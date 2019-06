Zuzana Majerová Zahradníková vzkazuje do ulic: Demonstrujte, ale máte návrh řešení? Mám pocit, že ho sami neznáte

Vstupujete do nové politické éry svého života. Odchod z ODS a připojení se k Václavu Klausovi mladšímu v Trikolóře. Jaké to je? Co vás v průběhu změny potěšilo, a co naopak?

Potěšil mě nebývalý zájem veřejnosti o Trikolóru. A to napříč celou republikou. Samozřejmě to s sebou přináší velkou zodpovědnost, takový příliv pozitivních ohlasů je neskutečně motivující, ale i zavazující. Naopak mě zaskočily prudké reakce některých bývalých kolegů, ale i s tím musí člověk počítat.

Co si od změny slibujete?

Nejde o změnu pro samotnou změnu. Chceme ve veřejném prostoru prosazovat naše názory a pohled na svět, který s námi sdílejí lidé ze všech koutů naší země. Chceme, aby prostřednictvím hnutí Trikolóra zazněl i jejich hlas. Stát má přece sloužit lidem, ne se je snažit hlídat, sankciovat, kontrolovat a vychovávat. Politiky si neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné vyhlášky a zákony. Právních předpisů má být málo, ale mají být všeobecně respektované. Stát má zaručovat základní práva, tedy právo na život, na svobodu a na vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit náleží státu zdrženlivost.

Jak už jsem ale zmínila v předchozí odpovědi, čeká nás v prvé řadě spousta tvrdé práce. Jen velká slova a nadšení životaschopné politické hnutí nevybudují.

Od oficiálního startu hnutí Trikolóra se neustále spekuluje, jakou šanci u voličů asi můžete mít. Z mého pohledu se mi v rozhovorech scházejí dva protichůdné názory: buď že budete mít kolem tří až pěti procent, nebo naopak zasáhnete do politické mapy České republiky mnohem výrazněji. Jaké šance máte podle vás?

Náš cíl je jednoznačný – být v příští vládě a plnit náš program. Samozřejmě nepůjdeme do vlády za každou cenu. Musíme si být jisti, že budoucí koaliční spolupráce má smysl. Tedy, že budeme schopni prosazovat náš program a naplnit tak očekávání našich voličů.

Mnoho se také namluvilo o tom, jaký vliv na výsledek ODS v evropských volbách mohl mít odchod váš i Václava Klause mladšího. Měl podle vás nějaký?

O tom bych nechtěla nijak spekulovat. Podobné věci přenechme politologům a komentátorům.

Jak z jiné strany vidíte ODS nyní?

Opravdu se nyní nezaobírám ODS a plně se věnuji práci v Trikolóře, našemu programu a komunikaci s našimi stávajícími i budoucími příznivci.

V čem je podle vás Trikolóra jiná? Znám vaše tři pilíře: Rodina, obec a stát. Tyto pilíře však užívá většina politických stran…

Neřekla bych, že většina ostatních politických stran akcentuje přirozenou posloupnost rodina, obec a stát. Mnozí politici naopak hlásají tezi, že slušnost a lidskost se projevuje především tak, že se v prvé řadě staráte o problémy na druhém konci světa. Normální a přirozené je ovšem to, že nejprve řešíte problémy, které se vás bezprostřední týkají. Až teprve potom je možné zaměřit pozornost na vzdálenější věci. Pokud tak činíte v opačném gardu, něco to o vás vypovídá.

Zahnívání, stagnace a žádná budoucnost. To o Klausově nové straně řekl Dan Přibáň. Marketér Martin Jaroš kritizoval Klausův příměr s lachtanem z Antarktidy – prý je špatně, když „kašleme na problémy venku, za kopečky“. Dřívější brněnský zastupitel za Žít Brno Martin Freund pro změnu Klausovo hnutí označil za uskupení mužů ve věku 45-64 let, kteří odmítají vidět dnešní realitu. Co říkáte na tyto reakce? A co takový zájem komentátorů všech možných politických názorů říká o Klausově hnutí?

Nechtěla bych se vyjadřovat k jednotlivým komentářům lidí, z nichž některé ani neznám. Podobné názory ale minimálně ukazují, že vznik hnutí Trikolóra budí emoce. Je logické, že jistá část komentátorů nás bude hodnotit silně negativně, ať už uděláme cokoli. Nehodláme však kvůli nim měnit své názory. Naším cílem není zavděčit se každému. To bychom nemohli dělat politiku. Naopak některé negativní reakce nás utvrzují v tom, že jdeme po správné cestě. Považovala bych naopak za alarmující, kdyby o nás tito lidé mluvili pochvalně. Takže je vše úplně v pořádku.

Kdo by se měl Trikolory bát nejvíce? Je to ODS, SPD, ANO, nebo někdo jiný?

Slovo bát bych nevolila, ale jistě by se měli mít před hnutím Trikolóra na pozoru všichni ti, kdo neplní své předvolební sliby a jejich jediný program spočívá v neustálých útocích proti ostatním. My chceme být naopak pozitivní a nabízet program a ideje, kterým věříme. Já i moji ostatní kolegové jsme přesvědčeni, že voliči to u voleb ocení.

