dost práce.

Tak se s vámi, pane redaktore, hezky loučím, přeji vám hezké svátky vánoční a vyhýbejte se koronaviru. A ještě vám na cestu zabalím kus bábovky, abyste netrpěl hlady! A všem čtenářům přeji totéž! Jen tu bábovku vám, moji milí čtenáři, nepřibalím. Snad až se jednou osobně setkáme. Na brzkou shledanou!