Psali jsme: Úřad pro ochranu osobních údajů představil pověřencům některé novinky v ochraně osobních údajů „Jdu se osprchovat, převléct...“ Kalousek prohrál a svěřil se čtenářům Válka? Kolaps. A oni to vědí. Tereza Spencerová naléhavě o posledních krocích USA. Víc horko, než za okny Tak se mstí Zeman? Nové a temné informace

Na pražské Letné se minulou neděli sešlo na 250 tisíc lidí. Překvapila vás taková účast? Očekávala jste ji?

Vcelku jsem to očekávala, mediální podpora akce nebyla zanedbatelná a chápu, že současná situace se lidem nelíbí. Ani my s ní nejsme spokojeni. Na rozdíl od iniciátorů demonstrací jsme si však vybrali jinou cestu, jak změny dosáhnout. Je to složitější způsob s předem nejistým výsledkem, ale jsme na to připraveni.

„Aby někdo veřejně ponižoval paní, které je 71 let a je odbornicí na právo, respektovanou jejími kolegy a celou justicí, to zažívám fakt poprvé. A to jsem na světě 64 let,“ nechal se slyšet Babiš. Rovněž se nechal slyšet, že demonstrujícím nerozumí. Jak vnímáte jeho reakce?

U Andreje Babiše nikdy nevíte, jestli vyjadřuje svůj názor, nebo pouze opakuje to, co mu radí jeho poradci. Někdy se zdá, že vlastně žádné své vlastní názory ani nemá. Je v každém případě v defenzivě a zažívá tak fakticky z druhé strany to, co před lety politici z ODS a ČSSD.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak vnímáte argumenty, že demonstrující v podstatě nedokážou respektovat výsledky voleb?

Respektuji svobodu každého demonstrovat a rozumím rozhořčení demonstrujících. Koneckonců za svobodu slova jsme v roce 1989 bojovali. Nicméně žijeme, přes všechny jeho nedostatky, v demokratickém zřízení a ovlivnit dění v naší zemi naštěstí můžeme u voleb. Nic jiného než porážka ANO v demokratických volbách není skutečným řešením. Aspoň z dlouhodobého pohledu určitě ne.

Na demonstraci vystoupila také zpěvačka Bára Basiková. A vyslovila přání: „Aby premiér, který netuší, co jsou slova jako pravda, čest a svědomí, odešel z funkce a vrátil se na Slovensko.“ Po ní vystoupil hudebník Radek Banga, který vyhecoval zaplněnou Letnou, aby vytvořila „takovej bordel, ať nás ten kazisvět pořádně slyší!“. Těch výroků zazněla na pódiu spousta, byly některé přes hranici? Mluví se o přílišné nenávisti...

Umělci se nechávají často unášet emocemi a těžko u nich odlišit, kdy hrají nějakou ze svých rolí, a kdy se vyjadřují sami za sebe. Pokud mají být ale lidé jako pan Banga příkladnou ukázkou kulturního člověka, tak to abych se o naši kulturu pomalu začala bát. Některé z jeho vulgárních textů, které se objevily v médiích, mě celkem znechutily. Pokud chce kdokoli vystupovat jako morální autorita a kázat ostatním, měl by začít především sám u sebe. Babiš sám od sebe v každém případě z politiky neodejde. Z politiky ho nedostanou velká slova ani emotivní prohlášení, byť třeba myšlená dobře.

Organizátor demonstrací Mikuláš Minář oznámil, že demonstrace se budou opakovat. Že v případě, kdy Babiš bude obžalován či se potvrdí dosud předběžné audity z Bruselu, mohou být demonstrace i mimořádné. Je to soustředěný tlak, který Babiše může stát funkci? Premiér řekl, že „je na plná náměstí zvyklý“. A vydrží energie přes prázdniny?

Netroufám si odhadnout, ale vzhledem k blížícímu se třicátému výročí sametové revoluce bych se divila, kdyby si tuto příležitost nechali organizátoři utéct. Jen bych ráda znala návrh jejich řešení, který jsem doposud neslyšela, a mám pocit, že ho neznají ani oni sami. Výročí 17. listopadu by se nemělo zneužívat k dosažení politických či nepolitických cílů.

Dnešní doba se s tou tehdejší nedá vůbec srovnávat, byť tak někteří s gustem činí. Babiš rozhodně není neporazitelný a v dalších měsících či letech už může jeho ANO jen klesat. Voličům je třeba nabízet skutečný program, a nikoli jen to, co lze shrnout do slova „antibabiš“. A právě proto jsme založili hnutí Trikolóra. Víme, co chceme a jdeme krok po kroku za splněním našeho cíle. Bez ohledu na Andreje Babiše.

Psali jsme: To je nějaká strategie? Klaus ml. si rýpl do Fialy a vysmál se opozičnímu „orloji“ Babiš a Soros? Sešli se. „Šílenství,“ padlo prý v roce 2011. Zákulisní info Babiš škodí. Lidé volí toho, kdo dá víc. Úředníci, senioři, hasiči, policisté... Milion chvilek? Je to vážné, říká šéf Mladých konzervativců „S váma bych se styděl vylézt na pódium.“ Klaus ml. zúčtoval s Letnou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová